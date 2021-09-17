Арахамия - Разумкову: Спикера не выбирают, его делегируют
Глава фракции "СН" Давид Арахамия напомнил председателю ВР Дмитрию Разумкову о том, что монобольшинство может отправить его в отставку.
Об этом он сказал Разумкову в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я просто хочу маленький только один акцент: спикера не выбирают, спикера делегируют. И монобольшинство делегирует спикера Разумкова в кресло Разумкова. Об этом надо всегда помнить", - сказал Арахамия.
На замечания присутствующих в студии о том, что делегирование происходит путем проведения выборов главы ВР Арахмия ответил: "У нас же монобольшинство. Я имею ввиду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтоб выдвинуть спикером любого человека. Официально, получается, мы его выбираем, но фактически...".
"А в предыдущих парламентах как было?" - спросил на это Разумков.
"А там коалиция, там выбирает коалиция, там немножко другая история", - ответил Арахамия.
Напомним, ранее Арахамия обвинил Разумкова в том, что тот пытается "сбить" законопроект об олигархах. А Разумков рассказал, как ему, когда он ушел на больничный, внезапно поменяли охрану.
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"Когда я вижу рожу Абрахамки, моя рука тянется к держаку лопаты"
а какой отменный был абрахамник в Сухуми !
міг би ще додати - богдан
эти дебилы думают что они навечно и если чего смогут свалить из страны. посмотрим.
Отрабатываешь Бенины сребника!
Беня сказал:-куси..Хамо кусает
Скажет Беня -лижи-Ара лижет
Скает беня-давай закон за алигархов-сразу примут и
Бутусова из Цензора привлекут..Чем не алигарх
От бене с зелей Порох жизни на дает)))
А когда, кстати, беню посадят хотя бы за то, что украл из Привата 5 миллиардов баксов, о других "художествах" пока молчу?