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Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 недействительных COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 недействительных COVID-сертификатов

В течение месяца, с 21 августа по 21 сентября, сотрудники Госпогранслужбы провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов с помощью программного обеспечения SafeBorder и обнаружили более 500 недействительных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за рубежа, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными", - сказал Демченко.

Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 000 (менее 0,2%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

По словам пресс-секретаря, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.

Пограничники проверяют QR-код на сертификатах при помощи электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.

К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Львовщины занимался изготовлением и продажей поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, - киберполиция. ФОТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+2
Ї вже тисячі. Незабаром про це дізнається ЄС і нас знову не пускатимуть в цивілізований світ.
900 гривень коштує такий паспорт.
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26.09.2021 09:11
+2
Ви свою ДІЯ нафіга робили, якщо аферисти можуть підробити абсолютно все.
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
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26.09.2021 09:12
+2
Та ти що...
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
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26.09.2021 09:31
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Ї вже тисячі. Незабаром про це дізнається ЄС і нас знову не пускатимуть в цивілізований світ.
900 гривень коштує такий паспорт.
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26.09.2021 09:11 Ответить
ты еврей? да хоть ноль копеек пусть стоит - тупо по базе данных проверят и еще мона будет загреметь на условку за подделку.
то же самое с паспортами - база данных есть с фотографией и видно шо Борис Козлов как то не похож на Ивана Петрова, за которым паспорт числится.
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26.09.2021 09:18 Ответить
Та ти що...
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
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26.09.2021 09:31 Ответить
та працювати є право у всіх поки що і без "паспортів".
а якщо ти про "закордон", то я й написав шо по базі таких працюнів вичисляють і відправляють до слідчого, що й ми бачимо в тексті новини.
Чи блін навіть якщо прорвався, то в Європі не знають шо тут мона купити "паспорт"? Як ви й вказав. І там думаю що можна загриміти на реальний термін за таке. Ну, типу якщо заразив інших і з.ясували шо "прівівок.нєт"
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26.09.2021 09:38 Ответить
Ви свою ДІЯ нафіга робили, якщо аферисти можуть підробити абсолютно все.
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
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26.09.2021 09:12 Ответить
на границе сканируется qr код. высвечивается фото и наличие вакцинаии. А тупые пускай и дальше платят за мнимый сертификат! Ей богу, страна страна дибилов каких-то! Уголовку им!
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26.09.2021 09:24 Ответить
кстати, сертификаты ж не в самой дие хранятся - а лишь подтягиваются из другой базы МОЗ для отображения. В момент проверки QR сверка идет и по Дие и по еще нескольким реестрам
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26.09.2021 09:26 Ответить
Та ясно, що вони підтягуються. Але ж всередині країни ці люди зможуть і надалі дурити суспільство.
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26.09.2021 09:29 Ответить
Чем вы там все занимаетесь гос-придурки за мои бабки
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26.09.2021 09:28 Ответить
Опять внимание баранов пытаются переключить с причины на следствие. И никто не задает вопрос: А кому нужны эти ветеринарные сертификаты? Какой от них прок? Может есть какой то терапевтический эффект, если его приложит к заднице, например? А почему не ввели сертификаты для больных СПИДом или туберкулёзом? Или вся эта тягомотина рассчитана исключительно на то, чтобы больше дурачков укололось и превратилось согласно картахенскому протоколу в живые измененные организмы, с которыми можно делать все, что угодно?
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26.09.2021 09:29 Ответить
В Канаді за підробленим сертифікат по вакцинації понад 700 000 доларів штрафу і "відмазатись" не вийде. Не знаю чи знайдеться якийсь дебіл щоб мати підроблений сертифікат.
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26.09.2021 13:18 Ответить
Дебіли всього світу, а не лишень Канади, що добровільно пройшли т.з. вакцинацію, заслуговують на швидку евтаназію. Ви ж вже не люди, а згідно картахенського протоколу живі змінені організми, з якими можна робити все що завгодно, як зі скотиною.
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26.09.2021 18:27 Ответить
1. Береш клізьму.
2. З її допомогою прочищаєш собі мозги.
3. Перевіряєш чи добре прочистились.
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26.09.2021 18:42 Ответить
Дурнику, не всім допомогають ліки, якими ти користуєшся і які так активно рекламуєш. Маю надію, що ти вакцинувався...
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26.09.2021 20:08 Ответить
Этих сертификатов уже как фантиков от конфет. Непонятной жижей народ колется неохотно, а работать надо полюбому вот и выкручиваются из ситуации
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26.09.2021 09:40 Ответить
хоть у 500 человек - мозг в голове все же есть......
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26.09.2021 09:51 Ответить
А хакери колотять бабло на лохах.
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26.09.2021 10:09 Ответить
А сколько поддельных COVID-сертификатов не обнаружила??? Подозреваю что на порядок больше.
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26.09.2021 10:17 Ответить
Медик сообщил, что обычно на производство, проверку эффективности и безопасности любой вакцины требовалось 3-4 года. "А тут за полгода создали вакцины. Конечно, вам никто ничего не скажет. Это будет видно только через пару лет", - заметил он.

Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях. 🙂. Вакцинируйтесь и дальше 3,4,5. А мы понаблюдаем «, чем закончится этот эксперимент)
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26.09.2021 10:58 Ответить
Дивна проблема і її обговорення скрізь, потреба в якійсь "Дії", різні версії для України і на виїзд. Навіщо це все?
Всі дані про вакцинацію внесені в єдину базу, надайте можливість кожному просто отримати звідти свій QR і надавати його зі своїм паспортом - все!
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26.09.2021 11:17 Ответить
треба перевіряти лише ті що в дії...жовту бамажку може зробити будь-хто...
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26.09.2021 13:07 Ответить
 
 