В Беларуси начали дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
Дело расследуют по статье о надругательстве над государственными символами.
Об этом сообщил Следственный комитет Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечено, что знак расположен у села Горавича Дрогичинского района.
Следователи осмотрели участок местности и зафиксировали "следовую картину".
Напомним, 15 сентября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины. В ведомстве указали, что инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.
В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что знак действительно обстрелян, предположительно, из охотничьего ружья. Это украинские пограничники обнаружили повреждение и сообщили о нем белорусским коллегам. Сейчас того, кто повредил знак, разыскивают.
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бульбафюрер такой предсказуемый.....
Это было бы первое объявление войны за последние 70 лет.
После чего я бы на месте Лукашенко сдался на милость победителей под обещание жизни и неприкосновенности.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.