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Арахамія - Разумкову: Спікера не вибирають, його делегують

Арахамія - Разумкову: Спікера не вибирають, його делегують

Глава фракції "СН" Давид Арахамія нагадав голові ВР Дмитру Разумкову про те, що монобільшість може відправити його у відставку.

Про це він сказав Разумкову в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я просто хочу маленький тільки один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. І монобільшість делегує спікера Разумкова в крісло Разумкова. Про це треба завжди пам'ятати", - сказав Арахамія.

На зауваження присутніх у студії про те, що делегування відбувається шляхом проведення виборів голови ВР Арахамія відповів: "У нас же монобільшість. Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично...".

Читайте також: Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова: "У мене не було жодної такої розмови"

"А в попередніх парламентах як було?" - запитав на це Разумков.

"А там коаліція, там вибирає коаліція, там трошки інша історія", - відповів Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія звинуватив Разумкова в тому, що той намагається "збити" законопроєкт про олігархів. А Разумков розповів, як йому, коли він пішов на лікарняний, раптово поміняли охорону.

Автор: 

шоу Шустера (309) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+32
Сухумская макака вчера с хозяином на стадионе перетерла...а сегодня на разумкова наехала..😀

Ну пусть жрут друг друга...
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17.09.2021 22:17
+25
Верните абхазскую обезьяну в зоопарк.
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17.09.2021 22:22
+23
Уже вплотную подбираемся до "Парламент - не место для дискуссий".
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17.09.2021 22:20
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наступает потихоньек разумков на зеленые бейцы .озаботились
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17.09.2021 22:16 Відповісти
это типа хламидия разумкова так послала?

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17.09.2021 22:16 Відповісти
Сухумская макака вчера с хозяином на стадионе перетерла...а сегодня на разумкова наехала..😀

Ну пусть жрут друг друга...
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17.09.2021 22:17 Відповісти
перефразируя известное высказывание:

"Когда я вижу рожу Абрахамки, моя рука тянется к держаку лопаты"
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17.09.2021 22:48 Відповісти
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18.09.2021 11:51 Відповісти
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17.09.2021 22:19 Відповісти
Уже вплотную подбираемся до "Парламент - не место для дискуссий".
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17.09.2021 22:20 Відповісти
Верните абхазскую обезьяну в зоопарк.
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17.09.2021 22:22 Відповісти
Давній анекдот-"Вай-вай,абезяна!-Я не обезьяна, я абхаз!-Вай-вай ,ана ещщё и разгаваривает!" !!!)))
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17.09.2021 22:25 Відповісти


а какой отменный был абрахамник в Сухуми !
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17.09.2021 22:50 Відповісти
Знов бабуїн на манежі !!! )))
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17.09.2021 22:23 Відповісти
Усі знають , що усі висери для повної дескридетації ЗЕленої влади Арахамія отримує в ОПУщеному зрадою офісі , а от оголошуєвін їх з радістю, знаючи що дурість ОПУ стає все яскравішою паралельно з їхньою наглістю . А сам він же засланий козачок опозиції демонструвати дебілізацію ОПУщених без купуюр .
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18.09.2021 02:21 Відповісти
Чёрная метка.
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17.09.2021 22:24 Відповісти
нагадав про командну роботу...такі важелі впливу...

міг би ще додати - богдан
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18.09.2021 00:07 Відповісти
да пусть трындит

эти дебилы думают что они навечно и если чего смогут свалить из страны. посмотрим.
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17.09.2021 22:25 Відповісти
У предводителя зебуинов пятничный гон
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17.09.2021 22:29 Відповісти
маладец Ара-Хамская!

Отрабатываешь Бенины сребника!

Беня сказал:-куси..Хамо кусает

Скажет Беня -лижи-Ара лижет

Скает беня-давай закон за алигархов-сразу примут и

Бутусова из Цензора привлекут..Чем не алигарх
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17.09.2021 22:30 Відповісти
З цього поста тільки ясно, що Разумков цього не знав.
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17.09.2021 22:31 Відповісти
Обоє рябоє. Прямо нє знаєш, за кого ж вболівати?! Чи за комсомольця лупатого, яке нам зелю впхало, чи за ідіота чіполіни, яке департувалося до України з абхазького обіззянічього пітомніку?!
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17.09.2021 22:32 Відповісти
Делегирование полномочий и предоставление прав по управлению государством производится путем выборов. Это значит, обезьяна ты тунгусская, что тебя тоже делегировали во власть. Так же , как и Разумкова. Другой вопрос, как назвать тех, кто это сделал? Но это уже другая история. Иеет смысл, папуас ты чеширский, не забывать этот простой исторический факт.
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17.09.2021 22:36 Відповісти
Ішак отглаголил
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17.09.2021 22:37 Відповісти
ДЕЛЕГУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., перех., рідко. Обирати або уповноважувати делегатом. (Словник української мови). Арахамія - дебіл та невіглас.
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17.09.2021 22:38 Відповісти
Коли оцього недопримата хтось порівнює з мавпою,це не образа,а констатація факту.Еволюція конкретно забила на цю особину.
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17.09.2021 22:52 Відповісти
Да тут, скорее всего другое, походу , от Арахламидии обезьяны то и произошли!)))
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18.09.2021 05:20 Відповісти
Чухня на шустере разгорячился не на шутку)))

От бене с зелей Порох жизни на дает)))

А когда, кстати, беню посадят хотя бы за то, что украл из Привата 5 миллиардов баксов, о других "художествах" пока молчу?
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17.09.2021 23:02 Відповісти
Икону надо чтить и поклоняться.Кто девочку угощает ,тот и имеет.Все бренно в нашем мире.Вот и Разумков...
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17.09.2021 23:18 Відповісти
Разумков останнім часом щось заграє з бабою. Тільки не з бенею, а з ******...
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17.09.2021 23:28 Відповісти
Арахамия подышал бениными выхлопами и его понесло.
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17.09.2021 23:58 Відповісти
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18.09.2021 00:13 Відповісти
И это тупое животное принимает законы по которым приходится жить десяткам миллионов людей. Где там мой фейспалм?!
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18.09.2021 06:39 Відповісти
Протягом 30 років інститути влад це приклад совкового/гіпертрофованого держуправління однією особою = диктатура, узурпація. Допустивши її існування в першу чергу підлягають негайному розформуванню Конституційний суд і ВР.
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18.09.2021 08:05 Відповісти
"Розумний", аж страшно.
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18.09.2021 08:08 Відповісти
Батьки цю мавпочку вивезли з Абхазії, цікаво куди він свою сімю вивозити буде?
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18.09.2021 11:57 Відповісти
этот поц бородатый когда-то *******тся.....
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18.09.2021 15:23 Відповісти
Хламідвя ******. Коли йому вже вломиить хтось?
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18.09.2021 21:26 Відповісти
 
 