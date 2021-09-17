Арахамия - Разумкову: Спикера не выбирают, его делегируют

Глава фракции "СН" Давид Арахамия напомнил председателю ВР Дмитрию Разумкову о том, что монобольшинство может отправить его в отставку.

Об этом он сказал Разумкову в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я просто хочу маленький только один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. И монобольшинство делегирует спикера Разумкова в кресло Разумкова. Об этом надо всегда помнить", - сказал Арахамия.

На замечания присутствующих в студии о том, что делегирование происходит путем проведения выборов главы ВР Арахмия ответил: "У нас же монобольшинство. Я имею ввиду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтоб выдвинуть спикером любого человека. Официально, получается, мы его выбираем, но фактически...".

"А в предыдущих парламентах как было?" - спросил на это Разумков.

"А там коалиция, там выбирает коалиция, там немножко другая история", - ответил Арахамия.

Читайте: Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением

Напомним, ранее Арахамия обвинил Разумкова в том, что тот пытается "сбить" законопроект об олигархах. А Разумков рассказал, как ему, когда он ушел на больничный, внезапно поменяли охрану.