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Новини Замах на Шефіра
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По автомобілю Шефіра стріляли із застосуванням глушника, - Єнін

По автомобілю Шефіра стріляли із застосуванням глушника, - Єнін

Правоохоронці поки досить чітко розуміють, яким був тип зброї, з якої обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра 22 вересня, і експерти Міністерства внутрішніх справ України поки підтверджують застосування під час цієї стрілянини глушника.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовувався, ми розуміємо, і наші експерти підтверджують застосування глушника, ми так само розуміємо тип патрона, це - досить рідкісні патрони, які були виготовлені в Угорщині на базі радянського патрона калібру 7,62, у далекому 1989 році. І ця куля має м'який сердечник", - сказав заступник міністра.

За його словами, зараз правоохоронці вживають усіх можливих заходів для встановлення шляхів потрапляння цих боєприпасів на територію України.

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"Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе попадання таких патронів до тих чи інших магазинів, у тому числі при використанні цих патронів під час здійснення інших правопорушень", - зазначив Єнін.

Окремо заступник голови МВС повідомив, що точна швидкість автомобіля Шефіра буде з'ясована під час відтворення обставин злочину, оскільки йдеться про певні маневри в зв'язку з крутим поворотом дороги.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

шоу Шустера (309) Єнін Євген (348) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+40
из автомата.. с глушителем.. в одиночном режиме - 20 выстрелов за 4 (!) секунды...

О сколько им открытий чудных - готовит белый порошок из Гондураса!
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25.09.2021 00:13
+29
внушают мысль зебилам что "напад на Сергія Шефіра є замахом на реформи зеленського"
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25.09.2021 00:18
+24
МОЛЧИТЕ УЖ, РАДИ БОГА!!!
Каждое ваше заявление пробивает ДНО все глубже и глубже.
а) глушитель снижает пробивную силу и точность.
б) глушитель работает на специальных (до звуковых) патронах.
в) и нафига тогда "супер профессиональному стрелку" использовать глушитель?!!
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25.09.2021 00:17
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Срочно!
Битву экстрасенсов в студию!)
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25.09.2021 08:42 Відповісти
В сущности, какая разница, с глушаком(ПБС), или без, главное то, что не зажмурили квартального ублюдка.
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25.09.2021 09:16 Відповісти
С глушителем все понятно , а вот откуда стреляли с суши,воздуха или все таки из под воды? Вот это дилемма. И самое главное шофер страховку по медицине получил или нет ? Ему то наверное говорили спужаеси и усе , а тут такое.
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25.09.2021 09:24 Відповісти
Какая разніца!
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25.09.2021 09:35 Відповісти
...и глушитель был Зе-леного цвета в крапинку
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25.09.2021 09:43 Відповісти
Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах

Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа

Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".

Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.
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25.09.2021 09:48 Відповісти
"у нас есть словесный портрет" © Енин

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25.09.2021 09:51 Відповісти
не позорьтесь кретины!!!!! кончайте этот цирк!!!!!!
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25.09.2021 09:59 Відповісти
Падажди, нитарапись! Каждый зедиот должен быть макнут и обмазан.
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25.09.2021 10:24 Відповісти
А Толіка-тепловізора там не було?
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25.09.2021 10:12 Відповісти
Шиферу медаль за мужність...
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25.09.2021 10:24 Відповісти
то ,что глушитель был "зе- холмсы " ужо в курсе , но вот точная скорость автомобиля Шефира будет выяснена во время воспроизведения обстоятельств преступления, поскольку речь идет об определенных маневры в связи с искажением дороги , да и По его словам, сейчас правоохранители принимают все возможные меры для установления путей попадания этих боеприпасов на территорию Украины. - вот когда узнают и,тогда вместе с глушителем и с точной скоростью автомобиля получат все тот же словесный портрет, (из словесного поноса)-стрелявшего и они его все равно не пумают
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25.09.2021 10:26 Відповісти
Хвартал95 искажает время и пространство,
Водятел с раздробленным бедром!!!!!!!!! гоцает
По сёлам..... Видимо испугался Глушителя,
Который ехал на съёмочной платформе параллельно авто и сверлил отверстия...
Квартальный БАБАДАкающий бред
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25.09.2021 11:15 Відповісти
Шефір напевно безробітний. Зеля бреше так само легко як і Єрмак. У того брат загинув на фронті, а у цього Шефір перший помічник . Може Шефір масажист?
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25.09.2021 10:50 Відповісти
А спочатку розказували що опитували водіїв проїжаючих авто і вони чули характерний звук пострілів, то кому вірити
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25.09.2021 11:04 Відповісти
Генеральной линии партии
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25.09.2021 11:16 Відповісти
Навчальними патронами, з глушником? Більше схоже, що електродрилем просвердлили.
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25.09.2021 11:11 Відповісти
Які ж розумні експерти, вони підтверджують існування глушника!
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25.09.2021 11:14 Відповісти
Щя Рувин посчитает свои мерседесы и подтвердит наличие глушителя
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25.09.2021 11:18 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=566430684407130&id=100031206097912&__cft__[0]=AZW1c2gNTZr5qhdTNZTWCBYCmBa896_jXjJsyrcIYeqnYYJ7HIKhfm8udHVFZodCj5TLYqw_0v2sFo7f9yeo4fqOjZZAAjh8nMNwPVQdqgKTiyEiX27hkFu1dlaN6XPuHPc&__tn__=%2CO%2CP-R 22 вересня о 20:31 ·
Поширено серед: _Публічно








Мене попрохали щоб я прокоментував замах на Шефіра, бо цілий день гуде весь ефір ... Мені навіть смішно це коментувати...

Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:

-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.

На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???

Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!

Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...

-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...

-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!

Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..."

А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..



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25.09.2021 13:43 Відповісти
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

А метою нападу на автомобіль радника президента Сергія Шефіра було вбивство всіх, хто був у машині. -Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…
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25.09.2021 13:44 Відповісти
держат интригу, не говорят сразу, что глушитель - особый, молдавской конструкции, кстати, еще не озвучивали версию, что стрелял Чаус? по приказу НАБУ?
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25.09.2021 11:26 Відповісти
Задолбали уже поцарапанной машиной "95 квартала" и перепуганным директором этого отстойного балагана.... Может Шифер не знает, что стрельба в него - это пиар-постановка для рейтинга гундосого дезертира? Успокойте его - никто его убивать не собирается.... В ближайшее время...
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25.09.2021 13:38 Відповісти
Какие вы дебилы.
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25.09.2021 22:12 Відповісти
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