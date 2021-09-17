Коломойский о беседе с Арахамией на футболе: У него дети в дудки дудели, я ему крикнул - возьми детей в парламент, пусть Разумкову дудят

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал в ВИП-ложе во время футбольного матча "Динамо-Бенфика" никаких важных вопросов.

Об этом он сказал в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Коломойский подтвердил версию Арахамии о том, что они не беседовали, а только обменялись шутками.

"Он уже журналистам сказал о шутках, так я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "ты зачем им дудки купил?". Он мне в ответ кричит: "потому что они просили." Я ему крикнул: "так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят. Я еще ему сказал: готовься декларацию подавать", - рассказал Коломойский.

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Он также утверждает, что не узнал министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

"Вы меня спрашиваете о Чернышове, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (экс-владелец VAB Банка. - Ред.) вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова - это Бахматюк вернулся? А он мне говорит: "Ты что, это же Чернышов".

На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром около 30 мин, как об этом пишут СМИ, Коломойский ответил: "Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышовым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым".

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