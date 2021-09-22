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Кабмин (13804) крымские татары (2686) алфавит (10) латиница (15)

Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

На своем заседании 22 сентября 2021 Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа, об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики, приняв соответствующее постановление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. В постановлении правительства определено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.

Проект документа был согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.

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"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры", - отметил министр Алексей Резников.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Напишіть тепер свій пост латиницею та прочитайте знову.
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22.09.2021 16:41
+7
А це з вікі

Українська абетка, як і більшість інших слов'янських: (російська, білоруська, болгарська, сербська, македонська тощо) розвинулися на основі кириличної абетки. Кирилиця була розроблена у свою чергу на основі візантійського грецького письма, до якого було додано ще 13 букв для позначення специфічних слов'янських літер - Ж, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѫ, Ѭ, ѧ, Ю, ѣ. Літери 'ц' і 'ш' було взято з єврейського так званого квадратного письма, а інші винайдено спеціально.

На Русі кирилиця була введена в 10 столітті у зв'язку з прийняттям християнства. Однак, як свідчать давні пам'ятки, окрім кирилиці використовувалося і інше слов'янське письмо - глаголиця. Також, задовго до Хрещення Русі в Україні були спроби запису українських текстів на основі грецької абетки.

Графіка кирилиці змінювалася з 10 по 18 століття. Спершу писали уставом, відтак напівуставом, і нарешті, в'яззю, де букви поєднувалися у неперервний орнамент, допускалися скорочення і зменшення певних букв. ******* кириличні системи письма пережили з 18 століття кілька реформ (1708-1710, 1735, 1758, 1918), внаслідок яких графіка спростилася і наблизилася до латинської.
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22.09.2021 16:47
+7
Ви різницю між начертанням та кількістю символів, що звуки визначають розумієте?
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22.09.2021 16:53
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Страница 3 из 3
Ти не забувай - Черкащина ще в 16 столітті вважалася "прикордонням" Тому у "черкасах" теж було багато крові намішано - мій предок при Хмельницькому сотником був!
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23.09.2021 20:21 Ответить
Ну я про себе сказав як є. Мені немає чого це приховувати чи цуратися своїх предків.
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23.09.2021 20:25 Ответить
Можна подумати шо ви не дилетант, а всезнайка - прямо дєд всевєд, носій мови блін. Значечки... ето ж надо бить так неграмотним.
Я пишу загальноприйнятною слов'янською латинкою, а ви лізете сюди с англійською латинкою. Напиште єще щось польського португальською латинкою. Посміємося.
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24.09.2021 06:30 Ответить
По-словацки САД - ZAHRADA
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23.09.2021 17:42 Ответить
А по нашому загрода.
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23.09.2021 17:45 Ответить
А я завжди вважав, що сад, або садочок якщо маленький. А можна взнати етимологію цього слова в українській мові? Зазделегідь дякую.
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23.09.2021 18:40 Ответить
Нічого складного "Сад" від слова "садить" тобто "розміщувать щось в тому місці , де раніше цього не було" "ГорОдом" колись іменувалося огороджене жердинами чи іншою штучною перепоною місце де вирощувалися овочі, щоб до них не добралися дикі чи домашні тварини
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23.09.2021 19:04 Ответить
Ні-ні-ні. Я мав на увазі саме "А по нашому загрода." Бо це слово мені невідомо. Що таке зАгорода, огорожа, город знаю. Наприклад сад-город. Слова загрода жодного разу зустрічати не доводилося у житті по відношенню до української мови. Ось і спитав про походження цього слова.
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23.09.2021 19:15 Ответить
Ну у нас кажуть "огорОжа" , "загорОжа" , "зАгорода"
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23.09.2021 20:39 Ответить
Как ый читается только Ý a не Y. Это разные буквы.
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23.09.2021 15:23 Ответить
Dobrý - áno ( Да,Согласна)
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23.09.2021 17:53 Ответить
Občas lidi tu diakritiku ignorují, no...
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23.09.2021 18:01 Ответить
И какая латиница тогда правильнее польская или таки словацкая?
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22.09.2021 20:40 Ответить
А какая кириллица правильней - украинская или белорусская
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22.09.2021 20:50 Ответить
Для украинского языка украинская. Но она же по Вашим словам украинцам не так подходит как латиница. А с латиницей тоже оказывается не все так просто. Давайте тогда уточняться - какая латиница Вам красивее? Словацкая, польская, английская? И чем тогда красивее чем все остальные?
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22.09.2021 20:58 Ответить
Ещё цитата:
Известно, что не раз поднимался и вопрос о латинизации русского алфавита в целом: впервые встал он еще в 1927 г., да и в наши дни есть сторонники такой реформы2.
Таким образом, развитие русского алфавита не остановилось и продолжается сегодня.
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22.09.2021 21:18 Ответить
Вы бы так активно отвечали на другие мои вопросы.
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22.09.2021 21:22 Ответить
И та и другая. Украинская лaтиница должна будет использовать и чешские (Ě, Á, Ó, É, Ú) и словацкие (Ď, Ť, Ľ, Ŕ) и польские (Ć, Ś, Ź, CZ, SZ, Ż) символы.
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23.09.2021 18:06 Ответить
А теперь так же четко и лаконично ответьте - зачем нам этот геморрой? Зачем нам три азбуки вместо одной?
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23.09.2021 18:34 Ответить
"Шоб було!!!"
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23.09.2021 20:24 Ответить
Доречі від нього більш-менш ґрунтовної відповіді так і не отримав. Ба навіть зовсім ніякої.
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23.09.2021 20:29 Ответить
Не відповість! Бо й сам не знає! Я вже давно стосовно "латиниці" ставлю це питання однак, крім доводу, що "Вся Європа нею пише", нічого не чув!
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23.09.2021 20:43 Ответить
Ну для мене це не аргумент. Європа багато чого робить чого в нас немає, та невідомо коли зʼявиться. І чи ще зʼявиться взагалі. Я тільки як спробую уявити через що прийдеться пройти, якщо, не дай Боже, вирішать перейти на латиницю - моторшно стає. І навіть не через кошти, що безумовно дуже великі викласти прийдеться. І навіть не через зусилля, що прийдеться кожному з нас зробити, щоб перевчитися. Просто мені здається, ба навіть я впевнений, що буде загальне несприйняття у більшості, яке, якщо почнуть тиснути, взагалі може призвести до нестабільності та заворушеннь у суспільстві. В нас розхитувати його бажаючих вистачає. А тут така зручна нагода. Воно нам треба з нашими негараздами? Питання риторичне. І головне - заради чого такі жертви. Бо це точно не стане тим вагомим чинником, що додатково буде спонукати людей вивчати українську мову. Швидше навпаки буде відштовхувати людей від її вивчення. Щонайменше декілька поколіннь людей, що знали ту українську, що використовувала у письмі кирилицю.
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23.09.2021 21:18 Ответить
"Чех" ніяк заспокоїться не може! Все йому "в голови низько"... Може це у нього своєрідний "комплекс неповноцінності"?... І його бісить, що вони використовують запозичену абетку, адаптовану до їх мови, а ми - свою власну, автентичну? ...
Я йому там вище спробував сьогодні "мізки прочистить", але боюся - даремна справа... Він, здається - із "твердолобих"!!!
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24.09.2021 06:56 Ответить
А зачеш мнє вам отвечать? Это ваша тема с переходом на латиницу, а не моя, я никуда не перехожу, я как писал чешски так и пишу, и не пытаюсь перейти на другой алфавит.
Я лишь тут пишу о том, какие латинские символы подходят для украинштины, а какие нет, например Č для написания звука Ч не подходит, потому что он звучит как Чь а не Ч, поэтому правильнее будет использовать букву CZ, потому что она звучит так само. А то что вам нужно это не мое дело, это ваша дискусия.
А лишь недоумеваю, зачем вы лезете в чужой монастырь (ЕС) со своим уставом (мордорская кирилица, кобзарь, Шевченко). Спросите у любого европейца о том кто такой Шевченко, он вам ответит что это бывший футболист AC Milan и FC Chelsea.
А так мне абсолютно пофиолетовому как вы пишете.
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24.09.2021 06:52 Ответить
Так якого ти "Х**" другий день тут людям "мізки зайо**єш"?!!! Пишеш своєю "псевдолатиницею чеською" - і пиши! Ніхто ж тебе не вчить нічому! От же ж бл*дь, понабігало "наставників"! Самі "чужим" користуєтеся (абетка чужа, мова - слов"янсько-німецький суржик") та ще й нас повчаєте, як нам від свого власного відмовиться та із ТРЬОХ "псевдолатинських" абеток створить ще одну і стать такими як ви!
А "кирилиця", пеньок ти гнилий - не "мордорська", а наша, УКРАЇНСЬКА!!! Саме тому ми як говоримо , так і пишемо! І ніяка "ДІАКРИТИКА" нам не потрібна! Бо ця абетка була створена для слов"янської фонетики А в "Мордорі" (тобто в Росії) фонетика УГРОФІНСЬКА та ТЮРКСЬКА Саме тому вони(як і ви) пишуть не те, що чують! Бо вони підганяли запозичену у нас абетку до своєї фонетики! Якщо знаєш російську мову і "кирилицю" то напиши нею російські слова як вони звучать а не як їх писать прийнято! І побачиш!
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24.09.2021 07:11 Ответить
Kak Ый это Ý a не Y.
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23.09.2021 15:29 Ответить
Вообще-то на словацком нету Ы, есть твердое и мягкое И. A слова "byt" и "bit" читаются одинаково. Это только на польском Y = Ы. Поэтому на украинском правильнее бы было использовать SZ, CZ и Ż - они тоже твердые, в отличии от Š, Č и Ž.
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23.09.2021 15:21 Ответить
"Поэтому на украинском правильнее бы было использовать SZ, CZ и Ż - они тоже твердые, в отличии от Š, Č и Ž."
SZ -это не Š( ш) по словацки
CZ- это не Č ( Ч)по словацки
Z- это З по словацки , а Ž - это Ж по словацки
не усложняйте язык
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23.09.2021 17:50 Ответить
Украинские Ч, Ш, Ж звучат твердо подобно польским CZ, SZ, Ż. После них всегда пишется Ы (польски Y).
Č, Š, Ž соу мягкие согласные, после них всегда пишется И (то есть I). čisla, život, šikmo.
Извините, но мне просто нелепо после Č, Ž, Š видеть Y, яко трєба в словax "žytťa" (život) или "žyto" (žito). Правильнее было бы написать żytťa, żyto.
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23.09.2021 18:18 Ответить
« ŽIVOT" - жизнь
«Не жалеть живота своего»- не жалеть своей жизни

словацкий лучше сохранил словянский язык 😀

Изза мягких и твёрдых спорить не буду, т к акцент в речи сохраняется долго .
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23.09.2021 18:25 Ответить
Просто Ž это Жь, Č это Чь, Š это Шь. Так это просто произносится западными славянами. Я вырос на чехословацкой культуре, и никогда не слышал чтобы эти звуки произносились твердо, а вот тот кто так происносит так это как правило выходец из постсовкового пространства.
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24.09.2021 06:59 Ответить
А как в Турции этот вопрос решили со звуками? Они же тоже латиноподобным алфавитом пользуются. И они тоже тюрки.
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22.09.2021 20:58 Ответить
Я Вам задавал вопрос ранее - цель? Какова цель таких титанических усилий как переход на латиницу? Ответа Вашего не увидел. Если таковой был - продублируйте.
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22.09.2021 21:23 Ответить
Сейчас Вы конкретно предложили надевать штаны через голову. У турок это же как-то получилось же. Я лично так вижу Ваш месидж.
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22.09.2021 21:24 Ответить
Це зробили більше 100 років тому за жорсткого авторитарного режиму Ататюрка, коли більшість населення взагалі була безграмотна.

Дуже тупо це рівняти з Україною.
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23.09.2021 08:11 Ответить
В польском есть Ы и он обозначается буквой Y. Ничто не мешает сделать также в татарском и в украинском.
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23.09.2021 15:47 Ответить
Какая интересная новость.
Если я правильно понял, то
1. Правительство Украины поддержало идею об усилении культурного отдаления крымских татар от остальных украинцев (которые используют кириллицу)
2. Крымские татары хотят использовать латиницу, дабы быть ближе к тюркским народам. То есть они хотят быть ближе к туркам, чем к украинцам. Вопрос - в КАКОМ государстве видят себе крымские татары. Не станет ли следующим вопрос о переходе Крыма к Турции, например?

3. Дети, которые учатся в крымско-татарских школах на основе латиницы завтра пойдут в ВУЗы Украины. Там кириллица. Не последует ли ещё один шаг - на дезинтеграцию высшего образования и введению латиницы и в ВУЗах. Конечно же исключительно для поддержания крымско-татарской культуры.

Мне кажется Украине следует крайне осторожно относиться к подобным дезинтеграционным решениям. Это огромный прецедент.
Это примерно как дать педикам право на брак. Следующий немедленный запрос будет - усыновление. Потом на приоритетное право в культуре и так по нарастающей.
Простите за сравнение, но гиперболизация порой помогает.
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22.09.2021 18:11 Ответить
Вот еще более сильные, как на мой взгляд, аргументы, чем те, что мы здесь обговаривали ранее. Т.с. политический и социальный аспекты.
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22.09.2021 18:26 Ответить
не очень понял Ваш комментарий. Кто-то потёр предыдущий. Возможно поэтому.
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22.09.2021 18:39 Ответить
То был не мой комментарий. А имел я в виду то, что мы сейчас все больше рассматривали технические аспекты перехода на латиницу. Вы же, как я понял, в своем посте подняли социальные и политические. Если неверно понял - поправьте.
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22.09.2021 18:54 Ответить
Извините, я видимо откомментировал не тот комментарий.
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22.09.2021 19:45 Ответить
Бывает.
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22.09.2021 19:53 Ответить
Это я свой стёрла , бо он повторён выше
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22.09.2021 20:19 Ответить
"Ванька Ванькін" Не пробуй нас "нагодувать милом" і "натягти валянок на голову" - діти кримських татар отримують знання в загальноосвітніх школах , по загальноосвітніх предметах, українською (державною) мовою, на кирилиці Кримськотатарською вони отримують лише викладання кримськотатарської мови, літератури та історії кримськотатарського народу (як факультатив) Це ті самі "недільні школи" з добровільністю відвідування - тільки взяті державою на свій кошт

Коли діти татар прийдуть у ВУЗи, то вони будуть здавать екзамени по загальноосвітніх предметах державною мовою, якою вони вчилися в школі, а не "історію кримськотатарського народу"
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23.09.2021 06:44 Ответить
Вы не понимаете похоже.
Во-первых, теперь, когда Крым вернётся, то крымско-татарский автоматически будет основным языком на полуострове. Вы считаете это правильным?

Во-вторых, признание приоритета крымско-татарского языка перед государственным автоматически разрешает преподование на нём. То есть они могут сделать школы с преподаванием на крымско-татарском по ВСЕМ предметам. Понимаете? Полную школу. Вот, что произошло.

Ну и в-третьих, это колоссальный прецендент, который открывает такие возможности, как запрос на получение ВЫСШЕГО образования на крымско-татарском.

Да, Ваши дети могут получать образование на государственном языке, НО их возможности будут ограничены, так как часть бюджета государству придётся тратить на образовательные программы на крымско-татарском. И чем дальше - тем больше.

Вот, что произошло.
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23.09.2021 09:01 Ответить
Це ти - "не панимаешь"!

1) "Коли Крим повернеться" ,то кримськотатарський не стане "основним" - в силу того що татар там менше 300 тисяч, а населення Криму (наскільки мені відомо) на 2014 рік складало більше 2 з лишнім мільйони Тим більше що в публічній сфері буде діять мова державна - українська А кримськотатарський буде існувать на побутовому рівні та на чисто національних заходах - святкуванні "Хидирлез (Свято весни) наприклад!

2)Де ти бачиш "визнання пріоритету кримськотатарської мови перед державною"? В тому, що кримські татари будуть викладать свою мову у письмовій формі "латиницею"? А який вплив це матиме на українську? Я тобі напишу "Сизни корыгенимден хошнутым!" а потім " Sizni korugenimden hoshnutum!" - ти хоч одним з шрифтів щось зрозумієш? Ні, бо ти не знаєш мови - хоч кирилицею, хоч латиницею! А я просто тобі сказав "Ради Вас бачить!" Крім того в Туреччині проживає близько півмільйона кримських татар що з 1928 року пишуть слова своєї мови латиницею! Їх мова (порівняно з мовою наших татар) більш розвинута бо не репресувалася майже століття як в СРСР! А це не тільки полегшить спілкування представників розділеного народу але і дасть поштовх для подальшого розвитку їх мови!

І не треба свої припущення стосовно того що "могут сделать школы с преподаванием на крымско-татарском по ВСЕМ предметам" висувать як аксіому. ( Не сприйми як грубість а як приклад твоїх "сентенцій": Я хочу твою жінку трахнуть - але не можу в силу цілого комплексу причин: я не знаю хто вона така, де живе, чи сподобається вона мені і чи погодиться зі мною лягти в постіль

3) Мої діти ВЖЕ отримали освіту державною мовою - у мене старшому внуку вже 13 років І він теж отримує освіту державною мовою Так що заспокойся і не переживай за моїх дітей - вони володіють трьома мовами і не "заморочуються"
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23.09.2021 09:45 Ответить
1. Там сейчас переселено полляма русских уже. К тем ватникам что там были. Если следовать Вашей логике, то там государственным языком будет русский. Так что ли?

2. В тексте. Вы текст читали? Приоритет для крымско-татарских детей, школ, прочего - именно крымско-татарский.
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23.09.2021 09:56 Ответить
Я текст прочитав уважно і не бачу щоб постанова міністерства скасовувала чинне законодавство України яке регулює застосування державної мови у публічній сфері та скасовує її при навчанні дітей кримськотатарського походження! Мабуть ми з тобою читаємо"різними мовами"

Знаєш є такий "принцип Даннінга-Крюгера" В перекладі на "абщепанятный" це звучить так : "Дураку невозможно объяснить что он дурак потому что он - ДУРАК!"
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23.09.2021 10:15 Ответить
читаю спор двух людей- один человек , даже не соглашаясь, ведет себя культурно, грамотная речь- второй- аж слюной брыжжет. почему на цензоре так любят этой слюной с пеной у рта брызгать?
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23.09.2021 14:02 Ответить
Все мы разные люди и для меня приоритет - понять собеседника, услышать его мнение.
А ругань... Ну я всегда стараюсь абстрагироваться от эмоций. Многие этого просто не умеют. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то по уровню развития. Мне жаль таких людей, но я их понимаю.
И понимаю, что в социуме таких много. И их нельзя исключать из общения. Их тоже надо слушать.
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23.09.2021 14:24 Ответить
А чим я тобі можу допомогти? Ми з тобою читаємо по-різному один і той самий текст Я читаю його як юрист, тому знаю що "нормативний документ виконавчої влади" (постанова Кабміну) не може суперечить чи виходить за рамки закону, на розвиток якого цей нормативний документ видається Чинним законодавством України визначено державною мовою лише українську Ним же визначено що вона є мовою спілкування в публічній сфері, діловодства і освіти То як може буть визначена кримсько-татарська в якості мови викладання в загальноосвітній школі? Ти собі щось придумав, у це повірив, а тепер хочеш, щоб у це повірили інші люди
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23.09.2021 20:36 Ответить
Папа по татарски-что папасы! Напишите это латиницей?!
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22.09.2021 18:13 Ответить
Польскими буквами будет papasy.
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23.09.2021 15:51 Ответить
БІЛЬШІСТЬ слов'янських мов користується латинкою. Латинка - єдина офіційна для таких мов, як польська, боснійська, верхньолужицька, нижньолужицька, словенська, хорватська, словацька, чеська, кашубська, сілезька. Також латинка - одна з двох офіційних для
сербської, чорногорської, білоруської.
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22.09.2021 18:15 Ответить
Так, але Ви зовсім не берете до уваги, що ы сама абетка вплинула на звучання цих мов впродовж віків.
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22.09.2021 18:24 Ответить
Пан Тарас , посмотрите жтот коммент

31.08.2021 08:55
Уже тогда выходит , что на Киевское княжество обратила Византия внимание только как начали терять земли в Паннонии !!!!!

31.08.2021 09:08

из него выходит , что Византия двинулась в Украину крестить и внедрять церковно славянский язык, после того как лишилась своей опоры на территории Паннонии

Это интресный НЬЮАНС отношения запада к Украине , как и сейчас
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22.09.2021 18:26 Ответить
Ну, зрозуміло Кирилл и Мефодій агенти Кремля?!
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22.09.2021 18:26 Ответить
Ну теперь уже получается что так. И пофиг, что на то время, там где сейчас кремль стоит, на болотах жабы квакали.
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22.09.2021 18:33 Ответить
И,что сильно это помогло при кровавом развале Югославии?
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22.09.2021 18:32 Ответить
Он воно звідкіль "ноги ростуть" в цієї теми з латиницею.
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22.09.2021 18:37 Ответить
Кириллица совсем не подходит для тюркских языков. Татары просто присоединяются к своему тюркскому миру.
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22.09.2021 18:50 Ответить
Це так. "Кращий друг" України Ердоган зовсім не проти приєднати кримських татар до свого тюркського світу разом з територією їх проживання...
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22.09.2021 19:02 Ответить
Принаймні, він кращий ніж пуйло.
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22.09.2021 19:29 Ответить
Всем псевдо- проповедникам латиницы советую поехать на Ближний восток,в Эмираты,в Китай,в Японию и там рассказать, что все продвинутые народы используют латиницу! Как вы думаете вы оттуда вернётесь? И ещё, с такой мусульманской экспансией в Европу, что сейчас происходит,лучше задуматься о переходе на арабскую вязь!
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22.09.2021 18:59 Ответить
Вообще-то мы говорим о кирилице, а не об арабской вязи.
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22.09.2021 19:27 Ответить
А вообще-то китайцы и индусы знают английский язык и лучше нашего общаются в интернете с миром на английском языке и латинице.
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22.09.2021 19:29 Ответить
Індуси були колонією Англії, тож знають мову.
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22.09.2021 19:31 Ответить
Современный туре́цкий алфави́т на основе латинской графики был принят в 1928 году в рамках реформы турецкого языка, начатой Ататюрком. Турция, с целью идеологического обоснования национальной идеи турецкого государства, перешла с арабского на латинский алфавит, заодно избавившись от большей части персидских и арабских заимствований в языке и введя в узус бытовые тюркизмы и неологизмы на тюркской основе.
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22.09.2021 20:20 Ответить
У каждого народа свой путь. У них были свои причины. Назовите причины для нас.
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22.09.2021 21:38 Ответить
Молодци татари, а наши так и будут особим путем идти, как маскали.
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22.09.2021 21:44 Ответить
А як щодо,велесовиці?
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22.09.2021 22:55 Ответить
Вот это правильно, так им и нужно. Ещё бы их на латинский язык перевести, вообще бы прикольно было.
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23.09.2021 10:19 Ответить
Кримським татарам принаймні не довелося нічого вигадувати, вони просто запозичили турецький варіант латиниці. Українцям натомість вигадувати доводиться. Подивився в Вікіпедії проекти української латинки і жахнувся, суцільна фігня. Опублікував свій варіант, як на мене - простий і доступний, писати і читати дуже легко. https://censor.net/ru/forum/3288547/ukranska_latinitsya
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23.09.2021 15:50 Ответить
ВЫВОД
ВИДЯ, как два дня и три страницы идёт спор - тема животрепещущая.

одно знаю , страны с Латинской азбукой больше и лучше знают английский
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23.09.2021 18:28 Ответить
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