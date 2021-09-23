РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16509 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Покушение на Шефира
11 807 163
покушение (968) Венедиктова (723) Шефир_Сергей (117)

Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о покушении на Шефира:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером была совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы ее завершили еще в начале восьми вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восьмая утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают продолжаться следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", - отметила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова напомнила, что лично побывала на месте происшествия.

На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, Венедиктова ответила: "Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Читайте: Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+51
показать весь комментарий
23.09.2021 10:01
+43
Профессионали убивали Черновола , Гонгадзе, Стельмаха, Кирпу, Кравченко , Акуеву, Шеремета.
Их не нашли, потому что те, кто расследовали эти дела, были слабее профессионалов.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:04
+35
просто Леон и Матильда уже не те.....

показать весь комментарий
23.09.2021 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хворієш?
показать весь комментарий
23.09.2021 16:11 Ответить
Когда спросили о "убийцах профессионалах"
показать весь комментарий
23.09.2021 10:45 Ответить
А был ли мальчик?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:25 Ответить
Об чём и речь.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:28 Ответить
Дилетанты столкнулись с еще бОльшими дилетантами.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:27 Ответить
Если б вы столкнулись с профессионалами, а не баранами квартальными, то сегодня Шефира уже хоронили бы под баяны, в не его водителю ногу зеленкой мазали.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:27 Ответить
"что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы."
Да,хренові стрельці,а не профі.....профі достатьно два пострили,другий для гарантії.....
показать весь комментарий
23.09.2021 10:28 Ответить
Ни про Чауса уже не слышно,

ни про вагнера

показать весь комментарий
23.09.2021 10:29 Ответить
😂
показать весь комментарий
23.09.2021 10:30 Ответить
столкнулись с сильными профессионалами, которые выстрелили 18 пуль и только попали шоферу в жопу
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31 Ответить
у тебя свежий аккаунт, с ником, созданным специально под эту тему.

видна рука Москвы. Их почерк.

Вот москали любят замазать кровью сразу нескольких украинцев, чтобы потом за ниточки дергать.
показать весь комментарий
23.09.2021 11:10 Ответить
Здристни, номерний
показать весь комментарий
23.09.2021 11:56 Ответить
Стрелок вообще не целился в Шефира.

Задняя дверь не задета. Если бы это было не постановочно то обогнали бы машину и дали рожок в лобовое стекло, хавтило бы и водиле и Шефиру.

А так водителя жалко, бедолагу просто не предупредили, что у него будет риск погибнуть от пуль во время ведения авто, чтобы все выглядело естественнее.

Какие же эти кварталовцы циничные люди....
показать весь комментарий
23.09.2021 12:03 Ответить
"...видна рука Москвы....",- яка стирчить з твоєї сраки. Подрбається?
показать весь комментарий
23.09.2021 13:45 Ответить
вам совсем не хорошо
показать весь комментарий
23.09.2021 15:35 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 12:07 Ответить
Постановка Алана Бадоева.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:32 Ответить
ну так він професіонал у своїй справі
показать весь комментарий
23.09.2021 11:59 Ответить
А я думал, что дворнику торжественно на линейке автомат вручили и указали цель...А тут профессионалы!!! Итить!!!!
показать весь комментарий
23.09.2021 10:37 Ответить
«Замах на С.Шефіра». Не вірю. Спитаємо: кому вигідно? Відповідь однозначна: вигідно Зеленському, слугам народу, олігархам. Вони вирішують декілька завдань: проводять в Раді «закон проти орлігархів» (фейк), відволікають народ від дійсних проблем, підвищують рейтінг Зеленського (головне для нього), намагаються закрутити гайки.

Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.

Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:38 Ответить
если профессионал - то нужно искать среди правительства, так понимаю, профессионалы у нас теперь только там
показать весь комментарий
23.09.2021 10:38 Ответить
Мене попрохали щоб я прокоментував замах на Шефіра, бо цілий день гуде весь ефір ... Мені навіть смішно це коментувати...

Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:

-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.

На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???

Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!

Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...

-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...

-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!

Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..." А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..



показать весь комментарий
23.09.2021 11:27 Ответить
- По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сведения будут оплачены.(с)
показать весь комментарий
23.09.2021 11:32 Ответить
Тільки інсценуваняорганізували в Опір.

Всі + в них!
показать весь комментарий
23.09.2021 15:20 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 10:39 Ответить
Венедиктова не на своём месте трудится,вот это факт.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:39 Ответить
Тепер залишилось тільки це:

Трухін:

- На его месте должен быть я.

Тобто на місці шофера ауді, не шифера.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:40 Ответить
Учитывая что ы Украине нет на местах профессионалов вообще, для них любой пьяный с ножом будет профессионалом. Они хоть одно громкое убийство раскрыли, хоть одно ? Один популизм и болтовня
показать весь комментарий
23.09.2021 10:42 Ответить
С бутафорщиками вы столкнулись.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:43 Ответить
Довбанута дура йди в Крижополь районним прокурором , або краще охоронцем на концерти "басти " .Профі вбили Шелеста , Окуєву , а твій профі однорукий щей окуляри в "тирі" загубив .
показать весь комментарий
23.09.2021 10:43 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 10:47 Ответить
Профессионалы уровня Венедиктовой, у обоих нет результатов
показать весь комментарий
23.09.2021 10:51 Ответить
А где столкнулись то??? В съемочном павильоне 95го?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:54 Ответить
покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы. вот они

показать весь комментарий
23.09.2021 11:26 Ответить
Венядиктова так и сказала: мы столкнулись с професианалами... из 95 квартала...
показать весь комментарий
23.09.2021 11:00 Ответить
Какая разница, шофёра или шефира расстреливают на дороге, если она освещена и заасфальтирована?

* * *
- Стріляй в шофера.
- Поняв, стріляю.
- Бл@ть, #обаний Т9.

* * *
Схоже що "Відсутність кумів у владі" - перша з обіцянок Зеленскього, яку той нарешті вирішив виконати. Але поки що невдало
показать весь комментарий
23.09.2021 11:08 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 15:45 Ответить
Боевики кварталовцы делать не умеют, только ублюдочные комедии у них получаются профессионально
показать весь комментарий
23.09.2021 11:08 Ответить
Сегодня в Черкассах тоже было покушение на одного бизнесмена. Ну как бизнесмена. Черные риелторы, переписанные квартиры, пропавшие навсегда люди, завязки в прокуратуре, судьи свои, штат адвокатов. Домик красивый, ставки, машины, вот это все, плюс пару судимостей за вымогательство и изнасилование. Его СБУ задерживает, КОРД задерживает, а состава преступления суд не находит. Человек под следствием за похищение человека, но регистрирует общественную организацию, чтобы под судом прыгала его же братва с плакатами. Охрана само собой.

Так этого мецената в 30 метрах от ОДА прямо в кафе продырявили из двух автоматов, ушли дворами в мертвую зону камер, сожгли машину на пляже и испарились. Могли бы в посадке сидеть, стрелять через полосу движения. Надеясь,что на секунды в секторе огня случайная фура цель не перекроет. Но не стали. В общем, я за то что Шефир это такой привет был оригинальный. Потому что только в одном областном центре третье удачное покушение за несколько лет. От взрывчатки под автомобилем до расстрела в гаражном кооперативе. Было бы желание, как говорится.

Кирилл Данильченко
показать весь комментарий
23.09.2021 11:13 Ответить
Самая вероятная версия: Кефир взял бабло, чтобы решить вопрос, но вопрос не решил (кинул клиента) и как хитрожопый еврей решил деньги не отдавать....

Вот ответка и прилетела!
показать весь комментарий
23.09.2021 11:13 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 11:15 Ответить
Непрофессионалы столкнулись с профессионалами...

Самокритично, не ???
показать весь комментарий
23.09.2021 11:17 Ответить
где там пшонка-тепловизор?
показать весь комментарий
23.09.2021 11:18 Ответить
Столкнулись не с профессионалами.
Столкнулись с отсутствием мозгов!
показать весь комментарий
23.09.2021 11:22 Ответить
Ця заява красномовно свідчить про рівень проФФесіоналізму генпрокурора, як і в цілому - ГПУ, СБУ, МВС, ДБР... . Якби один справжній професіонал спланував вбити любого з цих продажних і корумпованих мафіозних чиновників, то вони б уже лежали в моргу, або на цвинтарі. А так все це дешева брехня. Уявіть собі, професіональний кілер десь буде ховатись в лісі, через дорожний відбійник буде стріляти в авто під час руху, навіть не переконавшись в тому, хто є в середині авто. Просто нісенітниця, тупа, дебільна, як і всі наші так звані "правоохоронні органи".
показать весь комментарий
23.09.2021 11:25 Ответить
На вашем фоне даже бомжи с вокзала выглядят "профессионалами".
показать весь комментарий
23.09.2021 11:28 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 11:32 Ответить
Для стада бмоґлих кретинів кожен пацян з рогаткою -"праффєсссіАнал"!
показать весь комментарий
23.09.2021 11:37 Ответить
удивительно. ето за сутки расследования пришли к такому результату - работали профессионалы. зашибись, спасибо КЕП!
показать весь комментарий
23.09.2021 11:41 Ответить
Похоже что там по примеру Израиля, работал дистанционный пулемет с искусственным интеллектом.Но поскольку у Шефира интеллекта не обнаружилось,то пришлось палить по охраннику.
показать весь комментарий
23.09.2021 11:46 Ответить
кому и кобыла невеста (с)
показать весь комментарий
23.09.2021 11:47 Ответить
Справу розкрито, шах i мат, зажопники

показать весь комментарий
23.09.2021 12:10 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 16:05 Ответить
Эх! Если б еще в следствии и прокуратуре работали профессионалы...
показать весь комментарий
23.09.2021 12:24 Ответить
"Мы столкнулись с профессионалами" - заявила непрофессионал...

показать весь комментарий
23.09.2021 12:26 Ответить
Тот , кто стрелял видимо боялся убивать. Рука дрогнула.
показать весь комментарий
23.09.2021 12:26 Ответить
Профессионалы не допускают промахов.Очередное шоу 95.
показать весь комментарий
23.09.2021 13:03 Ответить
Как вовремя! Впечатление,что стрелял лично Зеленский!

Ну в крайнем случае Ермак.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:13 Ответить
Пані, я наполегливо пропоную Вам не відкривати своє ото! Українська мова Вам не підкоряється, а перекладати лайно, що ллється з Вашого рота на Вашу рідну мову немає сенсу(((
показать весь комментарий
23.09.2021 15:17 Ответить
Мы столкнулись с профессионалами юмора.
показать весь комментарий
23.09.2021 16:51 Ответить
Блин, какие же они ущербные: киллер-профи - омеригу открыла в деле, явно не бытовом.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 