Восток Украины особенно нуждается в переходе на чистую энергетику, - еврокомиссар Синкевичус
Промышленные регионы Украины, в частности, востока, требуют внедрения "чистых" технологий для повышения качества жизни жителей этих территорий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал комиссар Европарламента по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс.
"Вам еще много надо сделать, к сожалению. Качество воздуха все еще достаточно низкое. Особенно в промышленно развитых регионах, поэтому следует инвестировать в более чистые технологии. Очень важны инвестиции в инфраструктуру очистки воды для улучшения ее качества. Я знаю, сейчас мы говорим о самых простых потребностях людей, такие как чистый воздух и чистая вода и они не должны быть каким-то видом роскоши, они должны быть абсолютно доступным для всех", - отметил он.
Также Синкевичус объяснил и цели создания климатического фонда Украины. В этот фонд будут попадать все экологические налоги, в том числе налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизацию.
"Восточная Украина - это регион, зависимый от угля, который требует перехода (на чистую энергетику - ред.). Главной целью этого Климатическое фонда должна быть помощь тем, кто в этом нуждается, и на кого этот переход всего повлияет. Так работает механизм нашего фонда. Конечно, Климатический фонд не может давать деньги всем, на кого влияет соглашение, а только для тех, кто хочет измениться, кто имеет четкие планы изменений: например, какие виды энергии будут использоваться вместо угля, и в то же время, как обеспечить отопление и электричество в домах людей, а также обеспечить приемлимые цены на нее. Если помнить об этом, то Климатический фонд - это хорошая идея ", - отметил чиновник.
В августе Украина и Всемирный банк договорились, что последний будет помогать в создании Украинской климатического фонда. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пояснил, что Фонд является новой финансовой институтом, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации.
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Так склалось що люди в нас не привчені споживати цілу добу однакову кількість енергії.
если припустить что в зерне 50% состоит из углерода а для 12 кг углерода нужно растению усвоить 44 кг СО2
(65,4*0,5)*(44/12) = 119,9 млн.тонн
в общем для урожая зерновых нужно было 120 млн.тонн или 224 млр. кубов углекислого газа
https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie
потепление приводит в средних широтах к более дождливому лету и теплой зиме, что прошедшая зима и лето было плохим для Украины?
кораллы, ракушки все это поглощенный СО2
https://www.youtube.com/watch?v=s77qPYzlh3M
_Брехня! Украина нуждается в новой индустриализации и дешёвой энергии для промышленности и сельского хозяйства, а не в т. н. чистой по убийственной для экономики цене.
Но без тепловых электростанций, из-за неравномерного потребления электроэнергии в течении суток, НЕ ВОЗМОЖНО поддержать стабильную работу единой энергосети.
Ветровые Украине не нужны, это не наше.
А вот солнечные резко поднимают производство электроэнергии, как только встаёт Солнышко и особенно эффективны летом, когда из-за перегрева воды в прудах охлаждения, приходится снижать мощность на АЭС.
АЗС, ГЭС, ТЕС и СЭС должны быть единым комплексом и принадлежать государству.
Но с/х может давать сырьё для МетанТЭКов - метаново-энергетических комплексов. Возобновляемая энергетика.
Як що ви подивитесь, де у розвинутих країнах стоять ВЕС, то побачите, що поряд ні житла, ні родючих земель - вібрація від обертання крил. Хробаки покидають таки грунти.
Акумулюючи, це дуже гарно, але поки ще це богато вартує та і КПД невелик.
ГАЕС - це дуже потрібно для единого комплексу з АЄС, але там КПД...
Тай ВЕС будують у горах та біля моря де є вітри, а не там де поля.
"поки ще це богато вартує" - на жаль у нас варіантів немає. "ГАЕС" - знову без варіантів. Інакше палити вугілля.
Чистенькая с/х продукция, выращенная маленькими фермерскими хозяйствами, которые выращивают на грунте экологически чистую продукцию - разве можно украинцам отказываться от ТАКОГО богатства?
А гидропоника даёт на выходе чистую продукцию, правда безвкусную.
Смак легко програмується спектром світла. Щоб продукція була як на полі її треба освітлювати відповідно. Монтується світлодіодне освітлення так щоб взяти чим по більший спектр. А потім використовується програмний комплекс який імітує таке освітлення яке потрібне для отримання відповідного смаку.
1. Я хорошо разбираюсь в светодиодной теме.
2. Несколько лет назад рекламировались светодиодные светильники для теплиц, но со временем выяснилось, что LED для с/х - это деньги на ветер, ничего они не имитируют.
3. Как-то предлагал на одно предприятие отечественное LED освещение. Ну так разошелся, что сравнил его с солнечным...
Замерили люксометром наш светильник, ну а потом вышли на улицу и в ОБЛАЧНУЮ погоду замерили. Я был посрамлен - Солнце дало освещение в тысячу раз больше. Так что больше не верьте в сказки про эффективность LED в тепличном хозяйстве.
А для теплиц нужны лампа накаливания и люминесцентные, правда у них потребление энергии в разы больше, чем у LED.
Тому немає особливо критичного значення кількість люмен на смак.
Не тільки поля, але і хмарочоси ферми у яких вирощують свійських тварин.
Сюди не зручно закидувати фото та відео
Тому решту як виглядають цивілізовані країни в яких майже вся сільхос земля накрита теплицями нагуглити самі.
А зараз коли частково наростили ВДЕ і при тому слуги олігархів не консервували ТЕС як були зобов'язані і як було заплановано "партією війни", то виробіток АЕС ще й впав. Тому куди більше? Спочатку треба акумулюючі і балансуючі
У нас при цьому є проблема яку треба вирішити вже в найближчі пару років інакше буде хана. Тому спочатку заміна вугільних ТЕС на ВДЕ і акумулюючі щоб стабілізувати існуючу систему АЕС. А потім будівництво нових блоків АЕС на заміну тих що треба буде виводити із роботи.. І не в іншому порядку бо не потягнемо і економіка рухне.
Відмова від угольних ТЕС, при тотальной залежности у енергоносіях від РФ - державна зрада!
На акумулюючи банально зараз не вистачить грошей. Спочатку треба домовитися зі Штатами на будівництві у Днепропетровській області комбинату по добичі та концентрации літію і це повинно буди підприємство з мінімум 51% держвласності, та забороною вивозу непереробленної сировини. Поруч збудувати завод по виробництву літієвих акумуляторів - ось тоді целком доречним стане будівництво акумулюючих електростанцій.
Кацапів і вати повно, всі вони смердять, звичайно що буде низька якість повітря. А щоб покращити її, то потрібно значно прорідити ряди москалів і ватоголових.
Германия с зелёной энергетикой на коленях перед болотным газовым зверьем.
Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию
Источник: https://biz.censor.net/n3288903