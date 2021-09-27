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вакцина (3810) карантин (16725) Минздрав (4826) Игорь Кузин (281) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Все неблагоприятные события после вакцинации от COVID-19 строго фиксируются, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Все неблагоприятные события после вакцинации от COVID-19 строго фиксируются, - Кузин

В Украине все неблагоприятные события после вакцинации подлежат отчетности и рапортованию. В Минздраве объяснили, какие случаи фиксируются как неблагоприятные события после иммунизации.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, любые состояния, которые случаются в течение 30 дней после введения вакцины, должны считаться как неблагоприятные события после иммунизации.

"Даже если человек попал в ДТП, получил какую-то травму и тому подобное - такой случай будет отрапортован как неблагоприятное событие после иммунизации", - сообщил он.

Если пациенты чувствуют себя плохо после вакцинации или у них есть какие-то специфические симптомы, они могут самостоятельно подать уведомление о таком неблагоприятном событии после иммунизации, рассказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин

Любые случаи анафилаксии (повышенная чувствительность к компонентам вакцин или к самой вакцине) или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием завершения цикла вакцинации.

"Такому лицу может быть выдана справка о том, что оно получило одну дозу и вторая ему противопоказана. Или ему будет показан другой тип вакцины для получения второго прививки", - объяснил главный санврач.

На уровне областей предоставили дополнительное разъяснение, поскольку очень часто путают синкопальные состояния с анафилактическими, рассказал Кузин.

"Синкопальное состояние - это когда человек перенервничал и потерял сознание. Мы обратили внимание на то, что определенная часть людей довольно эмоционально воспринимает сам факт введения вакцины и это приводит к потере сознания", - сообщил он.

Также читайте: Карантинные ограничения могут изменить для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, - Кузин

Поскольку такие случаи были отрапортованы, то в Минздраве разъяснили, какая тактика, как правильно отличать эти состояния на месте проведения прививки и предоставили объяснение, что это не является неблагоприятным событием после иммунизации, потому что это связано с психоэмоциональным состоянием человека.
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Топ комментарии
+7
И как поможет эта фиксация умершему 19 летнему студенту Володе Салу?
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27.09.2021 11:09
+6
то есть если после вакцинации я склею ласты,то утешением для близких будет фиксация данного факта...

это меня успокаивает...
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27.09.2021 11:21
+5
Звичайно, тож просто совпадєніє, так співпало просто)))
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27.09.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
И как поможет эта фиксация умершему 19 летнему студенту Володе Салу?
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27.09.2021 11:09 Ответить
Зараз Вам розкажуть про "нічєво не доказано, такоє биваєт"
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27.09.2021 11:13 Ответить
А з чого ви взяли, що він помер від вакцинації?
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27.09.2021 11:16 Ответить
Звичайно, тож просто совпадєніє, так співпало просто)))
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27.09.2021 11:18 Ответить
Прививатись чи не прививатись, кожен вирішує сам, нікого не заставляють. Думаю рано чи пізно перехворіють всі, а враховуючи що смертність складає 2-3% + плюс ускладнення після хвороби то думаю що краще вакцинуватись. Так можливо від вакцини хтось і помре, але цей відсоток дуже і дуже малий порівняно з смертністю від ковіду. 98% відсотків з тих хто попадає в лікарню в Україні не вакциновані, хоча 1 дозою вакциновано 16% населення, 99,2% тих хто помирає в лікарні від ковіду не вакциновані. У США де вакциновано 70% населення 95% хворих на ковід в лікарні не вакциновані. Тому вакцина - це менше зло.
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27.09.2021 11:33 Ответить
Дадада, конечно верим, каждому слову, а ещё на рекламу вакцинации вроде денег выделили.
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27.09.2021 11:38 Ответить
В Уэльсе в ковидниках лежат 85% уколотых. В Израиле то же самое.
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27.09.2021 11:40 Ответить
Не забывайте давать ссылки на свои источники информации, например так:
Israel's Unvaccinated 17% Now Account for Nearly Half of COVID Deaths
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27.09.2021 11:57 Ответить
Давай оправдывайся.

В ковидниках Уэльса 80% прошедших полную вакцинацию.

Были опубликованы новые данные, которые показывают, сколько пациентов с коронавирусом в больницах Уэльса были вакцинированы.

Данные Public Health Wales показывают, что из 614 человек, госпитализированных с Covid 21 сентября, в общей сложности 80,3% (493) из них получили двойной укол, 4,2% (26) получили один укол, а 12,9% (79) были непривитые.
Из 470 стационарных пациентов с коронавирусом в возрасте 60 лет и старше 90% получили обе дозы вакцины, 2,6% - одну дозу и 7% не были вакцинированы.
https://www.walesonline.co.uk/news/health/covid-hospital-cases-wales-vaccinated-21665863.amp
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27.09.2021 12:06 Ответить
По твоей же ссылке ниже есть информация,
Вот начало абзаца
However the data clearly demonstrates that people are far more likely to wind up in hospital should they have received no jab at all.

даю в переводе больший отрывак статьи:

"Однако данные ясно показывают, что люди с гораздо большей вероятностью попадут в больницу, если им вообще не сделают укол.

Служба общественного здравоохранения Уэльса объяснила это, сравнив частоту госпитализаций вакцинированных и невакцинированных людей на 100000 населения - аналогично семидневному уровню заражения Covid, о котором сообщается каждый день.

За четырехнедельный период с 23 августа по 19 сентября количество госпитализаций Covid на 100000 человек составило 32 для полностью вакцинированных людей и 53 для невакцинированных.

В возрасте старше 60 лет, когда люди с гораздо большей вероятностью будут нуждаться в стационарном лечении, количество госпитализаций Covid на 100000 составляло 63 для полностью вакцинированных людей и 121 для невакцинированных. Это означает, что если вы не вакцинированы и принадлежите к этой возрастной группе, вероятность того, что вам понадобится госпитализация, в два раза выше."
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27.09.2021 12:17 Ответить
https://glavcom.ua/ru/interview/pochemu-koronavirus-snova-atakuet-vakcinirovannyy-izrail-intervyu-s-reanimatologom-borisom-brilem-781902.html - щоб закрити тему ось інтервю ізраїльського лікаря-інфекціоніста про вакцинацію і ситуацію з ковідом в Ізраїлі, з даними, статистикою, актуальною інформацією.
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27.09.2021 12:01 Ответить
Минздрав Израиля: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты. Умирают и после 3-й дозы.
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27.09.2021 12:11 Ответить
Конечно же не заставляют... вот например: учиталю под угрозой увольнения говорят прививаться, и не допускают его к работе.
Но это, конечно, никак не принуждение...
И разумеется строго фиксируется... а нарушивший права и превысивший полномочия директор конечно же строжайше наказывается.
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27.09.2021 12:11 Ответить
А если хирург не оденет маску или не помоет руки, его в операционную не пустят... Ужас, что творится! Все на демонстрацию протеста!
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27.09.2021 12:36 Ответить
Хоть знаешь для чего хирург надевает маску? Чтобы слюни в рану пациента не попали, уж точно не от вирусов. Верить в тряпки после полтора года ковидной афёры - верх дебилизма.
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27.09.2021 12:42 Ответить
"Хоть знаешь для чего хирург надевает маску? Чтобы слюни в рану пациента не попали, уж точно не от вирусов. "
А ты считаешь, что слюна людей стерильна и опасна сама по себе? Антиваксер, ну ты и идиот!
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27.09.2021 12:49 Ответить
І шоб з рани нічого не приснуло. Тому - ще й окуляри.
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28.09.2021 06:15 Ответить
То есть я правильно тебя понял: учитель входит в класс предпринимать некие действия для лечения больных детей. Причем - больных настолько, что им понадобилось оперативное вмешательство.
В то же время подобных мер предосторожности от, например, терапевта (участкового) никто не требовал, равно как и от какого-нить узкого специалиста - до повальной паники, разумеется. А ведь осмотр иногда предполагает довольно-таки тесный контакт. В замкнутом помещении, которое обеззараживается и вентилируется куда как хуже чем операционная. Или, например, чем учебный класс...
Извини, но ты б еще требование герметизации в какой-нить МКС творчески обыграл на эту тему))
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27.09.2021 16:32 Ответить
То есть ты неправильно понял.
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27.09.2021 16:44 Ответить
Я-то понял. А ты проигнорировал сравнение важных показателей: операционная в которой идет излечение (точнее - попытка) настолько сложной болезни, что обычными таблетками бесполезно... и класс. Тут более объективным будет обычный кабинет обычного участкового. Да и то, не в пользу врача ибо класс размером поболее будет. И санитарное состояние там часто похуже - в силу отсутствия гардероба, более редкой санобработки и так далее.
Так вот - обычный кабинет обычного участкового в котором маску никто никогда (уточнение - до начала паники с 2000+ видом респираторного заболевания) не носил и не парился по этому поводу.
Или ты хочешь сказать, что участковые врачи повсеместно маски носили? Та ну. А оставшиеся 2000 видов респираторных заболеваний тогда никуда не делись.

Я представил. Да примерно то же самое, что в маршрутке, в которой я езжу каждый день. Как бы не легче))) И (грохот фанфар)... результат мы знаем.
Знаешь шо... и что-то я не наблюдаю геометрической прогрессии по заболевшим из-за этих самых маршруток. А ведь есть еще и магазины... и много чего еще...
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27.09.2021 17:30 Ответить
Мой стоматолог маску носил и до 2020.
А прогрессию мы сейчас проверим. По Украине 7 августа 1054 случая, 28-е августа 2082, 15 сент 4640, 25 сент 8267
1-е удвоение 21 день, 2-е 18 дней, 3-е 10 дней. Да, тут не геометрическая прогрессия, тут по экспоненте растет.
Антиваксеры, вы за это боролись.
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27.09.2021 17:51 Ответить
Хм, а мы разве про стоматологов говорим и фотки стоматологии рассматриваем?))
Мой тоже носил. Ну там такое, знаешь ли... кровь брызжет иногда из зубов-то... из отсоса слюны... в общем он себя защищал и я его понимаю.
Просто в маршрутке я обычно реже плюю в людей кровью, чем в стоматологии...
Давай проверять.

Каждый из 1054 больных... едет в маршрутке. По пути заходит в магазин. А там... 90% со спущенными масками, разве не так? Так-так и никак иначе. Ну или в бассейн идет или в спортзал - в раздевалку. А там их не носит НИКТО. То есть по пути он имеет далеко за сотню контактов.
1054 * 100 только за день. То есть уже на 28ое (инкубационный период берем стандартный, даром что у Дельты - которая по словам министра Ляшка вытеснила остальные - он в два раза меньше, а то и еще меньше). Так вот, пусть на 28ое.
1054*100 ... 105 400.
Вот так бы и было бы. Если бы не храбрые антиваксеры, развеявшие мифы про всякие там "аааа, мы все умрем"... Умрем. Тока не сегодня))
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27.09.2021 18:03 Ответить
Кровь брызжет? Тебе что, у стоматолога артерии резали? Меняй стоматолога. И маски стоматологи носят не столько из-за крови, сколько из-за ОРВИ и гриппа.
А антиваксерам неплохо бы прочитать про базовое число репродукции вируса, а не выдумывать псевдонаучную херню.
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27.09.2021 18:08 Ответить
1. Статейку про учителя, который заразил ну никак не базовое число - привел ты, а не я. Она суть сказка? Ну ОК))))))
2. Стоматолог великолепен. Ты шо, мне таких трудов стоило его найти... да еще и не за золотые горы... удаление зуба оно такое... Иногда пациент слишком любопытен или же на него не подействовало обезбаливающее (на меня как-то подряд три дозы не подействовало... прикинь) и он такой "та давайте док, я потерплю"...
Кровь брызжет потому что дерганый пациент ею плюется, из-за того что дергается, а этот вот отсос во рту... в общем не спрашивай. Жизнь богаче учебников по стоматологии.
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27.09.2021 18:19 Ответить
Придется таки тебя носом натікать в определение.
И́ндекс репроду́кции[1] ({\displaystyle R_{0}}R_{0}, в медицинской литературе часто базовое репродуктивное число[2]; также базовый показатель репродукции[3], базовая скорость репродукции[4], основное репродуктивное число[5] и др.) - безразмерный параметр, характеризующий заразность инфекционного заболевания в медицинской и ветеринарной эпидемиологии. Обычно определяется как количество индивидуумов, которые будут заражены типичным[6] заболевшим, попавшим в полностью неиммунизированное окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения заболевания (например, карантина)[7].
Учитель в школе не есть типичным заболевшим, да и число зараженных (12) не очень отличается от базового числа репродукции для дельты 5-8. А тут вылезаешь ты и лепишь 100 за день.
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27.09.2021 18:29 Ответить
Ок. 5-8 число репродукции. Берем учебник (который несколько беднее чем жизнь).
И сравниваем твои же данные.
1054 = день один.
Инкубационный период
Должно быть 5-8к с гаком.
А было всего-то 2.
Это безотносительно того, что есть суперраспространители, о которых писали.
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28.09.2021 08:47 Ответить
То есть ты считаешь, что все 1054 выявленных случая были именно штамма дельта, что они не были изолированы и гуляли среди полностью неиммунизированного безмасочного населения и сами без масок? Обалдеть!
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28.09.2021 10:38 Ответить
Ну, допустим, что штамм Дельта вытеснил прочие штаммы - это не я говорю. Это ВОЗ говорит. Адепты вакцинации, как мы оба помним.
https://focus.ua/world/493425-delta-shtamm-covid-19-stal-silnee-i-vytesnil-drugie-mutacii-koronavirusa-voz
Или ты подвергаешь сомнению слова своих же соратников?)) Ну ОК, не 100% а 99%, то есть не 1054, а 1043 (0,46 чел. округляем в меньшую сторону, негоже людей половинить). Остальные другими штаммами, чуть менее заразными, но - все же опасными.

Конечно не были. Они ведь ДО того как сделали тест, позволивший выявить что у них вообще корона - вполне себе гуляли по городу, будучи заразными. Во время инкубационного периода же. Гуляли они среди почти полностью неиммунизированного населения. Доля вакцинированных, мы не давно обсуждали - что-то около 12%, это без учета пресловутых купленных справок. На счет масок - так на подбородке или приспущенная на нос - у меня вообще иногда возникают сомнения, если честно, что ты вообще бываешь в общественном транспорте. Тогда бы ты так не сомневался. И у самих маски были либо приспущены как у большинства или ваще на подбородке. И конечно же - меняли они их не сразу как они намокали, а как припечет... в общем как ни крути а реальность богаче официальных отчетов.

Вот именно так - как обычно происходит в переполненных маршрутках. Вот там реально - "обалдеть". Там при плотности контакта и приспущенной масочке... твои формальные книжные цфиры смело можно умножать на 50 минимум а то и на 100. Это считай - прямая передача. Больной тупо дышит в лицо соседу, а тот - еще двум... а окна не открыть... "мне дуууууееееетттт"...
Вот такое вот ... "обалдеть"...
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28.09.2021 10:59 Ответить
Твоя ссылка от 23 сентября, а мы обсуждаем заболеваемость 7 августа. И в ссылке шло о мировой статистике, там на фоне Индии, Бразилии и России наши несколько тыс погоды не делают.
Кроме того
По состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 300 случаев заражения индийским штаммом "Дельта".
Так что около 25% среди 1054 7 августа были с дельтой.
Вакцинированных на 7 августа было 9,3% плюс 5,5% переболевших итого около 15% иммунизированных (тут надо бы еще учесть, что переболевших в реале больше, не все обращаются к врачам, но данных по ним нет).
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28.09.2021 11:42 Ответить
Ты вот сейчас так подаешь информацию, будто бы только Дельты и стоит опасаться, а остальные штаммы стали не опасней безобиднейшей мухи. Пусть 30% были с Дельтой - остальные 70% от этого менее заразными не стали. А я напомню - в свое время мы имели 20к+ случаев без всякой дельты.
Ты переболевших не прибавляй - потому как нужно вычесть еще липовые справки о вакцинации. То на то примерно.
Про реально переболевших... тут ты прав. Вообще - послушай Дубровского, он дельные вещи на эту тему говорит.
Добро. Я отниму от 1054 сразу 15% (прочие штаммы же тоже заразны) и умножу на 5-8 и все равно будет это более чем 2к.
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28.09.2021 11:48 Ответить
И да. Вакцинированный, но болеющий в легкой форме - без ИВЛ и прочих вещей которыми пугают - но сделавший тест (обязательное условие для командировок в некоторые страны, даже с сертификатом вакцинации) по каким-либо причинам (см. пример с тестом, легкий кашель и перепуганный адепт бежит делать тест ибо страшно ты шо... а вдруг) - попадает в статистику больных.
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28.09.2021 11:01 Ответить
Шо ти верзеш?? Вони маски і окуляри напялюють безпосередньо перед маніпуляціями, бо, як вище написали: кров, слина, додам - зубна пилюка. Краще знов розкажи, як ти завдяки маскам пережив свиняче-курячі грипи.
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28.09.2021 06:11 Ответить
Да, кстати, чуть не забыл.
Есть не 1 и не 2 а много более исследований, которые подвергают сомнительности эффективность ношения хирургами масок в операционной. Например
1. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/

Statistical analysis of the extracted data revealed no statistically significant association between mask usage and the incidence of surgical site infection. The study concluded that 'it is unclear whether the wearing of surgical facemasks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery'

А, на счет не пустят:
Indeed, the latest National Institute for Health and Care Excellence guidelines on the matter do not require operating staff to wear a mask in theatre.
Уже пускают)))

Это вот буквально навскидку, в антимасочных талмудах примеров таких исследований чуть более чем дофига.
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27.09.2021 16:42 Ответить
Ты сам читал эти ссылки или скопипастил у дружбанов-аниваксеро не читая
1-я ссылка
Our decision to no longer require routine surgical masks for personnel not scrubbed for surgery is a departure from common practice. But the evidence to support this practice does not exist, and studies to establish differences in infection rates with or without face masks will likely be difficult to design and implement given the small potential effect.
По второй - на сайте временная блокировка.
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27.09.2021 16:59 Ответить
Во второй цитата:

The study concluded that 'it is unclear whether the wearing of surgical facemasks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery'.

То есть они вообще не увидели разницы, между тем, носят ли маску или не носят, а некоторые цифры (надеюсь у тебя сайт заработает) показывают наоборот - незначительное преимущество в пользу тех кто не носит... хотя там все в рамках статистической погрешности и в принципе... особой разницы в результатах нету для двух групп (те кто носили и те кто не носил).

В первой обрати внимание чуть выше:
Anesthesia personnel are no longer required to wear disposable face masks in the operating room,

Анестезиолог при операции находится внутри операционной в непосредственной близости от пациента, разве нет?
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27.09.2021 17:23 Ответить
В первом просто не нашли доказательств, ибо маски вошли в практику задолго до эры антибиотиков и подробных исследований в гнойной хирургии, а сейчас по этическим соображениям такие исследования вряд ли проведут.
"Анестезиолог при операции находится внутри операционной в непосредственной близости от пациента, разве нет?" Далеко не всегда. В современных больницах рабочее место анестезиолога выглядит примерно так
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27.09.2021 17:35 Ответить
"...а сейчас по этическим соображениям такие исследования вряд ли проведут."
Но ведь провели. Второе. Там прям все как ... правильно. Не какие-то там сравнения масок разных производителей (это камешек в огород об исследовании воздействия вакцин на организм... помнишь?) тут прямо две группы. Просто: Которые носили и не носили. Никакой разницы.
Это при том, что мне мало времени лезть в пресловутую методичку, там список таких исследований не ограничивается 10ком.

То есть, находясь в закрытом помещении, и выдыхая воздушно-капельную взвесь, которая легче воздуха... он оградился... вон той шторкой)))
Знаешь, у меня спонтанно возникло воспоминание-демотиватор: Придуманный как био-оружие вирус (ты ж помнишь такую версию? как бы не главная в США, например) случайно вырвавшийся на свободу... и "маска, в том числе изготовленная вручную". Вирус такой "Ну да, ну да, пошел я на..."
Ладно, это лирика.
Я не спорю, что в клинике, в которой снимали, скажем "Доктора Хауса" оно выглядит так. Но дааалеко не все больницы в тех же США или в Англии - выглядят так.
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27.09.2021 17:46 Ответить
"Но ведь провели. " Но не провели. Это обзор по очень старым публикациям и там не соблюдены правила для клинических исследований. В его закл. части сказано
It is important not to construe an absence of evidence for effectiveness with evidence for the absence of effectiveness. While there is a lack of evidence supporting the effectiveness of facemasks, there is similarly a lack of evidence supporting their ineffectiveness. With the information currently available, it would be imprudent to recommend the removal of facemasks from surgery. Instead, in the medical field where common practice can so easily become dogma, it is necessary to recognise the constant need to maintain a healthy scepticism towards established beliefs and to periodically re-evaluate and critically assess their scientific merit.

ПС У меня знакомый в маленьком городке в Чехии в больнице за таким пультом работает.
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27.09.2021 17:57 Ответить
Та погоди ты. В каждом исследовании есть теория и практика. Даже в таком бесполезном как дипломы 99% выпускников по менеджменту (я хотел писать настоящее исследование но мне препод запретил ибо слишком нетривиально).
Так то что ты цитируешь обзор теории (они там аж в 19 век заглядывают). А они там приводят в таблицах данные уже практических исследований.
Ну и кроме того...

Прикидываем. Пишут они прямо: маски в операционных бесполезны. А ты представь на минуту что это так и есть.

Как думаешь - им пропустят такую статью? Вооот...
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27.09.2021 18:08 Ответить
А что помешало не пропустить эту статью? Заговорами можно объяснить практически все (но только психиатру).
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27.09.2021 18:12 Ответить
Эта статья, как я думаю, во многом и вышла из-за таких вот дисклеймеров типа как внизу. Мол... мы ничего не утверждаем точно... но возможно... или нет...
А данные там есть. В циферках.
Дисклеймер есть... статья есть... все довольны.
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27.09.2021 18:21 Ответить
что там Ковид вакцинация..вот вам пример в далеком 1963-1964 годах меня с роддома врачи спасали от смерти прокололи 3 взрослых курса мономицина и стрептомицина сегодня препарат ГЕНТАМЕЦИН так вот читаю в Инструкции ПОБОЧНОЕ ДЕСТВИЕ приступы эпилепсии ну то такое и да ПОЛНАЯ ГЛУХОТА у меня упал слух на 30-40 % врач когда первый раз обнаружили сказал еще повезло вам.. (маме) иные после одного укола глохнут на 100%..вот вам и ПОБОЧНОЕ СМЕРТЬ от вакцины--у них также побочное явление...
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27.09.2021 11:47 Ответить
Ви сказали що вас рятували від смерті. По моєму кращу бути глухим на 30-40% і живим ніж годувати червячків під землею. Хоча згідний з тим що препарат дуже небезпечний і давати його людям треба хіба що в дуже крайніх випадках. Можливо ваш і був одним з таких.
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27.09.2021 12:12 Ответить
История похожа на ту, что врач-реаниматолог рассказал. Реанимировали они пациента и еле-еле смогли его заинтубировать, но при этом сломали ему зуб. Так он, после спасения, требовал, чтобы больница ему оплатила лечение зуба. А ведь мог бы остаться симпатичным зубастеньким покойничком...
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27.09.2021 13:03 Ответить
Где и кем фиксируются? . Это табу. Если только не откопают журналисты
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27.09.2021 11:10 Ответить
Что то прорвал «пАнос» словестный, Зе кретинов. Бажающих колоться нет
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27.09.2021 11:15 Ответить
то есть если после вакцинации я склею ласты,то утешением для близких будет фиксация данного факта...

это меня успокаивает...
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27.09.2021 11:21 Ответить
Реально, сразу стало спокойнее...
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27.09.2021 11:22 Ответить
Упыри! А как вы планируете компенсировать родителям гибель 19-летнего парня от пфайзера? На Майдане вас повесить мало.
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27.09.2021 11:36 Ответить
Все неблагоприятные события после вакцинации от COVID-19 строго фиксируются - чтобы данные не разглашались и не попадали в прессу
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27.09.2021 11:39 Ответить
Бобрам пусть это расскажет. Ну или кому еще - готовому слушать ерунду.
У нас в компании делали прививки централизованно те кто хотел.
На следующий день прививишиеся не вышли все. Я готов допустить, что некоторая часть откосила по удачному поводу.
Но те мои знакомые коллеги кто был в числе - их несколько дней "штырило" (боли, температура, общее состояние), и ни одна из них не сообщила об этом.
Ну так как при таких раскладах "любые состояния строго фиксируются"?

Открою тайну: маркетологи из минздрава (я не могу их назвать врачами по этой причине) наслушались россказней чиновников и производителя - и теперь и температуру, и боли и прочее - всем рассказывают мол это "реакция на вакцину", забывая вставить слово "побочная". А потому ... все молча терпят и никто никуда никому не сообщает. И не регистрирует.

З.Ы.: А вот тому пацану, 19-летнему, что недавно загнулся... сильно регистрация помогла? Чудесным образом обнаружена куча побочек, которые до вакцинации странным образом ему не мешали... а потом - бац!!! Но вакцина, конечно же, не причем.

Сказочники с одной стороны и готовые их слушать хомяки с другой - главная беда современной цивилизации.
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27.09.2021 12:09 Ответить
Эта тварь лжет как дышит.
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27.09.2021 12:23 Ответить
покойнику как-то по хер... что ты там фиксируешь. вот, когда сам подохнешь - мы этот факт тоже зафиксируем....
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27.09.2021 12:26 Ответить
"Не ходите медсёстры
На консилиум к Кузину
У санврача Кузина
Большая «кукурузина»" ©️®️
(аллюзия на известную частушку)
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27.09.2021 17:57 Ответить
 
 