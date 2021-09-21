Австралия намерена разрешить вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Австралийская медицинская ассоциация (AMA) поддержала вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса в школах уже в следующем году.
Об этом заявил директор АМА Омар Хоршид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.
Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".
Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer.
Pfizer заявила, что после многообещающих результатов клинических испытаний будет добиваться разрешения регулирующих органов в США, Европе и других странах на то, что ее вакцина будет использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Фармацевтический гигант отмечает, что вакцина вызвала сильный иммунный ответ, соответствующий предыдущим наблюдениям у молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.
Хоршид заявил, что австралийская группа экспертов по иммунизации должна утвердить вакцины для детей младшего возраста.
Пожалуйста, подождите...