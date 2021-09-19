"Восток Украины особенно нуждается в переходе на чистую энергетику, - еврокомиссар Синкевичус"

Промышленные регионы Украины, в частности, востока, требуют внедрения "чистых" технологий для повышения качества жизни жителей этих территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал комиссар Европарламента по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс.

"Вам еще много надо сделать, к сожалению. Качество воздуха все еще достаточно низкое. Особенно в промышленно развитых регионах, поэтому следует инвестировать в более чистые технологии. Очень важны инвестиции в инфраструктуру очистки воды для улучшения ее качества. Я знаю, сейчас мы говорим о самых простых потребностях людей, такие как чистый воздух и чистая вода и они не должны быть каким-то видом роскоши, они должны быть абсолютно доступным для всех", - отметил он.

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Также Синкевичус объяснил и цели создания климатического фонда Украины. В этот фонд будут попадать все экологические налоги, в том числе налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизацию.

"Восточная Украина - это регион, зависимый от угля, который требует перехода (на чистую энергетику - ред.). Главной целью этого Климатическое фонда должна быть помощь тем, кто в этом нуждается, и на кого этот переход всего повлияет. Так работает механизм нашего фонда. Конечно, Климатический фонд не может давать деньги всем, на кого влияет соглашение, а только для тех, кто хочет измениться, кто имеет четкие планы изменений: например, какие виды энергии будут использоваться вместо угля, и в то же время, как обеспечить отопление и электричество в домах людей, а также обеспечить приемлимые цены на нее. Если помнить об этом, то Климатический фонд - это хорошая идея ", - отметил чиновник.

В августе Украина и Всемирный банк договорились, что последний будет помогать в создании Украинской климатического фонда. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пояснил, что Фонд является новой финансовой институтом, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации.

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