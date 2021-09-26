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Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Протягом місяця, із 21 серпня по 21 вересня, співробітники Держприкордонслужби провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За місяць прикордонники провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними", - сказав Демченко.

Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 000 (менш як 0,2%).

За словами прессекретаря, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схему підробки COVID-сертифікатів викрили на Дніпропетровщині, за псевдовакцинацію люди платили близько 6 тис. грн, - МОЗ

Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну було відправлено на карантин, зазначив Демченко.

Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

До мережі цифрових сертифікатів підключено понад 40 країн.

Читайте: Житель Львівщини займався виготовленням і продажем фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, - кіберполіція. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Ї вже тисячі. Незабаром про це дізнається ЄС і нас знову не пускатимуть в цивілізований світ.
900 гривень коштує такий паспорт.
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26.09.2021 09:11
+2
Ви свою ДІЯ нафіга робили, якщо аферисти можуть підробити абсолютно все.
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
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26.09.2021 09:12
+2
Та ти що...
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
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26.09.2021 09:31
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Ї вже тисячі. Незабаром про це дізнається ЄС і нас знову не пускатимуть в цивілізований світ.
900 гривень коштує такий паспорт.
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26.09.2021 09:11 Відповісти
ты еврей? да хоть ноль копеек пусть стоит - тупо по базе данных проверят и еще мона будет загреметь на условку за подделку.
то же самое с паспортами - база данных есть с фотографией и видно шо Борис Козлов как то не похож на Ивана Петрова, за которым паспорт числится.
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26.09.2021 09:18 Відповісти
Та ти що...
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
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26.09.2021 09:31 Відповісти
та працювати є право у всіх поки що і без "паспортів".
а якщо ти про "закордон", то я й написав шо по базі таких працюнів вичисляють і відправляють до слідчого, що й ми бачимо в тексті новини.
Чи блін навіть якщо прорвався, то в Європі не знають шо тут мона купити "паспорт"? Як ви й вказав. І там думаю що можна загриміти на реальний термін за таке. Ну, типу якщо заразив інших і з.ясували шо "прівівок.нєт"
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26.09.2021 09:38 Відповісти
Ви свою ДІЯ нафіга робили, якщо аферисти можуть підробити абсолютно все.
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
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26.09.2021 09:12 Відповісти
на границе сканируется qr код. высвечивается фото и наличие вакцинаии. А тупые пускай и дальше платят за мнимый сертификат! Ей богу, страна страна дибилов каких-то! Уголовку им!
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26.09.2021 09:24 Відповісти
кстати, сертификаты ж не в самой дие хранятся - а лишь подтягиваются из другой базы МОЗ для отображения. В момент проверки QR сверка идет и по Дие и по еще нескольким реестрам
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26.09.2021 09:26 Відповісти
Та ясно, що вони підтягуються. Але ж всередині країни ці люди зможуть і надалі дурити суспільство.
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26.09.2021 09:29 Відповісти
Чем вы там все занимаетесь гос-придурки за мои бабки
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26.09.2021 09:28 Відповісти
Опять внимание баранов пытаются переключить с причины на следствие. И никто не задает вопрос: А кому нужны эти ветеринарные сертификаты? Какой от них прок? Может есть какой то терапевтический эффект, если его приложит к заднице, например? А почему не ввели сертификаты для больных СПИДом или туберкулёзом? Или вся эта тягомотина рассчитана исключительно на то, чтобы больше дурачков укололось и превратилось согласно картахенскому протоколу в живые измененные организмы, с которыми можно делать все, что угодно?
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26.09.2021 09:29 Відповісти
В Канаді за підробленим сертифікат по вакцинації понад 700 000 доларів штрафу і "відмазатись" не вийде. Не знаю чи знайдеться якийсь дебіл щоб мати підроблений сертифікат.
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26.09.2021 13:18 Відповісти
Дебіли всього світу, а не лишень Канади, що добровільно пройшли т.з. вакцинацію, заслуговують на швидку евтаназію. Ви ж вже не люди, а згідно картахенського протоколу живі змінені організми, з якими можна робити все що завгодно, як зі скотиною.
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26.09.2021 18:27 Відповісти
1. Береш клізьму.
2. З її допомогою прочищаєш собі мозги.
3. Перевіряєш чи добре прочистились.
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26.09.2021 18:42 Відповісти
Дурнику, не всім допомогають ліки, якими ти користуєшся і які так активно рекламуєш. Маю надію, що ти вакцинувався...
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26.09.2021 20:08 Відповісти
Этих сертификатов уже как фантиков от конфет. Непонятной жижей народ колется неохотно, а работать надо полюбому вот и выкручиваются из ситуации
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26.09.2021 09:40 Відповісти
хоть у 500 человек - мозг в голове все же есть......
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26.09.2021 09:51 Відповісти
А хакери колотять бабло на лохах.
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26.09.2021 10:09 Відповісти
А сколько поддельных COVID-сертификатов не обнаружила??? Подозреваю что на порядок больше.
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26.09.2021 10:17 Відповісти
Медик сообщил, что обычно на производство, проверку эффективности и безопасности любой вакцины требовалось 3-4 года. "А тут за полгода создали вакцины. Конечно, вам никто ничего не скажет. Это будет видно только через пару лет", - заметил он.

Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях. 🙂. Вакцинируйтесь и дальше 3,4,5. А мы понаблюдаем «, чем закончится этот эксперимент)
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26.09.2021 10:58 Відповісти
Дивна проблема і її обговорення скрізь, потреба в якійсь "Дії", різні версії для України і на виїзд. Навіщо це все?
Всі дані про вакцинацію внесені в єдину базу, надайте можливість кожному просто отримати звідти свій QR і надавати його зі своїм паспортом - все!
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26.09.2021 11:17 Відповісти
треба перевіряти лише ті що в дії...жовту бамажку може зробити будь-хто...
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26.09.2021 13:07 Відповісти
 
 