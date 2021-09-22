Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
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На своем заседании 22 сентября 2021 Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа, об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики, приняв соответствующее постановление.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. В постановлении правительства определено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.
Проект документа был согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.
"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры", - отметил министр Алексей Резников.
Пожалуйста, подождите...
Я пишу загальноприйнятною слов'янською латинкою, а ви лізете сюди с англійською латинкою. Напиште єще щось польського португальською латинкою. Посміємося.
Известно, что не раз поднимался и вопрос о латинизации русского алфавита в целом: впервые встал он еще в 1927 г., да и в наши дни есть сторонники такой реформы2.
Таким образом, развитие русского алфавита не остановилось и продолжается сегодня.
Я йому там вище спробував сьогодні "мізки прочистить", але боюся - даремна справа... Він, здається - із "твердолобих"!!!
Я лишь тут пишу о том, какие латинские символы подходят для украинштины, а какие нет, например Č для написания звука Ч не подходит, потому что он звучит как Чь а не Ч, поэтому правильнее будет использовать букву CZ, потому что она звучит так само. А то что вам нужно это не мое дело, это ваша дискусия.
А лишь недоумеваю, зачем вы лезете в чужой монастырь (ЕС) со своим уставом (мордорская кирилица, кобзарь, Шевченко). Спросите у любого европейца о том кто такой Шевченко, он вам ответит что это бывший футболист AC Milan и FC Chelsea.
А так мне абсолютно пофиолетовому как вы пишете.
А "кирилиця", пеньок ти гнилий - не "мордорська", а наша, УКРАЇНСЬКА!!! Саме тому ми як говоримо , так і пишемо! І ніяка "ДІАКРИТИКА" нам не потрібна! Бо ця абетка була створена для слов"янської фонетики А в "Мордорі" (тобто в Росії) фонетика УГРОФІНСЬКА та ТЮРКСЬКА Саме тому вони(як і ви) пишуть не те, що чують! Бо вони підганяли запозичену у нас абетку до своєї фонетики! Якщо знаєш російську мову і "кирилицю" то напиши нею російські слова як вони звучать а не як їх писать прийнято! І побачиш!
SZ -это не Š( ш) по словацки
CZ- это не Č ( Ч)по словацки
Z- это З по словацки , а Ž - это Ж по словацки
не усложняйте язык
Č, Š, Ž соу мягкие согласные, после них всегда пишется И (то есть I). čisla, život, šikmo.
Извините, но мне просто нелепо после Č, Ž, Š видеть Y, яко трєба в словax "žytťa" (život) или "žyto" (žito). Правильнее было бы написать żytťa, żyto.
«Не жалеть живота своего»- не жалеть своей жизни
словацкий лучше сохранил словянский язык 😀
Изза мягких и твёрдых спорить не буду, т к акцент в речи сохраняется долго .
Дуже тупо це рівняти з Україною.
Если я правильно понял, то
1. Правительство Украины поддержало идею об усилении культурного отдаления крымских татар от остальных украинцев (которые используют кириллицу)
2. Крымские татары хотят использовать латиницу, дабы быть ближе к тюркским народам. То есть они хотят быть ближе к туркам, чем к украинцам. Вопрос - в КАКОМ государстве видят себе крымские татары. Не станет ли следующим вопрос о переходе Крыма к Турции, например?
3. Дети, которые учатся в крымско-татарских школах на основе латиницы завтра пойдут в ВУЗы Украины. Там кириллица. Не последует ли ещё один шаг - на дезинтеграцию высшего образования и введению латиницы и в ВУЗах. Конечно же исключительно для поддержания крымско-татарской культуры.
Мне кажется Украине следует крайне осторожно относиться к подобным дезинтеграционным решениям. Это огромный прецедент.
Это примерно как дать педикам право на брак. Следующий немедленный запрос будет - усыновление. Потом на приоритетное право в культуре и так по нарастающей.
Простите за сравнение, но гиперболизация порой помогает.
Коли діти татар прийдуть у ВУЗи, то вони будуть здавать екзамени по загальноосвітніх предметах державною мовою, якою вони вчилися в школі, а не "історію кримськотатарського народу"
Во-первых, теперь, когда Крым вернётся, то крымско-татарский автоматически будет основным языком на полуострове. Вы считаете это правильным?
Во-вторых, признание приоритета крымско-татарского языка перед государственным автоматически разрешает преподование на нём. То есть они могут сделать школы с преподаванием на крымско-татарском по ВСЕМ предметам. Понимаете? Полную школу. Вот, что произошло.
Ну и в-третьих, это колоссальный прецендент, который открывает такие возможности, как запрос на получение ВЫСШЕГО образования на крымско-татарском.
Да, Ваши дети могут получать образование на государственном языке, НО их возможности будут ограничены, так как часть бюджета государству придётся тратить на образовательные программы на крымско-татарском. И чем дальше - тем больше.
Вот, что произошло.
1) "Коли Крим повернеться" ,то кримськотатарський не стане "основним" - в силу того що татар там менше 300 тисяч, а населення Криму (наскільки мені відомо) на 2014 рік складало більше 2 з лишнім мільйони Тим більше що в публічній сфері буде діять мова державна - українська А кримськотатарський буде існувать на побутовому рівні та на чисто національних заходах - святкуванні "Хидирлез (Свято весни) наприклад!
2)Де ти бачиш "визнання пріоритету кримськотатарської мови перед державною"? В тому, що кримські татари будуть викладать свою мову у письмовій формі "латиницею"? А який вплив це матиме на українську? Я тобі напишу "Сизни корыгенимден хошнутым!" а потім " Sizni korugenimden hoshnutum!" - ти хоч одним з шрифтів щось зрозумієш? Ні, бо ти не знаєш мови - хоч кирилицею, хоч латиницею! А я просто тобі сказав "Ради Вас бачить!" Крім того в Туреччині проживає близько півмільйона кримських татар що з 1928 року пишуть слова своєї мови латиницею! Їх мова (порівняно з мовою наших татар) більш розвинута бо не репресувалася майже століття як в СРСР! А це не тільки полегшить спілкування представників розділеного народу але і дасть поштовх для подальшого розвитку їх мови!
І не треба свої припущення стосовно того що "могут сделать школы с преподаванием на крымско-татарском по ВСЕМ предметам" висувать як аксіому. ( Не сприйми як грубість а як приклад твоїх "сентенцій": Я хочу твою жінку трахнуть - але не можу в силу цілого комплексу причин: я не знаю хто вона така, де живе, чи сподобається вона мені і чи погодиться зі мною лягти в постіль
3) Мої діти ВЖЕ отримали освіту державною мовою - у мене старшому внуку вже 13 років І він теж отримує освіту державною мовою Так що заспокойся і не переживай за моїх дітей - вони володіють трьома мовами і не "заморочуються"
2. В тексте. Вы текст читали? Приоритет для крымско-татарских детей, школ, прочего - именно крымско-татарский.
Знаєш є такий "принцип Даннінга-Крюгера" В перекладі на "абщепанятный" це звучить так : "Дураку невозможно объяснить что он дурак потому что он - ДУРАК!"
А ругань... Ну я всегда стараюсь абстрагироваться от эмоций. Многие этого просто не умеют. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то по уровню развития. Мне жаль таких людей, но я их понимаю.
И понимаю, что в социуме таких много. И их нельзя исключать из общения. Их тоже надо слушать.
сербської, чорногорської, білоруської.
31.08.2021 08:55
Уже тогда выходит , что на Киевское княжество обратила Византия внимание только как начали терять земли в Паннонии !!!!!
31.08.2021 09:08
из него выходит , что Византия двинулась в Украину крестить и внедрять церковно славянский язык, после того как лишилась своей опоры на территории Паннонии
Это интресный НЬЮАНС отношения запада к Украине , как и сейчас
ВИДЯ, как два дня и три страницы идёт спор - тема животрепещущая.
одно знаю , страны с Латинской азбукой больше и лучше знают английский