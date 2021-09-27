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Новини Коронавірус і карантин
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Всі несприятливі події після вакцинації від COVID-19 суворо фіксуються, - Кузін

Всі несприятливі події після вакцинації від COVID-19 суворо фіксуються, - Кузін

В Україні всі несприятливі події після імунізації підлягають звітуванню та рапортуванню. У МОЗ пояснили, які випадки фіксуються як несприятливі події після імунізації.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами,  будь-які стани, що трапляються впродовж 30 днів після введення вакцини, мають рахуватися як несприятливі події після імунізації.

"Навіть якщо людина потрапила в ДТП, отримала якусь травму тощо – такий випадок буде відрапортований як несприятлива подія після імунізації", - повідомив він.

Якщо пацієнти почуваються погано після вакцинації або в них є якісь специфічні симптоми, вони можуть самостійно подати повідомлення про таку несприятливу подію після імунізації, розповів Кузін.

Читайте також: Вимога про вакцинацію персоналу та відвідувачів поки не поширюється на продуктові магазини, - МОЗ

Будь-які випадки анафілаксії (це підвищена чутливість до компонентів вакцин або до самої вакцини) чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказом до завершення циклу вакцинації.

"Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана. Або їй буде показаний інший тип вакцини для отримання другого щеплення", - пояснив головний санлікар.

Зараз також надали додаткове роз'яснення на рівні областей, оскільки в нас дуже часто плутають синкопальні стани з анафілактичними, розповів Кузін.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 37 153 особи, всього - 6 781 527, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Синкопальний стан – це коли людина перенервувала і знепритомніла. Ми звернули увагу на те, що певна частина людей досить емоційно сприймає сам факт введення вакцини і це призводить до втрати свідомості", - повідомив він.

Оскільки такі випадки були нам відрапортовані, то ми зараз роз'яснили, яка тактика, як правильно відрізняти ці стани на місці проведення щеплення і надали пояснення, що це не є несприятливою подією після імунізації, бо це зв'язано з психоемоційним станом людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
И как поможет эта фиксация умершему 19 летнему студенту Володе Салу?
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27.09.2021 11:09
+6
то есть если после вакцинации я склею ласты,то утешением для близких будет фиксация данного факта...

это меня успокаивает...
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27.09.2021 11:21
+5
Звичайно, тож просто совпадєніє, так співпало просто)))
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27.09.2021 11:18
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И как поможет эта фиксация умершему 19 летнему студенту Володе Салу?
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27.09.2021 11:09 Відповісти
Зараз Вам розкажуть про "нічєво не доказано, такоє биваєт"
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27.09.2021 11:13 Відповісти
А з чого ви взяли, що він помер від вакцинації?
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27.09.2021 11:16 Відповісти
Звичайно, тож просто совпадєніє, так співпало просто)))
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27.09.2021 11:18 Відповісти
Прививатись чи не прививатись, кожен вирішує сам, нікого не заставляють. Думаю рано чи пізно перехворіють всі, а враховуючи що смертність складає 2-3% + плюс ускладнення після хвороби то думаю що краще вакцинуватись. Так можливо від вакцини хтось і помре, але цей відсоток дуже і дуже малий порівняно з смертністю від ковіду. 98% відсотків з тих хто попадає в лікарню в Україні не вакциновані, хоча 1 дозою вакциновано 16% населення, 99,2% тих хто помирає в лікарні від ковіду не вакциновані. У США де вакциновано 70% населення 95% хворих на ковід в лікарні не вакциновані. Тому вакцина - це менше зло.
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27.09.2021 11:33 Відповісти
Дадада, конечно верим, каждому слову, а ещё на рекламу вакцинации вроде денег выделили.
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27.09.2021 11:38 Відповісти
В Уэльсе в ковидниках лежат 85% уколотых. В Израиле то же самое.
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27.09.2021 11:40 Відповісти
Не забывайте давать ссылки на свои источники информации, например так:
https://www.haaretz.com/israel-news/covid-israel-unvaccinated-17-nearly-half-deaths-booster-pfizer-1.10216067 Israel's Unvaccinated 17% Now Account for Nearly Half of COVID Deaths
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27.09.2021 11:57 Відповісти
Давай оправдывайся.

В ковидниках Уэльса 80% прошедших полную вакцинацию.

Были опубликованы новые данные, которые показывают, сколько пациентов с коронавирусом в больницах Уэльса были вакцинированы.

Данные Public Health Wales показывают, что из 614 человек, госпитализированных с Covid 21 сентября, в общей сложности 80,3% (493) из них получили двойной укол, 4,2% (26) получили один укол, а 12,9% (79) были непривитые.
Из 470 стационарных пациентов с коронавирусом в возрасте 60 лет и старше 90% получили обе дозы вакцины, 2,6% - одну дозу и 7% не были вакцинированы.
https://www.walesonline.co.uk/news/health/covid-hospital-cases-wales-vaccinated-21665863.amp
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27.09.2021 12:06 Відповісти
По твоей же ссылке ниже есть информация,
Вот начало абзаца
https://www.walesonline.co.uk/news/health/covid-hospital-cases-wales-vaccinated-21665863.amp However the data clearly demonstrates that people are far more likely to wind up in hospital should they have received no jab at all.

даю в переводе больший отрывак статьи:

"Однако данные ясно показывают, что люди с гораздо большей вероятностью попадут в больницу, если им вообще не сделают укол.

Служба общественного здравоохранения Уэльса объяснила это, сравнив частоту госпитализаций вакцинированных и невакцинированных людей на 100000 населения - аналогично семидневному уровню заражения Covid, о котором сообщается каждый день.

За четырехнедельный период с 23 августа по 19 сентября количество госпитализаций Covid на 100000 человек составило 32 для полностью вакцинированных людей и 53 для невакцинированных.

В возрасте старше 60 лет, когда люди с гораздо большей вероятностью будут нуждаться в стационарном лечении, количество госпитализаций Covid на 100000 составляло 63 для полностью вакцинированных людей и 121 для невакцинированных. Это означает, что если вы не вакцинированы и принадлежите к этой возрастной группе, вероятность того, что вам понадобится госпитализация, в два раза выше."
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27.09.2021 12:17 Відповісти
https://glavcom.ua/ru/interview/pochemu-koronavirus-snova-atakuet-vakcinirovannyy-izrail-intervyu-s-reanimatologom-borisom-brilem-781902.html - щоб закрити тему ось інтервю ізраїльського лікаря-інфекціоніста про вакцинацію і ситуацію з ковідом в Ізраїлі, з даними, статистикою, актуальною інформацією.
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27.09.2021 12:01 Відповісти
Минздрав Израиля: почти 60% умерших от коронавируса в августе были привиты. Умирают и после 3-й дозы.
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27.09.2021 12:11 Відповісти
Давай оправдывайся.
https://www.haaretz.com/israel-news/covid-israel-unvaccinated-17-nearly-half-deaths-booster-pfizer-1.10216067 There are 658 patients in serious condition, compared to 654 a day earlier. Unvaccinated Israelis - who account for 17 percent of the population eligible for a vaccine - make up about two-thirds of the total number of serious cases. The difference is even more pronounced when booster shots are taken into account. In the over-60 age group, 222 of patients in serious condition are unvaccinated, while 101 have received two doses of the vaccine and 46 have received a booster shot. Among those under 60 who are in serious condition, 200 are unvaccinated, 49 have received two doses, and seven have received a booster shot.
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27.09.2021 12:32 Відповісти
Конечно же не заставляют... вот например: учиталю под угрозой увольнения говорят прививаться, и не допускают его к работе.
Но это, конечно, никак не принуждение...
И разумеется строго фиксируется... а нарушивший права и превысивший полномочия директор конечно же строжайше наказывается.
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27.09.2021 12:11 Відповісти
А если хирург не оденет маску или не помоет руки, его в операционную не пустят... Ужас, что творится! Все на демонстрацию протеста!
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27.09.2021 12:36 Відповісти
Хоть знаешь для чего хирург надевает маску? Чтобы слюни в рану пациента не попали, уж точно не от вирусов. Верить в тряпки после полтора года ковидной афёры - верх дебилизма.
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27.09.2021 12:42 Відповісти
"Хоть знаешь для чего хирург надевает маску? Чтобы слюни в рану пациента не попали, уж точно не от вирусов. "
А ты считаешь, что слюна людей стерильна и опасна сама по себе? Антиваксер, ну ты и идиот!
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27.09.2021 12:49 Відповісти
І шоб з рани нічого не приснуло. Тому - ще й окуляри.
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28.09.2021 06:15 Відповісти
То есть я правильно тебя понял: учитель входит в класс предпринимать некие действия для лечения больных детей. Причем - больных настолько, что им понадобилось оперативное вмешательство.
В то же время подобных мер предосторожности от, например, терапевта (участкового) никто не требовал, равно как и от какого-нить узкого специалиста - до повальной паники, разумеется. А ведь осмотр иногда предполагает довольно-таки тесный контакт. В замкнутом помещении, которое обеззараживается и вентилируется куда как хуже чем операционная. Или, например, чем учебный класс...
Извини, но ты б еще требование герметизации в какой-нить МКС творчески обыграл на эту тему))
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27.09.2021 16:32 Відповісти
То есть ты неправильно понял.
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27.09.2021 16:44 Відповісти
Ты про этот случай помнишь?
https://hubloid.com.ua/society/v-ssha-nevaktsinirovannyi-uchitel-vyzval-vspyshku-covid-v-shkole.html Учитель снял маску в классе и заразил половину класса Риск заражения зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. Восемь из десяти учеников в первых двух рядах были инфицированы. В Калифорнии непривитый учитель снял маску на уроке, в результате чего заразил половину класса коронавирусом. В дальнейшем это привело к резкому росту заболеваемости коронавирусом в школе. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на исследование Центров США по контролю и профилактике заболеваний.
А теперь предствь то же самое в операционной.
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27.09.2021 17:13 Відповісти
Я-то понял. А ты проигнорировал сравнение важных показателей: операционная в которой идет излечение (точнее - попытка) настолько сложной болезни, что обычными таблетками бесполезно... и класс. Тут более объективным будет обычный кабинет обычного участкового. Да и то, не в пользу врача ибо класс размером поболее будет. И санитарное состояние там часто похуже - в силу отсутствия гардероба, более редкой санобработки и так далее.
Так вот - обычный кабинет обычного участкового в котором маску никто никогда (уточнение - до начала паники с 2000+ видом респираторного заболевания) не носил и не парился по этому поводу.
Или ты хочешь сказать, что участковые врачи повсеместно маски носили? Та ну. А оставшиеся 2000 видов респираторных заболеваний тогда никуда не делись.

Я представил. Да примерно то же самое, что в маршрутке, в которой я езжу каждый день. Как бы не легче))) И (грохот фанфар)... результат мы знаем.
Знаешь шо... и что-то я не наблюдаю геометрической прогрессии по заболевшим из-за этих самых маршруток. А ведь есть еще и магазины... и много чего еще...
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27.09.2021 17:30 Відповісти
Мой стоматолог маску носил и до 2020.
А прогрессию мы сейчас проверим. По Украине 7 августа 1054 случая, 28-е августа 2082, 15 сент 4640, 25 сент 8267
1-е удвоение 21 день, 2-е 18 дней, 3-е 10 дней. Да, тут не геометрическая прогрессия, тут по экспоненте растет.
Антиваксеры, вы за это боролись.
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27.09.2021 17:51 Відповісти
Хм, а мы разве про стоматологов говорим и фотки стоматологии рассматриваем?))
Мой тоже носил. Ну там такое, знаешь ли... кровь брызжет иногда из зубов-то... из отсоса слюны... в общем он себя защищал и я его понимаю.
Просто в маршрутке я обычно реже плюю в людей кровью, чем в стоматологии...
Давай проверять.

Каждый из 1054 больных... едет в маршрутке. По пути заходит в магазин. А там... 90% со спущенными масками, разве не так? Так-так и никак иначе. Ну или в бассейн идет или в спортзал - в раздевалку. А там их не носит НИКТО. То есть по пути он имеет далеко за сотню контактов.
1054 * 100 только за день. То есть уже на 28ое (инкубационный период берем стандартный, даром что у Дельты - которая по словам министра Ляшка вытеснила остальные - он в два раза меньше, а то и еще меньше). Так вот, пусть на 28ое.
1054*100 ... 105 400.
Вот так бы и было бы. Если бы не храбрые антиваксеры, развеявшие мифы про всякие там "аааа, мы все умрем"... Умрем. Тока не сегодня))
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27.09.2021 18:03 Відповісти
Кровь брызжет? Тебе что, у стоматолога артерии резали? Меняй стоматолога. И маски стоматологи носят не столько из-за крови, сколько из-за ОРВИ и гриппа.
А антиваксерам неплохо бы прочитать про базовое число репродукции вируса, а не выдумывать псевдонаучную херню.
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27.09.2021 18:08 Відповісти
1. Статейку про учителя, который заразил ну никак не базовое число - привел ты, а не я. Она суть сказка? Ну ОК))))))
2. Стоматолог великолепен. Ты шо, мне таких трудов стоило его найти... да еще и не за золотые горы... удаление зуба оно такое... Иногда пациент слишком любопытен или же на него не подействовало обезбаливающее (на меня как-то подряд три дозы не подействовало... прикинь) и он такой "та давайте док, я потерплю"...
Кровь брызжет потому что дерганый пациент ею плюется, из-за того что дергается, а этот вот отсос во рту... в общем не спрашивай. Жизнь богаче учебников по стоматологии.
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27.09.2021 18:19 Відповісти
Придется таки тебя носом натікать в определение.
И́ндекс репроду́кции[1] ({\displaystyle R_{0}}R_{0}, в медицинской литературе часто базовое репродуктивное число[2]; также базовый показатель репродукции[3], базовая скорость репродукции[4], основное репродуктивное число[5] и др.) - безразмерный параметр, характеризующий заразность инфекционного заболевания в медицинской и ветеринарной эпидемиологии. Обычно определяется как количество индивидуумов, которые будут заражены типичным[6] заболевшим, попавшим в полностью неиммунизированное окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения заболевания (например, карантина)[7].
Учитель в школе не есть типичным заболевшим, да и число зараженных (12) не очень отличается от базового числа репродукции для дельты 5-8. А тут вылезаешь ты и лепишь 100 за день.
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27.09.2021 18:29 Відповісти
Ок. 5-8 число репродукции. Берем учебник (который несколько беднее чем жизнь).
И сравниваем твои же данные.
1054 = день один.
Инкубационный период
Должно быть 5-8к с гаком.
А было всего-то 2.
Это безотносительно того, что есть суперраспространители, о которых писали.
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28.09.2021 08:47 Відповісти
То есть ты считаешь, что все 1054 выявленных случая были именно штамма дельта, что они не были изолированы и гуляли среди полностью неиммунизированного безмасочного населения и сами без масок? Обалдеть!
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28.09.2021 10:38 Відповісти
Ну, допустим, что штамм Дельта вытеснил прочие штаммы - это не я говорю. Это ВОЗ говорит. Адепты вакцинации, как мы оба помним.
https://focus.ua/world/493425-delta-shtamm-covid-19-stal-silnee-i-vytesnil-drugie-mutacii-koronavirusa-voz
Или ты подвергаешь сомнению слова своих же соратников?)) Ну ОК, не 100% а 99%, то есть не 1054, а 1043 (0,46 чел. округляем в меньшую сторону, негоже людей половинить). Остальные другими штаммами, чуть менее заразными, но - все же опасными.

Конечно не были. Они ведь ДО того как сделали тест, позволивший выявить что у них вообще корона - вполне себе гуляли по городу, будучи заразными. Во время инкубационного периода же. Гуляли они среди почти полностью неиммунизированного населения. Доля вакцинированных, мы не давно обсуждали - что-то около 12%, это без учета пресловутых купленных справок. На счет масок - так на подбородке или приспущенная на нос - у меня вообще иногда возникают сомнения, если честно, что ты вообще бываешь в общественном транспорте. Тогда бы ты так не сомневался. И у самих маски были либо приспущены как у большинства или ваще на подбородке. И конечно же - меняли они их не сразу как они намокали, а как припечет... в общем как ни крути а реальность богаче официальных отчетов.

Вот именно так - как обычно происходит в переполненных маршрутках. Вот там реально - "обалдеть". Там при плотности контакта и приспущенной масочке... твои формальные книжные цфиры смело можно умножать на 50 минимум а то и на 100. Это считай - прямая передача. Больной тупо дышит в лицо соседу, а тот - еще двум... а окна не открыть... "мне дуууууееееетттт"...
Вот такое вот ... "обалдеть"...
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28.09.2021 10:59 Відповісти
Твоя ссылка от 23 сентября, а мы обсуждаем заболеваемость 7 августа. И в ссылке шло о мировой статистике, там на фоне Индии, Бразилии и России наши несколько тыс погоды не делают.
Кроме того
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/7303693/ По состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 300 случаев заражения индийским штаммом "Дельта".
Так что около 25% среди 1054 7 августа были с дельтой.
Вакцинированных на 7 августа было 9,3% плюс 5,5% переболевших итого около 15% иммунизированных (тут надо бы еще учесть, что переболевших в реале больше, не все обращаются к врачам, но данных по ним нет).
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28.09.2021 11:42 Відповісти
Ты вот сейчас так подаешь информацию, будто бы только Дельты и стоит опасаться, а остальные штаммы стали не опасней безобиднейшей мухи. Пусть 30% были с Дельтой - остальные 70% от этого менее заразными не стали. А я напомню - в свое время мы имели 20к+ случаев без всякой дельты.
Ты переболевших не прибавляй - потому как нужно вычесть еще липовые справки о вакцинации. То на то примерно.
Про реально переболевших... тут ты прав. Вообще - послушай Дубровского, он дельные вещи на эту тему говорит.
Добро. Я отниму от 1054 сразу 15% (прочие штаммы же тоже заразны) и умножу на 5-8 и все равно будет это более чем 2к.
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28.09.2021 11:48 Відповісти
И да. Вакцинированный, но болеющий в легкой форме - без ИВЛ и прочих вещей которыми пугают - но сделавший тест (обязательное условие для командировок в некоторые страны, даже с сертификатом вакцинации) по каким-либо причинам (см. пример с тестом, легкий кашель и перепуганный адепт бежит делать тест ибо страшно ты шо... а вдруг) - попадает в статистику больных.
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28.09.2021 11:01 Відповісти
Шо ти верзеш?? Вони маски і окуляри напялюють безпосередньо перед маніпуляціями, бо, як вище написали: кров, слина, додам - зубна пилюка. Краще знов розкажи, як ти завдяки маскам пережив свиняче-курячі грипи.
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28.09.2021 06:11 Відповісти
Да, кстати, чуть не забыл.
Есть не 1 и не 2 а много более исследований, которые подвергают сомнительности эффективность ношения хирургами масок в операционной. Например
1. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/

Statistical analysis of the extracted data revealed no statistically significant association between mask usage and the incidence of surgical site infection. The study concluded that 'it is unclear whether the wearing of surgical facemasks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery'

А, на счет не пустят:
Indeed, the latest National Institute for Health and Care Excellence guidelines on the matter do not require operating staff to wear a mask in theatre.
Уже пускают)))

Это вот буквально навскидку, в антимасочных талмудах примеров таких исследований чуть более чем дофига.
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27.09.2021 16:42 Відповісти
Ты сам читал эти ссылки или скопипастил у дружбанов-аниваксеро не читая
1-я ссылка
Our decision to no longer require routine surgical masks for personnel not scrubbed for surgery is a departure from common practice. But the evidence to support this practice does not exist, and studies to establish differences in infection rates with or without face masks will likely be difficult to design and implement given the small potential effect.
По второй - на сайте временная блокировка.
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27.09.2021 16:59 Відповісти
Во второй цитата:

The study concluded that 'it is unclear whether the wearing of surgical facemasks by members of the surgical team has any impact on surgical wound infection rates for patients undergoing clean surgery'.

То есть они вообще не увидели разницы, между тем, носят ли маску или не носят, а некоторые цифры (надеюсь у тебя сайт заработает) показывают наоборот - незначительное преимущество в пользу тех кто не носит... хотя там все в рамках статистической погрешности и в принципе... особой разницы в результатах нету для двух групп (те кто носили и те кто не носил).

В первой обрати внимание чуть выше:
Anesthesia personnel are no longer required to wear disposable face masks in the operating room,

Анестезиолог при операции находится внутри операционной в непосредственной близости от пациента, разве нет?
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27.09.2021 17:23 Відповісти
В первом просто не нашли доказательств, ибо маски вошли в практику задолго до эры антибиотиков и подробных исследований в гнойной хирургии, а сейчас по этическим соображениям такие исследования вряд ли проведут.
"Анестезиолог при операции находится внутри операционной в непосредственной близости от пациента, разве нет?" Далеко не всегда. В современных больницах рабочее место анестезиолога выглядит примерно так
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27.09.2021 17:35 Відповісти
"...а сейчас по этическим соображениям такие исследования вряд ли проведут."
Но ведь провели. Второе. Там прям все как ... правильно. Не какие-то там сравнения масок разных производителей (это камешек в огород об исследовании воздействия вакцин на организм... помнишь?) тут прямо две группы. Просто: Которые носили и не носили. Никакой разницы.
Это при том, что мне мало времени лезть в пресловутую методичку, там список таких исследований не ограничивается 10ком.

То есть, находясь в закрытом помещении, и выдыхая воздушно-капельную взвесь, которая легче воздуха... он оградился... вон той шторкой)))
Знаешь, у меня спонтанно возникло воспоминание-демотиватор: Придуманный как био-оружие вирус (ты ж помнишь такую версию? как бы не главная в США, например) случайно вырвавшийся на свободу... и "маска, в том числе изготовленная вручную". Вирус такой "Ну да, ну да, пошел я на..."
Ладно, это лирика.
Я не спорю, что в клинике, в которой снимали, скажем "Доктора Хауса" оно выглядит так. Но дааалеко не все больницы в тех же США или в Англии - выглядят так.
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27.09.2021 17:46 Відповісти
"Но ведь провели. " Но не провели. Это обзор по очень старым публикациям и там не соблюдены правила для клинических исследований. В его закл. части сказано
It is important not to construe an absence of evidence for effectiveness with evidence for the absence of effectiveness. While there is a lack of evidence supporting the effectiveness of facemasks, there is similarly a lack of evidence supporting their ineffectiveness. With the information currently available, it would be imprudent to recommend the removal of facemasks from surgery. Instead, in the medical field where common practice can so easily become dogma, it is necessary to recognise the constant need to maintain a healthy scepticism towards established beliefs and to periodically re-evaluate and critically assess their scientific merit.

ПС У меня знакомый в маленьком городке в Чехии в больнице за таким пультом работает.
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27.09.2021 17:57 Відповісти
Та погоди ты. В каждом исследовании есть теория и практика. Даже в таком бесполезном как дипломы 99% выпускников по менеджменту (я хотел писать настоящее исследование но мне препод запретил ибо слишком нетривиально).
Так то что ты цитируешь обзор теории (они там аж в 19 век заглядывают). А они там приводят в таблицах данные уже практических исследований.
Ну и кроме того...

Прикидываем. Пишут они прямо: маски в операционных бесполезны. А ты представь на минуту что это так и есть.

Как думаешь - им пропустят такую статью? Вооот...
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27.09.2021 18:08 Відповісти
А что помешало не пропустить эту статью? Заговорами можно объяснить практически все (но только психиатру).
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27.09.2021 18:12 Відповісти
Эта статья, как я думаю, во многом и вышла из-за таких вот дисклеймеров типа как внизу. Мол... мы ничего не утверждаем точно... но возможно... или нет...
А данные там есть. В циферках.
Дисклеймер есть... статья есть... все довольны.
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27.09.2021 18:21 Відповісти
что там Ковид вакцинация..вот вам пример в далеком 1963-1964 годах меня с роддома врачи спасали от смерти прокололи 3 взрослых курса мономицина и стрептомицина сегодня препарат ГЕНТАМЕЦИН так вот читаю в Инструкции ПОБОЧНОЕ ДЕСТВИЕ приступы эпилепсии ну то такое и да ПОЛНАЯ ГЛУХОТА у меня упал слух на 30-40 % врач когда первый раз обнаружили сказал еще повезло вам.. (маме) иные после одного укола глохнут на 100%..вот вам и ПОБОЧНОЕ СМЕРТЬ от вакцины--у них также побочное явление...
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27.09.2021 11:47 Відповісти
Ви сказали що вас рятували від смерті. По моєму кращу бути глухим на 30-40% і живим ніж годувати червячків під землею. Хоча згідний з тим що препарат дуже небезпечний і давати його людям треба хіба що в дуже крайніх випадках. Можливо ваш і був одним з таких.
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27.09.2021 12:12 Відповісти
История похожа на ту, что врач-реаниматолог рассказал. Реанимировали они пациента и еле-еле смогли его заинтубировать, но при этом сломали ему зуб. Так он, после спасения, требовал, чтобы больница ему оплатила лечение зуба. А ведь мог бы остаться симпатичным зубастеньким покойничком...
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27.09.2021 13:03 Відповісти
Где и кем фиксируются? . Это табу. Если только не откопают журналисты
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27.09.2021 11:10 Відповісти
Что то прорвал «пАнос» словестный, Зе кретинов. Бажающих колоться нет
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27.09.2021 11:15 Відповісти
то есть если после вакцинации я склею ласты,то утешением для близких будет фиксация данного факта...

это меня успокаивает...
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27.09.2021 11:21 Відповісти
Реально, сразу стало спокойнее...
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27.09.2021 11:22 Відповісти
Упыри! А как вы планируете компенсировать родителям гибель 19-летнего парня от пфайзера? На Майдане вас повесить мало.
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27.09.2021 11:36 Відповісти
Все неблагоприятные события после вакцинации от COVID-19 строго фиксируются - чтобы данные не разглашались и не попадали в прессу
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27.09.2021 11:39 Відповісти
Бобрам пусть это расскажет. Ну или кому еще - готовому слушать ерунду.
У нас в компании делали прививки централизованно те кто хотел.
На следующий день прививишиеся не вышли все. Я готов допустить, что некоторая часть откосила по удачному поводу.
Но те мои знакомые коллеги кто был в числе - их несколько дней "штырило" (боли, температура, общее состояние), и ни одна из них не сообщила об этом.
Ну так как при таких раскладах "любые состояния строго фиксируются"?

Открою тайну: маркетологи из минздрава (я не могу их назвать врачами по этой причине) наслушались россказней чиновников и производителя - и теперь и температуру, и боли и прочее - всем рассказывают мол это "реакция на вакцину", забывая вставить слово "побочная". А потому ... все молча терпят и никто никуда никому не сообщает. И не регистрирует.

З.Ы.: А вот тому пацану, 19-летнему, что недавно загнулся... сильно регистрация помогла? Чудесным образом обнаружена куча побочек, которые до вакцинации странным образом ему не мешали... а потом - бац!!! Но вакцина, конечно же, не причем.

Сказочники с одной стороны и готовые их слушать хомяки с другой - главная беда современной цивилизации.
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27.09.2021 12:09 Відповісти
Эта тварь лжет как дышит.
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27.09.2021 12:23 Відповісти
покойнику как-то по хер... что ты там фиксируешь. вот, когда сам подохнешь - мы этот факт тоже зафиксируем....
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27.09.2021 12:26 Відповісти
https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html https://rumble.com/vn0gc5-.-.-....html

Израиль. Обращение религиозного судьи-раввина Ури Софер. Он говорит, что многие заболевают после 3 дозы, и говорит о последствиях вкцнции после первых 2 доз.
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27.09.2021 15:52 Відповісти
"Не ходите медсёстры
На консилиум к Кузину
У санврача Кузина
Большая «кукурузина»" ©️®️
(аллюзия на известную частушку)
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27.09.2021 17:57 Відповісти
 
 