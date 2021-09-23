В России пропал очередной вертолет: серия катастроф продолжается

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет, который может принадлежать ФСБ РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".

Вертолет Ка-27 начал полет в 22:09 по местному времени. В последний раз его координаты зафиксировали в районе южного склона горы Острая. После этого вертолет перестал выходить на связь и совершил жесткую посадку.

На борту находились три человека, информации об их состоянии нет. Искать вертолет будут уже утром, после восхода солнца.

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Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.