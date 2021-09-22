УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10176 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
6 305 24
вибори (6148) Держдума (672) росія (47340) тероризм (2780) Прилєпін (49)

Терористи Бородай і Прилєпін стануть депутатами Держдуми РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Терористи Бородай і Прилєпін стануть депутатами Держдуми РФ

Центрвиборчком Росії розподілив мандати між партіями, що перемогли на виборах до Держдуми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Єдина Росія" отримує 324 місця з 450 і зберігає конституційну більшість. У попередньому скликанні у членів партії було 343 голоси.

Також у Думу проходять КПРФ, "Справедлива Росія - за правду", ЛДПР і "Нові люди".

Від "Єдиної Росії" мандат отримає терорист Олександр Бородай, який з травня по серпень 2014 року було главою "Ради міністрів "ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на "виборах" у Держдуму РФ, - Денісова

Від "Справедливої ​​Росії - за правду" - терорист Захар Прилєпін, який командував підрозділом окупантів.

Нагадаємо, вибори депутатів Держдуми пройшли в Росії з 17 по 19 вересня. Явка, за даними ЦВК, становила 52 відсотки.

Рух за права виборців "Голос" (визнано російською владою іноземним агентом) зафіксував понад п'ять тисяч скарг від виборців про ймовірні порушення під час голосування.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
показати весь коментар
22.09.2021 19:53
+3
Пошлють представляти країну 404 в ПАРЄ?
показати весь коментар
22.09.2021 19:51
+3
После депутата Лугового в предьідущей Думе , можно говорить об тренде на "трудоустройство" террористов и убийц. Пробито очередное "дно"...
показати весь коментар
22.09.2021 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошлють представляти країну 404 в ПАРЄ?
показати весь коментар
22.09.2021 19:51 Відповісти
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
показати весь коментар
22.09.2021 19:53 Відповісти
Туда смело можно делегировать из нашей Рады человек 60-80 ( хотя возможно даже сотню) все равно они их креатура. Но там и своего такого дерьма полно конечно, судя по этим одиозным двум персонам.
показати весь коментар
22.09.2021 19:56 Відповісти
Як на мене-значно більше ніж 80
показати весь коментар
22.09.2021 20:27 Відповісти
и нахрена тут светить морды этих двух убийц ?
показати весь коментар
22.09.2021 20:05 Відповісти
После депутата Лугового в предьідущей Думе , можно говорить об тренде на "трудоустройство" террористов и убийц. Пробито очередное "дно"...
показати весь коментар
22.09.2021 20:09 Відповісти
"капутина" крест на форматах и формулах предлагаемые Украине его гейропейскими немецко- французскими подельниками ,Можно рашистский проект "ОРДЛО " на территории суверенной Украины ,воплощенный под давлением его аферистов и подельников Меркель и Оланда закрывать и обявить в ООН., что до тех пор пока граждане проживающие на территориях ОРДЛО не проведут референдум о возвращение в правовое поле Украины и Украина не даст согласия они есть оккупированные украинские территории .Оккупант -рабсея
показати весь коментар
22.09.2021 20:12 Відповісти
вы так тупо палитесь, лапотники
показати весь коментар
22.09.2021 21:43 Відповісти
в чому "палево" Іван в квадраті ?Хіба ордло не створене під тиском Меркель і Оланда по вказівці окупанта України?Або окупант московський не видав біля 600 тис, своїх паспортів громадянам України ?Чи можливо вибори в "госдуру" громадянами ордло є для того,щоб ці території вернулися в склад України? ці території ордло,створені для того,щоб не допустити Україну ні в ЄС ,ані в НАТО ,що і потрібно московському оккупанту німцям і французам .
показати весь коментар
23.09.2021 10:54 Відповісти
Нормальным людям похер. Это уже ваши проблемы
показати весь коментар
22.09.2021 20:28 Відповісти
Нормальні люди не стали б терпіти у себе в країні ОПЗЖ, яке вітає вбивць своїх громадян з обранням до парламенту ворога.
показати весь коментар
23.09.2021 08:43 Відповісти
А как же гражданская война в Украине?!Какого лешего,граждане Рашки,один Премьер ДНР,а другой боевик,делают в Госдуре,тем самым полностью опровергая нарратив москалей о гражданской войне в Украине
показати весь коментар
22.09.2021 20:29 Відповісти
Прилепин станут депутатами Госдумы РФ.-

«Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
показати весь коментар
22.09.2021 20:43 Відповісти
В Российских секретных архивах это есть.СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ( а не Солнцестояния)-ИСТИННЫЙ ПРАЗДНИК РАМАЗАН (Яра Аз Ян) РАМАДАН(ЯраАтаЯн) -Рана Младшего горящего,Рана Отца Горящего,спрятанный от всех.Пер с одэри(азэри).Этот месяц раньше так и наз-ся.АзЯнская(Знаменские церкви по Российской империи).Огонь Атама разрывается на 12 частей.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ.
показати весь коментар
22.09.2021 20:44 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 21:35 Відповісти
ну и рожи. просто таки рыла рюзьге мира...

показати весь коментар
22.09.2021 22:00 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 22:04 Відповісти
Движение за права избирателей "Голос" (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования.

- а нам тут не ***** що там визнано чи не визнано *************** властями?
показати весь коментар
22.09.2021 23:11 Відповісти
Лапоть ликовий! Йди валєжнік збирай! Зима близько.
показати весь коментар
23.09.2021 00:06 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 00:04 Відповісти
 
 