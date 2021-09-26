Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 недействительных COVID-сертификатов

В течение месяца, с 21 августа по 21 сентября, сотрудники Госпогранслужбы провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов с помощью программного обеспечения SafeBorder и обнаружили более 500 недействительных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за рубежа, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными", - сказал Демченко.

Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 000 (менее 0,2%).

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По словам пресс-секретаря, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.

Пограничники проверяют QR-код на сертификатах при помощи электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.

К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

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