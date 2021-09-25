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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется, ВСУ готовятся, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется, ВСУ готовятся, - Залужный

Угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда об этом говорю, с момента моего вступления в эту должность. Потому что угроза полномасштабной агрессии - она ​​есть, она была. И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно наша задача как ВСУ - не ждать "манны небесной", мы к этому готовимся", - отметил Залужный.

Он добавил, что с этой целью проводятся комплексы учений, в том числе с привлечением западных партнеров, НАТО.

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"Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать", - отметил главнокомандующий ВСУ.

При этом он заявил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса - дипломатический.

"На сегодня, кроме дипломатического пути, решения этой проблемы нет. Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться в том числе к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию. Но это вопрос времени, подготовки, ну и соответственно денег тоже", - сказал Залужный.

Напомним, по данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе состоянию на 27 июля 2021 года зафиксировали 1995 обстрелов, погибли 45 военных, 163 - ранены.

Также читайте: Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Усик?? пусть вату вата смотрит...
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25.09.2021 22:58
+2
и до 2014 как бы не нападали))
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25.09.2021 22:39
+1
Мабуть, дядьку муляють регулярні навчання.
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25.09.2021 22:32
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Не обридло?
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25.09.2021 22:28 Ответить
Що конкретно ?
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25.09.2021 22:30 Ответить
Мабуть, дядьку муляють регулярні навчання.
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25.09.2021 22:32 Ответить
и до 2014 как бы не нападали))
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25.09.2021 22:39 Ответить
А Крым как забрали, Донбас? Безусловно, никакого нападения не было, силой мысли
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25.09.2021 22:54 Ответить
нехай тики сунуться...
73% -быстро встануть з дывану,
та начыстять кацапам моськи!
так начыстять, як начыстыть джошуа- усыку
севодня, через пару часоф,
за крымбожый
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25.09.2021 22:40 Ответить
БОКС Джошуа - Вусик
Відео

https://myfootball.top/11301808-pryamaya-translyaciya-boks-entoni-dzhoshua-aleksandr-usik.html
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25.09.2021 22:53 Ответить
Усик?? пусть вату вата смотрит...
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25.09.2021 22:58 Ответить
сладкая ватка.
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26.09.2021 08:33 Ответить
"готовятся",-квартальний виродок вкладує кошти скрізь, тільки не в армію.
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25.09.2021 23:04 Ответить
Так же, как и к Ковиду готовились?
Распродавали маски/лекарства и гробили мед-реформу.
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25.09.2021 23:21 Ответить
Уберите часть развлекухи с экранов тв. Пускайте 15 минутные нарезки с эфиров на рос тв, показывайте, к чему Россия призывает в открытую, потому что многие не знают.
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26.09.2021 00:22 Ответить
Спокойно, чахлая РФ не способна на атаку могучей Армии Украины.
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26.09.2021 08:32 Ответить
 
 