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У посольстві США засудили напад на Шефіра

Новини Цензор.НЕТ Події

У посольстві США засудили напад на Шефіра

Посольство США в Україні виступило із засудженням нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра а також закликало до швидкого розслідування інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter відомства.

"Кримінальне насильство, зокрема з політичною метою, ніколи не може бути виправданим", - наголошується в повідомленні.

Дипломати також побажали водію Шефіра, який зазнав поранення під час нападу, якнайшвидшого одужання.

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У посольстві США засудили напад на Шефіра 01

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Також читайте: "Стріляли не в Шефіра, а по машині і водієві, але Банкова відразу вказала на винних", - Гриценко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Че за бред , какое покушение , стреляли по месту ,где сидит водитель , без людей ,ещё и Штаты суда приплыли, . А что там по вагнеровцам ?
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23.09.2021 07:36
+4
Следующий эпизод, покушение на Зеленского куриным яйцом?
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23.09.2021 01:06
+1
А помните покушение на Антонину Геращенко
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23.09.2021 09:17
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Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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23.09.2021 00:54 Відповісти
ну и кого посадили?? фейк-штейна??
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23.09.2021 08:03 Відповісти
Отправьте в посольство США десяток пригласительных билетов на шоу 95го квартала. Пусть сходят, посмотрят, а после поговорим.
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23.09.2021 01:05 Відповісти
Следующий эпизод, покушение на Зеленского куриным яйцом?
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23.09.2021 01:06 Відповісти
Прикривають очевидну правдиву версію, як дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:22 Відповісти
Глупа версія. По логиці він взагалі не поїде з Америки. Версія про моджахеда Порошенка навіть більш вірогідна
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23.09.2021 09:04 Відповісти
А що сказала Ґрета Тунберг? 🤔
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23.09.2021 01:30 Відповісти
що тваринок з кварталу ображати не можно ! їх в світі так мало ...
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23.09.2021 07:51 Відповісти
Да как же тут обойтись без хозяев Украины из США. Если бы так переживали из за покушений и убийств украинцев, которые не при власти.
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23.09.2021 06:24 Відповісти
Че за бред , какое покушение , стреляли по месту ,где сидит водитель , без людей ,ещё и Штаты суда приплыли, . А что там по вагнеровцам ?
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23.09.2021 07:36 Відповісти
Посольство США в Украине выступило с осуждением постановочного нападения на первого помощника президента .До Голивуда еще очень далеко
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23.09.2021 08:01 Відповісти
Скоріше всього перекрутили переклад, бо це "квартальні" ремонтники доріг вміють. Ніхто на шифера не покушався, більше всього виглядає інсценування, а навіть якщо і стріляли - то по машині і в бік водія по його дверцям, а не черепиці. Пора речі називати своїми іменами. Навіщо складати версії із домислів, чи гадання шифера, чи його молодої зеленої шахрайкуватої команди? Чи можливо я щось проспав і вночі затримали "стрільця" і він розповів, що хотів вбити шифера, щоб залякати Володю і послав його туди, ну той самий один олігарх, через якого Володя не може спати?

Із огляду місця події і пошкодженого транспортного засобу мають бути версії, наприклад:

1.Замах на вбивство водія(такого -то) здійснено з ціллю помститися за то-то...

2.Замах на вбивство водія здійснили кредитори, яких він "кинув"

3.Замах на вбивство водія такого-то можло бути скоєно, щоб вбити шифера, щоб залякати Володю (третя версія жарт, але нам її всовують у вуха як основну і вона так виглядає).

Ця вистава потрібна команді Зеленського, щоб не обговорювало суспільство про зраду, злив, спецоперації по "вагнерівцях" які вбили сотню наших військових і збили більше десятка літаків і вертольотів, а також захистити Володю від горстрих питань американців і європейців під час асамблеї ООН. Вони його там навіть пожаліли. І одним махом приняти закон сьогодні в Раді, щоб відсторонити одного єдиного Порошенко від виборів. Такий грубий і наглий спецарій всунули у вуха нам "зелені". Але це моя точка зору, я можу промилятися.
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23.09.2021 08:50 Відповісти
Не секрет, що за тиждень до "замаху" Зєля і Шефір гучно посварились. Ну і Зєля показав - хто в домі хозяїн. Єдине, що тут цікаво, це предмет їхньої сварки
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23.09.2021 08:57 Відповісти
Зєлє треба зав'язувати свої розборки з партнерами виносити на міжнародний рівень. Бо якісь американські слідчі подивляться на цей "замах на Шефіра" і на самого Зєлю і вийдуть
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23.09.2021 08:51 Відповісти
А помните покушение на Антонину Геращенко
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23.09.2021 09:17 Відповісти
Посльство сша тоді кожний день нехай засуджує вбивство і поранення військових
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23.09.2021 09:44 Відповісти
 
 