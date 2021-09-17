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Пророссийский пропагандист, призывавший к разделению Украины, задержан в Борисполе, - СБУ

Пророссийский пропагандист, призывавший к разделению Украины, задержан в Борисполе, - СБУ

Мужчина является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задержали пропагандиста в Борисполе. Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия.

Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные Telegram-каналы.

Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.

Мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: "Очень много свободы слова у нас финансируется из России", - Данилов о закрытии телеканала "Наш"

В СБУ напомнили, что группа пропагандистов, членом которой был задержанный, готовила и распространяла в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной розни.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания и временного пребывания участников группы, правоохранители изъяли:

- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;
- деньги, предоставленные спонсорами из РФ;
- носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;
- памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: 

Борисполь (767) Киевская область (4111) пропаганда (3665) СБУ (19840)


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Топ комментарии
+36
а зачем морду этого лишенца закрывать? пусть все увидят и узнают кого надо пИ*дить в первую очередь...
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17.09.2021 10:29
+19
Кстати да, уже пора заканчивать с этими анонимами и фоточками спин. Занимались антигосударственной деятельностью, пожалте стать известным. Народ должен знать в морду лица своих "героев"
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17.09.2021 10:33
+13
Мне не понятно, зачем все это говно сюда лезет ?! Ну любит он пуйла и рашку, ну и тусуйся себе там. Зачем они в Украину-то прутся ? Если так ее ненавидят
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17.09.2021 10:32
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а зачем морду этого лишенца закрывать? пусть все увидят и узнают кого надо пИ*дить в первую очередь...
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17.09.2021 10:29 Ответить
Кстати да, уже пора заканчивать с этими анонимами и фоточками спин. Занимались антигосударственной деятельностью, пожалте стать известным. Народ должен знать в морду лица своих "героев"
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17.09.2021 10:33 Ответить
это кого вы имеете ввиду, говоря "..настоящий офицер не изменивший присяге и Родине.."?

задержанного пропагандона, что ли?
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17.09.2021 11:03 Ответить
я обратил внимание на это абзац в статье(про памятные награды), но так же я обратил внимание на выражение вашего печатного уважение к сепаратисту..

вы часом не сепарок, будете?
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17.09.2021 11:08 Ответить
аа.. так ты сепарок, мил чИлавек..

к сведению, Московское Высшее командное это кузница ГРУ, и разведкурс в шараге это как "отче, наш", а если этого Лоха приняли теплым в Борисполе возле трапа самолета, то качество учебы кацапских ГРУшников на уровне "чайника", следовательно свои памятные награды этот сепар будет переваривать в прямой кишке в СИЗО на Аскольдовом.. чего и тебе желаю, сепар!
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17.09.2021 11:17 Ответить
Майбутнє вже настало, свиня кацапська.
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17.09.2021 11:18 Ответить
«…настаящій афіцєр»-ці кацапські свині живуть в своєму властному вигаданому світі. Ці «настаясчіє» афіцєри розстрілювали наших полонених. Мерзоти.
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17.09.2021 11:25 Ответить
Треба, щоб депудятли закон змінили, а вони не хочуть цього робити, щоб самим чи своїх родичів не засвітити...
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17.09.2021 11:32 Ответить
Потому что брехня это все, СБУ надо показать что они работу работают. Помню как Луценко выступил с заявлением что Укртелеком достался бесплатно его владельцу, а должен был пополнить бюджет на 10 млрд. грн. а это больше млрд. долларов было на тот момент. И хтось за цэ повынэн видповисты. Я долго ждал когда Ахметова возьмут за жабры. Но потом как в сказке у Луценко появился особняк в Лондоне, а про Укртелеком никто больше не вспоминал. Цензура не пропустит все что я думаю об этой стране.
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17.09.2021 10:50 Ответить
Не мели ерунды. У Ахметова отобрали Укртелеком при Порохе. Ахметов оспорил в суде и ему вернули Укртелеком при янелохе.
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17.09.2021 10:57 Ответить
Пока таких дебилов как ты большинство не будет толку в стране. "Отобрали при Порохе" Где посадка??? Почему человек укравший Укртелеком за стоимостью больше миллиарда подоил его пять лет, а потом его просто отобрали и пожурили? И это наказание??? Ты часом не в доле с Луценко?
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17.09.2021 19:12 Ответить
Может ты, британец хренов, скажешь где сейчас посадки? А?
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17.09.2021 19:19 Ответить
Может заплатит за освобождение...
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17.09.2021 11:42 Ответить
Роман Василишин. Сталинист, конспиролог, гомофоб и отрицатель пандемии.

А еще гешефтшухер. И вот за это самое его СБУ и накрыла. Не за то, что накалякали в официальной фабуле, а за то, что портил синагоге гешефт, а уважаемому Владимиру Владимировичу его светлый образ.

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
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17.09.2021 14:20 Ответить
как то все прекрасно в Рашке .....что все враги воши и гниды случайно так сдаются как стеклотара в Украине.... крысы бегут с корабля Россия...
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17.09.2021 10:31 Ответить
Мне не понятно, зачем все это говно сюда лезет ?! Ну любит он пуйла и рашку, ну и тусуйся себе там. Зачем они в Украину-то прутся ? Если так ее ненавидят
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17.09.2021 10:32 Ответить
Я так понял он сюда не лезет, он здесь живет.
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17.09.2021 10:38 Ответить
Теперь оно жить будет на нарах
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17.09.2021 11:38 Ответить
А чому така м'яка стаття? Та йому 20 років замало дати.
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17.09.2021 10:38 Ответить
Отправить эту тварь на разминирование полей!!
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17.09.2021 10:38 Ответить
5 лет без конфискации шпиону и диверсанту? Срочно нужна судебная реформа! Эти судьи-вредители сегодня больше дают за утопление кошачьего выводка.
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17.09.2021 10:45 Ответить
это точно.... так почему в данном случае за разгон верховного долбанного суда зелю долбят что мол снял председателя сепара суда главного верховного, но ведь не по закону.... пока будем по сучьим законам судить и увольнять СТРАНЫ ***** МУХА НЕ БУДЕТ! В СТРАНА ФОРС МАЖОР! ВОЙНА, ЭПИДЕМИЯ!СМЕРТИ ВОЕННЫХ! К ЧЁРТУ КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ УСТАРЕЛЫЕ! поэтому блин никто и не сидит, кумовство+законы смешные и корупция.....на страну наплевать...((
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17.09.2021 10:57 Ответить
Цікаво.... Хто це?
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17.09.2021 10:48 Ответить
ну вот взяли сепара садите наху....15 лет минимум как по закону ....так не будет этого....года три если дадут...а кто подрался под магазином с кем грозит всегда пишут до 5-7 лет.... скажите есть ли у нас справедливые законы? конечно же нет..... вся опсж сепаратисты кто развязал войну .не то что там языками в ютуб балаболили....а именно развязали войну! и что ? да ни что... на этом достаточно....))
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17.09.2021 10:51 Ответить
Почему в сети нет агитаторов, которые бы призывали сделать Украину богатейшим государством Европы； с самой лучшей экологией； справедливыми судами； лучшим образованием и медициной； высокой зарплатой у работников, а не у чиновников и прокуроров； страной с самым низким уровнем коррупции；где хорошие дороги и транспорт； где правоохранительные органы и таможня работают на страну?
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17.09.2021 10:54 Ответить
Есть такие агитаторы. Но их зелёная власть пытается маргинализировать, открывает по ним фейковые криминальные дела и т. д.
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17.09.2021 10:59 Ответить
Найвищий рівень *********** в коментах. We have a winner!
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17.09.2021 11:21 Ответить
Сам факт, что ты клацаешь по клаве сутками только в реакции на комментарии других, доказывает, что самый и есть ******* обыкновенный, в просторечии, тролль； мерзкий ублюдок, не имеющих своих мыслей.
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17.09.2021 12:21 Ответить
Нагородити, напоїти, нагодувати і відпустити, він же не генерал ЗСУ, який захищав Маріуполь і не директор заводу, який будував військові катери і покаранню не підлягає.
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17.09.2021 10:56 Ответить
Включить ему круглосуточно песню " Батька наш"
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17.09.2021 11:02 Ответить
Відчуваю,що "опустять" його на зоні.Зроблять лагерною шлюхою. Але не шкода. По Стєнькє і шапка,як говорять козломорді.
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17.09.2021 11:04 Ответить
Та не попаде він на зону! Застава і домашній арешт як максимум.
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17.09.2021 12:15 Ответить
у нас пропагандисты в Верховной Раде сидят. но надо для отчетности какого-то дурака схватить.
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17.09.2021 11:08 Ответить
ща наш гуманный суд даст ему 51 грн штрафа и отпустит)))
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17.09.2021 11:16 Ответить
Та просто винесуть попередження. Він не нічого не писав на парканах відносно Зелі.
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17.09.2021 12:18 Ответить
Які поганяли були в цих виродків?
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17.09.2021 13:34 Ответить
Наскольку он любит Шоломоньку Первого можно посмотреть самостоятельно. Весь апофеоз в том, что СБУ задержала Василишина, когда он выдавал убойный компромат на Путина. Треугольник Путин-Хабад-СБУ спалился полностью.

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
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17.09.2021 13:49 Ответить
Замазанная морда явно не мураевская. А жаль...
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17.09.2021 13:51 Ответить
воно просто лапотне лайно...
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17.09.2021 13:54 Ответить
 
 