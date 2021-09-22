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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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Зеленский (16621) Кулеба Дмитрий (2657) Шефир_Сергей (117)

Зеленский сократит визит в США из-за покушения на Шефира, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сократит визит в США из-за покушения на Шефира, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, Президент сократит свое пребывание в Нью-Йорке, и мы вернемся в Украину раньше, чем это планировалось", - сказал глава МИД. Кулеба добавил, что из-за названного инцидента пришлось отменить некоторые встречи, какие именно глава украинской дипломатии не уточнил.

В то же время, министр отметил, что планируется выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН и встреча с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

Смотрите: Покушение на Шефира - это реакция на реальные изменения в государстве, - Зеленский. ВИДЕО

"Будет сильное выступление, уверяю вас. У президента еще будет встреча с премьер-министром Великобритании. Я встречусь с министром иностранных дел Мозамбика, потому что мы должны большее внимание уделять Африке ", - рассказал Кулеба.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет прерывать визит в Нью-Йорк в связи с покушением на своего первого помощника Сергея Шефира.

Также смотрите: Зеленский о покушении на Шефира: Передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость, ответ будет сильным. ВИДЕО

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+48
А когда умирал боец ВСУ Журавель, всеми брошенный между позиций, ЗЕ оторвался от шашлыков?
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22.09.2021 23:49
+47
Когда Иран сбил самолет, хоть на день свои шашни в Омане сократило?
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22.09.2021 23:41
+24
Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
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22.09.2021 23:42
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главноє - вовремя смицца

ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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22.09.2021 23:40 Ответить
ЗЕля, а Диснейленд ?

как же без Диснейленда ?
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22.09.2021 23:55 Ответить
Ну да. Горе-то какое... Для клована и ещё пары человек максимум.
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22.09.2021 23:41 Ответить
Когда Иран сбил самолет, хоть на день свои шашни в Омане сократило?
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22.09.2021 23:41 Ответить
А когда умирал боец ВСУ Журавель, всеми брошенный между позиций, ЗЕ оторвался от шашлыков?
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22.09.2021 23:49 Ответить
Вам, баранам все неймется: два с половиной года зеленский на посту президента, а все беды

от Порошенко.
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22.09.2021 23:58 Ответить
І ніякого кумівства!
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22.09.2021 23:41 Ответить
Полетить на літаку додому і "будет бамбіть"
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22.09.2021 23:42 Ответить
ще на підльоті до Борисполя ?
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22.09.2021 23:58 Ответить
Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
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22.09.2021 23:42 Ответить
кто такой шифер ?

советник преЗЕка, два года назад всего лишь сценарист и продюсер "мамахохотала"

така виявляється політична персона
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22.09.2021 23:53 Ответить
Кинокомедия "Тихо шифером шурша, Шефир ехал не спеша"





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23.09.2021 01:04 Ответить
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23.09.2021 01:56 Ответить
Бубочка злякався, він поїхав в Нью-Йорк без памперсів.
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23.09.2021 00:08 Ответить
Відмазку знайшов, щоб чуФерін не подумав на нього!!!!! Хоча все одно погане КІНО!!!!!!! В Білий Дім його не запросили, тобто послали на ..уй, то що залишається, ТІКАТИ, ЯК ЗАВЖДИ!!!!!
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22.09.2021 23:42 Ответить
Поедет памперсы другану менять? Так сам постоянно обосраный ходит, в двух бронниках. Или накосячил в США, пора убераться пока не выгнали?
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22.09.2021 23:42 Ответить
А что такое? В США ни землетрясения, ни наводнения до сих пор не случилось? Зеленая тупая постановка с расстрелом автомобиля квартального Шефира требует немедленного решительного и бессмысленного ответа зеледента? Интрига недели: чью визитку найдут на месте расстрела машины?
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22.09.2021 23:43 Ответить
Боже, храни Америку !

Вона нам ще знадобиться !
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23.09.2021 00:00 Ответить
із-за четвергового голосування у ВР - шофер став жертвою ..
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22.09.2021 23:43 Ответить
Может ещё и флаги в стране приспустить?
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22.09.2021 23:44 Ответить
О сколько хайпов ЗЕпрогнивших еще готовит эта власть , а ЗРАДОНЬКУ забить не зможуть, бо ЗРАДОНЬКА та відбулась!
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23.09.2021 00:08 Ответить
"Хотели Кока - а съели Кука. Хотели Шефира - а съели Шофера "... Show MUST GO ON (с)
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23.09.2021 01:05 Ответить
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23.09.2021 01:31 Ответить
Я считаю, что также надо прекратить выплату пенсий и перевернуть большой герб Украины кверху дыбом.

Потому что дырки на двери машины Шефира - это очень и очень.
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22.09.2021 23:46 Ответить
Скільки бабла було викинуто на цю нікому не потрібну тусню?
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"

https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
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22.09.2021 23:46 Ответить
А вот с Мозамбиком стоило бы и раньше порешать---тут зря напоследок отложили. Мы народ---этого не поймём в этот раз. Ведь тем накопилось не терпё-ж-ж!
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22.09.2021 23:47 Ответить
из-за покушения на какогото шифера картавое чьмо сокращает визит и грозит сильным атветом, а гибель бойцов на фронте не замечает, и не реагирует .
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22.09.2021 23:50 Ответить
тоже мне повод . и что это поменяет ? Бубочка лично возглавит расследование ?
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22.09.2021 23:50 Ответить
Не понимаешь: Зё не только презик, но и следик. Вислюки они, знаешь, как морковку чуют?
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22.09.2021 23:57 Ответить
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23.09.2021 00:22 Ответить
Может быть это покушение и было задумано как способ забрать его оттуда после того как обкуренный начал нести всякую пургу!!!! Ведь кто такой чефир, да обыкновенный поц который не нужен даже собственной жене, а тут вдруг покушение и реакция преза и СН как будто он верховный жрец Тель-Авива!!!!
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22.09.2021 23:54 Ответить
Так ця поїздка була з бухти-барахти, і не підготовлена як слід. Повідомлення про те що преЗедент їде в ООН застало зненацька як Міністерство закордонних справ, так і слуги у Раді, які довідались про це рішення "найвеличнішого" в останній момент перед поїздкою.

Цікаво чи він там хоч виступив, бо планував. І чи багато охочих прийшло його послухати?
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23.09.2021 00:06 Ответить
Нда, Серегу обидеть хотели. А Серега прописывает и реализует все фин. схемы. Как же без него? А бабло где, так это только Серега знает. Андрюха Ермак, конечно, парень большой и теплый, но Серега главнее во сто крат. Да и что там делать в этом ООНе? Создается впечатление, что все они Зё недооценивают. да Бог с ними - потом сами пожалеют...
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22.09.2021 23:55 Ответить
Гибель бойцов ВСУ - не повод для ЗЕ.

Государственная измена ЗЕ - не повод для СН.

Бухие и обдолбаные депутаты СН за рулем - не повод для правоохранителей.

Инсценировка покушения на Шефира - всех свистать наверх!!!

Министры, менты и служебные собаки замерли в ожидании распоряжений великого ЗЕ.

ЗЕ лично сошел с небес, чтобы озарить рабов своих присутствием.
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22.09.2021 23:55 Ответить
А що ж так швидко? Мабуть на полях генеральної асамблеї ООН не знайшлось охочих подивитись гру пісюаніста.

До речі, Байден у своєму виступі похвалив Молдову за успіхи в боротьбі з корупцією. Про Україну взагалі не сказав ні слова. І це вперше за сім останніх роки президент США в ООН не згадав про Україну. Раніше всі американські президенти, як би вони не ставились до України і українського президента, завжди у своїх виступах в ООН ставали на захист України.
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22.09.2021 23:55 Ответить
І чому ж це "великий друг" України, "животворящий козак" і т.д. жодним словом Україну не згадав ?

Може, когось не хотів гнівати ? Чи язик би в нього відпав сказати, що Штати підтримують боротьбу України проти агресії та окупації рашки, за відновлення територіальної цілісності і повернення Криму ?

Зате голосно обіцяв, що зробить Україну пріорітетом своє міжнародної політики.
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23.09.2021 00:30 Ответить
Мабуть тому, що на зустрічі, яка відбулась на початку вересня цього року "найвеличнішого лідера **********"з Байденом не "виникла хімія".
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23.09.2021 04:24 Ответить
Тяжело раненного на Донбассе 28-летнего украинского бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Дячишина перевели из областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре в военный госпиталь во Львове. Источник: https://censor.net/ru/n3289857

може, ти заради нього скоротиш візит, тварюка гундоса? до пораненого бійця набагато більше пошани, чим до вашої шобли брехунів і злодіїв
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22.09.2021 23:56 Ответить
Во гнида !!! Каждый день наших пацанов руснявые убивают на фонте и калечат то ему пох , а тут шута кварталовского Абидели (хотя он все сам подстроил свое аля покушение) и эта тарь тут как тут!!!
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22.09.2021 23:57 Ответить
Вы абсолютно правы. Гундосому насРать на наших раненых героев, на убитых героев..... На его совести смерть Ярослава Журавля, брошенного им и генералами на медленную смерть....Гундосый - пародия на кремлёвскую крысу.... Так же ненавидит Украину и гадит ей всеми силами....
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23.09.2021 00:05 Ответить
И всё-таки , Зеленский - гаденький актёришка....Такая преувеличенная обеспокоенность дырками в машине.... Такие заплаканные глаза и готовность лететь , бросив свой ответственный визит....Желание прилететь и сразу же заняться расследованием, плюнув на все дела в стране, плюнув на войну, на катастрофу с тарифами и социалкой....Плохо играет .... Фальшиво.... Видимо, замешан в впокушении на ненужного уже Шифера....Сыграно плохо. Давай второй дубль.....
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22.09.2021 23:58 Ответить
клован устроил цырк , никто не верит ...
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23.09.2021 00:00 Ответить
покушение заказало цру, чтобьі побістрее избавиться от зеленского и отправить его домой
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23.09.2021 00:03 Ответить
Державний діяч! Чи?

Та по боку та Країна йому, інтереси там всякі...

А головне кинувши все по скоріше до Шефіра приїхати щоб втішити. ****... його злива того Зеленського за таке!
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23.09.2021 00:05 Ответить
шоу продолжается... самое показательное в этой истории это то, что сам "потерпевший" молчит как рыба об лед. уж ему то точно известно, кто это сделал, и за что.
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23.09.2021 00:17 Ответить
Очередная мерзость от зелёной власти, мерзко все: псевдопокушение, комментарии опы (без следствия уже и раскрыли все), слезливая реакция зеленского. Через день защитники гибнут на фронте - и никакой реакции, ни слова соболезнования в эфирах, ни, тем более, адекватного ответа, а тут сразу «жесткий ответ". Да убейтесь уже всеоб стенку, зелёные придурки, людям дышать легче станет.
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23.09.2021 00:17 Ответить
Жесть, отменить важные для страны встречи из-за стрельбы по дружбану? И главное какой смысл прилетать непонятно.
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23.09.2021 00:17 Ответить
Вот вам прямая речь этого самого первого помощника Сергея Шефира... - "Я не могу связать это с тем, над чем я работаю… Смотрите… Честно сказать, последние дни мы работаем над… я кроме того агент-продюсер студии Квартал 95, поэтому работаем - вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые бы вызывали какую-то агрессию, не вел"...

И это признание во многом объясняет управленческий беспредел, царящий на Банковой...

Это уже не за гранью, и не под днищем, и даже не шизофрения...

Потому что, когда в воюющей седьмой год стране, где почти каждый день враг ранит и убивает украинских воинов, первый помощник президента этой страны не скрывает того, что он еще и агент-продюсер в шоу-бизнесе, это приговор...

Концерты они, *****, снимают...

На клавишных, фак, без рук шпилят...

И оно еще на второй срок хочет остаться... пздц (с)
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23.09.2021 00:22 Ответить
Названа истинная причина экстренного возвращения Зе.

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

https://censor.net/ru/n3289877
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23.09.2021 00:23 Ответить
Що це за дурня ?

Навіть про ковід сьогодні забули: цілий Божий день виносять нам голову тим придурком. Що з ним зробилося і хто воно таке, що через нього тля казиться і все кидає вертатися вже буде, діяч.

Заради квартального =рєшали= ?

Коли в країні серйозні події відбуваються, цього обнюханого не видно-не чути, питають - де воно, чи притомне, чи дихає. А тут диви ! Гидота.
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23.09.2021 00:23 Ответить
Бубочка лично хочет по кустам лазить и искать нехороших преступников!
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23.09.2021 00:27 Ответить
Конченый клоун, каждый день пацаны гибнут ему пох, а тут дружок штанишки обмочил и моська уже спешит на помощь 🤬
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23.09.2021 00:33 Ответить
Віслюк почувається не в своїй тарілці серед нормальних політиків.

Знаєте, бувають такі сни в дитинстві, коли ти виявляєшся голий десь в школі чи ще десь... Оце в нього наяву таке відчуття в США. В Ненці затишніше серед інших зебілів.
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23.09.2021 00:39 Ответить
і всєх порвєт как "тузік" тряпку. . .
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23.09.2021 00:39 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:16 Ответить
Мабуть ви праві 😆👍🏼
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23.09.2021 01:35 Ответить
Как удобно,и главное ВОВРЕМЯ!
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23.09.2021 02:05 Ответить
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23.09.2021 04:51 Ответить
-Видно) (уйла немає зараз в США на Генеральній Асамблеї ООН. А значить немає такої можливості для ЗЕ щоб віддано зазирнути йому в очі. І запитати як успішно йдуть справи у виручених цим .... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом вангеровців.
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23.09.2021 04:56 Ответить
Президент держави скоротить візит в ООН, через те що автомобіль його друга обстріляли, а сам друг не постраждав. ??? Щось я не зрозумів. Що важливіше державні справи чи кримінальні розборки друга?. Виходить, що кримінальні розборки друга з бандитами для преЗедента вище державних справ.
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23.09.2021 05:06 Ответить
а как я не вижу смысла прерывать поездку далёкую по важным делам в сша, что произошло то произошло, и уже ничего не вернуть....к тому же все живы и(здоровы кроме раненого водителя) что за спешка бросать встречи.... водитель в надёжных руках в больнице.... шефир на связи под охраной и живой, спец службы сами знают что делать...нужно добыть уже там и закончить за ранее встречи деловые для страны...както так..
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23.09.2021 08:25 Ответить
ЗеГниды устроили имитацию покушения, верить зеленскому и его шобле верх идиотизма
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23.09.2021 08:44 Ответить
Это что? Работа сотен сотрудников МИДа, посольства, миссии при ООН, УДО, ДССЗЗИ и множества других структур коту под хвост? Что бы что? Взять на контроль? Успокоить испуганого Шефира?
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23.09.2021 11:25 Ответить
везите обратно этого придурка через Бермудский треугольник....
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23.09.2021 14:55 Ответить
 
 