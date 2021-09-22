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Террористы Бородай и Прилепин станут депутатами Госдумы РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Террористы Бородай и Прилепин станут депутатами Госдумы РФ

Центризбирком России распределил мандаты между партиями, победившими на выборах в Госдуму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Единая Россия" получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.

Также в Думу проходят КПРФ, "Справедливая Россия – за правду", ЛДПР и "Новые люди".

От "Единой России" мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой "Совета министров "ДНР".

От "Справедливой России - за правду" - террорист Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.

Читайте: ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму РФ: "Надеемся на укрепление межпартийного сотрудничества"

Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.

Движение за права избирателей "Голос" (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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22.09.2021 19:53
+3
Пошлють представляти країну 404 в ПАРЄ?
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22.09.2021 19:51
+3
После депутата Лугового в предьідущей Думе , можно говорить об тренде на "трудоустройство" террористов и убийц. Пробито очередное "дно"...
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22.09.2021 20:09
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Пошлють представляти країну 404 в ПАРЄ?
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22.09.2021 19:51 Ответить
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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22.09.2021 19:53 Ответить
Туда смело можно делегировать из нашей Рады человек 60-80 ( хотя возможно даже сотню) все равно они их креатура. Но там и своего такого дерьма полно конечно, судя по этим одиозным двум персонам.
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22.09.2021 19:56 Ответить
Як на мене-значно більше ніж 80
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22.09.2021 20:27 Ответить
и нахрена тут светить морды этих двух убийц ?
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22.09.2021 20:05 Ответить
После депутата Лугового в предьідущей Думе , можно говорить об тренде на "трудоустройство" террористов и убийц. Пробито очередное "дно"...
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22.09.2021 20:09 Ответить
"капутина" крест на форматах и формулах предлагаемые Украине его гейропейскими немецко- французскими подельниками ,Можно рашистский проект "ОРДЛО " на территории суверенной Украины ,воплощенный под давлением его аферистов и подельников Меркель и Оланда закрывать и обявить в ООН., что до тех пор пока граждане проживающие на территориях ОРДЛО не проведут референдум о возвращение в правовое поле Украины и Украина не даст согласия они есть оккупированные украинские территории .Оккупант -рабсея
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22.09.2021 20:12 Ответить
вы так тупо палитесь, лапотники
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22.09.2021 21:43 Ответить
в чому "палево" Іван в квадраті ?Хіба ордло не створене під тиском Меркель і Оланда по вказівці окупанта України?Або окупант московський не видав біля 600 тис, своїх паспортів громадянам України ?Чи можливо вибори в "госдуру" громадянами ордло є для того,щоб ці території вернулися в склад України? ці території ордло,створені для того,щоб не допустити Україну ні в ЄС ,ані в НАТО ,що і потрібно московському оккупанту німцям і французам .
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23.09.2021 10:54 Ответить
Нормальным людям похер. Это уже ваши проблемы
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22.09.2021 20:28 Ответить
Нормальні люди не стали б терпіти у себе в країні ОПЗЖ, яке вітає вбивць своїх громадян з обранням до парламенту ворога.
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23.09.2021 08:43 Ответить
А как же гражданская война в Украине?!Какого лешего,граждане Рашки,один Премьер ДНР,а другой боевик,делают в Госдуре,тем самым полностью опровергая нарратив москалей о гражданской войне в Украине
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22.09.2021 20:29 Ответить
Прилепин станут депутатами Госдумы РФ.-

«Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
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22.09.2021 20:43 Ответить
В Российских секретных архивах это есть.СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ( а не Солнцестояния)-ИСТИННЫЙ ПРАЗДНИК РАМАЗАН (Яра Аз Ян) РАМАДАН(ЯраАтаЯн) -Рана Младшего горящего,Рана Отца Горящего,спрятанный от всех.Пер с одэри(азэри).Этот месяц раньше так и наз-ся.АзЯнская(Знаменские церкви по Российской империи).Огонь Атама разрывается на 12 частей.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ.
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22.09.2021 20:44 Ответить
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22.09.2021 21:35 Ответить
ну и рожи. просто таки рыла рюзьге мира...

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22.09.2021 22:00 Ответить
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22.09.2021 22:04 Ответить
Движение за права избирателей "Голос" (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования.

- а нам тут не ***** що там визнано чи не визнано *************** властями?
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22.09.2021 23:11 Ответить
Лапоть ликовий! Йди валєжнік збирай! Зима близько.
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23.09.2021 00:06 Ответить
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23.09.2021 00:04 Ответить
 
 