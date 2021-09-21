Песков о решении ЕСПЧ по делу об убийстве Литвиненко: Голословные утверждения, прислушиваться к ним не готовы

В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека, признавшего РФ ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. ... Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, Песков ответил: "Мы не готовы прислушиваться к таким решениям".

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

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