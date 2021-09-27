После покушения на Шефира охрану Зеленского не усиливали, - УГО

Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе. После покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали.

Об этом в Суспільному сообщили в Управлении государственной охраны (УГО), передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" охраняет президента Управление госохраны.

В пресс-службе УГО рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе. Там отметили, что после покушения на Сергея Шефира охрану Зеленского не усиливали. Других работников Офиса Президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы, отметили там.

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Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.