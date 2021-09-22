Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

На своем заседании 22 сентября 2021 Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа, об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики, приняв соответствующее постановление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. В постановлении правительства определено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.

Проект документа был согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.

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"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры", - отметил министр Алексей Резников.