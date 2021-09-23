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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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Шефир не обращался с просьбой о предоставлении госохраны, - УГО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шефир не обращался с просьбой о предоставлении госохраны, - УГО

Управление государственной охраны сообщает, что первый помощник Президента Украины Сергей Шефир не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УГО.

"Охрана Шефиру не предоставляется, так как он не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

В УГО подчеркнули, что Шефиру может предоставляться такая охрана, если будет соответствующее обращение. Согласно процедуре сначала надо обратиться в Офис Президента. Офис должен ходатайствовать перед Президентом и уже после его решения предоставляется государственная охрана.

"Сейчас никаких обращений по поводу охраны не было", - сказали в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, будет ли усилена из-за этого случая охрана Президента, в пресс-службе ответили, что это закрытая информация. Все мероприятия в отношении должностных лиц о государственной охраны являются информацией с ограниченным доступом.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Читайте: Шефир не замечал за собой слежки, теперь он планирует нанять охрану, - Арахамия

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
И не обратится. Потому что Шефир прекрасно знает, кто заказал это покушение.
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23.09.2021 12:19
+6
Не много ли почестей для куска говн@шифера?
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23.09.2021 12:21
+3
Отныне решалово всех делишек квартала 95 будет происходить под госохраной
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23.09.2021 12:34
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И не обратится. Потому что Шефир прекрасно знает, кто заказал это покушение.
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23.09.2021 12:19 Ответить
Який ти вумний недоумок.
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23.09.2021 12:22 Ответить
Ще один номерний… у вас, в конторі як в коров номери на вухах.
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23.09.2021 12:40 Ответить
Дуже заумно, пояснюй.
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23.09.2021 12:47 Ответить
Ну шо ти зливаєшься.
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23.09.2021 12:53 Ответить
Сценарист кварталу без охорони?
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23.09.2021 12:20 Ответить
Не много ли почестей для куска говн@шифера?
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23.09.2021 12:21 Ответить
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23.09.2021 12:21 Ответить
а зачем? у него и так 5 автомобилей охраны. Хватит для жизни, да и для представления тоже.
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23.09.2021 12:27 Ответить
Кожному квартальному клоуну державну охорону!

Ви суки, доведете народ до того, що жоден слуга, жоден кварталівець на вулицю носа без охорони не висуне.
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23.09.2021 12:31 Ответить
Отныне решалово всех делишек квартала 95 будет происходить под госохраной
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23.09.2021 12:34 Ответить
Блин, да этот Шефир - это просто мафиози, который занимсается рейдерством, поборами и откатами от имени Ермака и ОП, перешёл кому-то дорогу и получил по голове - то есть банальные уголовные разборки, которые зелень по-быстрому решили представить в виде некоей политической расправы. Тьфу, блин, какие они лицемерные гниды, эти зелёные уроды.
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23.09.2021 12:57 Ответить
а с чего бы ему - этому стройматериалу - обращаться... его должность - это подносить бумажки и писать писюльки... но ему придумали должность - смотрящий за финансовыми потоками от вороватого украинского олигархата (а реально - быдлоте, обворовавшей Украину)...
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23.09.2021 12:59 Ответить
А зачем ему и остальным квартальным лишние свидетели на следующей инсценировке обстрела-подрыва-расстрела и встреч с олигархами?
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23.09.2021 13:34 Ответить
А зачем ему УДО?
Его охранять будет бакланов и лично докладывать ослу о его встречах и передвижениях, все-таки шефирка--зеленый решала, да и бизнес осла на него переписан --нужен контроль...
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24.09.2021 00:42 Ответить
 
 