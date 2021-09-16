Мендель стане коментаторкою на каналі Ахметова

Щонеділі експрессекретарка президента коментуватиме події в Україні та світі в програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим".

Про це повідомляє телеканал "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Юлія Мендель спеціально для програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію та ділитиметься власною точкою зору", - сказано в повідомленні.

"Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії", - цитує пресслужба телеканалу слова Євгенія Кисельова.

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Вперше Мендель з'явиться в ефірі телеканалу вже цієї неділі.

Нагадаємо, раніше Мендель була співведучою програми "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24". Проєкт закрили на початку вересня.