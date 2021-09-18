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Латвия ужесточила правила для въезда украинцам, - посольство

Латвия ужесточила правила для въезда украинцам, - посольство

Въезд в Латвийскую Республику без уважительной причины разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, и которые имеют COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

"Въезд в Латвийскую Республику с 18.09.2021г. без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дия" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - сказано в сообщении посольства.

Указанные лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и после пребывания. Перед поездкой необходимо заполнить анкеты на сайте covidpass.lv (не ранее, чем за два дня до приезда в Латвию).

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В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешено следующим категориям граждан Украины:

- водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, которые прибывают в Латвийскую Республику или покидают ее для выполнения своих рабочих обязанностей;

- члены семей граждан ЕС/ЕЭС/Швейцарии (супруги, дети до 21 года и лица, находящиеся под опекой или являющиеся опекунами); резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание/пребывание в Латвии; лица, получившие положительное решение о выдаче вида на жительство;

- дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, которые возвращаются из стран своей аккредитации, или въезжают в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

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- лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника); работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов; спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику в связи с участием в международном спортивном мероприятии; студенты очной формы обучения и студенты по обмену;

- на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцией здравоохранения Латвии;

- работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии); лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения;

- авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Для такой категории граждан Украины для въезда в Латвию обязательными требованиями являются наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведенный не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы; необходимость сделать повторный тест по прибытию в Латвию; прохождение самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на Covid-19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).

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Топ комментарии
+4
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18.09.2021 13:55
+2
Кругом одни враги!
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18.09.2021 14:12
+1
В чем проблема. Сделать аналогичные требования и все ОК
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18.09.2021 14:51
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18.09.2021 13:55 Ответить
Кругом одни враги!
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18.09.2021 14:12 Ответить
У вас рязанщине так и есть)
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18.09.2021 15:14 Ответить
Посмотри вокруг.
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19.09.2021 08:23 Ответить
Уже одно говно вижу
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19.09.2021 20:51 Ответить
В чем проблема. Сделать аналогичные требования и все ОК
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18.09.2021 14:51 Ответить
Кольоровим з білорасєї калхозенфюрер робить COVID-сертифікати країн-членів ЄС ***, Швейцарії та Великої Британії і всё на...)))
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18.09.2021 15:19 Ответить
Лучше напишите, шо китайская вакцина не катит,

А то люди прививаются всякой дрянью
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18.09.2021 15:48 Ответить
Это потому что более половины бумажных сертификатов о вакцинации выданных в Украине левые.
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18.09.2021 18:20 Ответить
Супер !! Це сприятиме популяризації "Дія" серед неосвідчених песимістів та інших маргіналів . Класно якби всі країни ЄС так зробили б . Особливо Польща .
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18.09.2021 20:34 Ответить
 
 