Зеленский сократит визит в США из-за покушения на Шефира, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, Президент сократит свое пребывание в Нью-Йорке, и мы вернемся в Украину раньше, чем это планировалось", - сказал глава МИД. Кулеба добавил, что из-за названного инцидента пришлось отменить некоторые встречи, какие именно глава украинской дипломатии не уточнил.
В то же время, министр отметил, что планируется выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН и встреча с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном.
"Будет сильное выступление, уверяю вас. У президента еще будет встреча с премьер-министром Великобритании. Я встречусь с министром иностранных дел Мозамбика, потому что мы должны большее внимание уделять Африке ", - рассказал Кулеба.
Ранее Зеленский заявлял, что не будет прерывать визит в Нью-Йорк в связи с покушением на своего первого помощника Сергея Шефира.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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ДревляниН@freeukrma
21 сент.
Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати
Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.
Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
как же без Диснейленда ?
от Порошенко.
На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
советник преЗЕка, два года назад всего лишь сценарист и продюсер "мамахохотала"
така виявляється політична персона
Вона нам ще знадобиться !
Потому что дырки на двери машины Шефира - это очень и очень.
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
Цікаво чи він там хоч виступив, бо планував. І чи багато охочих прийшло його послухати?
Государственная измена ЗЕ - не повод для СН.
Бухие и обдолбаные депутаты СН за рулем - не повод для правоохранителей.
Инсценировка покушения на Шефира - всех свистать наверх!!!
Министры, менты и служебные собаки замерли в ожидании распоряжений великого ЗЕ.
ЗЕ лично сошел с небес, чтобы озарить рабов своих присутствием.
До речі, Байден у своєму виступі похвалив Молдову за успіхи в боротьбі з корупцією. Про Україну взагалі не сказав ні слова. І це вперше за сім останніх роки президент США в ООН не згадав про Україну. Раніше всі американські президенти, як би вони не ставились до України і українського президента, завжди у своїх виступах в ООН ставали на захист України.
Може, когось не хотів гнівати ? Чи язик би в нього відпав сказати, що Штати підтримують боротьбу України проти агресії та окупації рашки, за відновлення територіальної цілісності і повернення Криму ?
Зате голосно обіцяв, що зробить Україну пріорітетом своє міжнародної політики.
може, ти заради нього скоротиш візит, тварюка гундоса? до пораненого бійця набагато більше пошани, чим до вашої шобли брехунів і злодіїв
Та по боку та Країна йому, інтереси там всякі...
А головне кинувши все по скоріше до Шефіра приїхати щоб втішити. ****... його злива того Зеленського за таке!
И это признание во многом объясняет управленческий беспредел, царящий на Банковой...
Это уже не за гранью, и не под днищем, и даже не шизофрения...
Потому что, когда в воюющей седьмой год стране, где почти каждый день враг ранит и убивает украинских воинов, первый помощник президента этой страны не скрывает того, что он еще и агент-продюсер в шоу-бизнесе, это приговор...
Концерты они, *****, снимают...
На клавишных, фак, без рук шпилят...
И оно еще на второй срок хочет остаться... пздц (с)
100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО
https://censor.net/ru/n3289877
Навіть про ковід сьогодні забули: цілий Божий день виносять нам голову тим придурком. Що з ним зробилося і хто воно таке, що через нього тля казиться і все кидає вертатися вже буде, діяч.
Заради квартального =рєшали= ?
Коли в країні серйозні події відбуваються, цього обнюханого не видно-не чути, питають - де воно, чи притомне, чи дихає. А тут диви ! Гидота.
Знаєте, бувають такі сни в дитинстві, коли ти виявляєшся голий десь в школі чи ще десь... Оце в нього наяву таке відчуття в США. В Ненці затишніше серед інших зебілів.