Гражданка Украины, упавшая со скалы в Испании, скончалась в больнице, - МИД
Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.
"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
погуглите сколько людей гибнет в ваннах и душевых кабинах (даже не в бассейнах)....
утопленники в реках, озерах, морях и океанах-отдыхают...
и вроде в первом случае - безопасно!
Хорошо что у меня в подъезде мужик так убился насмерть. Хорошо в том смысле что я с 10 лет знал, что в ванной должно быть 2 резиновых/силиконовых коврика - в ванной и на полу.
Может кого-то это удержит от неосторожного шага.
Бог не фраер, он все видит. За все в жизни приходится платить и за глумление над смертью молодой девчонки
Ми НІЧОГО не знаємо про дівчину. Знаємо, що вона не з раші. Це вже багато. Така була в неї доля, зірватися з тої скелі. Страшно було їй, страшно її рідним.
Помовчте. Вона вже в інших світах.