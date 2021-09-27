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Новини Замах на Шефіра
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Після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали, - УДО

Після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали, - УДО

Охорона президентів України посилена з початку війни на Донбасі. Після замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра охорону чинному президенту Володимиру Зеленському не посилювали.

Про це Суспільному повідомили в Управлінні державної охорони (УДО), передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" охороняє президента Управління держохорони.

У пресслужбі УДО розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Там зауважили, що після замаху на Сергія Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу Президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи, зазначили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР допоможе з розслідуванням замаху на Шефіра, - Єнін

Кількість автомобілів кортежу президента і охоронців-спецпризначенців в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) УДО (108) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+13
После псевдо покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали. В сценарии не прописано
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27.09.2021 17:51
+11
"Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе."

именно поэтому в кортеже пороха было 5 машин а у бедосика 50
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27.09.2021 17:52
+9
зачєм єйо усілівать - она і так сільна:
50 авт, 200 охоронців, 300 "тихарів"-топтунів
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27.09.2021 17:58
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А на фіга на 20 машин велосипедний кортедж Зеленського збільшили?
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27.09.2021 17:50 Відповісти
Запасную цепь и велоаптечку везут. Вдруг Вовану какой ни будь кондитер диверсию устроит...

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27.09.2021 18:18 Відповісти
лучшее доказательство факта фальсификации "покушения")

Зачем усиливать - если никакого нападения на шефира не было, а лишь развод лохов)
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27.09.2021 18:30 Відповісти
После псевдо покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали. В сценарии не прописано
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27.09.2021 17:51 Відповісти
так не усиливали или не разглашается ибо гостайна ?? )))))))))))
от жабы брехливые
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27.09.2021 17:52 Відповісти
зачєм єйо усілівать - она і так сільна:
50 авт, 200 охоронців, 300 "тихарів"-топтунів
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27.09.2021 17:58 Відповісти
целая дивизия СС
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27.09.2021 23:25 Відповісти
"Охрана президентов Украины усилена с начала войны на Донбассе."

именно поэтому в кортеже пороха было 5 машин а у бедосика 50
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27.09.2021 17:52 Відповісти
Попытка не пытка....
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27.09.2021 17:53 Відповісти
кому он нужен шут гороховый
а вот охрану Ермака ....
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27.09.2021 17:54 Відповісти
это просто друзья
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27.09.2021 17:54 Відповісти
надо что бы Маруся Зверобой выступила по ТВ, сразу памперсы, и усилят.
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27.09.2021 17:57 Відповісти
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27.09.2021 17:59 Відповісти
"Гостайна" - однако! =)
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27.09.2021 18:32 Відповісти
тоді нвіщо весь цей балаган із шофаром
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27.09.2021 17:59 Відповісти
Не понял одного.
Это опять Луцкий террорист?
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27.09.2021 18:01 Відповісти
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27.09.2021 18:12 Відповісти
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27.09.2021 18:13 Відповісти
Куда больше ? Противно , что настоящие ПАТРИОТЫ - Герои должны терпеть цирк ГНИД Зеублюдочною мерзскую ИУДИНУ и его прихлибателей
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27.09.2021 18:17 Відповісти
торба с дерьмом охраны не требует
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27.09.2021 18:25 Відповісти
Ну это как бы намек на то, что ЗЕ знает, что это было за "покушение".

В противном случае оно бы уже ездило в танке под прикрытием вертолетов с ротой тяжело экипированного спецназа.
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27.09.2021 18:40 Відповісти
но запас памперсов четыреждыуклонисту следует увеличить.
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27.09.2021 18:50 Відповісти


но запас памперсов четыреждыуклонисту следует увеличить. Жодного б не дав! Нехай би ходив сцяками смердючий, Сам же ж, налохмачений, ломанувся до своєї домовини завчасно. Авжеж, нЄЛОХ!!! Нехай Щастить!!!!!!
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28.09.2021 01:44 Відповісти
а для чого збільшувати охорону презіку після зйомок чергової серії 95-го кварталу?
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27.09.2021 18:50 Відповісти
Ну, это естественно, ведь кому кому а писюанисту точно известно за сценарий имитации покушения на Зефира, пардок, Кефира, да, что это я, аааа вспомнил, Шифера! Ленка писала, и шоб он не прочёл?
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27.09.2021 19:31 Відповісти
Є така професія - Батьківщину боронити.А є - чиюсь сраку.Сракоохоронець називається.І мені цікаво,вони дійсно готові вмирати за усяких гнид?
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27.09.2021 19:43 Відповісти
А от кого защищать? От себя?
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27.09.2021 20:54 Відповісти
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27.09.2021 20:58 Відповісти
шофер то і є шофер,чого його зайве с ПОКУШАТИ... Якщо й так,то за людоїдство тре садити,а не за розхід напівпорожніх набоїв
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28.09.2021 01:35 Відповісти
Так зазвичай паРаша своїх агентів не прибирає. Ось ... резидент ЗЕбіл - капітулянт
виручив вбивць вангеровців. Дивись він і ще багато в чому стане в нагоді кремлю.
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28.09.2021 07:14 Відповісти
 
 