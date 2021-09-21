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Новости Политика Украины
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ВСК (440) Бутусов Юрий (3911) ЧВК Вагнера (1283) Бурба (81)

"Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании ВСК по делу "вагнеровцев" "слуги народа" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слуги народа до сих пор не огласили время продолжения заседания комиссии по Вагнергейту. Вчера глава комиссии Марьяна Безуглая объявила о переносе заседания на сегодня, но когда точно это произойдет, до сих пор неизввестно", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, таким образом, "слуги" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе, участнику заседания в кабинете президента Зеленского, после которого "кто-то передал информацию КГБ Беларуси и вернул тем самым террористов в Россию".

Кроме того, добавил журналист, время оглашения нового заседания затягивается намеренно, чтобы объявить об очередном переносе допроса.

"Напоминаю, что первый раз Слуги были вынуждены вызвать Бурбу на допрос 14 сентября, однако под различными предлогами срывают расследования, не давая Бурбе выступить перед следственной комиссией с рассказом о событиях в офисе президента.

Первое заседание Следственной комиссии по Варгнегейту состоялось 6 июля, однако за это время комиссия до сих пор не провела допрос всех участников спецоперации, не допросила ни одного из участников совещания в кабинете Зеленского, не ознакомилась с делом оперативной переписки ГУР МО по спецоперации, где собраны все документы" , -подытожил Бутусов.

Ранее главред Цензор.НЕТ сообщил, что "слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его.

Также читайте: Нардеп "ЕС" Забродский: Заседание ВСК могло стать сенсационным, но у "слуг народа" были свои планы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
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21.09.2021 11:13
+18
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21.09.2021 11:13
+18
Слуги народу проявляють дива мужності у боротьбі проти правди.
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21.09.2021 11:15
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21.09.2021 11:13 Ответить
подбирают по формуле-чем дебильней рыло, тем лучше.

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21.09.2021 14:44 Ответить
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21.09.2021 11:13 Ответить
не могут определиться с вариантом сценария для этой комедийной пьесы
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21.09.2021 11:14 Ответить
сценарий очень простой:
ЗЕленые - затягивают с вагнеровцами...
а порошенковцы - затягивают с законом об олигархах...
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21.09.2021 11:23 Ответить
Какой же кадровый голод в слуге урода, если отмазывать ОПу от вагнергейта поставили Безуглую.
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21.09.2021 11:15 Ответить
ШИ-КАР-ДОС!!!
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21.09.2021 11:20 Ответить
Ха..Это уже похоже на кадровую анорексию.
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21.09.2021 11:22 Ответить
И ведь не передохнут никак!
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21.09.2021 11:25 Ответить
А они голодают как Гадя Савченко-по ночам жрут.
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21.09.2021 13:56 Ответить
Слуги народу проявляють дива мужності у боротьбі проти правди.
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21.09.2021 11:15 Ответить
Возможно, причина в том, что "величайший" сейчас в Вашингтоне, и не хочет получить клизму в случае появления новостей о том, кто именно слил операцию.
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21.09.2021 11:15 Ответить
В крайнем случае попросит в США убежища.
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21.09.2021 11:39 Ответить
откажут бедоносцу, как пить дать, откажут...
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21.09.2021 11:51 Ответить
В Нью-Йорке.
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21.09.2021 11:39 Ответить
таки да, но клизма его везде достанет...
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21.09.2021 11:50 Ответить
В Вашингтоне всё и всем заинтересованным про эту операцию известно, в том числе и то, кто её слил и совершил госизмену.

Просто этой зелёной мрази перестали доверять и, естественно, никаких разведданных или совместных со США разведопераций больше не будет.

А зевова и дальше может вопрошать Байдена, почему мы не в НАТО,
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21.09.2021 16:08 Ответить
Так дожимайте все остальные депутаты, чего сопли жуёте. Пусть сегодня Бурба спокойно и в рабочем режиме продолжает доклад, рабочий день в разгаре. А с этой рыжей аферисткой всё ясно, как уж на сковородке, что символизирует
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21.09.2021 11:16 Ответить
ти кому це толкуєш? Бачиш сенс в цьому?
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21.09.2021 12:07 Ответить
ти спочатку в контекст занурся, аби таку маячню писати.
Бурба дає покази перед тск засідання якої постійно переносять, до того ж його доклад є секретним. Сам склад комісії це повна хvйня, бо в складі власне партія зєлєбобіків(читай коломойського), партія опзжопа, партія коломойського, та партія ************ шахова.
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21.09.2021 12:33 Ответить
А хто буде дожимати? Там тільки "Європейська солідарність" і "Голос" намагаються тиснути та їх мало, а всі інші "патріоти" мовчать в тряпочку. Слуги разом з жопоблоком замітають сліди, які ведуть до х*йла.
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21.09.2021 13:34 Ответить
Психолог ДалайЛамы


@ DarkSoulsFan12



У особистий, давно побудований ТОП максимально огидних персонажей, до Лєща, Арестовича и Бужанського с Дубінським, ворвалася змейки всі забори Безугла, *********** всіх локтями та волая "я тут главна!"
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21.09.2021 11:18 Ответить
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21.09.2021 11:19 Ответить
Та нема на них ,,Правого сектору,, реального а не того що скурвився.
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21.09.2021 11:20 Ответить
P.S.Хай мене правові органи вибачать але інакшого виходу в Україні ніж силового та і по Руминському варіанті небачу.Як що хтось знає інакший то буду радий почути,думаю що як і всі українці.
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21.09.2021 11:24 Ответить
для начала неплохо хотя бы визовый режим с рашей,

как то так
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21.09.2021 11:29 Ответить
А кого Ви маєте на увазі ,,зрадили ви,,?Як що на вибори зявилися лише 43% із яких проголосували ,,ЗА,, ЗЕ лише 73%.А де були ви,срані 53% яким тепер ще язик повертається звинувачувати когось у виборі ЗЕ?Сиділи дома і хрен поклали на Україну...
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21.09.2021 12:02 Ответить
Безуглая отмороженная баба
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21.09.2021 11:27 Ответить
да
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21.09.2021 11:28 Ответить
паскуда рижа ця мар'яна
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21.09.2021 19:11 Ответить
Дебілка очолює комітет ВР, який є чи не найголовнішим під час війни... "Жиды издеваются..." (с) Хазанов.
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21.09.2021 11:30 Ответить
А назвіть хоч одну фамілію із того що маємо достойну зайняти хоча би посаду завгоспу ВР Ради України або двірника.
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21.09.2021 12:56 Ответить
А что это даст, да он скажет что Зеля и прочие знали информацию, но как доказать что они передали непонятно.
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21.09.2021 11:30 Ответить
ЗЕ уже в прямом эфире сознался, что звонил Луке и слил инфу.
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21.09.2021 11:41 Ответить
На что имел полное право!
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21.09.2021 11:48 Ответить
та да... але має і обов'язок відповісти по Ст.111-ій КК"Державна зрада".
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21.09.2021 12:09 Ответить
Що втече?✈️
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21.09.2021 13:28 Ответить
Маловірогідно. Хіба що усі канали почнуть співати в унісон з беніним Г+Г
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21.09.2021 13:48 Ответить
На государственную измену?
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21.09.2021 14:35 Ответить
Операции отменяют внутри своей юрисдикции без передачи государственной тайны врагу.

А это была 100%-государственная измена.
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21.09.2021 14:45 Ответить
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
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21.09.2021 14:53 Ответить
.что можно ещё услышать от поклонника Земрази? Только отчаянный бред и демонстрацию реального диагноза..идиотизм!! Ты ..убогое умишком...хоть понимаешь о чём и что ты пишешь?
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21.09.2021 15:12 Ответить
Ты дебил и читать не умеешь?

надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.

Это и есть то, что сделал ЗЕ.

А отмену операции ЗЕ мог совершить непосредственно в ГРУ, не предоставляя секретную информацию врагу.
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21.09.2021 15:13 Ответить
Это не мечты - это факт такой же, как гоизмена Януковича.
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21.09.2021 17:53 Ответить
Если что-то будет не понятно в определении

"Держзрада - надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави",

под которую четко подпадеет звонок ЗЕ Лукашенко, то задавай вопросы своему лечащему врачу.
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21.09.2021 18:02 Ответить
Щось мені здається, що тут москалем смердить.
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21.09.2021 17:41 Ответить
Наверное, ермак пообещал безуглой, в скором времени убить Бурбу, чтобы подождали. От бы СБУ перехватила её разговоры с ермаком, но там бакланов.
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21.09.2021 11:45 Ответить
В Україні склалась така традиція, що ті хто допомагає владі творити брудні справи потім викидаються з вікон, як Чечетов або стріляються, як Кравченко чи Семенюк. Прийде пора і безмозглій.
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21.09.2021 13:26 Ответить
А я пропоную Бурбу кандидатом в президенти на дострокові. Виграє ще в першому турі. Петро і Юля забов'язані його підтримати по визначенню. Вже все всім зрозуміло, хто яку роль грає в цьому зеленому цирку.
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21.09.2021 11:50 Ответить
Ваня, так он-же твою хозяйку баба Тюлю сразу и посадит Напомню, что она блеяла на РНБО : надо чтобы ни один наш танк не выехал за пределы воинской части... Это когда Турчинов собрал всех по поводу нападения кацапов в 14 году.

Ваня, это клеймо на бабе Тюле на всю жизнь, она никогда не отмоется.
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21.09.2021 13:27 Ответить
Якщо і не Бурба, то авторитетний військовий. Час вимагає
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21.09.2021 13:32 Ответить
Ваня, ты принюхайся, это баба Тюля, из-под юбки которой ты кукарекаешь, пукнула, или ты обкакался.
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21.09.2021 18:21 Ответить
Ти прийняв моє присоромлення на свій рахунок? Стуканув на мене? Хоч я ніяких правил не порушив, але ти домігся, щоб мій пост було видалено. Ти - герой. Сміливий.
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21.09.2021 18:33 Ответить
Дрыщ бютанутый, так ты разобрался, что там у тебя воняет под юбкой стврой злодейки бабы Тюли? Твоей хозяйки нестиранные неделю труселя или ты, как всегда, дрыстанул с перепугу в свои штаны?

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21.09.2021 19:56 Ответить
ДЖрыщ бютанутый, вот что о твоей старухе - воровке пишет Антиколорадос :

Следующие выборы тоже давали фаворита в лице Тимошенко. Тем более, что на нее жестко поставила Москва. Именно она посадила Украину на кабальный контракт, в подписание которого не могли поверить многие. И за это она получила полную и безусловную поддержку Кремля. У нас были свои источники прямо там, которые четко говорили о том, что Юля будет следующим президентом. По крайней мере, за 2-3 месяца до выборов даже вариантов особых не было. Но победил зэк.

Антиколорадос - известный блогер и публицист, а ты, Ваня,бытанутый идиот.
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21.09.2021 20:05 Ответить
Операцию по "вагнеровцам" (непосредственно сдал инф) про приказу Ермака - его помощник - экс-полковник СБУ Николай Беззубенко (рэкетир из бригады Семочко).
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21.09.2021 12:40 Ответить
"Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам"

_Ну разумеется! И не просто затягивают, а всячески препятствуют установлению истины, для чего, собсна, и создаются ВСК.
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21.09.2021 13:33 Ответить
главного свидетеля по сбитому Боингу - Цемаха, которого наши разведчики блестяще выкрали у сепаров и перевели через линию фронта, ЗЕленый предатель еще в 2019 г. фактически подарил ху@лу, то есть спас кремлевского гниденыша от Гааги... потом ЗЕленый предатель подписал "формулу Швайнмаера" (де-факто и де-юре это федерализация Украины, дробление ее на части), о чем в кремле раньше даже мечтать не могли... потом ЗЕленый предатель открыл охоту на волонтеров и ветеранов АТО, посадив без доказательств Антоненко, Дугарь, Кузьменко по делу Шеремета... потом садят Стерненко, а сепаров и бывшую беркутню выпускают, теперь слив операции по "ванеровцам" прямо из ОПы... Эта ЗЕленая шобла уже не на одно пожизненное наработала по Ст 111 УК - госизмена ...
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21.09.2021 18:37 Ответить
"кто-то передал информацию КГБ Беларуси и вернул тем самым террористов в Россию"

передал ермак-Козырь и не КГБ Белоруси , а своим хозяевам в кремль!

А безумная для того у Козыря на содержании (50 000 $/месяц), чтобы его покрывать!
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21.09.2021 19:10 Ответить
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21.09.2021 19:22 Ответить
Безмозглая Безуглая все увеличивает себе срок... Она даже не понимает, что ее просто используют.
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21.09.2021 19:23 Ответить
 
 