Пророссийский пропагандист, призывавший к разделению Украины, задержан в Борисполе, - СБУ
Мужчина является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали пропагандиста в Борисполе. Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия.
Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные Telegram-каналы.
Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.
Мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ напомнили, что группа пропагандистов, членом которой был задержанный, готовила и распространяла в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.
В ходе обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:
- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;
- деньги, предоставленные спонсорами из РФ;
- носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;
- памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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задержанного пропагандона, что ли?
вы часом не сепарок, будете?
к сведению, Московское Высшее командное это кузница ГРУ, и разведкурс в шараге это как "отче, наш", а если этого Лоха приняли теплым в Борисполе возле трапа самолета, то качество учебы кацапских ГРУшников на уровне "чайника", следовательно свои памятные награды этот сепар будет переваривать в прямой кишке в СИЗО на Аскольдовом.. чего и тебе желаю, сепар!
А еще гешефтшухер. И вот за это самое его СБУ и накрыла. Не за то, что накалякали в официальной фабуле, а за то, что портил синагоге гешефт, а уважаемому Владимиру Владимировичу его светлый образ.
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q