В реестр олигархов могут внести представителей среднего бизнеса, - Денисова
В круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, рискуют попасть и представители среднего бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила омбудсмен Людмила Денисова.
"Я бы хотела сосредоточить внимание на круге лиц, которые могут попасть в реестр олигархов. На мой взгляд, он довольно неопределен. В законе в статье 1 записано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, имеющее или прямо, или косвенно влияние на эти активы. Но там же определено, что бенефициаром может быть и лицо, имеющее долю этих активов. Доля может быть и незначительной. и поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", - рассказала Денисова.
По ее словам, формирование реестров лиц, чьи права будут ограничены в зависимости от их имущественного положения, противоречит статье 24 Конституции - "потому что у нас не может быть привилегий и ограничений, в том числе по признаку имущественного положения".
Омбудсмен считает, что не согласуется с нормами Основного Закона и орган, который будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов: "Статья 107 говорит о том, что СНБО контролирует и координирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. И поэтому этот законопроект противоречит статье 19 Конституции, где четко определено, что все органы государственной власти работают только по законам согласно их полномочиями, а такими полномочиями СНБО не наделена ".
Денисова добавила, что за восемь месяцев 2021 она внесла в парламент более тысячи предложений к законопроекту.
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Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
Але ми зовсім не -бісимось , ми до цього давно готові , то ж не пиши цієї дурні , зебілка . .