Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером была совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы ее завершили еще в начале восьми вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восьмая утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают продолжаться следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", - отметила генпрокурор.
Кроме того, Венедиктова напомнила, что лично побывала на месте происшествия.
На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, Венедиктова ответила: "Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
Пожалуйста, подождите...
Да,хренові стрельці,а не профі.....профі достатьно два пострили,другий для гарантії.....
ни про вагнера
видна рука Москвы. Их почерк.
Вот москали любят замазать кровью сразу нескольких украинцев, чтобы потом за ниточки дергать.
Задняя дверь не задета. Если бы это было не постановочно то обогнали бы машину и дали рожок в лобовое стекло, хавтило бы и водиле и Шефиру.
А так водителя жалко, бедолагу просто не предупредили, что у него будет риск погибнуть от пуль во время ведения авто, чтобы все выглядело естественнее.
Какие же эти кварталовцы циничные люди....
Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.
Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:
-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.
На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???
Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!
Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...
-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...
-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!
Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..." А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..
Всі + в них!
Трухін:
- На его месте должен быть я.
Тобто на місці шофера ауді, не шифера.
* * *
- Стріляй в шофера.
- Поняв, стріляю.
- Бл@ть, #обаний Т9.
* * *
Схоже що "Відсутність кумів у владі" - перша з обіцянок Зеленскього, яку той нарешті вирішив виконати. Але поки що невдало
Так этого мецената в 30 метрах от ОДА прямо в кафе продырявили из двух автоматов, ушли дворами в мертвую зону камер, сожгли машину на пляже и испарились. Могли бы в посадке сидеть, стрелять через полосу движения. Надеясь,что на секунды в секторе огня случайная фура цель не перекроет. Но не стали. В общем, я за то что Шефир это такой привет был оригинальный. Потому что только в одном областном центре третье удачное покушение за несколько лет. От взрывчатки под автомобилем до расстрела в гаражном кооперативе. Было бы желание, как говорится.
Кирилл Данильченко
Вот ответка и прилетела!
Самокритично, не ???
Столкнулись с отсутствием мозгов!
Ну в крайнем случае Ермак.