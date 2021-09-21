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Австралия намерена разрешить вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Австралия намерена разрешить вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет

Австралийская медицинская ассоциация (AMA) поддержала вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса в школах уже в следующем году.

Об этом заявил директор АМА Омар Хоршид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.

Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".

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Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer. 

Pfizer заявила, что после многообещающих результатов клинических испытаний будет добиваться разрешения регулирующих органов в США, Европе и других странах на то, что ее вакцина будет использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Фармацевтический гигант отмечает, что вакцина вызвала сильный иммунный ответ, соответствующий предыдущим наблюдениям у молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.

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Хоршид заявил, что австралийская группа экспертов по иммунизации должна утвердить вакцины для детей младшего возраста.
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Интересно, почему в Дании отменили все ограничения против пандемии короновируса - отменили ношение масок, вакцинацию, итд., там, что нет короновируса?
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21.09.2021 11:24 Ответить
Патамушта демократия. Решили, что каждый имеет конституционное право сдохнуть от короны, зачем за ними гоняться с дорогостоящими вакцинами? Насильно мил не будешь.
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21.09.2021 11:42 Ответить
Нет у нас число заражение низок вот и сняли все ограничения
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21.09.2021 11:48 Ответить
По всему миру наблюдается вакханалия с вакцинацией. С чего бы это?
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21.09.2021 11:32 Ответить
Рептілоїди проводять перепісь насєлєнія.
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21.09.2021 12:06 Ответить
 
 