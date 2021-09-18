До реєстру олігархів можуть внести представників середнього бізнесу, - Денісова
До кола осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, ризикують потрапити і представники середнього бізнесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила омбудсмен Людмила Денісова.
"Я б хотіла зосередити увагу на колі осіб, які можуть потрапити в реєстр олігархів. На мій погляд, він досить невизначений. У законі в ст. 1 написано, що бенефіціаром може бути будь-яка фізична особа, яка має або прямий, або опосередкований вплив на ці активи... Але бенефіціаром може бути й особа, яка має частку цих активів. І тому частка може бути й не значною. І тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - розповіла Денісова.
За її словами, формування реєстрів осіб, чиї права будуть обмежені в залежності від їх майнового стану, суперечить статті 24 Конституції - "тому що у нас не може бути привілеїв і обмежень, в тому числі за ознакою майнового стану".
Омбудсмен вважає, що не узгоджується з нормами Основного Закону і орган, який буде приймати рішення про внесення осіб до реєстру олігархів: "Стаття 107 говорить про те, що РНБО контролює та координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. І тому цей законопроєкт суперечить статті 19 Конституції, де чітко визначено, що всі органи державної влади працюють тільки за законами відповідно до їх повноважень, а такими повноваженнями РНБО не наділена".
Денисова додала, що за вісім місяців 2021-го вона внесла в парламент понад тисячу пропозицій до законопроєкту.
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Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
Але ми зовсім не -бісимось , ми до цього давно готові , то ж не пиши цієї дурні , зебілка . .