У посольстві США засудили напад на Шефіра
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Посольство США в Україні виступило із засудженням нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра а також закликало до швидкого розслідування інциденту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter відомства.
"Кримінальне насильство, зокрема з політичною метою, ніколи не може бути виправданим", - наголошується в повідомленні.
Дипломати також побажали водію Шефіра, який зазнав поранення під час нападу, якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.
В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Із огляду місця події і пошкодженого транспортного засобу мають бути версії, наприклад:
1.Замах на вбивство водія(такого -то) здійснено з ціллю помститися за то-то...
2.Замах на вбивство водія здійснили кредитори, яких він "кинув"
3.Замах на вбивство водія такого-то можло бути скоєно, щоб вбити шифера, щоб залякати Володю (третя версія жарт, але нам її всовують у вуха як основну і вона так виглядає).
Ця вистава потрібна команді Зеленського, щоб не обговорювало суспільство про зраду, злив, спецоперації по "вагнерівцях" які вбили сотню наших військових і збили більше десятка літаків і вертольотів, а також захистити Володю від горстрих питань американців і європейців під час асамблеї ООН. Вони його там навіть пожаліли. І одним махом приняти закон сьогодні в Раді, щоб відсторонити одного єдиного Порошенко від виборів. Такий грубий і наглий спецарій всунули у вуха нам "зелені". Але це моя точка зору, я можу промилятися.