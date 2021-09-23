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У Росії зник черговий вертоліт: серія катастроф триває

У Росії зник черговий вертоліт: серія катастроф триває

На Камчатці здійснив жорстку посадку вертоліт, який може належати ФСБ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Газета".

Вертоліт Ка-27 почав політ о 22:09 за місцевим часом. Востаннє його координати зафіксували в районі південного схилу гори Гостра. Після цього вертоліт перестав виходити на зв'язок і здійснив жорстку посадку.

На борту перебували три людини, інформації про їх стан немає. Шукати вертоліт будуть вже вранці, після сходу сонця.

Як писав Цензор.НЕТ, літо 2020 року стало для Росії катастрофічним: тільки за три місяці там розбилося десять літаків і вертольотів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знайдено уламки чергового літака, що розбився в Росії: 6 загиблих. ФОТО

Автор: 

авіакатастрофа (1094) росія (64958) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+41


не благодарите ! ))))))))))
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23.09.2021 23:15
+34
Ну і Ярош, ну і сукін син!
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23.09.2021 23:12
+28
Рубит визиткой прям из дома.
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23.09.2021 23:13
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если не развалился в воздухе, значит совершил последнюю жесткую посадку, можно даже сказать отрицательный подъем.
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24.09.2021 10:02 Відповісти
Це ніяка не посадка. Вони ж не зовсім дурні в лісі на горі сідати . Влупились в сопку на 940 м. Просто у журналістів пропагандистів така тактика що спочатку кажуть що жорстка посадка, потім кажуть що є загиблі, потім пишуть що загинули всі і борт повністю зруйнований і згорів. Привчають народ поступово до негативу))
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24.09.2021 11:54 Відповісти
а я говорил - делайте ставки...
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24.09.2021 11:41 Відповісти
Яка сумна новина 😁
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24.09.2021 12:53 Відповісти
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