В посольстве США осудили нападение на Шефира
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Посольство США в Украине выступило с осуждением нападения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира а также призвало к быстрому расследованию инцидента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter ведомства.
"Уголовное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным", - подчеркивается в сообщении.
Дипломаты также пожелали водителю Шефира, который получил ранения во время нападения, скорейшего выздоровления.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.
В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Із огляду місця події і пошкодженого транспортного засобу мають бути версії, наприклад:
1.Замах на вбивство водія(такого -то) здійснено з ціллю помститися за то-то...
2.Замах на вбивство водія здійснили кредитори, яких він "кинув"
3.Замах на вбивство водія такого-то можло бути скоєно, щоб вбити шифера, щоб залякати Володю (третя версія жарт, але нам її всовують у вуха як основну і вона так виглядає).
Ця вистава потрібна команді Зеленського, щоб не обговорювало суспільство про зраду, злив, спецоперації по "вагнерівцях" які вбили сотню наших військових і збили більше десятка літаків і вертольотів, а також захистити Володю від горстрих питань американців і європейців під час асамблеї ООН. Вони його там навіть пожаліли. І одним махом приняти закон сьогодні в Раді, щоб відсторонити одного єдиного Порошенко від виборів. Такий грубий і наглий спецарій всунули у вуха нам "зелені". Але це моя точка зору, я можу промилятися.