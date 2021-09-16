В Беларуси начали дело из-за повреждения знака на границе с Украиной

Дело расследуют по статье о надругательстве над государственными символами.

Об этом сообщил Следственный комитет Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что знак расположен у села Горавича Дрогичинского района.

Следователи осмотрели участок местности и зафиксировали "следовую картину".

Напомним, 15 сентября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины. В ведомстве указали, что инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

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В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что знак действительно обстрелян, предположительно, из охотничьего ружья. Это украинские пограничники обнаружили повреждение и сообщили о нем белорусским коллегам. Сейчас того, кто повредил знак, разыскивают.