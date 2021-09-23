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В России пропал очередной вертолет: серия катастроф продолжается

В России пропал очередной вертолет: серия катастроф продолжается

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет, который может принадлежать ФСБ РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".

Вертолет Ка-27 начал полет в 22:09 по местному времени. В последний раз его координаты зафиксировали в районе южного склона горы Острая. После этого вертолет перестал выходить на связь и совершил жесткую посадку.

На борту находились три человека, информации об их состоянии нет. Искать вертолет будут уже утром, после восхода солнца.

Смотрите: Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших. ФОТО

Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.

Автор: 

авиакатастрофа (1719) россия (95388) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+41


не благодарите ! ))))))))))
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23.09.2021 23:15
+34
Ну і Ярош, ну і сукін син!
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23.09.2021 23:12
+28
Рубит визиткой прям из дома.
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23.09.2021 23:13
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если не развалился в воздухе, значит совершил последнюю жесткую посадку, можно даже сказать отрицательный подъем.
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24.09.2021 10:02 Ответить
Це ніяка не посадка. Вони ж не зовсім дурні в лісі на горі сідати . Влупились в сопку на 940 м. Просто у журналістів пропагандистів така тактика що спочатку кажуть що жорстка посадка, потім кажуть що є загиблі, потім пишуть що загинули всі і борт повністю зруйнований і згорів. Привчають народ поступово до негативу))
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24.09.2021 11:54 Ответить
а я говорил - делайте ставки...
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24.09.2021 11:41 Ответить
Яка сумна новина 😁
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24.09.2021 12:53 Ответить
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