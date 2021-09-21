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Новини Політика України
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ТСК (343) Бутусов Юрій (3123) ПВК "Вагнер" (1477) Бурба (82)

"Слуги народу" навмисно затягують продовження засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні ТСК у справі "вагнерівців" "слуги народу" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слуги народу досі не оголосили час продовження засідання комісії з Вагнергейту. Вчора глава комісії Мар'яна Безугла оголосила про перенесення засідання на сьогодні, але коли точно це станеться, досі невідомо", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, таким чином, "слуги" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі, учаснику засідання в кабінеті президента Зеленського, після якого "хтось передав інформацію КДБ Білорусі і повернув тим самим терористів у Росію".

Крім того, додав журналіст, час оголошення нового засідання затягується навмисно, щоб оголосити про чергове перенесення допиту.

"Нагадую, що вперше "слуги" були змушені викликати Бурбу на допит 14 вересня, проте під різними приводами зривають розслідування, не даючи Бурбі виступити перед слідчою комісією з розповіддю про події в Офісі Президента.

Перше засідання слідчої комісії з Варгнегейту відбулося 6 липня, однак за цей час комісія досі не провела допит усіх учасників спецоперації, не допитала жодного з учасників наради в кабінеті Зеленського, не ознайомилася зі справою оперативного листування ГУР МО щодо спецоперації, де зібрано всі документи", підсумував Бутусов.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ повідомив, що "слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його

Також читайте: Нардеп "ЄС" Забродський: Засідання ТСК могло стати сенсаційним, але у "слуг народу" були свої плани

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
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21.09.2021 11:13
+18
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21.09.2021 11:13
+18
Слуги народу проявляють дива мужності у боротьбі проти правди.
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21.09.2021 11:15
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21.09.2021 11:13 Відповісти
подбирают по формуле-чем дебильней рыло, тем лучше.

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21.09.2021 14:44 Відповісти
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21.09.2021 11:13 Відповісти
не могут определиться с вариантом сценария для этой комедийной пьесы
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21.09.2021 11:14 Відповісти
сценарий очень простой:
ЗЕленые - затягивают с вагнеровцами...
а порошенковцы - затягивают с законом об олигархах...
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21.09.2021 11:23 Відповісти
Какой же кадровый голод в слуге урода, если отмазывать ОПу от вагнергейта поставили Безуглую.
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21.09.2021 11:15 Відповісти
ШИ-КАР-ДОС!!!
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21.09.2021 11:20 Відповісти
Ха..Это уже похоже на кадровую анорексию.
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21.09.2021 11:22 Відповісти
И ведь не передохнут никак!
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21.09.2021 11:25 Відповісти
А они голодают как Гадя Савченко-по ночам жрут.
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21.09.2021 13:56 Відповісти
Слуги народу проявляють дива мужності у боротьбі проти правди.
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21.09.2021 11:15 Відповісти
Возможно, причина в том, что "величайший" сейчас в Вашингтоне, и не хочет получить клизму в случае появления новостей о том, кто именно слил операцию.
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21.09.2021 11:15 Відповісти
В крайнем случае попросит в США убежища.
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21.09.2021 11:39 Відповісти
откажут бедоносцу, как пить дать, откажут...
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21.09.2021 11:51 Відповісти
В Нью-Йорке.
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21.09.2021 11:39 Відповісти
таки да, но клизма его везде достанет...
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21.09.2021 11:50 Відповісти
В Вашингтоне всё и всем заинтересованным про эту операцию известно, в том числе и то, кто её слил и совершил госизмену.

Просто этой зелёной мрази перестали доверять и, естественно, никаких разведданных или совместных со США разведопераций больше не будет.

А зевова и дальше может вопрошать Байдена, почему мы не в НАТО,
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21.09.2021 16:08 Відповісти
Так дожимайте все остальные депутаты, чего сопли жуёте. Пусть сегодня Бурба спокойно и в рабочем режиме продолжает доклад, рабочий день в разгаре. А с этой рыжей аферисткой всё ясно, как уж на сковородке, что символизирует
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21.09.2021 11:16 Відповісти
ти кому це толкуєш? Бачиш сенс в цьому?
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21.09.2021 12:07 Відповісти
ти спочатку в контекст занурся, аби таку маячню писати.
Бурба дає покази перед тск засідання якої постійно переносять, до того ж його доклад є секретним. Сам склад комісії це повна хvйня, бо в складі власне партія зєлєбобіків(читай коломойського), партія опзжопа, партія коломойського, та партія ************ шахова.
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21.09.2021 12:33 Відповісти
А хто буде дожимати? Там тільки "Європейська солідарність" і "Голос" намагаються тиснути та їх мало, а всі інші "патріоти" мовчать в тряпочку. Слуги разом з жопоблоком замітають сліди, які ведуть до х*йла.
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21.09.2021 13:34 Відповісти
Психолог ДалайЛамы


@ DarkSoulsFan12



У особистий, давно побудований ТОП максимально огидних персонажей, до Лєща, Арестовича и Бужанського с Дубінським, ворвалася змейки всі забори Безугла, *********** всіх локтями та волая "я тут главна!"
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21.09.2021 11:18 Відповісти
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21.09.2021 11:19 Відповісти
Та нема на них ,,Правого сектору,, реального а не того що скурвився.
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21.09.2021 11:20 Відповісти
P.S.Хай мене правові органи вибачать але інакшого виходу в Україні ніж силового та і по Руминському варіанті небачу.Як що хтось знає інакший то буду радий почути,думаю що як і всі українці.
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21.09.2021 11:24 Відповісти
для начала неплохо хотя бы визовый режим с рашей,

как то так
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21.09.2021 11:29 Відповісти
А кого Ви маєте на увазі ,,зрадили ви,,?Як що на вибори зявилися лише 43% із яких проголосували ,,ЗА,, ЗЕ лише 73%.А де були ви,срані 53% яким тепер ще язик повертається звинувачувати когось у виборі ЗЕ?Сиділи дома і хрен поклали на Україну...
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21.09.2021 12:02 Відповісти
Безуглая отмороженная баба
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21.09.2021 11:27 Відповісти
да
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21.09.2021 11:28 Відповісти
паскуда рижа ця мар'яна
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21.09.2021 19:11 Відповісти
Дебілка очолює комітет ВР, який є чи не найголовнішим під час війни... "Жиды издеваются..." (с) Хазанов.
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21.09.2021 11:30 Відповісти
А назвіть хоч одну фамілію із того що маємо достойну зайняти хоча би посаду завгоспу ВР Ради України або двірника.
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21.09.2021 12:56 Відповісти
А что это даст, да он скажет что Зеля и прочие знали информацию, но как доказать что они передали непонятно.
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21.09.2021 11:30 Відповісти
ЗЕ уже в прямом эфире сознался, что звонил Луке и слил инфу.
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21.09.2021 11:41 Відповісти
На что имел полное право!
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21.09.2021 11:48 Відповісти
та да... але має і обов'язок відповісти по Ст.111-ій КК"Державна зрада".
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21.09.2021 12:09 Відповісти
Що втече?✈️
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21.09.2021 13:28 Відповісти
Маловірогідно. Хіба що усі канали почнуть співати в унісон з беніним Г+Г
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21.09.2021 13:48 Відповісти
На государственную измену?
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21.09.2021 14:35 Відповісти
Операции отменяют внутри своей юрисдикции без передачи государственной тайны врагу.

А это была 100%-государственная измена.
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21.09.2021 14:45 Відповісти
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
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21.09.2021 14:53 Відповісти
.что можно ещё услышать от поклонника Земрази? Только отчаянный бред и демонстрацию реального диагноза..идиотизм!! Ты ..убогое умишком...хоть понимаешь о чём и что ты пишешь?
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21.09.2021 15:12 Відповісти
Ты дебил и читать не умеешь?

надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.

Это и есть то, что сделал ЗЕ.

А отмену операции ЗЕ мог совершить непосредственно в ГРУ, не предоставляя секретную информацию врагу.
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21.09.2021 15:13 Відповісти
Это не мечты - это факт такой же, как гоизмена Януковича.
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21.09.2021 17:53 Відповісти
Если что-то будет не понятно в определении

"Держзрада - надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави",

под которую четко подпадеет звонок ЗЕ Лукашенко, то задавай вопросы своему лечащему врачу.
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21.09.2021 18:02 Відповісти
Щось мені здається, що тут москалем смердить.
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21.09.2021 17:41 Відповісти
Наверное, ермак пообещал безуглой, в скором времени убить Бурбу, чтобы подождали. От бы СБУ перехватила её разговоры с ермаком, но там бакланов.
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21.09.2021 11:45 Відповісти
В Україні склалась така традиція, що ті хто допомагає владі творити брудні справи потім викидаються з вікон, як Чечетов або стріляються, як Кравченко чи Семенюк. Прийде пора і безмозглій.
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21.09.2021 13:26 Відповісти
А я пропоную Бурбу кандидатом в президенти на дострокові. Виграє ще в першому турі. Петро і Юля забов'язані його підтримати по визначенню. Вже все всім зрозуміло, хто яку роль грає в цьому зеленому цирку.
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21.09.2021 11:50 Відповісти
Ваня, так он-же твою хозяйку баба Тюлю сразу и посадит Напомню, что она блеяла на РНБО : надо чтобы ни один наш танк не выехал за пределы воинской части... Это когда Турчинов собрал всех по поводу нападения кацапов в 14 году.

Ваня, это клеймо на бабе Тюле на всю жизнь, она никогда не отмоется.
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21.09.2021 13:27 Відповісти
Якщо і не Бурба, то авторитетний військовий. Час вимагає
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21.09.2021 13:32 Відповісти
Ваня, ты принюхайся, это баба Тюля, из-под юбки которой ты кукарекаешь, пукнула, или ты обкакался.
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21.09.2021 18:21 Відповісти
Ти прийняв моє присоромлення на свій рахунок? Стуканув на мене? Хоч я ніяких правил не порушив, але ти домігся, щоб мій пост було видалено. Ти - герой. Сміливий.
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21.09.2021 18:33 Відповісти
Дрыщ бютанутый, так ты разобрался, что там у тебя воняет под юбкой стврой злодейки бабы Тюли? Твоей хозяйки нестиранные неделю труселя или ты, как всегда, дрыстанул с перепугу в свои штаны?

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21.09.2021 19:56 Відповісти
ДЖрыщ бютанутый, вот что о твоей старухе - воровке пишет Антиколорадос :

Следующие выборы тоже давали фаворита в лице Тимошенко. Тем более, что на нее жестко поставила Москва. Именно она посадила Украину на кабальный контракт, в подписание которого не могли поверить многие. И за это она получила полную и безусловную поддержку Кремля. У нас были свои источники прямо там, которые четко говорили о том, что Юля будет следующим президентом. По крайней мере, за 2-3 месяца до выборов даже вариантов особых не было. Но победил зэк.

Антиколорадос - известный блогер и публицист, а ты, Ваня,бытанутый идиот.
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21.09.2021 20:05 Відповісти
Операцию по "вагнеровцам" (непосредственно сдал инф) про приказу Ермака - его помощник - экс-полковник СБУ Николай Беззубенко (рэкетир из бригады Семочко).
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21.09.2021 12:40 Відповісти
"Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам"

_Ну разумеется! И не просто затягивают, а всячески препятствуют установлению истины, для чего, собсна, и создаются ВСК.
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21.09.2021 13:33 Відповісти
главного свидетеля по сбитому Боингу - Цемаха, которого наши разведчики блестяще выкрали у сепаров и перевели через линию фронта, ЗЕленый предатель еще в 2019 г. фактически подарил ху@лу, то есть спас кремлевского гниденыша от Гааги... потом ЗЕленый предатель подписал "формулу Швайнмаера" (де-факто и де-юре это федерализация Украины, дробление ее на части), о чем в кремле раньше даже мечтать не могли... потом ЗЕленый предатель открыл охоту на волонтеров и ветеранов АТО, посадив без доказательств Антоненко, Дугарь, Кузьменко по делу Шеремета... потом садят Стерненко, а сепаров и бывшую беркутню выпускают, теперь слив операции по "ванеровцам" прямо из ОПы... Эта ЗЕленая шобла уже не на одно пожизненное наработала по Ст 111 УК - госизмена ...
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21.09.2021 18:37 Відповісти
"кто-то передал информацию КГБ Беларуси и вернул тем самым террористов в Россию"

передал ермак-Козырь и не КГБ Белоруси , а своим хозяевам в кремль!

А безумная для того у Козыря на содержании (50 000 $/месяц), чтобы его покрывать!
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21.09.2021 19:10 Відповісти
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21.09.2021 19:22 Відповісти
Безмозглая Безуглая все увеличивает себе срок... Она даже не понимает, что ее просто используют.
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21.09.2021 19:23 Відповісти
 
 