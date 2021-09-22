Терористи Бородай і Прилєпін стануть депутатами Держдуми РФ
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Центрвиборчком Росії розподілив мандати між партіями, що перемогли на виборах до Держдуми.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"Єдина Росія" отримує 324 місця з 450 і зберігає конституційну більшість. У попередньому скликанні у членів партії було 343 голоси.
Також у Думу проходять КПРФ, "Справедлива Росія - за правду", ЛДПР і "Нові люди".
Від "Єдиної Росії" мандат отримає терорист Олександр Бородай, який з травня по серпень 2014 року було главою "Ради міністрів "ДНР".
Від "Справедливої Росії - за правду" - терорист Захар Прилєпін, який командував підрозділом окупантів.
Нагадаємо, вибори депутатів Держдуми пройшли в Росії з 17 по 19 вересня. Явка, за даними ЦВК, становила 52 відсотки.
Рух за права виборців "Голос" (визнано російською владою іноземним агентом) зафіксував понад п'ять тисяч скарг від виборців про ймовірні порушення під час голосування.
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«Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
- а нам тут не ***** що там визнано чи не визнано *************** властями?