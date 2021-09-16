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Мендель стане коментаторкою на каналі Ахметова

Мендель стане коментаторкою на каналі Ахметова

Щонеділі експрессекретарка президента коментуватиме події в Україні та світі в програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим".

Про це повідомляє телеканал "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Юлія Мендель спеціально для програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію та ділитиметься власною точкою зору", - сказано в повідомленні.

"Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії", - цитує пресслужба телеканалу слова Євгенія Кисельова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті

Вперше Мендель з'явиться в ефірі телеканалу вже цієї неділі.

Нагадаємо, раніше Мендель була співведучою програми "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24". Проєкт закрили на початку вересня.

Автор: 

Ахметов Рінат (2356) телебачення (1170) Кісельов Євгеній (9) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+65
Мнение этой тупой курицы может быть интересно только очень тупым зебилам...
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16.09.2021 19:57
+34
Зелебоба, а кроме скабеевой и мендель никого больше нет ?

Вот так и есть - в стране 73% дебилов. Этих людей не жалко. Совсем.
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16.09.2021 20:09
+28
Прикро, що в нас є класні спеціалісти, професіонали, люди ідейні та пробивні, але замість них державою вертять ( бо сказати керують язик не повертається) якісь бовдури і тупиці, повії і зрадники. Тьху !
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16.09.2021 20:15
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Мендель взагалі пох за кого і для кого рот розкривати, головне, щоб добре оплачували такі послуги)
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16.09.2021 21:13 Відповісти
країна все далі перетворюється на "бананову республіку",деградація населення за яку потрібно "подякувати" олігархам.
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16.09.2021 21:16 Відповісти
Їй ще треба географію "підтягнути",а то такі перли видає,що вуха в"януть...
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16.09.2021 21:20 Відповісти
мухи теж лайно їдять, так що схавають і це....
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16.09.2021 21:26 Відповісти
В топку Мендель
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16.09.2021 21:34 Відповісти
Мендель будет вести свою программу

на фоне таблицы Менделеева под марш Мендельсона.

Если есть программа БАЦМАН, то чем хуже МЕНДЕЛЬ ?
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16.09.2021 21:35 Відповісти
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16.09.2021 21:44 Відповісти
Жизнь у Мендель удалась.

До 2019 года была пустым местом, а стала говорящей жопой Ахметова.
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16.09.2021 21:45 Відповісти
У зегнидского тоже
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17.09.2021 04:16 Відповісти
насосала чергову посаду?
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16.09.2021 21:59 Відповісти
А я ще дивувався, що Кісельова (хоч як ведучого його поважав) копнули з Прямого (за мову, ніби)...

Але піти на таке дно... щоб низькопробну кореспондентку... фе-е-е..

хоча за вікіпедією в неї вражаюче журналістське (ніби) портфолію, але дивуюсь як вона там всюди пристроїлась будучи такою "куркою"...
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16.09.2021 22:22 Відповісти
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16.09.2021 22:56 Відповісти
А що, хтось хотів, щоб вона стала коментатором на каналі "Прямий"?
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16.09.2021 22:56 Відповісти
А я б вдул. Нормальна така, поки мовчить.
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16.09.2021 23:22 Відповісти
Я теж люблю самогон,але не до такого ступеню.
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17.09.2021 12:04 Відповісти
фу
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17.09.2021 12:34 Відповісти
С мендель все ясно. А от Киселев писля цього для мене помер остаточно - на антрісоль, разом з піховшиком і карасьовим
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17.09.2021 00:52 Відповісти
У рыжего неплохая обойма моральных уродов получилась. И это хорошо!
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17.09.2021 07:55 Відповісти
Ну що ж, це черговий експонат Кунсткамери ******** епохи Зєбільного непорозуміння.
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17.09.2021 08:26 Відповісти
Коментатором чего? Модных тенденций на троещинском рынке? 😂
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17.09.2021 09:21 Відповісти
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