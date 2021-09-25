По автомобілю Шефіра стріляли із застосуванням глушника, - Єнін

Правоохоронці поки досить чітко розуміють, яким був тип зброї, з якої обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра 22 вересня, і експерти Міністерства внутрішніх справ України поки підтверджують застосування під час цієї стрілянини глушника.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовувався, ми розуміємо, і наші експерти підтверджують застосування глушника, ми так само розуміємо тип патрона, це - досить рідкісні патрони, які були виготовлені в Угорщині на базі радянського патрона калібру 7,62, у далекому 1989 році. І ця куля має м'який сердечник", - сказав заступник міністра.

За його словами, зараз правоохоронці вживають усіх можливих заходів для встановлення шляхів потрапляння цих боєприпасів на територію України.

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"Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе попадання таких патронів до тих чи інших магазинів, у тому числі при використанні цих патронів під час здійснення інших правопорушень", - зазначив Єнін.

Окремо заступник голови МВС повідомив, що точна швидкість автомобіля Шефіра буде з'ясована під час відтворення обставин злочину, оскільки йдеться про певні маневри в зв'язку з крутим поворотом дороги.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.