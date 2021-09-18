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До реєстру олігархів можуть внести представників середнього бізнесу, - Денісова

До реєстру олігархів можуть внести представників середнього бізнесу, - Денісова

До кола осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, ризикують потрапити і представники середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Я б хотіла зосередити увагу на колі осіб, які можуть потрапити в реєстр олігархів. На мій погляд, він досить невизначений. У законі в ст. 1 написано, що бенефіціаром може бути будь-яка фізична особа, яка має або прямий, або опосередкований вплив на ці активи... Але бенефіціаром може бути й особа, яка має частку цих активів. І тому частка може бути й не значною. І тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - розповіла Денісова.

За її словами, формування реєстрів осіб, чиї права будуть обмежені в залежності від їх майнового стану, суперечить статті 24 Конституції - "тому що у нас не може бути привілеїв і обмежень, в тому числі за ознакою майнового стану".

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Омбудсмен вважає, що не узгоджується з нормами Основного Закону і орган, який буде приймати рішення про внесення осіб до реєстру олігархів: "Стаття 107 говорить про те, що РНБО контролює та координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. І тому цей законопроєкт суперечить статті 19 Конституції, де чітко визначено, що всі органи державної влади працюють тільки за законами відповідно до їх повноважень, а такими повноваженнями РНБО не наділена".

Денисова додала, що за вісім місяців 2021-го вона внесла в парламент понад тисячу пропозицій до законопроєкту.

Також читайте: Денісова: До реєстру олігархів можуть потрапити навіть представники середнього бізнесу

Денісова (883) олігарх (930) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+8
в цей реєстр по цьому "закону" занесуть всіх неугодних ЄрЗе-ху#лу
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18.09.2021 01:40
+8
Позавчера обезьяна агрохимия прислуживала каломойскому прямо на нск олимпийский. Неужели, тупорылое зебилье верит, что каломойше войдет в список олигархов? А пинчук, которого облизывал зе-лох на прошлой неделе? А ахметов, который поставил свою шестерку премьером страны?

Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
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18.09.2021 05:58
+6
Душить тех, кто не заносит в опу.
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18.09.2021 01:49
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а что, "средний бизнес" в Украине "священая корова"????
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18.09.2021 01:32 Відповісти
А ты дебил с рождения, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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18.09.2021 04:07 Відповісти
Да внук Швондера ," священен " тот работает и налоги платит.
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18.09.2021 08:08 Відповісти
душить, так душить всех
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18.09.2021 01:35 Відповісти
Душить тех, кто не заносит в опу.
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18.09.2021 01:49 Відповісти
Зебил, а ты что почуял? Хер подоляка в "спине"?)))
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18.09.2021 04:08 Відповісти
в цей реєстр по цьому "закону" занесуть всіх неугодних ЄрЗе-ху#лу
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18.09.2021 01:40 Відповісти
А Бабломойского и Лохметова "забудут" )))
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18.09.2021 02:03 Відповісти
Пролетайрят Зелемойского насчитывает 73 % идиотов...
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18.09.2021 04:59 Відповісти
Позавчера обезьяна агрохимия прислуживала каломойскому прямо на нск олимпийский. Неужели, тупорылое зебилье верит, что каломойше войдет в список олигархов? А пинчук, которого облизывал зе-лох на прошлой неделе? А ахметов, который поставил свою шестерку премьером страны?

Этот закон чисто для тупорылых буратин которые смотрят сваты и верят, что клоун олигархов им сделает зп $4000
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18.09.2021 05:58 Відповісти
В первую очередь мелкого бизнеса. Зель Зели -уничтожить средний класс в Украине.
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18.09.2021 07:15 Відповісти
Средний класс уже давно уничтожен. Остались нищие и богатые. Если 60-70% населения за чертой бедности о каком среднем классе можно говорить? Больше всех постарался обнищать народ Пэтя.
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18.09.2021 07:42 Відповісти
На такой зебильный высер не буду и отвечать. Тут только афтаназия поможет!
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18.09.2021 08:59 Відповісти
Та не - могут , а обов'язково внесуть . В першу чергу . ! Цей закон і приймають заради Порошенка , щоб унеможливити його участь у будь яки виборах . Чи ти справді думаєш що він проти каломойші ?? . Цей закон , лише - спосіб прибрати політичного опонента .

Але ми зовсім не -бісимось , ми до цього давно готові , то ж не пиши цієї дурні , зебілка . .
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18.09.2021 10:26 Відповісти
меня внесите)
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18.09.2021 08:51 Відповісти
Це закон для олігархів, а не проти. Щоб вони могли давити своїх потенційних конкурентів.
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18.09.2021 09:16 Відповісти
в это дерьмо могут заляпать любого, кто против зеленого болота, и только те, кто это болото содержит, кормит и не беспокоит - все в белом...
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18.09.2021 09:59 Відповісти
Так ось на кого цей "закон" націлений насправді.... а то ж, недаремно Коломойський Арахімію вигулбвав на футболі.... скоро усі хто має більше 5к гривень на місяць буде "алігарх" .... обрали? Їжте.
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18.09.2021 10:16 Відповісти
 
 