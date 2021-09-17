Пророссийский пропагандист, призывавший к разделению Украины, задержан в Борисполе, - СБУ

Мужчина является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задержали пропагандиста в Борисполе. Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия.

Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные Telegram-каналы.

Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.

Мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

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В СБУ напомнили, что группа пропагандистов, членом которой был задержанный, готовила и распространяла в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:



- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

- деньги, предоставленные спонсорами из РФ;

- носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

- памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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