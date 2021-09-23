В России пропал очередной вертолет: серия катастроф продолжается
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет, который может принадлежать ФСБ РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".
Вертолет Ка-27 начал полет в 22:09 по местному времени. В последний раз его координаты зафиксировали в районе южного склона горы Острая. После этого вертолет перестал выходить на связь и совершил жесткую посадку.
На борту находились три человека, информации об их состоянии нет. Искать вертолет будут уже утром, после восхода солнца.
Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.
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Victor Bilousenko
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Саша Киев
показать весь комментарий24.09.2021 11:54 Ответить Мне нравится 0
Alex Walewski #469029
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bazil rejestrowyj
показать весь комментарий24.09.2021 12:53 Ответить Мне нравится 0
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