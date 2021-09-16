Мендель станет комментатором на канале Ахметова
Каждое воскресенье экс-пресс-секретарь президента будет комментировать события в Украине и в мире в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".
Об этом сообщает телеканал "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Юлия Мендель специально для программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" будет готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения", - сказано в сообщении.
"Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории", - цитирует пресс-служба телеканала слова Евгения Киселева.
Впервые Мендель появится в эфире телеканала уже в это воскресенье.
Напомним, ранее Мендель была соведущей программы "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24". Проект закрыли в начале сентября.
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на фоне таблицы Менделеева под марш Мендельсона.
Если есть программа БАЦМАН, то чем хуже МЕНДЕЛЬ ?
До 2019 года была пустым местом, а стала говорящей жопой Ахметова.
Але піти на таке дно... щоб низькопробну кореспондентку... фе-е-е..
хоча за вікіпедією в неї вражаюче журналістське (ніби) портфолію, але дивуюсь як вона там всюди пристроїлась будучи такою "куркою"...