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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Венедіктова про замах на Шефіра: "Ми стикнулися з професіоналами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова про замах на Шефіра:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що замах на помічника президента Сергія Шефіра організовували професіонали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, у нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені. Ми її завершили ще на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми звітуємо, це восьма ранку завтра. Буде створено спільну слідчу групу. на сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити такі висновки", - зазначила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова нагадала, що особисто побувала на місці події.

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На питання, чи можна розкрити справу по гарячих слідах, Венедіктова відповіла: "Тут не йде рахунок на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. У цій справі ми безпосередньо стикнулися з професіоналами. У нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службовий собака, відпрацювали люди, які розбираються в тому, що відбувається. Це було добре вибудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
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23.09.2021 10:01
+43
Профессионали убивали Черновола , Гонгадзе, Стельмаха, Кирпу, Кравченко , Акуеву, Шеремета.
Их не нашли, потому что те, кто расследовали эти дела, были слабее профессионалов.
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23.09.2021 10:04
+35
просто Леон и Матильда уже не те.....

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23.09.2021 10:10
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Хворієш?
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23.09.2021 16:11 Відповісти
Когда спросили о "убийцах профессионалах"
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23.09.2021 10:45 Відповісти
А был ли мальчик?
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23.09.2021 10:25 Відповісти
Об чём и речь.
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23.09.2021 10:28 Відповісти
Дилетанты столкнулись с еще бОльшими дилетантами.
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23.09.2021 10:27 Відповісти
Если б вы столкнулись с профессионалами, а не баранами квартальными, то сегодня Шефира уже хоронили бы под баяны, в не его водителю ногу зеленкой мазали.
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23.09.2021 10:27 Відповісти
"что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы."
Да,хренові стрельці,а не профі.....профі достатьно два пострили,другий для гарантії.....
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23.09.2021 10:28 Відповісти
Ни про Чауса уже не слышно,

ни про вагнера

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23.09.2021 10:29 Відповісти
😂
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23.09.2021 10:30 Відповісти
столкнулись с сильными профессионалами, которые выстрелили 18 пуль и только попали шоферу в жопу
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23.09.2021 10:31 Відповісти
у тебя свежий аккаунт, с ником, созданным специально под эту тему.

видна рука Москвы. Их почерк.

Вот москали любят замазать кровью сразу нескольких украинцев, чтобы потом за ниточки дергать.
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23.09.2021 11:10 Відповісти
Здристни, номерний
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23.09.2021 11:56 Відповісти
Стрелок вообще не целился в Шефира.

Задняя дверь не задета. Если бы это было не постановочно то обогнали бы машину и дали рожок в лобовое стекло, хавтило бы и водиле и Шефиру.

А так водителя жалко, бедолагу просто не предупредили, что у него будет риск погибнуть от пуль во время ведения авто, чтобы все выглядело естественнее.

Какие же эти кварталовцы циничные люди....
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23.09.2021 12:03 Відповісти
"...видна рука Москвы....",- яка стирчить з твоєї сраки. Подрбається?
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23.09.2021 13:45 Відповісти
вам совсем не хорошо
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23.09.2021 15:35 Відповісти
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23.09.2021 12:07 Відповісти
Постановка Алана Бадоева.
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23.09.2021 10:32 Відповісти
ну так він професіонал у своїй справі
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23.09.2021 11:59 Відповісти
А я думал, что дворнику торжественно на линейке автомат вручили и указали цель...А тут профессионалы!!! Итить!!!!
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23.09.2021 10:37 Відповісти
«Замах на С.Шефіра». Не вірю. Спитаємо: кому вигідно? Відповідь однозначна: вигідно Зеленському, слугам народу, олігархам. Вони вирішують декілька завдань: проводять в Раді «закон проти орлігархів» (фейк), відволікають народ від дійсних проблем, підвищують рейтінг Зеленського (головне для нього), намагаються закрутити гайки.

Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.

Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
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23.09.2021 10:38 Відповісти
если профессионал - то нужно искать среди правительства, так понимаю, профессионалы у нас теперь только там
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23.09.2021 10:38 Відповісти
Мене попрохали щоб я прокоментував замах на Шефіра, бо цілий день гуде весь ефір ... Мені навіть смішно це коментувати...

Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:

-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.

На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???

Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!

Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...

-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...

-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!

Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..." А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..



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23.09.2021 11:27 Відповісти
- По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сведения будут оплачены.(с)
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23.09.2021 11:32 Відповісти
Тільки інсценуваняорганізували в Опір.

Всі + в них!
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23.09.2021 15:20 Відповісти
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23.09.2021 10:39 Відповісти
Венедиктова не на своём месте трудится,вот это факт.
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23.09.2021 10:39 Відповісти
Тепер залишилось тільки це:

Трухін:

- На его месте должен быть я.

Тобто на місці шофера ауді, не шифера.
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23.09.2021 10:40 Відповісти
Учитывая что ы Украине нет на местах профессионалов вообще, для них любой пьяный с ножом будет профессионалом. Они хоть одно громкое убийство раскрыли, хоть одно ? Один популизм и болтовня
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23.09.2021 10:42 Відповісти
С бутафорщиками вы столкнулись.
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23.09.2021 10:43 Відповісти
Довбанута дура йди в Крижополь районним прокурором , або краще охоронцем на концерти "басти " .Профі вбили Шелеста , Окуєву , а твій профі однорукий щей окуляри в "тирі" загубив .
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23.09.2021 10:43 Відповісти
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23.09.2021 10:47 Відповісти
Профессионалы уровня Венедиктовой, у обоих нет результатов
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23.09.2021 10:51 Відповісти
А где столкнулись то??? В съемочном павильоне 95го?
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23.09.2021 10:54 Відповісти
покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы. вот они

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23.09.2021 11:26 Відповісти
Венядиктова так и сказала: мы столкнулись с професианалами... из 95 квартала...
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23.09.2021 11:00 Відповісти
Какая разница, шофёра или шефира расстреливают на дороге, если она освещена и заасфальтирована?

* * *
- Стріляй в шофера.
- Поняв, стріляю.
- Бл@ть, #обаний Т9.

* * *
Схоже що "Відсутність кумів у владі" - перша з обіцянок Зеленскього, яку той нарешті вирішив виконати. Але поки що невдало
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23.09.2021 11:08 Відповісти
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23.09.2021 15:45 Відповісти
Боевики кварталовцы делать не умеют, только ублюдочные комедии у них получаются профессионально
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23.09.2021 11:08 Відповісти
Сегодня в Черкассах тоже было покушение на одного бизнесмена. Ну как бизнесмена. Черные риелторы, переписанные квартиры, пропавшие навсегда люди, завязки в прокуратуре, судьи свои, штат адвокатов. Домик красивый, ставки, машины, вот это все, плюс пару судимостей за вымогательство и изнасилование. Его СБУ задерживает, КОРД задерживает, а состава преступления суд не находит. Человек под следствием за похищение человека, но регистрирует общественную организацию, чтобы под судом прыгала его же братва с плакатами. Охрана само собой.

Так этого мецената в 30 метрах от ОДА прямо в кафе продырявили из двух автоматов, ушли дворами в мертвую зону камер, сожгли машину на пляже и испарились. Могли бы в посадке сидеть, стрелять через полосу движения. Надеясь,что на секунды в секторе огня случайная фура цель не перекроет. Но не стали. В общем, я за то что Шефир это такой привет был оригинальный. Потому что только в одном областном центре третье удачное покушение за несколько лет. От взрывчатки под автомобилем до расстрела в гаражном кооперативе. Было бы желание, как говорится.

Кирилл Данильченко
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23.09.2021 11:13 Відповісти
Самая вероятная версия: Кефир взял бабло, чтобы решить вопрос, но вопрос не решил (кинул клиента) и как хитрожопый еврей решил деньги не отдавать....

Вот ответка и прилетела!
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23.09.2021 11:13 Відповісти
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23.09.2021 11:15 Відповісти
Непрофессионалы столкнулись с профессионалами...

Самокритично, не ???
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23.09.2021 11:17 Відповісти
где там пшонка-тепловизор?
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23.09.2021 11:18 Відповісти
Столкнулись не с профессионалами.
Столкнулись с отсутствием мозгов!
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23.09.2021 11:22 Відповісти
Ця заява красномовно свідчить про рівень проФФесіоналізму генпрокурора, як і в цілому - ГПУ, СБУ, МВС, ДБР... . Якби один справжній професіонал спланував вбити любого з цих продажних і корумпованих мафіозних чиновників, то вони б уже лежали в моргу, або на цвинтарі. А так все це дешева брехня. Уявіть собі, професіональний кілер десь буде ховатись в лісі, через дорожний відбійник буде стріляти в авто під час руху, навіть не переконавшись в тому, хто є в середині авто. Просто нісенітниця, тупа, дебільна, як і всі наші так звані "правоохоронні органи".
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23.09.2021 11:25 Відповісти
На вашем фоне даже бомжи с вокзала выглядят "профессионалами".
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23.09.2021 11:28 Відповісти
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23.09.2021 11:32 Відповісти
Для стада бмоґлих кретинів кожен пацян з рогаткою -"праффєсссіАнал"!
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23.09.2021 11:37 Відповісти
удивительно. ето за сутки расследования пришли к такому результату - работали профессионалы. зашибись, спасибо КЕП!
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23.09.2021 11:41 Відповісти
Похоже что там по примеру Израиля, работал дистанционный пулемет с искусственным интеллектом.Но поскольку у Шефира интеллекта не обнаружилось,то пришлось палить по охраннику.
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23.09.2021 11:46 Відповісти
кому и кобыла невеста (с)
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23.09.2021 11:47 Відповісти
Справу розкрито, шах i мат, зажопники

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23.09.2021 12:10 Відповісти
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23.09.2021 16:05 Відповісти
Эх! Если б еще в следствии и прокуратуре работали профессионалы...
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23.09.2021 12:24 Відповісти
"Мы столкнулись с профессионалами" - заявила непрофессионал...

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23.09.2021 12:26 Відповісти
Тот , кто стрелял видимо боялся убивать. Рука дрогнула.
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23.09.2021 12:26 Відповісти
Профессионалы не допускают промахов.Очередное шоу 95.
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23.09.2021 13:03 Відповісти
Как вовремя! Впечатление,что стрелял лично Зеленский!

Ну в крайнем случае Ермак.
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23.09.2021 15:13 Відповісти
Пані, я наполегливо пропоную Вам не відкривати своє ото! Українська мова Вам не підкоряється, а перекладати лайно, що ллється з Вашого рота на Вашу рідну мову немає сенсу(((
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23.09.2021 15:17 Відповісти
Мы столкнулись с профессионалами юмора.
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23.09.2021 16:51 Відповісти
Блин, какие же они ущербные: киллер-профи - омеригу открыла в деле, явно не бытовом.
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24.09.2021 09:58 Відповісти
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