Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 недействительных COVID-сертификатов
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В течение месяца, с 21 августа по 21 сентября, сотрудники Госпогранслужбы провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов с помощью программного обеспечения SafeBorder и обнаружили более 500 недействительных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за рубежа, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными", - сказал Демченко.
Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 000 (менее 0,2%).
По словам пресс-секретаря, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.
Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.
Пограничники проверяют QR-код на сертификатах при помощи электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.
К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.
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900 гривень коштує такий паспорт.
то же самое с паспортами - база данных есть с фотографией и видно шо Борис Козлов как то не похож на Ивана Петрова, за которым паспорт числится.
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
а якщо ти про "закордон", то я й написав шо по базі таких працюнів вичисляють і відправляють до слідчого, що й ми бачимо в тексті новини.
Чи блін навіть якщо прорвався, то в Європі не знають шо тут мона купити "паспорт"? Як ви й вказав. І там думаю що можна загриміти на реальний термін за таке. Ну, типу якщо заразив інших і з.ясували шо "прівівок.нєт"
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
2. З її допомогою прочищаєш собі мозги.
3. Перевіряєш чи добре прочистились.
Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях. 🙂. Вакцинируйтесь и дальше 3,4,5. А мы понаблюдаем «, чем закончится этот эксперимент)
Всі дані про вакцинацію внесені в єдину базу, надайте можливість кожному просто отримати звідти свій QR і надавати його зі своїм паспортом - все!