"Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

На заседании ВСК по делу "вагнеровцев" "слуги народа" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Слуги народа до сих пор не огласили время продолжения заседания комиссии по Вагнергейту. Вчера глава комиссии Марьяна Безуглая объявила о переносе заседания на сегодня, но когда точно это произойдет, до сих пор неизввестно", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, таким образом, "слуги" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе, участнику заседания в кабинете президента Зеленского, после которого "кто-то передал информацию КГБ Беларуси и вернул тем самым террористов в Россию".

Кроме того, добавил журналист, время оглашения нового заседания затягивается намеренно, чтобы объявить об очередном переносе допроса.

"Напоминаю, что первый раз Слуги были вынуждены вызвать Бурбу на допрос 14 сентября, однако под различными предлогами срывают расследования, не давая Бурбе выступить перед следственной комиссией с рассказом о событиях в офисе президента.

Первое заседание Следственной комиссии по Варгнегейту состоялось 6 июля, однако за это время комиссия до сих пор не провела допрос всех участников спецоперации, не допросила ни одного из участников совещания в кабинете Зеленского, не ознакомилась с делом оперативной переписки ГУР МО по спецоперации, где собраны все документы" , -подытожил Бутусов.

Ранее главред Цензор.НЕТ сообщил, что "слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его.

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