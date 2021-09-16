Мендель стане коментаторкою на каналі Ахметова
Щонеділі експрессекретарка президента коментуватиме події в Україні та світі в програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим".
Про це повідомляє телеканал "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Юлія Мендель спеціально для програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію та ділитиметься власною точкою зору", - сказано в повідомленні.
"Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії", - цитує пресслужба телеканалу слова Євгенія Кисельова.
Вперше Мендель з'явиться в ефірі телеканалу вже цієї неділі.
Нагадаємо, раніше Мендель була співведучою програми "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24". Проєкт закрили на початку вересня.
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на фоне таблицы Менделеева под марш Мендельсона.
Если есть программа БАЦМАН, то чем хуже МЕНДЕЛЬ ?
До 2019 года была пустым местом, а стала говорящей жопой Ахметова.
Але піти на таке дно... щоб низькопробну кореспондентку... фе-е-е..
хоча за вікіпедією в неї вражаюче журналістське (ніби) портфолію, але дивуюсь як вона там всюди пристроїлась будучи такою "куркою"...