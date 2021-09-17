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Арахамия - Разумкову: Спикера не выбирают, его делегируют

Арахамия - Разумкову: Спикера не выбирают, его делегируют

Глава фракции "СН" Давид Арахамия напомнил председателю ВР Дмитрию Разумкову о том, что монобольшинство может отправить его в отставку.

Об этом он сказал Разумкову в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я просто хочу маленький только один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. И монобольшинство делегирует спикера Разумкова в кресло Разумкова. Об этом надо всегда помнить", - сказал Арахамия.

На замечания присутствующих в студии о том, что делегирование происходит путем проведения выборов главы ВР Арахмия ответил: "У нас же монобольшинство. Я имею ввиду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтоб выдвинуть спикером любого человека. Официально, получается, мы его выбираем, но фактически...".

"А в предыдущих парламентах как было?" - спросил на это Разумков.

"А там коалиция, там выбирает коалиция, там немножко другая история", - ответил Арахамия.

Читайте: Разумков: Когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану - для кого-то это было бы давлением

Напомним, ранее Арахамия обвинил Разумкова в том, что тот пытается "сбить" законопроект об олигархах. А Разумков рассказал, как ему, когда он ушел на больничный, внезапно поменяли охрану.

Автор: 

шоу Шустера (315) Арахамия (988) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+32
Сухумская макака вчера с хозяином на стадионе перетерла...а сегодня на разумкова наехала..😀

Ну пусть жрут друг друга...
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17.09.2021 22:17
+25
Верните абхазскую обезьяну в зоопарк.
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17.09.2021 22:22
+23
Уже вплотную подбираемся до "Парламент - не место для дискуссий".
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17.09.2021 22:20
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наступает потихоньек разумков на зеленые бейцы .озаботились
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17.09.2021 22:16 Ответить
это типа хламидия разумкова так послала?

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17.09.2021 22:16 Ответить
Сухумская макака вчера с хозяином на стадионе перетерла...а сегодня на разумкова наехала..😀

Ну пусть жрут друг друга...
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17.09.2021 22:17 Ответить
перефразируя известное высказывание:

"Когда я вижу рожу Абрахамки, моя рука тянется к держаку лопаты"
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17.09.2021 22:48 Ответить
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18.09.2021 11:51 Ответить
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17.09.2021 22:19 Ответить
Уже вплотную подбираемся до "Парламент - не место для дискуссий".
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17.09.2021 22:20 Ответить
Верните абхазскую обезьяну в зоопарк.
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17.09.2021 22:22 Ответить
Давній анекдот-"Вай-вай,абезяна!-Я не обезьяна, я абхаз!-Вай-вай ,ана ещщё и разгаваривает!" !!!)))
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17.09.2021 22:25 Ответить


а какой отменный был абрахамник в Сухуми !
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17.09.2021 22:50 Ответить
Знов бабуїн на манежі !!! )))
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17.09.2021 22:23 Ответить
Усі знають , що усі висери для повної дескридетації ЗЕленої влади Арахамія отримує в ОПУщеному зрадою офісі , а от оголошуєвін їх з радістю, знаючи що дурість ОПУ стає все яскравішою паралельно з їхньою наглістю . А сам він же засланий козачок опозиції демонструвати дебілізацію ОПУщених без купуюр .
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18.09.2021 02:21 Ответить
Чёрная метка.
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17.09.2021 22:24 Ответить
нагадав про командну роботу...такі важелі впливу...

міг би ще додати - богдан
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18.09.2021 00:07 Ответить
да пусть трындит

эти дебилы думают что они навечно и если чего смогут свалить из страны. посмотрим.
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17.09.2021 22:25 Ответить
У предводителя зебуинов пятничный гон
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17.09.2021 22:29 Ответить
маладец Ара-Хамская!

Отрабатываешь Бенины сребника!

Беня сказал:-куси..Хамо кусает

Скажет Беня -лижи-Ара лижет

Скает беня-давай закон за алигархов-сразу примут и

Бутусова из Цензора привлекут..Чем не алигарх
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17.09.2021 22:30 Ответить
З цього поста тільки ясно, що Разумков цього не знав.
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17.09.2021 22:31 Ответить
Обоє рябоє. Прямо нє знаєш, за кого ж вболівати?! Чи за комсомольця лупатого, яке нам зелю впхало, чи за ідіота чіполіни, яке департувалося до України з абхазького обіззянічього пітомніку?!
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17.09.2021 22:32 Ответить
Делегирование полномочий и предоставление прав по управлению государством производится путем выборов. Это значит, обезьяна ты тунгусская, что тебя тоже делегировали во власть. Так же , как и Разумкова. Другой вопрос, как назвать тех, кто это сделал? Но это уже другая история. Иеет смысл, папуас ты чеширский, не забывать этот простой исторический факт.
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17.09.2021 22:36 Ответить
Ішак отглаголил
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17.09.2021 22:37 Ответить
ДЕЛЕГУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., перех., рідко. Обирати або уповноважувати делегатом. (Словник української мови). Арахамія - дебіл та невіглас.
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17.09.2021 22:38 Ответить
Коли оцього недопримата хтось порівнює з мавпою,це не образа,а констатація факту.Еволюція конкретно забила на цю особину.
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17.09.2021 22:52 Ответить
Да тут, скорее всего другое, походу , от Арахламидии обезьяны то и произошли!)))
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18.09.2021 05:20 Ответить
Чухня на шустере разгорячился не на шутку)))

От бене с зелей Порох жизни на дает)))

А когда, кстати, беню посадят хотя бы за то, что украл из Привата 5 миллиардов баксов, о других "художествах" пока молчу?
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17.09.2021 23:02 Ответить
Икону надо чтить и поклоняться.Кто девочку угощает ,тот и имеет.Все бренно в нашем мире.Вот и Разумков...
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17.09.2021 23:18 Ответить
Разумков останнім часом щось заграє з бабою. Тільки не з бенею, а з ******...
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17.09.2021 23:28 Ответить
Арахамия подышал бениными выхлопами и его понесло.
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17.09.2021 23:58 Ответить
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18.09.2021 00:13 Ответить
И это тупое животное принимает законы по которым приходится жить десяткам миллионов людей. Где там мой фейспалм?!
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18.09.2021 06:39 Ответить
Протягом 30 років інститути влад це приклад совкового/гіпертрофованого держуправління однією особою = диктатура, узурпація. Допустивши її існування в першу чергу підлягають негайному розформуванню Конституційний суд і ВР.
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18.09.2021 08:05 Ответить
"Розумний", аж страшно.
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18.09.2021 08:08 Ответить
Батьки цю мавпочку вивезли з Абхазії, цікаво куди він свою сімю вивозити буде?
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18.09.2021 11:57 Ответить
этот поц бородатый когда-то *******тся.....
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18.09.2021 15:23 Ответить
Хламідвя ******. Коли йому вже вломиить хтось?
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18.09.2021 21:26 Ответить
 
 