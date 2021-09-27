Всі несприятливі події після вакцинації від COVID-19 суворо фіксуються, - Кузін

В Україні всі несприятливі події після імунізації підлягають звітуванню та рапортуванню. У МОЗ пояснили, які випадки фіксуються як несприятливі події після імунізації.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, будь-які стани, що трапляються впродовж 30 днів після введення вакцини, мають рахуватися як несприятливі події після імунізації.

"Навіть якщо людина потрапила в ДТП, отримала якусь травму тощо – такий випадок буде відрапортований як несприятлива подія після імунізації", - повідомив він.

Якщо пацієнти почуваються погано після вакцинації або в них є якісь специфічні симптоми, вони можуть самостійно подати повідомлення про таку несприятливу подію після імунізації, розповів Кузін.

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Будь-які випадки анафілаксії (це підвищена чутливість до компонентів вакцин або до самої вакцини) чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказом до завершення циклу вакцинації.

"Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана. Або їй буде показаний інший тип вакцини для отримання другого щеплення", - пояснив головний санлікар.

Зараз також надали додаткове роз'яснення на рівні областей, оскільки в нас дуже часто плутають синкопальні стани з анафілактичними, розповів Кузін.

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"Синкопальний стан – це коли людина перенервувала і знепритомніла. Ми звернули увагу на те, що певна частина людей досить емоційно сприймає сам факт введення вакцини і це призводить до втрати свідомості", - повідомив він.

Оскільки такі випадки були нам відрапортовані, то ми зараз роз'яснили, яка тактика, як правильно відрізняти ці стани на місці проведення щеплення і надали пояснення, що це не є несприятливою подією після імунізації, бо це зв'язано з психоемоційним станом людини.

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