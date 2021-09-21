Песков о решении ЕСПЧ по делу об убийстве Литвиненко: Голословные утверждения, прислушиваться к ним не готовы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека, признавшего РФ ответственной за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. ... Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, Песков ответил: "Мы не готовы прислушиваться к таким решениям".
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.
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Хоча бувають тут і більш провокаційні брязкала - і "павел судоплатов" якось заблукав, і "богдан сташинский"... Тому ідеологічна пильність uber alles.
Вот так купленные русскими бюрократы в Европе "пеклись о людях и верховенстве права".
И вот есть решение ЕСПЧ по резонансному российскому делу и не кто-нибудь, а пресс-секретарь президента страны (т.е. это мнение главы государства), говорит : "А в гробу мы видели ваши решения ЕСПЧ".
Вот так бы сейчас кинуть эту новость распечатанную в морду председателю ПАСЕ и Регламентного комитета ПАСЕ, которые топили за россию. Причём публично, на сессии, чтобы по телевизору показали. А потом ещё и в глаза плюнуть коррупционерам. И пусть выгонят из зала на месяц . . . Зато правда и все видеть будут.