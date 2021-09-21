"Слуги народу" навмисно затягують продовження засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Бутусов
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На засіданні ТСК у справі "вагнерівців" "слуги народу" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Слуги народу досі не оголосили час продовження засідання комісії з Вагнергейту. Вчора глава комісії Мар'яна Безугла оголосила про перенесення засідання на сьогодні, але коли точно це станеться, досі невідомо", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, таким чином, "слуги" не дають можливості дати свідчення колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі, учаснику засідання в кабінеті президента Зеленського, після якого "хтось передав інформацію КДБ Білорусі і повернув тим самим терористів у Росію".
Крім того, додав журналіст, час оголошення нового засідання затягується навмисно, щоб оголосити про чергове перенесення допиту.
"Нагадую, що вперше "слуги" були змушені викликати Бурбу на допит 14 вересня, проте під різними приводами зривають розслідування, не даючи Бурбі виступити перед слідчою комісією з розповіддю про події в Офісі Президента.
Перше засідання слідчої комісії з Варгнегейту відбулося 6 липня, однак за цей час комісія досі не провела допит усіх учасників спецоперації, не допитала жодного з учасників наради в кабінеті Зеленського, не ознайомилася зі справою оперативного листування ГУР МО щодо спецоперації, де зібрано всі документи", підсумував Бутусов.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ повідомив, що "слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕленые - затягивают с вагнеровцами...
а порошенковцы - затягивают с законом об олигархах...
Просто этой зелёной мрази перестали доверять и, естественно, никаких разведданных или совместных со США разведопераций больше не будет.
А зевова и дальше может вопрошать Байдена, почему мы не в НАТО,
Бурба дає покази перед тск засідання якої постійно переносять, до того ж його доклад є секретним. Сам склад комісії це повна хvйня, бо в складі власне партія зєлєбобіків(читай коломойського), партія опзжопа, партія коломойського, та партія ************ шахова.
@ DarkSoulsFan12
У особистий, давно побудований ТОП максимально огидних персонажей, до Лєща, Арестовича и Бужанського с Дубінським, ворвалася змейки всі забори Безугла, *********** всіх локтями та волая "я тут главна!"
как то так
А это была 100%-государственная измена.
надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
Это и есть то, что сделал ЗЕ.
А отмену операции ЗЕ мог совершить непосредственно в ГРУ, не предоставляя секретную информацию врагу.
"Держзрада - надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави",
под которую четко подпадеет звонок ЗЕ Лукашенко, то задавай вопросы своему лечащему врачу.
Ваня, это клеймо на бабе Тюле на всю жизнь, она никогда не отмоется.
Следующие выборы тоже давали фаворита в лице Тимошенко. Тем более, что на нее жестко поставила Москва. Именно она посадила Украину на кабальный контракт, в подписание которого не могли поверить многие. И за это она получила полную и безусловную поддержку Кремля. У нас были свои источники прямо там, которые четко говорили о том, что Юля будет следующим президентом. По крайней мере, за 2-3 месяца до выборов даже вариантов особых не было. Но победил зэк.
Антиколорадос - известный блогер и публицист, а ты, Ваня,бытанутый идиот.
_Ну разумеется! И не просто затягивают, а всячески препятствуют установлению истины, для чего, собсна, и создаются ВСК.
передал ермак-Козырь и не КГБ Белоруси , а своим хозяевам в кремль!
А безумная для того у Козыря на содержании (50 000 $/месяц), чтобы его покрывать!