У Росії зник черговий вертоліт: серія катастроф триває
На Камчатці здійснив жорстку посадку вертоліт, який може належати ФСБ РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Газета".
Вертоліт Ка-27 почав політ о 22:09 за місцевим часом. Востаннє його координати зафіксували в районі південного схилу гори Гостра. Після цього вертоліт перестав виходити на зв'язок і здійснив жорстку посадку.
На борту перебували три людини, інформації про їх стан немає. Шукати вертоліт будуть вже вранці, після сходу сонця.
Як писав Цензор.НЕТ, літо 2020 року стало для Росії катастрофічним: тільки за три місяці там розбилося десять літаків і вертольотів.
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Victor Bilousenko
показати весь коментар24.09.2021 10:02 Відповісти Мені подобається 0
Саша Киев
показати весь коментар24.09.2021 11:54 Відповісти Мені подобається 0
Alex Walewski #469029
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bazil rejestrowyj
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