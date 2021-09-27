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Новости Покушение на Шефира
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После покушения на Шефира охрану Зеленского не усиливали, - УГО

После покушения на Шефира охрану Зеленского не усиливали, - УГО

Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе. После покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали.

Об этом в Суспільному сообщили в Управлении государственной охраны (УГО), передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" охраняет президента Управление госохраны.

В пресс-службе УГО рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе. Там отметили, что после покушения на Сергея Шефира охрану Зеленского не усиливали. Других работников Офиса Президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы, отметили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) УГО (179) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+13
После псевдо покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали. В сценарии не прописано
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27.09.2021 17:51
+11
"Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе."

именно поэтому в кортеже пороха было 5 машин а у бедосика 50
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27.09.2021 17:52
+9
зачєм єйо усілівать - она і так сільна:
50 авт, 200 охоронців, 300 "тихарів"-топтунів
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27.09.2021 17:58
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А на фіга на 20 машин велосипедний кортедж Зеленського збільшили?
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27.09.2021 17:50 Ответить
Запасную цепь и велоаптечку везут. Вдруг Вовану какой ни будь кондитер диверсию устроит...

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27.09.2021 18:18 Ответить
лучшее доказательство факта фальсификации "покушения")

Зачем усиливать - если никакого нападения на шефира не было, а лишь развод лохов)
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27.09.2021 18:30 Ответить
После псевдо покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали. В сценарии не прописано
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27.09.2021 17:51 Ответить
так не усиливали или не разглашается ибо гостайна ?? )))))))))))
от жабы брехливые
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27.09.2021 17:52 Ответить
зачєм єйо усілівать - она і так сільна:
50 авт, 200 охоронців, 300 "тихарів"-топтунів
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27.09.2021 17:58 Ответить
целая дивизия СС
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27.09.2021 23:25 Ответить
"Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе."

именно поэтому в кортеже пороха было 5 машин а у бедосика 50
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27.09.2021 17:52 Ответить
Попытка не пытка....
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27.09.2021 17:53 Ответить
кому он нужен шут гороховый
а вот охрану Ермака ....
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27.09.2021 17:54 Ответить
это просто друзья
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27.09.2021 17:54 Ответить
надо что бы Маруся Зверобой выступила по ТВ, сразу памперсы, и усилят.
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27.09.2021 17:57 Ответить
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27.09.2021 17:59 Ответить
"Гостайна" - однако! =)
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27.09.2021 18:32 Ответить
тоді нвіщо весь цей балаган із шофаром
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27.09.2021 17:59 Ответить
Не понял одного.
Это опять Луцкий террорист?
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27.09.2021 18:01 Ответить
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27.09.2021 18:12 Ответить
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27.09.2021 18:13 Ответить
Куда больше ? Противно , что настоящие ПАТРИОТЫ - Герои должны терпеть цирк ГНИД Зеублюдочною мерзскую ИУДИНУ и его прихлибателей
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27.09.2021 18:17 Ответить
торба с дерьмом охраны не требует
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27.09.2021 18:25 Ответить
Ну это как бы намек на то, что ЗЕ знает, что это было за "покушение".

В противном случае оно бы уже ездило в танке под прикрытием вертолетов с ротой тяжело экипированного спецназа.
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27.09.2021 18:40 Ответить
но запас памперсов четыреждыуклонисту следует увеличить.
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27.09.2021 18:50 Ответить


но запас памперсов четыреждыуклонисту следует увеличить. Жодного б не дав! Нехай би ходив сцяками смердючий, Сам же ж, налохмачений, ломанувся до своєї домовини завчасно. Авжеж, нЄЛОХ!!! Нехай Щастить!!!!!!
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28.09.2021 01:44 Ответить
а для чого збільшувати охорону презіку після зйомок чергової серії 95-го кварталу?
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27.09.2021 18:50 Ответить
Ну, это естественно, ведь кому кому а писюанисту точно известно за сценарий имитации покушения на Зефира, пардок, Кефира, да, что это я, аааа вспомнил, Шифера! Ленка писала, и шоб он не прочёл?
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27.09.2021 19:31 Ответить
Є така професія - Батьківщину боронити.А є - чиюсь сраку.Сракоохоронець називається.І мені цікаво,вони дійсно готові вмирати за усяких гнид?
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27.09.2021 19:43 Ответить
А от кого защищать? От себя?
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27.09.2021 20:54 Ответить
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27.09.2021 20:58 Ответить
шофер то і є шофер,чого його зайве с ПОКУШАТИ... Якщо й так,то за людоїдство тре садити,а не за розхід напівпорожніх набоїв
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28.09.2021 01:35 Ответить
Так зазвичай паРаша своїх агентів не прибирає. Ось ... резидент ЗЕбіл - капітулянт
виручив вбивць вангеровців. Дивись він і ще багато в чому стане в нагоді кремлю.
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28.09.2021 07:14 Ответить
 
 