По автомобилю Шефира стреляли с применением глушителя, - Енин

Правоохранители пока достаточно четко понимают, каким был тип оружия, из которого обстреляли автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира 22 сентября, и эксперты Министерства внутренних дел Украины пока подтверждают применение во время этой стрельбы глушителя.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применение глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это - довольно редкие патроны, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, в далеком 1989 году. И этот шар имеет мягкий сердечник ", - сказал замминистра.

По его словам, сейчас правоохранители принимают все возможные меры для установления путей попадания этих боеприпасов на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МВД Енин: У нас уже есть словесный портрет стрелявшего в Шефира

"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов к тем или иным магазинов, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений", - отметил Енин.

Отдельно заместитель главы МВД сообщил, что точная скорость автомобиля Шефира будет выяснена во время воспроизведения обстоятельств преступления, поскольку речь идет об определенных маневры в связи с искажением дороги.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.