Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Протягом місяця, із 21 серпня по 21 вересня, співробітники Держприкордонслужби провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За місяць прикордонники провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними", - сказав Демченко.

Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 000 (менш як 0,2%).

За словами прессекретаря, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

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Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну було відправлено на карантин, зазначив Демченко.

Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

До мережі цифрових сертифікатів підключено понад 40 країн.

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