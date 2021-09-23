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Новости ПроисшествияФоторепортаж Покушение на Шефира
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покушение (968) Нацполиция (15757) стрельба (3159) Шевченко Артем (259) Шефир_Сергей (117)

Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители продолжают поиски улик по делу об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще вчера были найдены два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника Президента. Это боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Поскольку гильзы в них - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что получили врачи из тела, к счастью живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8.

То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы, которые были выбраны преступником простые и довольно дешевые", - написал он.

Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко 01

По словам Шевченко, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка: "Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

Он отметил, что в настощее время допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира: "Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела".

Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ"

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Ищут все. Возможно, там преступник оставил и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушения на Амину Окуеву 30 октября 2017 г., сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Ческа Збройовка" нашли в лесополосе на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина. Вторая его жертва ранененый Adam Osmaev уже указал в своем посте подобие картины двух преступлений. Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевои, вполне может быть фатальным", - написал Шевченко.

Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко 03

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко 04
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Топ комментарии
+35
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23.09.2021 09:15
+34
и что характерно - в каждом патроне был порох!
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23.09.2021 09:16
+32
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23.09.2021 09:33
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патроны были дорогие интеллектуальные . облетели отбойник и попали четко в машину . жалко что венгерские пули плохо понимают по украински и вместо Шифера попали в шофера . это скорее вина переводчика
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23.09.2021 09:50 Ответить
Патроны летели в Шухер и тоже не сильно попали.

Когда валили Сашка Белого - там всё заделали наверняка.
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23.09.2021 09:52 Ответить
ну ты сравнил . там план составляли профессионалы а тут сценарий писал Тамбовский волк и братья Шумахеры
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23.09.2021 09:57 Ответить
Они должны были знать иврит ,потому и не попали.
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23.09.2021 10:02 Ответить
Специфичность такой гильзы в том, что этот патрон точно не из цинка со складов в питарастане. Давайте угадаем где 95-й квартал покупал реквизит для съемок?
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23.09.2021 09:50 Ответить
я думал там полоний под обедненным ураном))))
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23.09.2021 09:52 Ответить
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 09:18 Ответить
Какая разница, шофёра или шефира расстреливают на дороге, если она освещена и заасфальтирована?
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23.09.2021 09:53 Ответить
Большая разница! "шофёра" это "не беда", а "шефира" это "катастрофа", "холокост" и вообще полный "шоа"!
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23.09.2021 10:02 Ответить
Плиз, не оскорбляйте святое.

Украинский избиратель 2 года назад выбрал себе на 5 лет хоть посмеёмся -- вот и имеет, что выбрал. Смеёмся же!
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23.09.2021 10:07 Ответить
Я дико извиняюсь, а уже есть покушением на антисемитизм упоминание о том, что отделавшийся легким испугом господин Шефир - еврей?
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23.09.2021 16:57 Ответить
А то ! посмотри на его шнобель
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23.09.2021 18:24 Ответить
Использование специфичных патронов калибра 7.62 мм венгерского производства - еще одно косвенное доказательство постановочного характера покушения на Шефира.
Патронов этого калибра вполне предостаточно в Украине.

Но использовать такие - это все равно, что оставить визитную катрочку )
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23.09.2021 15:55 Ответить
Ну ясный перец. Эти патроны клепает Порох у себя на даче, там в кустах его визитку скоро найдут, а стреляла Маруся Зверобий, думала шо там главный ЗЕленый зверь, и она его таво... а патроны подавала Федина.
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23.09.2021 18:29 Ответить
"
Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони." кошеґниє канєшна!
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23.09.2021 09:53 Ответить
так і хто б самнєвался.
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23.09.2021 09:54 Ответить
Так. Ці набої настільки специфічні що при вилученні 18 куль залишається нічого і то можливо в колесі😂😂😂
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23.09.2021 10:00 Ответить
- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! ©

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23.09.2021 09:56 Ответить
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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23.09.2021 11:38 Ответить
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23.09.2021 11:53 Ответить
Тарас Березовец40 хвилин тому (змінено)

👅Появилась информация, что Ермак приказал Кубракову сделать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть самого дорогого блогера и тусовщика Украины Сергея Лещенко в состав НС Укрзалізниці.
Вывод, друзья, таков. Неважно, насколько ты туп и продажен, главное хорошо работать «компанию в клиенте».
Как пишет Алексей Гончаренко, в будущем придётся принять отдельный закон о делещенкизации. Иначе эту заразу не вывести. Раз надо, сделаем.
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23.09.2021 17:56 Ответить
Капец, а где-же теперь будет кормиться этот альфонс?
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23.09.2021 18:31 Ответить
О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что получили врачи из тела, к счастью живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. Источник: https://censor.net/ru/n3289903

Я щось не зрозумів.

Одна куля з водія, а можливо іншу в колесі. А де інші 16 куль??? Вони що сквозні???

Що за маячня???😂😂😂
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23.09.2021 09:58 Ответить
Какие нах... эксперты..! Патрон 7,62х39 тоннами лежит на складах и его полно у торговцев оружием. Секрет прост до идиотизма: это стандартный патрон для АК-47, АКМ, АКМС, АК-103, АК-104.
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23.09.2021 10:23 Ответить
Та то таке😂😂😂.

В авто влучило щонайменше 12 куль.

Одну дістали якбє з водія, іншу планують знайти в колесі.

Де ще 10 куль? Ну не могли вони розчинитися в дверях та багажнику автомобіля.😂😂😂
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23.09.2021 10:53 Ответить
Ані кашеґниє , патаму стґєлки сабґалі усьо шо смаглі!
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23.09.2021 10:57 Ответить
Мабуть вони просто відскочили від броньованих дверей. Тоді їх всередині не було.
В статті сказано, що туди хтось заново засипав порох. Могли й половину покласти.
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23.09.2021 11:23 Ответить
Це як бути наполовину вагітною???😂😂😂

Броньовані двері тут і тут, а ось там де водій ні😂😂😂😂. А бампер та кузов також броньовані? Ну про крило взагалі мовчу😁. Броня заводу виробника😂
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23.09.2021 11:47 Ответить
для тупых, авто не бронированное
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23.09.2021 13:31 Ответить
доречі який може бути рановий канал від влучання 7.62 з такої відстані?

мені здавалося що там половина стегна мала бути схожою на фарш
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23.09.2021 13:38 Ответить
Ага,я тоже ржал от редчайшего патрона.Ими только улицы ещё не мостили.
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23.09.2021 13:09 Ответить
Легенди зеленого Кварталу





**
Задля піару антиконституційного законопроекту про олігархів використовуються кулі і коштовні автівки. Навіть водіїв своїх не шкодують, звєрі!
Продовження шоу на ТБканалах олігархів з якими нібито бореться Зеленський: Коломойського, Ахметова, Пінчука, Фірташа.
The Show Must Go On
**
Десять куль в автівку (а скільки ще повз пролетіло?) і жодна не потрапила в ціль!
Навіть водій лише поранений.
Значить, куля не дура)))
Гарна бутафорія! Виконавцям треба премію виписати.
Шефір, вас знімала прихована камера, скажіть - чізззззззз
**
22 вересня проводиться Всесвітній день без автомобіля!
Мета руху - аби кожен автомобіліст рідше сідав у власну автівку. В акції щороку беруть участь понад 100 млн. людей у 50 країнах!
Ось воно що, Михалич!
Шефіром невдоволенні екологи!
Дарую версію Венедіктовій, не дякуйте.
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23.09.2021 10:04 Ответить
Кілери настільки влучні, що обстріляли, як ніби "потерпілого" обвели крейдою.
На ходу авта таке б не вчинив навіть чемпіон зі стендової стрільби.
Все могло виглядати так: під'їхали до точки, вийшли, обстріляли + штучне поранення і поїхали далі через 3-4 населенні пункти, в яких навіть допомоги не просили. Квартал та й годі!
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23.09.2021 10:09 Ответить
Зеленському доповіли на "замах" на Шефіра. За добу до "скоєння злочину"?
Слуги чекають на реакцію Зеленського.
Реакцію на замах! А реакція на вбивства і щоденні поранення українських захисників не чекали?
Самозакохана гнійна купа акторів-аматорів.
**
На місці, де партизанський загін кілерів очікував шоферів (закреслено) шефірів, правоохоронці знайшли фантики від цукерок "Шалена бджілка". Інсайд.

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23.09.2021 10:15 Ответить
Ты смотри, тут не только происки Пороха, а еще и Ющенко отметился.
Еще пол годика, и будет как в анекдоте : почему-же ты не попал? Так собралась огромная толпа и каждый требует : дай я, дай я...
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23.09.2021 18:36 Ответить
**
Я казав вже про речдок "Шалена бджілка" на місці вистави шефірів
Ось вам і головна версія Кварталу. Венедіктова може відкривати чергову бутафорну справу проти ворога №1 Кремля і Зеленського Петра Порошенка.
А Гончаренку, взагалі, чую припишуть організацію заколоту.



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23.09.2021 10:16 Ответить


**
Зеленський, спробуй так реагувати на вбитих та поранених бійців російсько-української війни, як миттєво реагуєш на виставу Кварталу з Шефіром.
Ти приніс в державу бандитські 1990-ті і провина лежить за цей бедлам особисто на тобі!
**
За 2,5 роки відсутності ігрової практики в Кварталі Зеленський здає. Відосики вже не ті.
Дивишся на нього і кажеш: НЕ ВІРЮ!
От і сьогодні про виставу на трасі його відосику "Стріляли по нам з кущів ліса.. Це трусіть! Але нас не залякати! Да ми.."
НЕ ВІРЮ
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23.09.2021 10:17 Ответить
Да и Шефирь после "покушения" выглядел весьма бодренько и был с таким же выражением литса
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23.09.2021 11:07 Ответить
треба було буквою Z стріляти
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23.09.2021 14:52 Ответить
не понял комент про нечасто встретишь) у меня таких 40 шт лежит, польских, к карабину охотничьему, тому, который из АК переделывают
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23.09.2021 10:09 Ответить
За вами уже выехали
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23.09.2021 10:20 Ответить
у меня польские) зря прокатятся) и все на месте лежат))))
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23.09.2021 10:42 Ответить
это легальный карабин
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23.09.2021 10:47 Ответить
колись кого з високопосадовців ти хотів вбити цими НАДЗВИЧАЙНО СПЕЦИФІЧНИМИ ************?
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23.09.2021 11:42 Ответить
готовился в 2014 г встречать Запорожскую Народную Республику... после лугандона все было возможно в Запорожье. Но Бог миловал
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23.09.2021 13:47 Ответить
Порохобат? Тогда мы идем к тебе.
Твое СБУ.
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23.09.2021 18:40 Ответить
Баканов, ты, черт?))))
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23.09.2021 19:12 Ответить
Внатуре так всадить очередь в авто на 90кмч (25+м/с) не выйдет.

На этом разговор можно заканчивать.
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23.09.2021 10:23 Ответить
Опа хааа, АУЕ шевалье, сиплый ты чтоли? Аудитория цензора идет к успеху, теперь блатные уркаганские терки чо по чем.
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23.09.2021 10:56 Ответить
"Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

а чего тогда все пули сбоку дверь легли? водила на ходу дверь открыл чтоли?...
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23.09.2021 10:11 Ответить
это косяки сценария от ЗеЗе
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23.09.2021 10:48 Ответить
про машину и водителя только говорят.... а где Шифер был в этот момент?похоже а машине его не было.... может машиной пользовались неслужебно? еще, исходя из того, что для Зели был повод говорить про это с высокой трибуны ООН, подкрадывается некое подозрение... может это сценарий 69 квартала? и тупое выполнение лысым придурнем?
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23.09.2021 10:11 Ответить
С этим, якобы, покушением уже все понятно. Удивило другое: Венгрия имеет патронный завод. ВЕНГРИЯ, Карл! А воюющая Украина не имеет.
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23.09.2021 10:13 Ответить
Тільки сьогодні показали гільзи, з яких ніби стріляли. А чому втора не показали? Шукали, де "створити місце нападу", щоб заднім числом оглянути місце події, бо там де говорили в запалі спочатку - був металевий відбійник? "Підкинули" на те місце гільзи? Якщо так, то вже "підкидайте" і "стрєлка" і щоб він обов'язкого сказав, що його туди послав той, від кого у одного клоуна поноc кожного ранку. Ще має сказати, що стріляв для того, щоб вбити Шифера, щоб залякати Володю, повторити те, що озвучив із США президент. А інакше ніхто не повірить.
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23.09.2021 10:17 Ответить
Та ти сильно не переймайся , по пєйсбухах кандидатів дохрєніща. Думаю вже піцалісти давно знайшли, без фотки можуть любого підключити. Потім самоліквідується під час затримання або в сізо як караванський стрілець!
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23.09.2021 11:02 Ответить
Не понял, в водителя попало 3 пули, но 2 мимо? Еще и колесы не засчитываются. Лучше бы Безуглая объяснила. У нее все всегда сходится.
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23.09.2021 10:22 Ответить
«Замах на С.Шефіра». Не вірю. Спитаємо: кому вигідно? Відповідь однозначна: вигідно Зеленському, слугам народу, олігархам. Вони вирішують декілька завдань: проводять в Раді «закон проти орлігархів» (фейк), відволікають народ від дійсних проблем, підвищують рейтінг Зеленського (головне для нього), намагаються закрутити гайки.

Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.

Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
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23.09.2021 10:31 Ответить
хрень полная!!пули,стрельба! и всё что с этим связано!!всё что вытекает из этой истории это факт того что,власть пошла по ,,беспределу"(игнорирование каких либо законов и здравого смысла в целом)так что вполне закономерно:когда власть по беспределу,то беспредел играет на опережение(тот случай когда коса налетает на камень)так что осталась самая малость(чтоб окончательно всё ранее завоёванное успешно похоронить)эт чтоб ,,мудрий нарід"ещё разок ,,прикололся" и голоснул ,,по приколу"(и тогда уже точно ,,хуже не буде") как то так.
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23.09.2021 10:36 Ответить
tZE inform


@tZEinform

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Становится ясно, что Зеленский теряет контроль за своей фракцией в Верховной Раде. "Покушение на Шефира" - способ консолидации всех по принципу "кругом враги". Выбор цели демонстрации прост - Шефир не нужен, конфликтен, не доходен.
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23.09.2021 10:39 Ответить
Советник Авакова вошел в группу киллеров балканского наркокартеля

Может и тут его есть след? Связи все наработаны.
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23.09.2021 10:41 Ответить
Специфические гильзы и пули из шоколада!? все лохи ждут именно такие рассказы на Г+Г от мосейчучки.
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23.09.2021 10:45 Ответить
теперь мусорам надо убрать водителя подальше, вот и показывают лохобанам разные гильзы

"покушение" по плохо сложенному сценарию имеет массу нестыковок
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23.09.2021 10:52 Ответить
а как там следственный экскримент ?

кто всадит в даже стоящее авто через отбойник итд ?

это ещё лохам отверстия не показали .... там похоже везде

под 90° попадание, стрелок двигался на платформе ...

квартал 95 для лозхов, только теперь кто смотрит эти помои ?
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23.09.2021 10:57 Ответить
Строго под 95
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23.09.2021 12:39 Ответить
ГДЕ ФОТО ОТВЕРСТИЙ КРУПНЫМ ПЛАНОМ ?

ГДЕ ФОТО ВНУТРИ МАШИНЫ ?

А, ЄТО ДЭРЖАВНА ТАЄМНЬІЦЯ

......
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23.09.2021 10:59 Ответить
Кучно покладено у дверцята водія,мабуть те чмо Шапиро і нах ні кому не впав,щоб стріляти по ньому,.
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23.09.2021 11:07 Ответить
С одной стороны звучат заявления, что работали профессионалы, с другой стрельба с подготовленной позиции и на месте остаются гильзы, стрельба переснаряженным ослабленным патроном чуть ли не с монограммой стрелка, и ни одного попадания по стеклу. Где логика?
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23.09.2021 11:16 Ответить
ну если по сценарию не должно быть трупов, тогда всё как бы логично.
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23.09.2021 11:24 Ответить
В таком случае это не покушение а художественная постановка.
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23.09.2021 11:42 Ответить
Художественная гавнястика, упражнение со спортивными пульками
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24.09.2021 19:16 Ответить
Так был этот, честнейший, человек(*******) - Трухин за рулем или нет?
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23.09.2021 11:25 Ответить
Вистава зеленого кварталу.
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23.09.2021 11:40 Ответить
На фото входные отверстия с левой стороны машины , то есть стрелок стрелял с противоположной стороны дороги , рискуя что в любой момент на линию стрельбы попадет любая другая машина , кроме того , что бы добиться такой кучности машина должна была стоять или ехать максимум 20км в час. Так что даже покушение сами на себя сымитировать зелебобики не в состоянии .
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23.09.2021 11:48 Ответить
Порівняння з вбівством Аміни Окуєвої не коректне. Спільне тільки те, що стріляли з АК, але авто Шефіра іхало на повній швидкості, а авто, в якому була Аміна - стояло на залізничному переїзді (або повільно наближалося). Стріляти з АК в таку ціль - не проблема. А всадити 12 куль в авто, яке їде 25 метрів на секунду - то як?
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23.09.2021 11:55 Ответить
Я думаю что переснаряженные патроны шли поочередно с холостыми, иначе как объяснить тот факт что убийца не дострелял рожок из 30 патронов? Ведь по машине выпущено около 10 пуль!

Этот случай обращает внимание на необходимость постройки в Украине своего патронного завода, ибо нех-уй с венгрии завозить сюда всякий подержанный хлам!
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23.09.2021 12:17 Ответить
Таня, твій комент абсолютно тупий.
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23.09.2021 14:09 Ответить
Чё тупой сразу? Про завод по изготовлению патронов она правильно сказала
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23.09.2021 19:38 Ответить
Тому що для стрільби з АК холостими набоями використовується спеціальна насадка на ствол. Неможливо стріляти "в перемішку" холостими та звичайними набоями.
Тому що набоїв до АК в нас на складах більше ніж стволів, з яки їх можна відстріляти. Ти не повіриш, але ресурс ствола АК має граничну кількість пострілів. Патрони дефіцитних калібрів, в Україні, випускають Форт, Зброяр та інші.
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23.09.2021 20:09 Ответить
с потронами ясно, а какие телефоны применялись когда сдавали Украину по вагнергейту???
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23.09.2021 12:36 Ответить
с патронами жесть конечно а серьёзному киллеру разве проблема была достать 7,62х39 бронебойно зажигательные например, остановить авто, ну и добить...
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23.09.2021 13:37 Ответить
Зачем об этом писать в новостях. Кому то есть дело до этого господина "НИКТО". Завтра клоун уйдут о нем никто и не вспомнит
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23.09.2021 13:55 Ответить
След ведет на запад.Напево стреляли солдатьі НАТО
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23.09.2021 14:10 Ответить
стрелку както пофих какие патроны и чьи они
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23.09.2021 14:49 Ответить
Что было в реквизиторской 95 квартала ,то и взяли
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23.09.2021 14:52 Ответить
не забываем про Вангергейт!!!!!!!!
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23.09.2021 15:01 Ответить
Специфвчні патрони це холості?
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23.09.2021 15:02 Ответить
Это патроны для попадания только в ногу водителя и с быстрорастворимыми пулями, те которые не попали и хирурги их не откопали, быстро растворяются и становятся недоступными для сыщиков.
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24.09.2021 19:23 Ответить
Хорошо ,что он это написал а не прокомментировал. Не смогу слушать это даунское заикание с его вонючего лживого рта.
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23.09.2021 15:17 Ответить
То,что "не часто встретишь в нашей стране",продавалось раньше во всех ормагах,с маркировкой "Sportwaffen Munition" и стоило около 5грн шт.Это был "дешманский" патрон,немецкого производства."Эксперды"...
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23.09.2021 15:38 Ответить
Если авто двигалось на встречу стрелку, то почему нет попаданий в лобовое стекло?
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23.09.2021 15:41 Ответить
Яке ж воно жалюгідне це зелене лайно !

Яка ціна реформ?
Які взагалі реформи?
Їх в очі ніхто не бачив.
Яким гімном потрібно бути,щоб використати трибуну Генасамблеї ООН для того, щоб з банальних бандитських розбірок зробити з шефіра жертву реформ.

Не здивуюсь, якщо ця промова була написана ще до замаху. 😠
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23.09.2021 15:52 Ответить
"Покушение на Шефира. А было ли оно?
https://www.youtube.com/watch?v=6x2TItWMnlo
"
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23.09.2021 16:00 Ответить
Покушение на Зефира это АНТИСЕМИТИЗМ!!!

Рада защитила Украину от антисемитизма!!!

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Номер, дата реєстрації:
5109 від 19.02.2021
Сесія реєстрації:
5 сесія IX скликання

Включено до порядку денного:
1708-ІХ від 07.09.2021
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:

Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання)
Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)
Кінзбурська Вікторія Олександрівна (IX скликання)
Куницький Олександр Олегович (IX скликання)
Гривко Сергій Дмитрович (IX скликання)
Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)
Вінтоняк Олена Василівна (IX скликання)
Холодов Андрій Іванович (IX скликання)
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна (IX скликання)
Фролов Павло Валерійович (IX скликання)
Зуєв Максим Сергійович (IX скликання)
Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання)
Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)
Кабанов Олександр Євгенійович (IX скликання)
Крейденко Володимир Вікторович (IX скликання)
Загоруйко Аліна Леонідівна (IX скликання)
Драбовський Анатолій Григорович (IX скликання)
Касай Геннадій Олександрович (IX скликання)
Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання)
Струневич Вадим Олегович (IX скликання)
Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
Демченко Сергій Олексійович (IX скликання)
Дубінський Олександр Анатолійович (IX скликання)
Швець Сергій Федорович (IX скликання)
Іванов Володимир Ілліч (IX скликання)
Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)
Мисягін Юрій Михайлович (IX скликання)
Касай Костянтин Іванович (IX скликання)
Юраш Святослав Андрійович (IX скликання)
Одарченко Андрій Миколайович (IX скликання)
Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання)
Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)
Гришина Юлія Миколаївна (IX скликання)
Заблоцький Мар'ян Богданович (IX скликання)
Верещук Ірина Андріївна (IX скликання)
Урбанський Анатолій Ігорович (IX скликання)
Фріс Ігор Павлович (IX скликання)
Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання)
Плачкова Тетяна Михайлівна (IX скликання)
Фельдман Олександр Борисович (IX скликання)
Іоффе Юлій Якович (IX скликання)
Потураєв Микита Русланович (IX скликання)
Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
Дирдін Максим Євгенович (IX скликання)
Аллахвердієва Ірина Валеріївна (IX скликання)
Чорний Дмитро Сергійович (IX скликання)
Білозір Лариса Миколаївна (IX скликання)
Борзова Ірина Наумівна (IX скликання)
Качура Олександр Анатолійович (IX скликання)
Абрамович Ігор Олександрович (IX скликання)
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23.09.2021 16:08 Ответить
судя по всему инсценировка, не даром же они все продюсеры-режиссеры. неуклюжая работа зекиллера, мгновенный вой во власти: нас убивают, Вовка веселый из Омерики. очень странно все это. да Шифер этот. кому он нахер нужен, если честно.
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23.09.2021 17:27 Ответить
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23.09.2021 18:03 Ответить
Давайте зрівняємо з тим спектаклем що є зараз :

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23.09.2021 19:25 Ответить
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