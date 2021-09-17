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Коломойский о беседе с Арахамией на футболе: У него дети в дудки дудели, я ему крикнул - возьми детей в парламент, пусть Разумкову дудят

Коломойский о беседе с Арахамией на футболе: У него дети в дудки дудели, я ему крикнул - возьми детей в парламент, пусть Разумкову дудят

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал в ВИП-ложе во время футбольного матча "Динамо-Бенфика" никаких важных вопросов.

Об этом он сказал в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Коломойский подтвердил версию Арахамии о том, что они не беседовали, а только обменялись шутками.

"Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты зачем им дудки купил?". Он мне в ответ кричит: "потому что они просили." Я ему крикнул: "так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят. Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать", - рассказал Коломойский.

Смотрите: Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

Он также утверждает, что не узнал министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

"Вы меня спрашиваете о Чернышове, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (экс-владелец VAB Банка. - Ред.) вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова - это Бахматюк вернулся? А он мне говорит: "Ты что, это же Чернышов".

На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром около 30 мин, как об этом пишут СМИ, Коломойский ответил: "Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышовым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым".

Смотрите: "Слуга народа" Арахамия о разговоре с Коломойским на футбольном матче: "Обменялись шутками про закон об олигархах". ВИДЕО

Автор: 

Коломойский (1790) футбол (3586) Арахамия (988) Бахматюк (164) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+20
А, ну раз сам международный жулик так сказал, то да, верим. Все, ситуация прояснена, расходимся, Панове.
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17.09.2021 16:52
+19
агрохимия тоже дунул в дудку. в бенину.

никакой крамолы, в партии так принято
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17.09.2021 16:51
+17
Еще одно доказательство , что среди зеленых помоечников одни дебилы.
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17.09.2021 16:52
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
агрохимия тоже дунул в дудку. в бенину.

никакой крамолы, в партии так принято
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17.09.2021 16:51 Ответить
анал табу
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17.09.2021 17:10 Ответить
если ермак не приказал
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17.09.2021 17:11 Ответить
Ну что вы прицепились: два хороших человека свой гешефт с Украины обсуждали. Пока другие хорошие гебята не взяли то, что плохо лежит.
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17.09.2021 17:19 Ответить
А, ну раз сам международный жулик так сказал, то да, верим. Все, ситуация прояснена, расходимся, Панове.
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17.09.2021 16:52 Ответить
Еще одно доказательство , что среди зеленых помоечников одни дебилы.
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17.09.2021 16:52 Ответить
коломойша намекнул арахамии во что тот будет "дудеть", если он и его "дети" (в ВР) перестанут дудеть по команде коломойши))
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17.09.2021 16:52 Ответить
беня ему свою дудку предложил?
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17.09.2021 16:52 Ответить
Которая между ног.
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17.09.2021 17:04 Ответить
Всё общается без умолку, никак не наговорится, птичка-говорун. В Штатах не хочет потрещать или там опасно?..
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17.09.2021 16:52 Ответить
"возьми детей в парламент, пусть Разумкову дудят"а DAAVID DOWN подумав що треба свиснути Коломойському в кожану флейту.
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17.09.2021 16:53 Ответить
В Абхазии запретили грузинский язык - Кремль переводит школы на русский. Кремль русифицирует оккупированную Абхазию. В школах оказался под запретом грузинский язык.
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17.09.2021 16:53 Ответить
УЖЕ ДУДЮ ДЯДЯ, УЖЕ ДУДЮ
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17.09.2021 16:56 Ответить
Ара похож на Бахматюка, как я на цадика Нахмана)))
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17.09.2021 16:57 Ответить
А Чернышов?
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17.09.2021 17:18 Ответить
я ж говорю, у зебобиков и шутки идиотские.
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17.09.2021 17:08 Ответить
Сумно за нарід, який обрав такого дебіла і йому подібних. Їште, щоб Вам повилазило
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17.09.2021 17:10 Ответить
піdоrастична зухвала ****

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17.09.2021 17:10 Ответить
Для чего-то же они так засветились? Сознательно пришли на стадион таким составом - чтоб все увидели. Уверен, что не любовь к футболу их туда привела.
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17.09.2021 17:11 Ответить
в цирке клоуны и шутки-

тырят бабки - дудят в дудки
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17.09.2021 17:14 Ответить
Лише імбецили тягнуть на стад дудки.
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17.09.2021 17:20 Ответить
какое же оно - иПанутое.......
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17.09.2021 17:29 Ответить
Одна баба в бубен била---а другая в куй трубила! Хлопцы на футболе гурканят, шуткуют и поют! Стайка весело живёт. Ребятки---вы хорошо устроились! А не пора ли нам арматурки нарезать рифлёнки! Шестёрка хорошо в руку ложится. 70 см самое то!
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17.09.2021 17:35 Ответить
Який Коломойський жартівник та дотепник! Як наш Гарант! Мабудь разом реготали, коли 73 % отримали та продовжують на біс потішатися...але якось не дуже смішно, хоча Арахамія дітей за порадою 1 олігарха може працевлаштувати уже зараз!
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17.09.2021 18:36 Ответить
значит точно обсуждали что разумкова пора снимать потому как мешает
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17.09.2021 19:00 Ответить
Нельзя унижаться перед инфобредом заангажированных, желтых от поноса сми
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17.09.2021 19:02 Ответить
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17.09.2021 19:32 Ответить
Коломойский зако6тачился о обхазского отброса
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17.09.2021 20:20 Ответить
Тобто, Беня в Києві ? Бо не видно, не чути. Думала, з Дніпра не вилазить, рєшала.

А чого на Динамо приперся ?

Прямо, сходка, блін.
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18.09.2021 05:06 Ответить
 
 