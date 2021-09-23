Шефір не звертався з проханням про надання держохорони, - УДО
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Управління державної охорони повідомляє, що перший помічник Президента України Сергій Шефір не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі УДО.
"Охорона Шефіру не надається, бо він не входить у перелік осіб, до яких здійснюється державна охорона", - сказали у пресслужбі.
Водночас у відомстві зауважили, що йому може надаватись така охорона, якщо буде відповідне звернення. За процедурою спочатку треба звернутись до Офісу Президента. Офіс має клопотати перед Президентом і вже за його рішенням надається державна охорона, пояснили в управлінні.
"Наразі ніяких звернень з приводу охорони не було", - сказали у пресслужбі.
Відповідаючи на запитання, чи буде посилена через цей випадок охорона Президента, у пресслужбі відповіли, що це закрита інформація. Всі заходи щодо посадових осіб щодо державної охорони є інформацією з обмеженим доступом.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Ви суки, доведете народ до того, що жоден слуга, жоден кварталівець на вулицю носа без охорони не висуне.
Его охранять будет бакланов и лично докладывать ослу о его встречах и передвижениях, все-таки шефирка--зеленый решала, да и бизнес осла на него переписан --нужен контроль...