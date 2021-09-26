Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Протягом місяця, із 21 серпня по 21 вересня, співробітники Держприкордонслужби провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"За місяць прикордонники провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними", - сказав Демченко.
Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 000 (менш як 0,2%).
За словами прессекретаря, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.
Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну було відправлено на карантин, зазначив Демченко.
Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.
До мережі цифрових сертифікатів підключено понад 40 країн.
Будь ласка, зачекайте...
900 гривень коштує такий паспорт.
то же самое с паспортами - база данных есть с фотографией и видно шо Борис Козлов как то не похож на Ивана Петрова, за которым паспорт числится.
Більшість бере ці паспорти, що не вакцинуватись, але мати право працювати.
а якщо ти про "закордон", то я й написав шо по базі таких працюнів вичисляють і відправляють до слідчого, що й ми бачимо в тексті новини.
Чи блін навіть якщо прорвався, то в Європі не знають шо тут мона купити "паспорт"? Як ви й вказав. І там думаю що можна загриміти на реальний термін за таке. Ну, типу якщо заразив інших і з.ясували шо "прівівок.нєт"
То де єдиний реєстр ??? Захищений від зловживань ?
2. З її допомогою прочищаєш собі мозги.
3. Перевіряєш чи добре прочистились.
Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях. 🙂. Вакцинируйтесь и дальше 3,4,5. А мы понаблюдаем «, чем закончится этот эксперимент)
Всі дані про вакцинацію внесені в єдину базу, надайте можливість кожному просто отримати звідти свій QR і надавати його зі своїм паспортом - все!