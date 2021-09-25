По автомобілю Шефіра стріляли із застосуванням глушника, - Єнін
Правоохоронці поки досить чітко розуміють, яким був тип зброї, з якої обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра 22 вересня, і експерти Міністерства внутрішніх справ України поки підтверджують застосування під час цієї стрілянини глушника.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовувався, ми розуміємо, і наші експерти підтверджують застосування глушника, ми так само розуміємо тип патрона, це - досить рідкісні патрони, які були виготовлені в Угорщині на базі радянського патрона калібру 7,62, у далекому 1989 році. І ця куля має м'який сердечник", - сказав заступник міністра.
За його словами, зараз правоохоронці вживають усіх можливих заходів для встановлення шляхів потрапляння цих боєприпасів на територію України.
"Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе попадання таких патронів до тих чи інших магазинів, у тому числі при використанні цих патронів під час здійснення інших правопорушень", - зазначив Єнін.
Окремо заступник голови МВС повідомив, що точна швидкість автомобіля Шефіра буде з'ясована під час відтворення обставин злочину, оскільки йдеться про певні маневри в зв'язку з крутим поворотом дороги.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Битву экстрасенсов в студию!)
Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах
Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.
Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа
Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".
Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.
Водятел с раздробленным бедром!!!!!!!!! гоцает
По сёлам..... Видимо испугался Глушителя,
Который ехал на съёмочной платформе параллельно авто и сверлил отверстия...
Квартальный БАБАДАкающий бред
Поширено серед: _Публічно
Мене попрохали щоб я прокоментував замах на Шефіра, бо цілий день гуде весь ефір ... Мені навіть смішно це коментувати...
Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:
-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.
На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???
Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!
Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...
-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...
-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!
Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..."
А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..
Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...
Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...
Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…
Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…
2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…
А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?
Мені зрозуміло, що це спектакль…
Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…
-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?
-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?
А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…