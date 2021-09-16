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Мендель станет комментатором на канале Ахметова

Мендель станет комментатором на канале Ахметова

Каждое воскресенье экс-пресс-секретарь президента будет комментировать события в Украине и в мире в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Об этом сообщает телеканал "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Юлия Мендель специально для программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" будет готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения", - сказано в сообщении.

"Многие люди воспринимают Юлию Мендель как экс-пресс-секретаря президента. А на самом деле она профессиональная журналистка с большим опытом, работала во многих иностранных СМИ, таких как New York Times или Politico. И это, включая работу в Офисе президента, делает ее мнение интересным и полезным для аудитории", - цитирует пресс-служба телеканала слова Евгения Киселева.

Также читайте: Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте

Впервые Мендель появится в эфире телеканала уже в это воскресенье.

Напомним, ранее Мендель была соведущей программы "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24". Проект закрыли в начале сентября.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) телевидение (897) Киселев Евгений (14) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+65
Мнение этой тупой курицы может быть интересно только очень тупым зебилам...
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16.09.2021 19:57
+34
Зелебоба, а кроме скабеевой и мендель никого больше нет ?

Вот так и есть - в стране 73% дебилов. Этих людей не жалко. Совсем.
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16.09.2021 20:09
+28
Прикро, що в нас є класні спеціалісти, професіонали, люди ідейні та пробивні, але замість них державою вертять ( бо сказати керують язик не повертається) якісь бовдури і тупиці, повії і зрадники. Тьху !
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16.09.2021 20:15
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Мендель взагалі пох за кого і для кого рот розкривати, головне, щоб добре оплачували такі послуги)
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16.09.2021 21:13 Ответить
країна все далі перетворюється на "бананову республіку",деградація населення за яку потрібно "подякувати" олігархам.
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16.09.2021 21:16 Ответить
Їй ще треба географію "підтягнути",а то такі перли видає,що вуха в"януть...
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16.09.2021 21:20 Ответить
мухи теж лайно їдять, так що схавають і це....
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16.09.2021 21:26 Ответить
В топку Мендель
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16.09.2021 21:34 Ответить
Мендель будет вести свою программу

на фоне таблицы Менделеева под марш Мендельсона.

Если есть программа БАЦМАН, то чем хуже МЕНДЕЛЬ ?
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16.09.2021 21:35 Ответить
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16.09.2021 21:44 Ответить
Жизнь у Мендель удалась.

До 2019 года была пустым местом, а стала говорящей жопой Ахметова.
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16.09.2021 21:45 Ответить
У зегнидского тоже
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17.09.2021 04:16 Ответить
насосала чергову посаду?
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16.09.2021 21:59 Ответить
А я ще дивувався, що Кісельова (хоч як ведучого його поважав) копнули з Прямого (за мову, ніби)...

Але піти на таке дно... щоб низькопробну кореспондентку... фе-е-е..

хоча за вікіпедією в неї вражаюче журналістське (ніби) портфолію, але дивуюсь як вона там всюди пристроїлась будучи такою "куркою"...
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16.09.2021 22:22 Ответить
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16.09.2021 22:56 Ответить
А що, хтось хотів, щоб вона стала коментатором на каналі "Прямий"?
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16.09.2021 22:56 Ответить
А я б вдул. Нормальна така, поки мовчить.
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16.09.2021 23:22 Ответить
Я теж люблю самогон,але не до такого ступеню.
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17.09.2021 12:04 Ответить
фу
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17.09.2021 12:34 Ответить
С мендель все ясно. А от Киселев писля цього для мене помер остаточно - на антрісоль, разом з піховшиком і карасьовим
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17.09.2021 00:52 Ответить
У рыжего неплохая обойма моральных уродов получилась. И это хорошо!
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17.09.2021 07:55 Ответить
Ну що ж, це черговий експонат Кунсткамери ******** епохи Зєбільного непорозуміння.
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17.09.2021 08:26 Ответить
Коментатором чего? Модных тенденций на троещинском рынке? 😂
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17.09.2021 09:21 Ответить
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