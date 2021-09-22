Зеленський скоротить візит у США через замах на Шефіра, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський скоротить свій візит до США через обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, Президент скоротить своє перебування в Нью-Йорку, і ми повернемося до України раніше, ніж це планувалося", - сказав він. Кулеба додав, що через названий інцидент довелося скасувати деякі зустрічі, які саме глава української дипломатії не уточнив.
Водночас, міністр зазначив, що планується виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН і зустріч з головою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.
"Буде сильний виступ, запевняю вас. У президента ще буде зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії. Я зустрінуся з міністром закордонних справ Мозамбіку, тому що ми маємо більшу увагу приділяти Африці", - акцентував Кулеба.
Раніше Зеленський заявляв, що не перериватиме візит до Нью-Йорка у зв‘язку із замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
ДревляниН@freeukrma
21 сент.
Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати
Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.
Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
как же без Диснейленда ?
от Порошенко.
На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
советник преЗЕка, два года назад всего лишь сценарист и продюсер "мамахохотала"
така виявляється політична персона
Вона нам ще знадобиться !
Потому что дырки на двери машины Шефира - это очень и очень.
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
Цікаво чи він там хоч виступив, бо планував. І чи багато охочих прийшло його послухати?
Государственная измена ЗЕ - не повод для СН.
Бухие и обдолбаные депутаты СН за рулем - не повод для правоохранителей.
Инсценировка покушения на Шефира - всех свистать наверх!!!
Министры, менты и служебные собаки замерли в ожидании распоряжений великого ЗЕ.
ЗЕ лично сошел с небес, чтобы озарить рабов своих присутствием.
До речі, Байден у своєму виступі похвалив Молдову за успіхи в боротьбі з корупцією. Про Україну взагалі не сказав ні слова. І це вперше за сім останніх роки президент США в ООН не згадав про Україну. Раніше всі американські президенти, як би вони не ставились до України і українського президента, завжди у своїх виступах в ООН ставали на захист України.
Може, когось не хотів гнівати ? Чи язик би в нього відпав сказати, що Штати підтримують боротьбу України проти агресії та окупації рашки, за відновлення територіальної цілісності і повернення Криму ?
Зате голосно обіцяв, що зробить Україну пріорітетом своє міжнародної політики.
може, ти заради нього скоротиш візит, тварюка гундоса? до пораненого бійця набагато більше пошани, чим до вашої шобли брехунів і злодіїв
Та по боку та Країна йому, інтереси там всякі...
А головне кинувши все по скоріше до Шефіра приїхати щоб втішити. ****... його злива того Зеленського за таке!
И это признание во многом объясняет управленческий беспредел, царящий на Банковой...
Это уже не за гранью, и не под днищем, и даже не шизофрения...
Потому что, когда в воюющей седьмой год стране, где почти каждый день враг ранит и убивает украинских воинов, первый помощник президента этой страны не скрывает того, что он еще и агент-продюсер в шоу-бизнесе, это приговор...
Концерты они, *****, снимают...
На клавишных, фак, без рук шпилят...
И оно еще на второй срок хочет остаться... пздц (с)
100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО
https://censor.net/ru/n3289877
Навіть про ковід сьогодні забули: цілий Божий день виносять нам голову тим придурком. Що з ним зробилося і хто воно таке, що через нього тля казиться і все кидає вертатися вже буде, діяч.
Заради квартального =рєшали= ?
Коли в країні серйозні події відбуваються, цього обнюханого не видно-не чути, питають - де воно, чи притомне, чи дихає. А тут диви ! Гидота.
Знаєте, бувають такі сни в дитинстві, коли ти виявляєшся голий десь в школі чи ще десь... Оце в нього наяву таке відчуття в США. В Ненці затишніше серед інших зебілів.