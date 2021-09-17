Арахамія - Разумкову: Спікера не вибирають, його делегують
Глава фракції "СН" Давид Арахамія нагадав голові ВР Дмитру Разумкову про те, що монобільшість може відправити його у відставку.
Про це він сказав Разумкову в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я просто хочу маленький тільки один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. І монобільшість делегує спікера Разумкова в крісло Разумкова. Про це треба завжди пам'ятати", - сказав Арахамія.
На зауваження присутніх у студії про те, що делегування відбувається шляхом проведення виборів голови ВР Арахамія відповів: "У нас же монобільшість. Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично...".
"А в попередніх парламентах як було?" - запитав на це Разумков.
"А там коаліція, там вибирає коаліція, там трошки інша історія", - відповів Арахамія.
Нагадаємо, раніше Арахамія звинуватив Разумкова в тому, що той намагається "збити" законопроєкт про олігархів. А Разумков розповів, як йому, коли він пішов на лікарняний, раптово поміняли охорону.
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Ну пусть жрут друг друга...
"Когда я вижу рожу Абрахамки, моя рука тянется к держаку лопаты"
а какой отменный был абрахамник в Сухуми !
міг би ще додати - богдан
эти дебилы думают что они навечно и если чего смогут свалить из страны. посмотрим.
Отрабатываешь Бенины сребника!
Беня сказал:-куси..Хамо кусает
Скажет Беня -лижи-Ара лижет
Скает беня-давай закон за алигархов-сразу примут и
Бутусова из Цензора привлекут..Чем не алигарх
От бене с зелей Порох жизни на дает)))
А когда, кстати, беню посадят хотя бы за то, что украл из Привата 5 миллиардов баксов, о других "художествах" пока молчу?