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В реестр олигархов могут внести представителей среднего бизнеса, - Денисова

В реестр олигархов могут внести представителей среднего бизнеса, - Денисова

В круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, рискуют попасть и представители среднего бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"Я бы хотела сосредоточить внимание на круге лиц, которые могут попасть в реестр олигархов. На мой взгляд, он довольно неопределен. В законе в статье 1 записано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, имеющее или прямо, или косвенно влияние на эти активы. Но там же определено, что бенефициаром может быть и лицо, имеющее долю этих активов. Доля может быть и незначительной. и поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", - рассказала Денисова.

По ее словам, формирование реестров лиц, чьи права будут ограничены в зависимости от их имущественного положения, противоречит статье 24 Конституции - "потому что у нас не может быть привилегий и ограничений, в том числе по признаку имущественного положения".

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Омбудсмен считает, что не согласуется с нормами Основного Закона и орган, который будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов: "Статья 107 говорит о том, что СНБО контролирует и координирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. И поэтому этот законопроект противоречит статье 19 Конституции, где четко определено, что все органы государственной власти работают только по законам согласно их полномочиями, а такими полномочиями СНБО не наделена ".

Денисова добавила, что за восемь месяцев 2021 она внесла в парламент более тысячи предложений к законопроекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманин: "Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация"

Автор: 

Денисова (996) олигарх (1027) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+8
в цей реєстр по цьому "закону" занесуть всіх неугодних ЄрЗе-ху#лу
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18.09.2021 01:40
+8
Позавчера обезьяна агрохимия прислуживала каломойскому прямо на нск олимпийский. Неужели, тупорылое зебилье верит, что каломойше войдет в список олигархов? А пинчук, которого облизывал зе-лох на прошлой неделе? А ахметов, который поставил свою шестерку премьером страны?

Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
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18.09.2021 05:58
+6
Душить тех, кто не заносит в опу.
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18.09.2021 01:49
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а что, "средний бизнес" в Украине "священая корова"????
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18.09.2021 01:32 Ответить
А ты дебил с рождения, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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18.09.2021 04:07 Ответить
Да внук Швондера ," священен " тот работает и налоги платит.
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18.09.2021 08:08 Ответить
душить, так душить всех
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18.09.2021 01:35 Ответить
Душить тех, кто не заносит в опу.
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18.09.2021 01:49 Ответить
Зебил, а ты что почуял? Хер подоляка в "спине"?)))
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18.09.2021 04:08 Ответить
в цей реєстр по цьому "закону" занесуть всіх неугодних ЄрЗе-ху#лу
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18.09.2021 01:40 Ответить
А Бабломойского и Лохметова "забудут" )))
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18.09.2021 02:03 Ответить
Пролетайрят Зелемойского насчитывает 73 % идиотов...
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18.09.2021 04:59 Ответить
Позавчера обезьяна агрохимия прислуживала каломойскому прямо на нск олимпийский. Неужели, тупорылое зебилье верит, что каломойше войдет в список олигархов? А пинчук, которого облизывал зе-лох на прошлой неделе? А ахметов, который поставил свою шестерку премьером страны?

Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
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18.09.2021 05:58 Ответить
В первую очередь мелкого бизнеса. Зель Зели -уничтожить средний класс в Украине.
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18.09.2021 07:15 Ответить
Средний класс уже давно уничтожен. Остались нищие и богатые. Если 60-70% населения за чертой бедности о каком среднем классе можно говорить? Больше всех постарался обнищать народ Пэтя.
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18.09.2021 07:42 Ответить
На такой зебильный высер не буду и отвечать. Тут только афтаназия поможет!
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18.09.2021 08:59 Ответить
Та не - могут , а обов'язково внесуть . В першу чергу . ! Цей закон і приймають заради Порошенка , щоб унеможливити його участь у будь яки виборах . Чи ти справді думаєш що він проти каломойші ?? . Цей закон , лише - спосіб прибрати політичного опонента .

Але ми зовсім не -бісимось , ми до цього давно готові , то ж не пиши цієї дурні , зебілка . .
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18.09.2021 10:26 Ответить
меня внесите)
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18.09.2021 08:51 Ответить
Це закон для олігархів, а не проти. Щоб вони могли давити своїх потенційних конкурентів.
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18.09.2021 09:16 Ответить
в это дерьмо могут заляпать любого, кто против зеленого болота, и только те, кто это болото содержит, кормит и не беспокоит - все в белом...
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18.09.2021 09:59 Ответить
Так ось на кого цей "закон" націлений насправді.... а то ж, недаремно Коломойський Арахімію вигулбвав на футболі.... скоро усі хто має більше 5к гривень на місяць буде "алігарх" .... обрали? Їжте.
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18.09.2021 10:16 Ответить
 
 