Після замаху на Шефіра охорону Зеленського не посилювали, - УДО

Охорона президентів України посилена з початку війни на Донбасі. Після замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра охорону чинному президенту Володимиру Зеленському не посилювали.

Про це Суспільному повідомили в Управлінні державної охорони (УДО), передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" охороняє президента Управління держохорони.

У пресслужбі УДО розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Там зауважили, що після замаху на Сергія Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу Президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи, зазначили там.

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Кількість автомобілів кортежу президента і охоронців-спецпризначенців в УДО не розголошують, оскільки це є державною таємницею.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.