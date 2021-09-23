Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони. Поліція і Нацгвардія сьогодні продовжать пошуки доказів, - Шевченко. ФОТОрепортаж
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Правоохоронці продовжують пошуки доказів у справі про обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Експерти Експертної служби МВС вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах. Адже гільзи у ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя живого водія. А можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8.
Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві", - написав він.
За словами Шевченка, це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування: "Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч".
Він зазначив, що наразі допитані свідки - грибники, які були неподалік, та пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра: "Їхні свідчення про характер звуку стрільби - досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу".
"Сьогодні поліція і Нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю - доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна. Друга його жертва поранений Adam Osmaev вже вказав у своєму пості на подібність картини двох злочинів. Взагалі такий вогонь такими боєприпасами по такій рухомій цілі як легковий автомобіль з лісового масиву хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним", - написав Шевченко.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
Когда валили Сашка Белого - там всё заделали наверняка.
Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...
Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...
Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…
Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…
2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…
А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?
Мені зрозуміло, що це спектакль…
Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…
-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?
-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?
А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…
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фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
Украинский избиратель 2 года назад выбрал себе на 5 лет хоть посмеёмся -- вот и имеет, что выбрал. Смеёмся же!
Патронов этого калибра вполне предостаточно в Украине.
Но использовать такие - это все равно, что оставить визитную катрочку )
Для обстрілу машини Шефіра застосовувалися специфічні патрони." кошеґниє канєшна!
👅Появилась информация, что Ермак приказал Кубракову сделать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть самого дорогого блогера и тусовщика Украины Сергея Лещенко в состав НС Укрзалізниці.
Вывод, друзья, таков. Неважно, насколько ты туп и продажен, главное хорошо работать «компанию в клиенте».
Как пишет Алексей Гончаренко, в будущем придётся принять отдельный закон о делещенкизации. Иначе эту заразу не вывести. Раз надо, сделаем.
Я щось не зрозумів.
Одна куля з водія, а можливо іншу в колесі. А де інші 16 куль??? Вони що сквозні???
Що за маячня???😂😂😂
В авто влучило щонайменше 12 куль.
Одну дістали якбє з водія, іншу планують знайти в колесі.
Де ще 10 куль? Ну не могли вони розчинитися в дверях та багажнику автомобіля.😂😂😂
В статті сказано, що туди хтось заново засипав порох. Могли й половину покласти.
Броньовані двері тут і тут, а ось там де водій ні😂😂😂😂. А бампер та кузов також броньовані? Ну про крило взагалі мовчу😁. Броня заводу виробника😂
мені здавалося що там половина стегна мала бути схожою на фарш
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Задля піару антиконституційного законопроекту про олігархів використовуються кулі і коштовні автівки. Навіть водіїв своїх не шкодують, звєрі!
Продовження шоу на ТБканалах олігархів з якими нібито бореться Зеленський: Коломойського, Ахметова, Пінчука, Фірташа.
The Show Must Go On
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Десять куль в автівку (а скільки ще повз пролетіло?) і жодна не потрапила в ціль!
Навіть водій лише поранений.
Значить, куля не дура)))
Гарна бутафорія! Виконавцям треба премію виписати.
Шефір, вас знімала прихована камера, скажіть - чізззззззз
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22 вересня проводиться Всесвітній день без автомобіля!
Мета руху - аби кожен автомобіліст рідше сідав у власну автівку. В акції щороку беруть участь понад 100 млн. людей у 50 країнах!
Ось воно що, Михалич!
Шефіром невдоволенні екологи!
Дарую версію Венедіктовій, не дякуйте.
На ходу авта таке б не вчинив навіть чемпіон зі стендової стрільби.
Все могло виглядати так: під'їхали до точки, вийшли, обстріляли + штучне поранення і поїхали далі через 3-4 населенні пункти, в яких навіть допомоги не просили. Квартал та й годі!
Слуги чекають на реакцію Зеленського.
Реакцію на замах! А реакція на вбивства і щоденні поранення українських захисників не чекали?
Самозакохана гнійна купа акторів-аматорів.
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На місці, де партизанський загін кілерів очікував шоферів (закреслено) шефірів, правоохоронці знайшли фантики від цукерок "Шалена бджілка". Інсайд.
Еще пол годика, и будет как в анекдоте : почему-же ты не попал? Так собралась огромная толпа и каждый требует : дай я, дай я...
Я казав вже про речдок "Шалена бджілка" на місці вистави шефірів
Ось вам і головна версія Кварталу. Венедіктова може відкривати чергову бутафорну справу проти ворога №1 Кремля і Зеленського Петра Порошенка.
А Гончаренку, взагалі, чую припишуть організацію заколоту.
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Зеленський, спробуй так реагувати на вбитих та поранених бійців російсько-української війни, як миттєво реагуєш на виставу Кварталу з Шефіром.
Ти приніс в державу бандитські 1990-ті і провина лежить за цей бедлам особисто на тобі!
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За 2,5 роки відсутності ігрової практики в Кварталі Зеленський здає. Відосики вже не ті.
Дивишся на нього і кажеш: НЕ ВІРЮ!
От і сьогодні про виставу на трасі його відосику "Стріляли по нам з кущів ліса.. Це трусіть! Але нас не залякати! Да ми.."
НЕ ВІРЮ
Твое СБУ.
На этом разговор можно заканчивать.
а чего тогда все пули сбоку дверь легли? водила на ходу дверь открыл чтоли?...
Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.
Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
@tZEinform
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Становится ясно, что Зеленский теряет контроль за своей фракцией в Верховной Раде. "Покушение на Шефира" - способ консолидации всех по принципу "кругом враги". Выбор цели демонстрации прост - Шефир не нужен, конфликтен, не доходен.
Может и тут его есть след? Связи все наработаны.
"покушение" по плохо сложенному сценарию имеет массу нестыковок
кто всадит в даже стоящее авто через отбойник итд ?
это ещё лохам отверстия не показали .... там похоже везде
под 90° попадание, стрелок двигался на платформе ...
квартал 95 для лозхов, только теперь кто смотрит эти помои ?
ГДЕ ФОТО ВНУТРИ МАШИНЫ ?
А, ЄТО ДЭРЖАВНА ТАЄМНЬІЦЯ
......
Этот случай обращает внимание на необходимость постройки в Украине своего патронного завода, ибо нех-уй с венгрии завозить сюда всякий подержанный хлам!
Тому що набоїв до АК в нас на складах більше ніж стволів, з яки їх можна відстріляти. Ти не повіриш, але ресурс ствола АК має граничну кількість пострілів. Патрони дефіцитних калібрів, в Україні, випускають Форт, Зброяр та інші.
Яка ціна реформ?
Які взагалі реформи?
Їх в очі ніхто не бачив.
Яким гімном потрібно бути,щоб використати трибуну Генасамблеї ООН для того, щоб з банальних бандитських розбірок зробити з шефіра жертву реформ.
Не здивуюсь, якщо ця промова була написана ще до замаху. 😠
https://www.youtube.com/watch?v=6x2TItWMnlo
"
Рада защитила Украину от антисемитизма!!!
Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
Проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні
Номер, дата реєстрації:
5109 від 19.02.2021
Сесія реєстрації:
5 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
1708-ІХ від 07.09.2021
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання)
Колебошин Сергій Валерійович (IX скликання)
Кінзбурська Вікторія Олександрівна (IX скликання)
Куницький Олександр Олегович (IX скликання)
Гривко Сергій Дмитрович (IX скликання)
Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)
Вінтоняк Олена Василівна (IX скликання)
Холодов Андрій Іванович (IX скликання)
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна (IX скликання)
Фролов Павло Валерійович (IX скликання)
Зуєв Максим Сергійович (IX скликання)
Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання)
Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)
Кабанов Олександр Євгенійович (IX скликання)
Крейденко Володимир Вікторович (IX скликання)
Загоруйко Аліна Леонідівна (IX скликання)
Драбовський Анатолій Григорович (IX скликання)
Касай Геннадій Олександрович (IX скликання)
Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання)
Струневич Вадим Олегович (IX скликання)
Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
Демченко Сергій Олексійович (IX скликання)
Дубінський Олександр Анатолійович (IX скликання)
Швець Сергій Федорович (IX скликання)
Іванов Володимир Ілліч (IX скликання)
Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)
Мисягін Юрій Михайлович (IX скликання)
Касай Костянтин Іванович (IX скликання)
Юраш Святослав Андрійович (IX скликання)
Одарченко Андрій Миколайович (IX скликання)
Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання)
Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)
Гришина Юлія Миколаївна (IX скликання)
Заблоцький Мар'ян Богданович (IX скликання)
Верещук Ірина Андріївна (IX скликання)
Урбанський Анатолій Ігорович (IX скликання)
Фріс Ігор Павлович (IX скликання)
Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання)
Плачкова Тетяна Михайлівна (IX скликання)
Фельдман Олександр Борисович (IX скликання)
Іоффе Юлій Якович (IX скликання)
Потураєв Микита Русланович (IX скликання)
Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
Дирдін Максим Євгенович (IX скликання)
Аллахвердієва Ірина Валеріївна (IX скликання)
Чорний Дмитро Сергійович (IX скликання)
Білозір Лариса Миколаївна (IX скликання)
Борзова Ірина Наумівна (IX скликання)
Качура Олександр Анатолійович (IX скликання)
Абрамович Ігор Олександрович (IX скликання)