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Гражданка Украины, упавшая со скалы в Испании, скончалась в больнице, - МИД

Гражданка Украины, упавшая со скалы в Испании, скончалась в больнице, - МИД

Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская туристка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Испании. ВИДЕО

Автор: 

Испания (859) несчастный_случай (314) туристы (98)


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Топ комментарии
+15
Глупо - дальше некуда. Есть еще вариант - залезть на электропоезд. Ну взрослые люди - куда несет??? Слава! Жажда славы ведет к погибели.
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17.09.2021 18:34
+8
Капец... оно того не стоило...

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17.09.2021 18:32
+5
Мда. Очень печально. И главное так глупо.
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17.09.2021 18:31
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Несчастный случай.
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17.09.2021 18:31 Ответить
Прогнозований.
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18.09.2021 08:53 Ответить
Мда. Очень печально. И главное так глупо.
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17.09.2021 18:31 Ответить
Капец... оно того не стоило...

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17.09.2021 18:32 Ответить
Глупо - дальше некуда. Есть еще вариант - залезть на электропоезд. Ну взрослые люди - куда несет??? Слава! Жажда славы ведет к погибели.
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17.09.2021 18:34 Ответить
Зато фотка.
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17.09.2021 18:35 Ответить
скорее всего упала вместе со смартфоном,так що вместо сэлфи-пшик
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17.09.2021 19:23 Ответить
Пусть земля будет пухом!

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17.09.2021 18:39 Ответить
Я на каком-то ресурсе, сегодня, увидел фотку этой смотровой площадки, сделанную с моря... Я много в своей жизни видывал, но тут- впечатлился!!! Я к тому, что не совсем представляю себе такую попытку- зависнуть над пропастью, в море, где из воды торчат камни. Тут пишут о 30 метрах высоты, хотя смотрится раза в два повыше. Та даже 30 метров, с ветерком... да в воду, даже не задев камней- это верная смерть, ты входишь в воду со скоростью более 100 км/ч... Говорят, что в этом случае, вода становится подобной асфальту...
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17.09.2021 18:39 Ответить
Смотря как прилетишь. Вне зависимости от этого, раз камни торчат над водой, то торчат и под водой.
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17.09.2021 18:42 Ответить
Я потому и написал: "с ветерком", то есть возможность попытки войти в воду строго вертикально- равна 0(ноль)...
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17.09.2021 18:47 Ответить
Писали хлопці-криміналісти - один придурок ще в часи СРСР "відпрацьовував точність пірнання" :поклав у басейні на воду лист газети Стрибнув з трампліна Ноги поламав і їх вирвало з тазового з"єднання!
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17.09.2021 19:58 Ответить
Я что-то помню, подобное! С 10-метровой вышки. А тут- 30 метров!!! Это у меня, на мостике, на судне- такая высота, приблизительно. Чтобы оттуда прыгнуть... это надо быть законченным идиотом. Или, как в данном случае- идиоткой.
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17.09.2021 20:15 Ответить
Андрюх, є такий вид спорту, де стрибають у воду з 25-30 м, звісно що "солдатиком", але і там нерідкість нещасні випадки.
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17.09.2021 20:22 Ответить
Знайшов, . Хай-дайвінг - досить молодий вид спорту, перші світові змагання за яким відбулися лише в 2013 році. Чоловіки здійснювали стрибки з висоти 27 метрів, а жінки з 20-ти метрових веж.
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17.09.2021 20:24 Ответить
Как раз рыбкой они пригают..и у всех контузии..рано умирают...правда бабки зарабатывают нехилые на туристах...

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17.09.2021 20:50 Ответить
У нас тысячи дураков ежемесячно срываются с балконов и прочих возвышенностей, но происшествие в Испании требует особенного внимания. Это напоминает сбитый в Иране самолет МАУ, родственникам жертв которого государство, не коломойша, скинуло по 200 тыщ., хотя на дорогах Украины гибнут тысячи людей в месяц от независящих от них причин, и никто им ничего не должен. Ситуация типичная, человек и логика типичны, ничего особенного, просто СЕНСАЦИЯ, ИСПАНИЯ! Есть о чем написать, чтобы засрать эфир
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17.09.2021 18:40 Ответить
Занимательная статистика:

погуглите сколько людей гибнет в ваннах и душевых кабинах (даже не в бассейнах)....

утопленники в реках, озерах, морях и океанах-отдыхают...

и вроде в первом случае - безопасно!
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17.09.2021 19:05 Ответить
да, встав в ванной на намыленные ноги можно запросто увалить головой со всего размаха об кафельный пол уже за пределами ванны
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17.09.2021 19:37 Ответить
меня поражают смельчаки, которые презирают силиконовые коврики в ванных и душевых.

Хорошо что у меня в подъезде мужик так убился насмерть. Хорошо в том смысле что я с 10 лет знал, что в ванной должно быть 2 резиновых/силиконовых коврика - в ванной и на полу.
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17.09.2021 20:25 Ответить
Не класти плитку у ваній, теж не буде слизько.
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17.09.2021 20:27 Ответить
эту новость опубликовали не ради сенсации. а с образовательной целью.

Может кого-то это удержит от неосторожного шага.
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17.09.2021 20:26 Ответить
Премия Дарвина
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17.09.2021 18:47 Ответить
Навіть не знаю як це коментувати, яка небуть інстасамка? чи інстанаркоманка? а може чорт попутав і вона встала не з тої ноги в той день.
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17.09.2021 18:52 Ответить
Какая-то инста, это точно. Ибо я прочитал что её просто сдуло порывом ветра, который тогда дул не слабо. Выше написали о премии Дарвина. Я соглашусь.
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17.09.2021 18:54 Ответить
Хоча, усяку дурість щоб ви*тись роблять усі в своєму житті, іноді комусь нещастить.
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17.09.2021 18:56 Ответить
ни грамма сострадания
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17.09.2021 19:20 Ответить
Перелесть через ограждение...-это достойно нашего народа. Менталитет идиотов.
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17.09.2021 19:57 Ответить
фотку хоть успела сбацать?
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17.09.2021 20:23 Ответить
А прикинь это твоя дочь. Весело до усрачки
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17.09.2021 20:43 Ответить
слабоумие и отвага ! таков у нее девиз ?
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17.09.2021 20:30 Ответить
Интересно было бы прочесть как вы закончили свой жизненный путь, учитывая что 97% из вас идиоты
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17.09.2021 20:32 Ответить
Щось не так? Хочеш плигнути з висотки і сфоткатись, а тобі тут доказують, що то дурість, а ти не віриш?
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18.09.2021 09:02 Ответить
Очень жалко. Большое соболезнование родителям и близким. Неизвестно или у неё есть дети. Я не представляю как себя чувствуют родители получив такую новость.
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17.09.2021 20:33 Ответить
А нариду весело. Беда ж не в ихний дом пришла

Бог не фраер, он все видит. За все в жизни приходится платить и за глумление над смертью молодой девчонки
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17.09.2021 20:41 Ответить
"Нарід" просто не може зрозуміти, як можна бути такою дурною.
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18.09.2021 09:03 Ответить
Дивно, скільки злоби в деяких коментах. З вас хтось вимагає співчуття? Ні. Нічого сказати -просто помовчте.

Ми НІЧОГО не знаємо про дівчину. Знаємо, що вона не з раші. Це вже багато. Така була в неї доля, зірватися з тої скелі. Страшно було їй, страшно її рідним.

Помовчте. Вона вже в інших світах.
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17.09.2021 20:44 Ответить
Інстаграмщиця. А могла б ще жити та жити, якщо б не пилила контент.
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17.09.2021 20:46 Ответить
26 лет, а ума так и нет.
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17.09.2021 21:03 Ответить
Зря всякую гадость про неё пишите, ведь никто не знает, как всё именно произошло. Ну, а то, что ума у неё нет, так это дело случая, такое может случится с каждым, никто от этого не застрахован.
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17.09.2021 22:46 Ответить
"что ума у неё нет" - так що, всі в цьому винні? Зате, хтось прочитає, може й задумається коли, перш ніж робити щось подібне.
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18.09.2021 09:06 Ответить
Жаль конечно, но итог закономрен. ***бнутая дура ***бнулась благодаря своей дури...
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17.09.2021 23:58 Ответить
 
 