Гражданка Украины, упавшая со скалы в Испании, скончалась в больнице, - МИД

Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.

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