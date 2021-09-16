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Новости
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В Беларуси начали дело из-за повреждения знака на границе с Украиной

В Беларуси начали дело из-за повреждения знака на границе с Украиной

Дело расследуют по статье о надругательстве над государственными символами.

Об этом сообщил Следственный комитет Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что знак расположен у села Горавича Дрогичинского района.

Следователи осмотрели участок местности и зафиксировали "следовую картину".

Напомним, 15 сентября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины. В ведомстве указали, что инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Читайте: Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины. ФОТО

В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что знак действительно обстрелян, предположительно, из охотничьего ружья. Это украинские пограничники обнаружили повреждение и сообщили о нем белорусским коллегам. Сейчас того, кто повредил знак, разыскивают.

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5262)


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Топ комментарии
+7
У нас декоммунизация.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.


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16.09.2021 17:16
+4
А какие показания даёт знак?
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16.09.2021 16:49
+2
прааально, казус беллі тре' робити чужими руками
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16.09.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
прааально, казус беллі тре' робити чужими руками
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16.09.2021 16:45 Ответить
Гляйнвице посреди полесских кустов

бульбафюрер такой предсказуемый.....
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16.09.2021 16:48 Ответить
А какие показания даёт знак?
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16.09.2021 16:49 Ответить
Знак во всём сознался...
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16.09.2021 17:35 Ответить
В ООН официально объявят войну Украине? А потом что?
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16.09.2021 17:00 Ответить
будут годами крутить пропаганду про злых бандеровцев, как уже делают в рашковании. не про крах экономики же рассказывать
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16.09.2021 17:06 Ответить
За шо?За знак?Есть заявление от него?Это будет первое в истории объявление войны за столбик
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16.09.2021 17:28 Ответить
Формально - за нарушение границы. https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
Это было бы первое объявление войны за последние 70 лет.
После чего я бы на месте Лукашенко сдался на милость победителей под обещание жизни и неприкосновенности.
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17.09.2021 12:42 Ответить
Слабоват повод.Турки космолёт Рашки сбили и нарвались на запрет помидоров.Расстрел столбика тянет на штраф
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17.09.2021 15:29 Ответить
У нас декоммунизация.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.


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16.09.2021 17:16 Ответить
этот столб можно обойти вокруг и стрелять куда хочешь..
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16.09.2021 17:21 Ответить
Як можна бачити, хтось шмальнув дробом з правого боку, причому зі сторони Білорусі.
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16.09.2021 17:41 Ответить
ГРАДОМ ПОБИЛО.
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16.09.2021 19:16 Ответить
Бандеровские птицы обосрали белорусский столб!

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16.09.2021 18:47 Ответить
с тем столбом!
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16.09.2021 19:08 Ответить
Чуток смахивает на Луку.
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16.09.2021 19:14 Ответить
Может кто поделится, а причем здесь знак? Я считаю, что это быдлячая натура всё разрушать.
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17.09.2021 10:14 Ответить
 
 