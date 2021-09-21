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Песков о решении ЕСПЧ по делу об убийстве Литвиненко: Голословные утверждения, прислушиваться к ним не готовы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков о решении ЕСПЧ по делу об убийстве Литвиненко: Голословные утверждения, прислушиваться к ним не готовы

В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека, признавшего РФ ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. ... Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, Песков ответил: "Мы не готовы прислушиваться к таким решениям".

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

Также читайте: Позиция РФ по оккупированному Крыму находится за рамками возможных обсуждений, - Песков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
только к писькову надо прислушиваться..
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21.09.2021 14:07
+4
судя по твоему пригожинскому нику - твоему высеру грош цена, а твое место у параши, путинский троль!!!!
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21.09.2021 14:16
+3
где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств?.....
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21.09.2021 14:18
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только к писькову надо прислушиваться..
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21.09.2021 14:07 Ответить
письков не прячься откатывайся
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21.09.2021 14:07 Ответить
Хороший повод для ЕСПЧ 3.14дорнуть рашкосрaнь из своих рядов.
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21.09.2021 14:08 Ответить
Не для того их принимали обратно в ПАСЕ что из-за таких мелочей выгонять.
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21.09.2021 14:11 Ответить
Есть ещё Божий суд, от него не отмахнешься
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21.09.2021 14:31 Ответить
Кацапы сцут на ЕС, ЕС выражает озабоченность. Дожились...
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21.09.2021 14:09 Ответить
Короче пошлют лесом, для этого и изменили Конституцию.
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21.09.2021 14:10 Ответить
помиляєшся,вони як завжди тихенько заплатять,постійно так роблять по всіх справах ЄСПЧ і все справа закрита і поверненню до неї не буде
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21.09.2021 14:53 Ответить
Маалчать, скотина! Кто вообще позволил пасть открывать?!
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21.09.2021 14:11 Ответить
Усы все знают, усы потому и рыжие чтобы не было видно на них следов от вылизывания дупы бункерфюрера.
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21.09.2021 14:12 Ответить
Формально Песков прав, в уголовных делах ЕСПЧ должно выносить решение только после судов в странах где было преступление, а суда в Британии еще не было.
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21.09.2021 14:14 Ответить
судя по твоему пригожинскому нику - твоему высеру грош цена, а твое место у параши, путинский троль!!!!
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21.09.2021 14:16 Ответить
Перелік з вікіпедії. Що не ****** Тітов - то зашквар.

Хоча бувають тут і більш провокаційні брязкала - і "павел судоплатов" якось заблукав, і "богдан сташинский"... Тому ідеологічна пильність uber alles.
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21.09.2021 14:31 Ответить
А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ЁРШИК!!!
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21.09.2021 14:15 Ответить
Кароче, іхтамнет. І не було.
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21.09.2021 14:17 Ответить
где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств?.....
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21.09.2021 14:18 Ответить
кацапы в который раз показывают, что они ни к кому прислушиваться не хотят и не будут... мацковские звери идут своей, античеловеческой тропой.....
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21.09.2021 14:30 Ответить
Допоки касапію не буде знищено, як Рейган з Бушем розвалили совок - доти будуть пількови з ****** срати на весь світ.
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21.09.2021 14:35 Ответить
За неуважение к суду , ЕСПЧ стоит открьіть дело против Пескова , которое обязательно зацепит Путина , т.к. Песков его официальньій "голос".
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21.09.2021 15:24 Ответить
ГНАТЬ НАДО ЭТИХ "СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ" ИЗ В*С*Е*Х ЕВРОПЕЙСКИХ ИНСТИТУТОВ!!!!
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21.09.2021 15:46 Ответить
действительно.... а вот если б в Эвропе кто-то взял за попец лизку песькову.... папаня тут же прислушался..... но.... Эвропа в 1000 раз обойдется - озабоченностью.....
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21.09.2021 18:11 Ответить
Разрешите напомнить : в своё время россию вернули в ПАСЕ (несмотря на протесты Украины и других стран) ради денежного взноса ежегодного в бюджет организации. Но поскольку признать это было "не комильфо", то аргументировали тем, что если русские не будут допущены до проведения парламентских сессий ПАСЕ, они выйдут из организации, а если выйдут, то это, видишь ли, будет ударом по российским гражданам, потому что тогда россия не будет подлежать Европейскому Суду по правам человека . . .

Вот так купленные русскими бюрократы в Европе "пеклись о людях и верховенстве права".

И вот есть решение ЕСПЧ по резонансному российскому делу и не кто-нибудь, а пресс-секретарь президента страны (т.е. это мнение главы государства), говорит : "А в гробу мы видели ваши решения ЕСПЧ".

Вот так бы сейчас кинуть эту новость распечатанную в морду председателю ПАСЕ и Регламентного комитета ПАСЕ, которые топили за россию. Причём публично, на сессии, чтобы по телевизору показали. А потом ещё и в глаза плюнуть коррупционерам. И пусть выгонят из зала на месяц . . . Зато правда и все видеть будут.
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22.09.2021 00:09 Ответить
 
 