Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається, ЗСУ готуються, - Залужний

Загроза повномасштабної агресії із боку Росії є і зберігатиметься надалі.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди про це кажу, відколи обійняв цю посаду. Бо ця загроза повномасштабної агресії є, вона була. І, на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона зберігатиметься й надалі. Тож наше завдання як ЗСУ – не чекати "манни небесної", ми маємо до цього готуватися", – наголосив Залужний.

Він додав, що з цією метою проводяться комплекси навчань, зокрема із залученням західних партнерів, НАТО.

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"Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажемо так, було менше бажання такий сценарій реалізовувати", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він заявив, що зараз розглядається тільки один варіант повернення окупованих територій Донбасу - дипломатичний.

"Наразі, окрім дипломатичного шляху, вирішення цієї проблеми немає. Але ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися, зокрема, до наступальних дій, щоб бути готовими силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію. Але це питання часу, підготовки, ну і відповідно грошей також", – сказав Залужний.

Нагадаємо, за даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 поранені.

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