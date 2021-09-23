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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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В посольстве США осудили нападение на Шефира

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В посольстве США осудили нападение на Шефира

Посольство США в Украине выступило с осуждением нападения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира а также призвало к быстрому расследованию инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter ведомства.

"Уголовное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным", - подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также пожелали водителю Шефира, который получил ранения во время нападения, скорейшего выздоровления.

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В посольстве США осудили нападение на Шефира 01

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Че за бред , какое покушение , стреляли по месту ,где сидит водитель , без людей ,ещё и Штаты суда приплыли, . А что там по вагнеровцам ?
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23.09.2021 07:36
+4
Следующий эпизод, покушение на Зеленского куриным яйцом?
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23.09.2021 01:06
+1
А помните покушение на Антонину Геращенко
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23.09.2021 09:17
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Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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23.09.2021 00:54 Ответить
ну и кого посадили?? фейк-штейна??
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23.09.2021 08:03 Ответить
Отправьте в посольство США десяток пригласительных билетов на шоу 95го квартала. Пусть сходят, посмотрят, а после поговорим.
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23.09.2021 01:05 Ответить
Следующий эпизод, покушение на Зеленского куриным яйцом?
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23.09.2021 01:06 Ответить
Прикривають очевидну правдиву версію, як дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:22 Ответить
Глупа версія. По логиці він взагалі не поїде з Америки. Версія про моджахеда Порошенка навіть більш вірогідна
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23.09.2021 09:04 Ответить
А що сказала Ґрета Тунберг? 🤔
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23.09.2021 01:30 Ответить
що тваринок з кварталу ображати не можно ! їх в світі так мало ...
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23.09.2021 07:51 Ответить
Да как же тут обойтись без хозяев Украины из США. Если бы так переживали из за покушений и убийств украинцев, которые не при власти.
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23.09.2021 06:24 Ответить
Че за бред , какое покушение , стреляли по месту ,где сидит водитель , без людей ,ещё и Штаты суда приплыли, . А что там по вагнеровцам ?
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23.09.2021 07:36 Ответить
Посольство США в Украине выступило с осуждением постановочного нападения на первого помощника президента .До Голивуда еще очень далеко
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23.09.2021 08:01 Ответить
Скоріше всього перекрутили переклад, бо це "квартальні" ремонтники доріг вміють. Ніхто на шифера не покушався, більше всього виглядає інсценування, а навіть якщо і стріляли - то по машині і в бік водія по його дверцям, а не черепиці. Пора речі називати своїми іменами. Навіщо складати версії із домислів, чи гадання шифера, чи його молодої зеленої шахрайкуватої команди? Чи можливо я щось проспав і вночі затримали "стрільця" і він розповів, що хотів вбити шифера, щоб залякати Володю і послав його туди, ну той самий один олігарх, через якого Володя не може спати?

Із огляду місця події і пошкодженого транспортного засобу мають бути версії, наприклад:

1.Замах на вбивство водія(такого -то) здійснено з ціллю помститися за то-то...

2.Замах на вбивство водія здійснили кредитори, яких він "кинув"

3.Замах на вбивство водія такого-то можло бути скоєно, щоб вбити шифера, щоб залякати Володю (третя версія жарт, але нам її всовують у вуха як основну і вона так виглядає).

Ця вистава потрібна команді Зеленського, щоб не обговорювало суспільство про зраду, злив, спецоперації по "вагнерівцях" які вбили сотню наших військових і збили більше десятка літаків і вертольотів, а також захистити Володю від горстрих питань американців і європейців під час асамблеї ООН. Вони його там навіть пожаліли. І одним махом приняти закон сьогодні в Раді, щоб відсторонити одного єдиного Порошенко від виборів. Такий грубий і наглий спецарій всунули у вуха нам "зелені". Але це моя точка зору, я можу промилятися.
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23.09.2021 08:50 Ответить
Не секрет, що за тиждень до "замаху" Зєля і Шефір гучно посварились. Ну і Зєля показав - хто в домі хозяїн. Єдине, що тут цікаво, це предмет їхньої сварки
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23.09.2021 08:57 Ответить
Зєлє треба зав'язувати свої розборки з партнерами виносити на міжнародний рівень. Бо якісь американські слідчі подивляться на цей "замах на Шефіра" і на самого Зєлю і вийдуть
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23.09.2021 08:51 Ответить
А помните покушение на Антонину Геращенко
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23.09.2021 09:17 Ответить
Посльство сша тоді кожний день нехай засуджує вбивство і поранення військових
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23.09.2021 09:44 Ответить
 
 