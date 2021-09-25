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Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається, ЗСУ готуються, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається, ЗСУ готуються, - Залужний

Загроза повномасштабної агресії із боку Росії є і зберігатиметься надалі.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди про це кажу, відколи обійняв цю посаду. Бо ця загроза повномасштабної агресії є, вона була. І, на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона зберігатиметься й надалі. Тож наше завдання як ЗСУ – не чекати "манни небесної", ми маємо до цього готуватися", – наголосив Залужний.

Він додав, що з цією метою проводяться комплекси навчань, зокрема із залученням західних партнерів, НАТО.

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"Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажемо так, було менше бажання такий сценарій реалізовувати", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він заявив, що зараз розглядається тільки один варіант повернення окупованих територій Донбасу - дипломатичний.

"Наразі, окрім дипломатичного шляху, вирішення цієї проблеми немає. Але ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися, зокрема, до наступальних дій, щоб бути готовими силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію. Але це питання часу, підготовки, ну і відповідно грошей також", – сказав Залужний.

Нагадаємо, за даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 поранені.

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Топ коментарі
+3
Усик?? пусть вату вата смотрит...
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25.09.2021 22:58
+2
и до 2014 как бы не нападали))
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25.09.2021 22:39
+1
Мабуть, дядьку муляють регулярні навчання.
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25.09.2021 22:32
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Не обридло?
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25.09.2021 22:28 Відповісти
Що конкретно ?
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25.09.2021 22:30 Відповісти
Мабуть, дядьку муляють регулярні навчання.
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25.09.2021 22:32 Відповісти
и до 2014 как бы не нападали))
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25.09.2021 22:39 Відповісти
А Крым как забрали, Донбас? Безусловно, никакого нападения не было, силой мысли
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25.09.2021 22:54 Відповісти
нехай тики сунуться...
73% -быстро встануть з дывану,
та начыстять кацапам моськи!
так начыстять, як начыстыть джошуа- усыку
севодня, через пару часоф,
за крымбожый
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25.09.2021 22:40 Відповісти
БОКС Джошуа - Вусик
Відео

https://myfootball.top/11301808-pryamaya-translyaciya-boks-entoni-dzhoshua-aleksandr-usik.html
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25.09.2021 22:53 Відповісти
Усик?? пусть вату вата смотрит...
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25.09.2021 22:58 Відповісти
сладкая ватка.
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26.09.2021 08:33 Відповісти
"готовятся",-квартальний виродок вкладує кошти скрізь, тільки не в армію.
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25.09.2021 23:04 Відповісти
Так же, как и к Ковиду готовились?
Распродавали маски/лекарства и гробили мед-реформу.
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25.09.2021 23:21 Відповісти
Уберите часть развлекухи с экранов тв. Пускайте 15 минутные нарезки с эфиров на рос тв, показывайте, к чему Россия призывает в открытую, потому что многие не знают.
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26.09.2021 00:22 Відповісти
Спокойно, чахлая РФ не способна на атаку могучей Армии Украины.
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26.09.2021 08:32 Відповісти
 
 