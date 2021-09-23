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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Шефір не звертався з проханням про надання держохорони, - УДО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шефір не звертався з проханням про надання держохорони, - УДО

Управління державної охорони повідомляє, що перший помічник Президента України Сергій Шефір не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі УДО.

"Охорона Шефіру не надається, бо він не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона", - сказали у пресслужбі.

Водночас у відомстві зауважили, що йому може надаватись така охорона, якщо буде відповідне звернення. За процедурою спочатку треба звернутись до Офісу Президента. Офіс має клопотати перед Президентом і вже за його рішенням надається державна охорона, пояснили в управлінні.

"Наразі ніяких звернень з приводу охорони не було", - сказали у пресслужбі.

Відповідаючи на запитання, чи буде посилена через цей випадок охорона Президента, у пресслужбі відповіли, що це закрита інформація. Всі заходи щодо посадових осіб щодо державної охорони є інформацією з обмеженим доступом.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
И не обратится. Потому что Шефир прекрасно знает, кто заказал это покушение.
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23.09.2021 12:19
+6
Не много ли почестей для куска говн@шифера?
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23.09.2021 12:21
+3
Отныне решалово всех делишек квартала 95 будет происходить под госохраной
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23.09.2021 12:34
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И не обратится. Потому что Шефир прекрасно знает, кто заказал это покушение.
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23.09.2021 12:19 Відповісти
Який ти вумний недоумок.
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23.09.2021 12:22 Відповісти
Ще один номерний… у вас, в конторі як в коров номери на вухах.
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23.09.2021 12:40 Відповісти
Дуже заумно, пояснюй.
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23.09.2021 12:47 Відповісти
Ну шо ти зливаєшься.
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23.09.2021 12:53 Відповісти
Сценарист кварталу без охорони?
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23.09.2021 12:20 Відповісти
Не много ли почестей для куска говн@шифера?
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23.09.2021 12:21 Відповісти
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23.09.2021 12:21 Відповісти
а зачем? у него и так 5 автомобилей охраны. Хватит для жизни, да и для представления тоже.
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23.09.2021 12:27 Відповісти
Кожному квартальному клоуну державну охорону!

Ви суки, доведете народ до того, що жоден слуга, жоден кварталівець на вулицю носа без охорони не висуне.
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23.09.2021 12:31 Відповісти
Отныне решалово всех делишек квартала 95 будет происходить под госохраной
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23.09.2021 12:34 Відповісти
Блин, да этот Шефир - это просто мафиози, который занимсается рейдерством, поборами и откатами от имени Ермака и ОП, перешёл кому-то дорогу и получил по голове - то есть банальные уголовные разборки, которые зелень по-быстрому решили представить в виде некоей политической расправы. Тьфу, блин, какие они лицемерные гниды, эти зелёные уроды.
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23.09.2021 12:57 Відповісти
а с чего бы ему - этому стройматериалу - обращаться... его должность - это подносить бумажки и писать писюльки... но ему придумали должность - смотрящий за финансовыми потоками от вороватого украинского олигархата (а реально - быдлоте, обворовавшей Украину)...
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23.09.2021 12:59 Відповісти
А зачем ему и остальным квартальным лишние свидетели на следующей инсценировке обстрела-подрыва-расстрела и встреч с олигархами?
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23.09.2021 13:34 Відповісти
А зачем ему УДО?
Его охранять будет бакланов и лично докладывать ослу о его встречах и передвижениях, все-таки шефирка--зеленый решала, да и бизнес осла на него переписан --нужен контроль...
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24.09.2021 00:42 Відповісти
 
 