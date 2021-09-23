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Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці продовжують пошуки доказів у справі про обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Експерти Експертної служби МВС вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах. Адже гільзи у ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя живого водія. А можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8.

Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві", - написав він.

Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко 01

За словами Шевченка, це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування: "Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч".

Він зазначив, що наразі допитані свідки - грибники, які були неподалік, та пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра: "Їхні свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва

Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко 02

"Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна. Друга його жертва поранений Adam Osmaev вже вказав у своєму пості на подібність картини двох злочинів. Взагалі такий вогонь такими боєприпасами по такій рухомій цілі як легковий автомобіль з лісового масиву хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним", - написав Шевченко.

Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко 03

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Також читайте: Зеленський на початку виступу в ООН розповів про обстріл авто Шефіра: "Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ"

Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко 04
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Топ коментарі
+35
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23.09.2021 09:15
+34
и что характерно - в каждом патроне был порох!
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23.09.2021 09:16
+32
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23.09.2021 09:33
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патроны были дорогие интеллектуальные . облетели отбойник и попали четко в машину . жалко что венгерские пули плохо понимают по украински и вместо Шифера попали в шофера . это скорее вина переводчика
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23.09.2021 09:50 Відповісти
Патроны летели в Шухер и тоже не сильно попали.

Когда валили Сашка Белого - там всё заделали наверняка.
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23.09.2021 09:52 Відповісти
ну ты сравнил . там план составляли профессионалы а тут сценарий писал Тамбовский волк и братья Шумахеры
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23.09.2021 09:57 Відповісти
Они должны были знать иврит ,потому и не попали.
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23.09.2021 10:02 Відповісти
Специфичность такой гильзы в том, что этот патрон точно не из цинка со складов в питарастане. Давайте угадаем где 95-й квартал покупал реквизит для съемок?
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23.09.2021 09:50 Відповісти
я думал там полоний под обедненным ураном))))
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23.09.2021 09:52 Відповісти
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 09:18 Відповісти
Какая разница, шофёра или шефира расстреливают на дороге, если она освещена и заасфальтирована?
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23.09.2021 09:53 Відповісти
Большая разница! "шофёра" это "не беда", а "шефира" это "катастрофа", "холокост" и вообще полный "шоа"!
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23.09.2021 10:02 Відповісти
Плиз, не оскорбляйте святое.

Украинский избиратель 2 года назад выбрал себе на 5 лет хоть посмеёмся -- вот и имеет, что выбрал. Смеёмся же!
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23.09.2021 10:07 Відповісти
Я дико извиняюсь, а уже есть покушением на антисемитизм упоминание о том, что отделавшийся легким испугом господин Шефир - еврей?
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23.09.2021 16:57 Відповісти
А то ! посмотри на его шнобель
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Использование специфичных патронов калибра 7.62 мм венгерского производства - еще одно косвенное доказательство постановочного характера покушения на Шефира.
Патронов этого калибра вполне предостаточно в Украине.

Но использовать такие - это все равно, что оставить визитную катрочку )
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23.09.2021 15:55 Відповісти
Ну ясный перец. Эти патроны клепает Порох у себя на даче, там в кустах его визитку скоро найдут, а стреляла Маруся Зверобий, думала шо там главный ЗЕленый зверь, и она его таво... а патроны подавала Федина.
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23.09.2021 18:29 Відповісти
"
Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони." кошеґниє канєшна!
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23.09.2021 09:53 Відповісти
так і хто б самнєвался.
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23.09.2021 09:54 Відповісти
Так. Ці набої настільки специфічні що при вилученні 18 куль залишається нічого і то можливо в колесі😂😂😂
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23.09.2021 10:00 Відповісти
- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! ©

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23.09.2021 09:56 Відповісти
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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23.09.2021 11:38 Відповісти
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23.09.2021 11:53 Відповісти
Тарас Березовец40 хвилин тому (змінено)

👅Появилась информация, что Ермак приказал Кубракову сделать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть самого дорогого блогера и тусовщика Украины Сергея Лещенко в состав НС Укрзалізниці.
Вывод, друзья, таков. Неважно, насколько ты туп и продажен, главное хорошо работать «компанию в клиенте».
Как пишет Алексей Гончаренко, в будущем придётся принять отдельный закон о делещенкизации. Иначе эту заразу не вывести. Раз надо, сделаем.
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23.09.2021 17:56 Відповісти
Капец, а где-же теперь будет кормиться этот альфонс?
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23.09.2021 18:31 Відповісти
О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что получили врачи из тела, к счастью живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. Источник: https://censor.net/ru/n3289903

Я щось не зрозумів.

Одна куля з водія, а можливо іншу в колесі. А де інші 16 куль??? Вони що сквозні???

Що за маячня???😂😂😂
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23.09.2021 09:58 Відповісти
Какие нах... эксперты..! Патрон 7,62х39 тоннами лежит на складах и его полно у торговцев оружием. Секрет прост до идиотизма: это стандартный патрон для АК-47, АКМ, АКМС, АК-103, АК-104.
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23.09.2021 10:23 Відповісти
Та то таке😂😂😂.

В авто влучило щонайменше 12 куль.

Одну дістали якбє з водія, іншу планують знайти в колесі.

Де ще 10 куль? Ну не могли вони розчинитися в дверях та багажнику автомобіля.😂😂😂
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23.09.2021 10:53 Відповісти
Ані кашеґниє , патаму стґєлки сабґалі усьо шо смаглі!
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23.09.2021 10:57 Відповісти
Мабуть вони просто відскочили від броньованих дверей. Тоді їх всередині не було.
В статті сказано, що туди хтось заново засипав порох. Могли й половину покласти.
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23.09.2021 11:23 Відповісти
Це як бути наполовину вагітною???😂😂😂

Броньовані двері тут і тут, а ось там де водій ні😂😂😂😂. А бампер та кузов також броньовані? Ну про крило взагалі мовчу😁. Броня заводу виробника😂
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23.09.2021 11:47 Відповісти
для тупых, авто не бронированное
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23.09.2021 13:31 Відповісти
доречі який може бути рановий канал від влучання 7.62 з такої відстані?

мені здавалося що там половина стегна мала бути схожою на фарш
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23.09.2021 13:38 Відповісти
Ага,я тоже ржал от редчайшего патрона.Ими только улицы ещё не мостили.
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23.09.2021 13:09 Відповісти
Легенди зеленого Кварталу





**
Задля піару антиконституційного законопроекту про олігархів використовуються кулі і коштовні автівки. Навіть водіїв своїх не шкодують, звєрі!
Продовження шоу на ТБканалах олігархів з якими нібито бореться Зеленський: Коломойського, Ахметова, Пінчука, Фірташа.
The Show Must Go On
**
Десять куль в автівку (а скільки ще повз пролетіло?) і жодна не потрапила в ціль!
Навіть водій лише поранений.
Значить, куля не дура)))
Гарна бутафорія! Виконавцям треба премію виписати.
Шефір, вас знімала прихована камера, скажіть - чізззззззз
**
22 вересня проводиться Всесвітній день без автомобіля!
Мета руху - аби кожен автомобіліст рідше сідав у власну автівку. В акції щороку беруть участь понад 100 млн. людей у 50 країнах!
Ось воно що, Михалич!
Шефіром невдоволенні екологи!
Дарую версію Венедіктовій, не дякуйте.
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23.09.2021 10:04 Відповісти
Кілери настільки влучні, що обстріляли, як ніби "потерпілого" обвели крейдою.
На ходу авта таке б не вчинив навіть чемпіон зі стендової стрільби.
Все могло виглядати так: під'їхали до точки, вийшли, обстріляли + штучне поранення і поїхали далі через 3-4 населенні пункти, в яких навіть допомоги не просили. Квартал та й годі!
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23.09.2021 10:09 Відповісти
Зеленському доповіли на "замах" на Шефіра. За добу до "скоєння злочину"?
Слуги чекають на реакцію Зеленського.
Реакцію на замах! А реакція на вбивства і щоденні поранення українських захисників не чекали?
Самозакохана гнійна купа акторів-аматорів.
**
На місці, де партизанський загін кілерів очікував шоферів (закреслено) шефірів, правоохоронці знайшли фантики від цукерок "Шалена бджілка". Інсайд.

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23.09.2021 10:15 Відповісти
Ты смотри, тут не только происки Пороха, а еще и Ющенко отметился.
Еще пол годика, и будет как в анекдоте : почему-же ты не попал? Так собралась огромная толпа и каждый требует : дай я, дай я...
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23.09.2021 18:36 Відповісти
**
Я казав вже про речдок "Шалена бджілка" на місці вистави шефірів
Ось вам і головна версія Кварталу. Венедіктова може відкривати чергову бутафорну справу проти ворога №1 Кремля і Зеленського Петра Порошенка.
А Гончаренку, взагалі, чую припишуть організацію заколоту.



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23.09.2021 10:16 Відповісти


**
Зеленський, спробуй так реагувати на вбитих та поранених бійців російсько-української війни, як миттєво реагуєш на виставу Кварталу з Шефіром.
Ти приніс в державу бандитські 1990-ті і провина лежить за цей бедлам особисто на тобі!
**
За 2,5 роки відсутності ігрової практики в Кварталі Зеленський здає. Відосики вже не ті.
Дивишся на нього і кажеш: НЕ ВІРЮ!
От і сьогодні про виставу на трасі його відосику "Стріляли по нам з кущів ліса.. Це трусіть! Але нас не залякати! Да ми.."
НЕ ВІРЮ
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23.09.2021 10:17 Відповісти
Да и Шефирь после "покушения" выглядел весьма бодренько и был с таким же выражением литса
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23.09.2021 11:07 Відповісти
треба було буквою Z стріляти
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23.09.2021 14:52 Відповісти
не понял комент про нечасто встретишь) у меня таких 40 шт лежит, польских, к карабину охотничьему, тому, который из АК переделывают
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23.09.2021 10:09 Відповісти
За вами уже выехали
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23.09.2021 10:20 Відповісти
у меня польские) зря прокатятся) и все на месте лежат))))
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23.09.2021 10:42 Відповісти
это легальный карабин
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23.09.2021 10:47 Відповісти
колись кого з високопосадовців ти хотів вбити цими НАДЗВИЧАЙНО СПЕЦИФІЧНИМИ ************?
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23.09.2021 11:42 Відповісти
готовился в 2014 г встречать Запорожскую Народную Республику... после лугандона все было возможно в Запорожье. Но Бог миловал
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23.09.2021 13:47 Відповісти
Порохобат? Тогда мы идем к тебе.
Твое СБУ.
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23.09.2021 18:40 Відповісти
Баканов, ты, черт?))))
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23.09.2021 19:12 Відповісти
Внатуре так всадить очередь в авто на 90кмч (25+м/с) не выйдет.

На этом разговор можно заканчивать.
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23.09.2021 10:23 Відповісти
Опа хааа, АУЕ шевалье, сиплый ты чтоли? Аудитория цензора идет к успеху, теперь блатные уркаганские терки чо по чем.
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23.09.2021 10:56 Відповісти
"Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

а чего тогда все пули сбоку дверь легли? водила на ходу дверь открыл чтоли?...
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23.09.2021 10:11 Відповісти
это косяки сценария от ЗеЗе
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23.09.2021 10:48 Відповісти
про машину и водителя только говорят.... а где Шифер был в этот момент?похоже а машине его не было.... может машиной пользовались неслужебно? еще, исходя из того, что для Зели был повод говорить про это с высокой трибуны ООН, подкрадывается некое подозрение... может это сценарий 69 квартала? и тупое выполнение лысым придурнем?
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23.09.2021 10:11 Відповісти
С этим, якобы, покушением уже все понятно. Удивило другое: Венгрия имеет патронный завод. ВЕНГРИЯ, Карл! А воюющая Украина не имеет.
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23.09.2021 10:13 Відповісти
Тільки сьогодні показали гільзи, з яких ніби стріляли. А чому втора не показали? Шукали, де "створити місце нападу", щоб заднім числом оглянути місце події, бо там де говорили в запалі спочатку - був металевий відбійник? "Підкинули" на те місце гільзи? Якщо так, то вже "підкидайте" і "стрєлка" і щоб він обов'язкого сказав, що його туди послав той, від кого у одного клоуна поноc кожного ранку. Ще має сказати, що стріляв для того, щоб вбити Шифера, щоб залякати Володю, повторити те, що озвучив із США президент. А інакше ніхто не повірить.
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23.09.2021 10:17 Відповісти
Та ти сильно не переймайся , по пєйсбухах кандидатів дохрєніща. Думаю вже піцалісти давно знайшли, без фотки можуть любого підключити. Потім самоліквідується під час затримання або в сізо як караванський стрілець!
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23.09.2021 11:02 Відповісти
Не понял, в водителя попало 3 пули, но 2 мимо? Еще и колесы не засчитываются. Лучше бы Безуглая объяснила. У нее все всегда сходится.
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23.09.2021 10:22 Відповісти
«Замах на С.Шефіра». Не вірю. Спитаємо: кому вигідно? Відповідь однозначна: вигідно Зеленському, слугам народу, олігархам. Вони вирішують декілька завдань: проводять в Раді «закон проти орлігархів» (фейк), відволікають народ від дійсних проблем, підвищують рейтінг Зеленського (головне для нього), намагаються закрутити гайки.

Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.

Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
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23.09.2021 10:31 Відповісти
хрень полная!!пули,стрельба! и всё что с этим связано!!всё что вытекает из этой истории это факт того что,власть пошла по ,,беспределу"(игнорирование каких либо законов и здравого смысла в целом)так что вполне закономерно:когда власть по беспределу,то беспредел играет на опережение(тот случай когда коса налетает на камень)так что осталась самая малость(чтоб окончательно всё ранее завоёванное успешно похоронить)эт чтоб ,,мудрий нарід"ещё разок ,,прикололся" и голоснул ,,по приколу"(и тогда уже точно ,,хуже не буде") как то так.
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23.09.2021 10:36 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

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Становится ясно, что Зеленский теряет контроль за своей фракцией в Верховной Раде. "Покушение на Шефира" - способ консолидации всех по принципу "кругом враги". Выбор цели демонстрации прост - Шефир не нужен, конфликтен, не доходен.
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23.09.2021 10:39 Відповісти
Советник Авакова вошел в группу киллеров балканского наркокартеля

Может и тут его есть след? Связи все наработаны.
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23.09.2021 10:41 Відповісти
Специфические гильзы и пули из шоколада!? все лохи ждут именно такие рассказы на Г+Г от мосейчучки.
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23.09.2021 10:45 Відповісти
теперь мусорам надо убрать водителя подальше, вот и показывают лохобанам разные гильзы

"покушение" по плохо сложенному сценарию имеет массу нестыковок
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23.09.2021 10:52 Відповісти
а как там следственный экскримент ?

кто всадит в даже стоящее авто через отбойник итд ?

это ещё лохам отверстия не показали .... там похоже везде

под 90° попадание, стрелок двигался на платформе ...

квартал 95 для лозхов, только теперь кто смотрит эти помои ?
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23.09.2021 10:57 Відповісти
Строго под 95
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23.09.2021 12:39 Відповісти
ГДЕ ФОТО ОТВЕРСТИЙ КРУПНЫМ ПЛАНОМ ?

ГДЕ ФОТО ВНУТРИ МАШИНЫ ?

А, ЄТО ДЭРЖАВНА ТАЄМНЬІЦЯ

......
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23.09.2021 10:59 Відповісти
Кучно покладено у дверцята водія,мабуть те чмо Шапиро і нах ні кому не впав,щоб стріляти по ньому,.
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23.09.2021 11:07 Відповісти
С одной стороны звучат заявления, что работали профессионалы, с другой стрельба с подготовленной позиции и на месте остаются гильзы, стрельба переснаряженным ослабленным патроном чуть ли не с монограммой стрелка, и ни одного попадания по стеклу. Где логика?
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23.09.2021 11:16 Відповісти
ну если по сценарию не должно быть трупов, тогда всё как бы логично.
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23.09.2021 11:24 Відповісти
В таком случае это не покушение а художественная постановка.
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23.09.2021 11:42 Відповісти
Художественная гавнястика, упражнение со спортивными пульками
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24.09.2021 19:16 Відповісти
Так был этот, честнейший, человек(*******) - Трухин за рулем или нет?
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23.09.2021 11:25 Відповісти
Вистава зеленого кварталу.
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23.09.2021 11:40 Відповісти
На фото входные отверстия с левой стороны машины , то есть стрелок стрелял с противоположной стороны дороги , рискуя что в любой момент на линию стрельбы попадет любая другая машина , кроме того , что бы добиться такой кучности машина должна была стоять или ехать максимум 20км в час. Так что даже покушение сами на себя сымитировать зелебобики не в состоянии .
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23.09.2021 11:48 Відповісти
Порівняння з вбівством Аміни Окуєвої не коректне. Спільне тільки те, що стріляли з АК, але авто Шефіра іхало на повній швидкості, а авто, в якому була Аміна - стояло на залізничному переїзді (або повільно наближалося). Стріляти з АК в таку ціль - не проблема. А всадити 12 куль в авто, яке їде 25 метрів на секунду - то як?
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23.09.2021 11:55 Відповісти
Я думаю что переснаряженные патроны шли поочередно с холостыми, иначе как объяснить тот факт что убийца не дострелял рожок из 30 патронов? Ведь по машине выпущено около 10 пуль!

Этот случай обращает внимание на необходимость постройки в Украине своего патронного завода, ибо нех-уй с венгрии завозить сюда всякий подержанный хлам!
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23.09.2021 12:17 Відповісти
Таня, твій комент абсолютно тупий.
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23.09.2021 14:09 Відповісти
Чё тупой сразу? Про завод по изготовлению патронов она правильно сказала
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23.09.2021 19:38 Відповісти
Тому що для стрільби з АК холостими набоями використовується спеціальна насадка на ствол. Неможливо стріляти "в перемішку" холостими та звичайними набоями.
Тому що набоїв до АК в нас на складах більше ніж стволів, з яки їх можна відстріляти. Ти не повіриш, але ресурс ствола АК має граничну кількість пострілів. Патрони дефіцитних калібрів, в Україні, випускають Форт, Зброяр та інші.
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23.09.2021 20:09 Відповісти
с потронами ясно, а какие телефоны применялись когда сдавали Украину по вагнергейту???
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23.09.2021 12:36 Відповісти
с патронами жесть конечно а серьёзному киллеру разве проблема была достать 7,62х39 бронебойно зажигательные например, остановить авто, ну и добить...
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23.09.2021 13:37 Відповісти
Зачем об этом писать в новостях. Кому то есть дело до этого господина "НИКТО". Завтра клоун уйдут о нем никто и не вспомнит
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23.09.2021 13:55 Відповісти
След ведет на запад.Напево стреляли солдатьі НАТО
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23.09.2021 14:10 Відповісти
стрелку както пофих какие патроны и чьи они
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23.09.2021 14:49 Відповісти
Что было в реквизиторской 95 квартала ,то и взяли
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23.09.2021 14:52 Відповісти
не забываем про Вангергейт!!!!!!!!
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23.09.2021 15:01 Відповісти
Специфвчні патрони це холості?
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23.09.2021 15:02 Відповісти
Это патроны для попадания только в ногу водителя и с быстрорастворимыми пулями, те которые не попали и хирурги их не откопали, быстро растворяются и становятся недоступными для сыщиков.
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24.09.2021 19:23 Відповісти
Хорошо ,что он это написал а не прокомментировал. Не смогу слушать это даунское заикание с его вонючего лживого рта.
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23.09.2021 15:17 Відповісти
То,что "не часто встретишь в нашей стране",продавалось раньше во всех ормагах,с маркировкой "Sportwaffen Munition" и стоило около 5грн шт.Это был "дешманский" патрон,немецкого производства."Эксперды"...
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23.09.2021 15:38 Відповісти
Если авто двигалось на встречу стрелку, то почему нет попаданий в лобовое стекло?
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23.09.2021 15:41 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне це зелене лайно !

Яка ціна реформ?
Які взагалі реформи?
Їх в очі ніхто не бачив.
Яким гімном потрібно бути,щоб використати трибуну Генасамблеї ООН для того, щоб з банальних бандитських розбірок зробити з шефіра жертву реформ.

Не здивуюсь, якщо ця промова була написана ще до замаху. 😠
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23.09.2021 15:52 Відповісти
"Покушение на Шефира. А было ли оно?
https://www.youtube.com/watch?v=6x2TItWMnlo
"
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23.09.2021 16:00 Відповісти
Покушение на Зефира это АНТИСЕМИТИЗМ!!!

Рада защитила Украину от антисемитизма!!!

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Номер, дата реєстрації:
5109 від 19.02.2021
Сесія реєстрації:
5 сесія IX скликання

Включено до порядку денного:
1708-ІХ від 07.09.2021
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:

Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання)
Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)
Кінзбурська Вікторія Олександрівна (IX скликання)
Куницький Олександр Олегович (IX скликання)
Гривко Сергій Дмитрович (IX скликання)
Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)
Вінтоняк Олена Василівна (IX скликання)
Холодов Андрій Іванович (IX скликання)
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна (IX скликання)
Фролов Павло Валерійович (IX скликання)
Зуєв Максим Сергійович (IX скликання)
Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання)
Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)
Кабанов Олександр Євгенійович (IX скликання)
Крейденко Володимир Вікторович (IX скликання)
Загоруйко Аліна Леонідівна (IX скликання)
Драбовський Анатолій Григорович (IX скликання)
Касай Геннадій Олександрович (IX скликання)
Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання)
Струневич Вадим Олегович (IX скликання)
Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
Демченко Сергій Олексійович (IX скликання)
Дубінський Олександр Анатолійович (IX скликання)
Швець Сергій Федорович (IX скликання)
Іванов Володимир Ілліч (IX скликання)
Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)
Мисягін Юрій Михайлович (IX скликання)
Касай Костянтин Іванович (IX скликання)
Юраш Святослав Андрійович (IX скликання)
Одарченко Андрій Миколайович (IX скликання)
Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання)
Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)
Гришина Юлія Миколаївна (IX скликання)
Заблоцький Мар'ян Богданович (IX скликання)
Верещук Ірина Андріївна (IX скликання)
Урбанський Анатолій Ігорович (IX скликання)
Фріс Ігор Павлович (IX скликання)
Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання)
Плачкова Тетяна Михайлівна (IX скликання)
Фельдман Олександр Борисович (IX скликання)
Іоффе Юлій Якович (IX скликання)
Потураєв Микита Русланович (IX скликання)
Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
Дирдін Максим Євгенович (IX скликання)
Аллахвердієва Ірина Валеріївна (IX скликання)
Чорний Дмитро Сергійович (IX скликання)
Білозір Лариса Миколаївна (IX скликання)
Борзова Ірина Наумівна (IX скликання)
Качура Олександр Анатолійович (IX скликання)
Абрамович Ігор Олександрович (IX скликання)
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23.09.2021 16:08 Відповісти
судя по всему инсценировка, не даром же они все продюсеры-режиссеры. неуклюжая работа зекиллера, мгновенный вой во власти: нас убивают, Вовка веселый из Омерики. очень странно все это. да Шифер этот. кому он нахер нужен, если честно.
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23.09.2021 17:27 Відповісти
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23.09.2021 18:03 Відповісти
Давайте зрівняємо з тим спектаклем що є зараз :

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23.09.2021 19:25 Відповісти
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