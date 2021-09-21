"Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании ВСК по делу "вагнеровцев" "слуги народа" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Слуги народа до сих пор не огласили время продолжения заседания комиссии по Вагнергейту. Вчера глава комиссии Марьяна Безуглая объявила о переносе заседания на сегодня, но когда точно это произойдет, до сих пор неизввестно", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, таким образом, "слуги" не дают возможности дать показания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе, участнику заседания в кабинете президента Зеленского, после которого "кто-то передал информацию КГБ Беларуси и вернул тем самым террористов в Россию".
Кроме того, добавил журналист, время оглашения нового заседания затягивается намеренно, чтобы объявить об очередном переносе допроса.
"Напоминаю, что первый раз Слуги были вынуждены вызвать Бурбу на допрос 14 сентября, однако под различными предлогами срывают расследования, не давая Бурбе выступить перед следственной комиссией с рассказом о событиях в офисе президента.
Первое заседание Следственной комиссии по Варгнегейту состоялось 6 июля, однако за это время комиссия до сих пор не провела допрос всех участников спецоперации, не допросила ни одного из участников совещания в кабинете Зеленского, не ознакомилась с делом оперативной переписки ГУР МО по спецоперации, где собраны все документы" , -подытожил Бутусов.
Ранее главред Цензор.НЕТ сообщил, что "слуги народа" прервали заседание ВСК по "вагнеровцам" и уже в четвертый раз перенесли его.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕленые - затягивают с вагнеровцами...
а порошенковцы - затягивают с законом об олигархах...
Просто этой зелёной мрази перестали доверять и, естественно, никаких разведданных или совместных со США разведопераций больше не будет.
А зевова и дальше может вопрошать Байдена, почему мы не в НАТО,
Бурба дає покази перед тск засідання якої постійно переносять, до того ж його доклад є секретним. Сам склад комісії це повна хvйня, бо в складі власне партія зєлєбобіків(читай коломойського), партія опзжопа, партія коломойського, та партія ************ шахова.
@ DarkSoulsFan12
У особистий, давно побудований ТОП максимально огидних персонажей, до Лєща, Арестовича и Бужанського с Дубінським, ворвалася змейки всі забори Безугла, *********** всіх локтями та волая "я тут главна!"
как то так
А это была 100%-государственная измена.
надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
Это и есть то, что сделал ЗЕ.
А отмену операции ЗЕ мог совершить непосредственно в ГРУ, не предоставляя секретную информацию врагу.
"Держзрада - надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави",
под которую четко подпадеет звонок ЗЕ Лукашенко, то задавай вопросы своему лечащему врачу.
Ваня, это клеймо на бабе Тюле на всю жизнь, она никогда не отмоется.
Следующие выборы тоже давали фаворита в лице Тимошенко. Тем более, что на нее жестко поставила Москва. Именно она посадила Украину на кабальный контракт, в подписание которого не могли поверить многие. И за это она получила полную и безусловную поддержку Кремля. У нас были свои источники прямо там, которые четко говорили о том, что Юля будет следующим президентом. По крайней мере, за 2-3 месяца до выборов даже вариантов особых не было. Но победил зэк.
Антиколорадос - известный блогер и публицист, а ты, Ваня,бытанутый идиот.
_Ну разумеется! И не просто затягивают, а всячески препятствуют установлению истины, для чего, собсна, и создаются ВСК.
передал ермак-Козырь и не КГБ Белоруси , а своим хозяевам в кремль!
А безумная для того у Козыря на содержании (50 000 $/месяц), чтобы его покрывать!