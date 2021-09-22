Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

На своєму засіданні 22 вересня 2021 Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, узгоджену з Меджлісом кримськотатарського народу, про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки, ухваливши відповідну постанову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

Затверджений алфавіт складається з 31 букви. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. У постанові уряду визначено, що освітній процес кримськотатарською мовою буде переведено на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року.

Проєкт документа було узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського та ін.

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"Відтепер кримськотатарська мова розвиватиметься в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинський алфавіт. І важливо, що це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами, серед яких наші стратегічні партнери", - зазначив міністр Олексій Резніков.