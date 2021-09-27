Після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали, - УДО
Охорона президентів України посилена з початку війни на Донбасі. Після замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра охорону чинному президенту Володимиру Зеленському не посилювали.
Про це Суспільному повідомили в Управлінні державної охорони (УДО), передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" охороняє президента Управління держохорони.
У пресслужбі УДО розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Там зауважили, що після замаху на Сергія Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу Президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи, зазначили там.
Кількість автомобілів кортежу президента і охоронців-спецпризначенців в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Зачем усиливать - если никакого нападения на шефира не было, а лишь развод лохов)
от жабы брехливые
50 авт, 200 охоронців, 300 "тихарів"-топтунів
именно поэтому в кортеже пороха было 5 машин а у бедосика 50
а вот охрану Ермака ....
Это опять Луцкий террорист?
В противном случае оно бы уже ездило в танке под прикрытием вертолетов с ротой тяжело экипированного спецназа.
но запас памперсов четыреждыуклонисту следует увеличить. Жодного б не дав! Нехай би ходив сцяками смердючий, Сам же ж, налохмачений, ломанувся до своєї домовини завчасно. Авжеж, нЄЛОХ!!! Нехай Щастить!!!!!!
виручив вбивць вангеровців. Дивись він і ще багато в чому стане в нагоді кремлю.