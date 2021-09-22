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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Зеленський скоротить візит у США через замах на Шефіра, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський скоротить візит у США через замах на Шефіра, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський скоротить свій візит до США через обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, Президент скоротить своє перебування в Нью-Йорку, і ми повернемося до України раніше, ніж це планувалося", - сказав він. Кулеба додав, що через названий інцидент довелося скасувати деякі зустрічі, які саме глава української дипломатії не уточнив.

Водночас, міністр зазначив, що планується виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН і зустріч з головою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.

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"Буде сильний виступ, запевняю вас. У президента ще буде зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії. Я зустрінуся з міністром закордонних справ Мозамбіку, тому що ми маємо більшу увагу приділяти Африці", - акцентував Кулеба.

Раніше Зеленський заявляв, що не перериватиме візит до Нью-Йорка у зв‘язку із замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Топ коментарі
+48
А когда умирал боец ВСУ Журавель, всеми брошенный между позиций, ЗЕ оторвался от шашлыков?
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22.09.2021 23:49
+47
Когда Иран сбил самолет, хоть на день свои шашни в Омане сократило?
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22.09.2021 23:41
+24
Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
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22.09.2021 23:42
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главноє - вовремя смицца

ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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22.09.2021 23:40 Відповісти
ЗЕля, а Диснейленд ?

как же без Диснейленда ?
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22.09.2021 23:55 Відповісти
Ну да. Горе-то какое... Для клована и ещё пары человек максимум.
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22.09.2021 23:41 Відповісти
Когда Иран сбил самолет, хоть на день свои шашни в Омане сократило?
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22.09.2021 23:41 Відповісти
А когда умирал боец ВСУ Журавель, всеми брошенный между позиций, ЗЕ оторвался от шашлыков?
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22.09.2021 23:49 Відповісти
Вам, баранам все неймется: два с половиной года зеленский на посту президента, а все беды

от Порошенко.
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22.09.2021 23:58 Відповісти
І ніякого кумівства!
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22.09.2021 23:41 Відповісти
Полетить на літаку додому і "будет бамбіть"
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22.09.2021 23:42 Відповісти
ще на підльоті до Борисполя ?
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22.09.2021 23:58 Відповісти
Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

На .ера? Он что, чем-то поможет? Он следователь о..енный? Или обстрел еврея приравнивается к землетрясению с тысячными жертвами
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22.09.2021 23:42 Відповісти
кто такой шифер ?

советник преЗЕка, два года назад всего лишь сценарист и продюсер "мамахохотала"

така виявляється політична персона
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22.09.2021 23:53 Відповісти
Кинокомедия "Тихо шифером шурша, Шефир ехал не спеша"





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23.09.2021 01:04 Відповісти
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23.09.2021 01:56 Відповісти
Бубочка злякався, він поїхав в Нью-Йорк без памперсів.
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23.09.2021 00:08 Відповісти
Відмазку знайшов, щоб чуФерін не подумав на нього!!!!! Хоча все одно погане КІНО!!!!!!! В Білий Дім його не запросили, тобто послали на ..уй, то що залишається, ТІКАТИ, ЯК ЗАВЖДИ!!!!!
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22.09.2021 23:42 Відповісти
Поедет памперсы другану менять? Так сам постоянно обосраный ходит, в двух бронниках. Или накосячил в США, пора убераться пока не выгнали?
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22.09.2021 23:42 Відповісти
А что такое? В США ни землетрясения, ни наводнения до сих пор не случилось? Зеленая тупая постановка с расстрелом автомобиля квартального Шефира требует немедленного решительного и бессмысленного ответа зеледента? Интрига недели: чью визитку найдут на месте расстрела машины?
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22.09.2021 23:43 Відповісти
Боже, храни Америку !

Вона нам ще знадобиться !
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23.09.2021 00:00 Відповісти
із-за четвергового голосування у ВР - шофер став жертвою ..
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22.09.2021 23:43 Відповісти
Может ещё и флаги в стране приспустить?
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22.09.2021 23:44 Відповісти
О сколько хайпов ЗЕпрогнивших еще готовит эта власть , а ЗРАДОНЬКУ забить не зможуть, бо ЗРАДОНЬКА та відбулась!
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23.09.2021 00:08 Відповісти
"Хотели Кока - а съели Кука. Хотели Шефира - а съели Шофера "... Show MUST GO ON (с)
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23.09.2021 01:05 Відповісти
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23.09.2021 01:31 Відповісти
Я считаю, что также надо прекратить выплату пенсий и перевернуть большой герб Украины кверху дыбом.

Потому что дырки на двери машины Шефира - это очень и очень.
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22.09.2021 23:46 Відповісти
Скільки бабла було викинуто на цю нікому не потрібну тусню?
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"

https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
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22.09.2021 23:46 Відповісти
А вот с Мозамбиком стоило бы и раньше порешать---тут зря напоследок отложили. Мы народ---этого не поймём в этот раз. Ведь тем накопилось не терпё-ж-ж!
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22.09.2021 23:47 Відповісти
из-за покушения на какогото шифера картавое чьмо сокращает визит и грозит сильным атветом, а гибель бойцов на фронте не замечает, и не реагирует .
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22.09.2021 23:50 Відповісти
тоже мне повод . и что это поменяет ? Бубочка лично возглавит расследование ?
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22.09.2021 23:50 Відповісти
Не понимаешь: Зё не только презик, но и следик. Вислюки они, знаешь, как морковку чуют?
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22.09.2021 23:57 Відповісти
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23.09.2021 00:22 Відповісти
Может быть это покушение и было задумано как способ забрать его оттуда после того как обкуренный начал нести всякую пургу!!!! Ведь кто такой чефир, да обыкновенный поц который не нужен даже собственной жене, а тут вдруг покушение и реакция преза и СН как будто он верховный жрец Тель-Авива!!!!
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22.09.2021 23:54 Відповісти
Так ця поїздка була з бухти-барахти, і не підготовлена як слід. Повідомлення про те що преЗедент їде в ООН застало зненацька як Міністерство закордонних справ, так і слуги у Раді, які довідались про це рішення "найвеличнішого" в останній момент перед поїздкою.

Цікаво чи він там хоч виступив, бо планував. І чи багато охочих прийшло його послухати?
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23.09.2021 00:06 Відповісти
Нда, Серегу обидеть хотели. А Серега прописывает и реализует все фин. схемы. Как же без него? А бабло где, так это только Серега знает. Андрюха Ермак, конечно, парень большой и теплый, но Серега главнее во сто крат. Да и что там делать в этом ООНе? Создается впечатление, что все они Зё недооценивают. да Бог с ними - потом сами пожалеют...
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22.09.2021 23:55 Відповісти
Гибель бойцов ВСУ - не повод для ЗЕ.

Государственная измена ЗЕ - не повод для СН.

Бухие и обдолбаные депутаты СН за рулем - не повод для правоохранителей.

Инсценировка покушения на Шефира - всех свистать наверх!!!

Министры, менты и служебные собаки замерли в ожидании распоряжений великого ЗЕ.

ЗЕ лично сошел с небес, чтобы озарить рабов своих присутствием.
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22.09.2021 23:55 Відповісти
А що ж так швидко? Мабуть на полях генеральної асамблеї ООН не знайшлось охочих подивитись гру пісюаніста.

До речі, Байден у своєму виступі похвалив Молдову за успіхи в боротьбі з корупцією. Про Україну взагалі не сказав ні слова. І це вперше за сім останніх роки президент США в ООН не згадав про Україну. Раніше всі американські президенти, як би вони не ставились до України і українського президента, завжди у своїх виступах в ООН ставали на захист України.
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22.09.2021 23:55 Відповісти
І чому ж це "великий друг" України, "животворящий козак" і т.д. жодним словом Україну не згадав ?

Може, когось не хотів гнівати ? Чи язик би в нього відпав сказати, що Штати підтримують боротьбу України проти агресії та окупації рашки, за відновлення територіальної цілісності і повернення Криму ?

Зате голосно обіцяв, що зробить Україну пріорітетом своє міжнародної політики.
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23.09.2021 00:30 Відповісти
Мабуть тому, що на зустрічі, яка відбулась на початку вересня цього року "найвеличнішого лідера **********"з Байденом не "виникла хімія".
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23.09.2021 04:24 Відповісти
Тяжело раненного на Донбассе 28-летнего украинского бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Дячишина перевели из областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре в военный госпиталь во Львове. Источник: https://censor.net/ru/n3289857

може, ти заради нього скоротиш візит, тварюка гундоса? до пораненого бійця набагато більше пошани, чим до вашої шобли брехунів і злодіїв
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22.09.2021 23:56 Відповісти
Во гнида !!! Каждый день наших пацанов руснявые убивают на фонте и калечат то ему пох , а тут шута кварталовского Абидели (хотя он все сам подстроил свое аля покушение) и эта тарь тут как тут!!!
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22.09.2021 23:57 Відповісти
Вы абсолютно правы. Гундосому насРать на наших раненых героев, на убитых героев..... На его совести смерть Ярослава Журавля, брошенного им и генералами на медленную смерть....Гундосый - пародия на кремлёвскую крысу.... Так же ненавидит Украину и гадит ей всеми силами....
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23.09.2021 00:05 Відповісти
И всё-таки , Зеленский - гаденький актёришка....Такая преувеличенная обеспокоенность дырками в машине.... Такие заплаканные глаза и готовность лететь , бросив свой ответственный визит....Желание прилететь и сразу же заняться расследованием, плюнув на все дела в стране, плюнув на войну, на катастрофу с тарифами и социалкой....Плохо играет .... Фальшиво.... Видимо, замешан в впокушении на ненужного уже Шифера....Сыграно плохо. Давай второй дубль.....
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22.09.2021 23:58 Відповісти
клован устроил цырк , никто не верит ...
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23.09.2021 00:00 Відповісти
покушение заказало цру, чтобьі побістрее избавиться от зеленского и отправить его домой
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23.09.2021 00:03 Відповісти
Державний діяч! Чи?

Та по боку та Країна йому, інтереси там всякі...

А головне кинувши все по скоріше до Шефіра приїхати щоб втішити. ****... його злива того Зеленського за таке!
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23.09.2021 00:05 Відповісти
шоу продолжается... самое показательное в этой истории это то, что сам "потерпевший" молчит как рыба об лед. уж ему то точно известно, кто это сделал, и за что.
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23.09.2021 00:17 Відповісти
Очередная мерзость от зелёной власти, мерзко все: псевдопокушение, комментарии опы (без следствия уже и раскрыли все), слезливая реакция зеленского. Через день защитники гибнут на фронте - и никакой реакции, ни слова соболезнования в эфирах, ни, тем более, адекватного ответа, а тут сразу «жесткий ответ". Да убейтесь уже всеоб стенку, зелёные придурки, людям дышать легче станет.
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23.09.2021 00:17 Відповісти
Жесть, отменить важные для страны встречи из-за стрельбы по дружбану? И главное какой смысл прилетать непонятно.
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23.09.2021 00:17 Відповісти
Вот вам прямая речь этого самого первого помощника Сергея Шефира... - "Я не могу связать это с тем, над чем я работаю… Смотрите… Честно сказать, последние дни мы работаем над… я кроме того агент-продюсер студии Квартал 95, поэтому работаем - вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые бы вызывали какую-то агрессию, не вел"...

И это признание во многом объясняет управленческий беспредел, царящий на Банковой...

Это уже не за гранью, и не под днищем, и даже не шизофрения...

Потому что, когда в воюющей седьмой год стране, где почти каждый день враг ранит и убивает украинских воинов, первый помощник президента этой страны не скрывает того, что он еще и агент-продюсер в шоу-бизнесе, это приговор...

Концерты они, *****, снимают...

На клавишных, фак, без рук шпилят...

И оно еще на второй срок хочет остаться... пздц (с)
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23.09.2021 00:22 Відповісти
Названа истинная причина экстренного возвращения Зе.

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

https://censor.net/ru/n3289877
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23.09.2021 00:23 Відповісти
Що це за дурня ?

Навіть про ковід сьогодні забули: цілий Божий день виносять нам голову тим придурком. Що з ним зробилося і хто воно таке, що через нього тля казиться і все кидає вертатися вже буде, діяч.

Заради квартального =рєшали= ?

Коли в країні серйозні події відбуваються, цього обнюханого не видно-не чути, питають - де воно, чи притомне, чи дихає. А тут диви ! Гидота.
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23.09.2021 00:23 Відповісти
Бубочка лично хочет по кустам лазить и искать нехороших преступников!
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23.09.2021 00:27 Відповісти
Конченый клоун, каждый день пацаны гибнут ему пох, а тут дружок штанишки обмочил и моська уже спешит на помощь 🤬
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23.09.2021 00:33 Відповісти
Віслюк почувається не в своїй тарілці серед нормальних політиків.

Знаєте, бувають такі сни в дитинстві, коли ти виявляєшся голий десь в школі чи ще десь... Оце в нього наяву таке відчуття в США. В Ненці затишніше серед інших зебілів.
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23.09.2021 00:39 Відповісти
і всєх порвєт как "тузік" тряпку. . .
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23.09.2021 00:39 Відповісти
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:16 Відповісти
Мабуть ви праві 😆👍🏼
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23.09.2021 01:35 Відповісти
Как удобно,и главное ВОВРЕМЯ!
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23.09.2021 02:05 Відповісти
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23.09.2021 04:51 Відповісти
-Видно) (уйла немає зараз в США на Генеральній Асамблеї ООН. А значить немає такої можливості для ЗЕ щоб віддано зазирнути йому в очі. І запитати як успішно йдуть справи у виручених цим .... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом вангеровців.
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23.09.2021 04:56 Відповісти
Президент держави скоротить візит в ООН, через те що автомобіль його друга обстріляли, а сам друг не постраждав. ??? Щось я не зрозумів. Що важливіше державні справи чи кримінальні розборки друга?. Виходить, що кримінальні розборки друга з бандитами для преЗедента вище державних справ.
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23.09.2021 05:06 Відповісти
а как я не вижу смысла прерывать поездку далёкую по важным делам в сша, что произошло то произошло, и уже ничего не вернуть....к тому же все живы и(здоровы кроме раненого водителя) что за спешка бросать встречи.... водитель в надёжных руках в больнице.... шефир на связи под охраной и живой, спец службы сами знают что делать...нужно добыть уже там и закончить за ранее встречи деловые для страны...както так..
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23.09.2021 08:25 Відповісти
ЗеГниды устроили имитацию покушения, верить зеленскому и его шобле верх идиотизма
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23.09.2021 08:44 Відповісти
Это что? Работа сотен сотрудников МИДа, посольства, миссии при ООН, УДО, ДССЗЗИ и множества других структур коту под хвост? Что бы что? Взять на контроль? Успокоить испуганого Шефира?
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23.09.2021 11:25 Відповісти
везите обратно этого придурка через Бермудский треугольник....
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23.09.2021 14:55 Відповісти
 
 