В посольстве США осудили нападение на Шефира

Посольство США в Украине выступило с осуждением нападения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира а также призвало к быстрому расследованию инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter ведомства.

"Уголовное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным", - подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также пожелали водителю Шефира, который получил ранения во время нападения, скорейшего выздоровления.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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