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Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

Украине пора начинать проводить политику, ориентированную на собственные интересы, а не ждать реакцию международных партнеров.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас за 30 лет независимости выработалась такая "партнерозависимость": "А что скажут партнеры?", "А куда мы без партнеров?","А пусть сначала партнеры договорятся, а потом мы там где подскочим, где поддержим "... Я категорически предлагаю оторваться от этой логики, потому что так долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны не бояться выстраивать свою политику ", - отметил Кулеба.

Глава МИД акцентировал, что необходимо работать с партнерами, заручаться их поддержкой, но полагаться только на себя.

"И Беларусь - это классический случай, где мы должны испытывать именно эту модель ... У нас тысяча километров общей границы с режимом человека, который много лет притворялась другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую конюшню. Беларусь - это та сфера, где Украина должна внедрять свою собственную политику ", - убежден глава украинской дипломатии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы. ВИДЕО

Кулеба добавил, что политика может отличаться в нюансах, но принципиальным остается непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Глава МИД вспомнил о необходимости полагаться исключительно на свои силы, говоря и о вероятной встреча Зеленского и Путина. Этим он обосновывал ее целесообразность, несмотря на сотрудничество с другими партнерами Украины в нормандской формате (Германия, Франция).

Читайте также: Кулеба - Пескову: "Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ, мы сами разберемся, что делать в интересах украинского народа

Автор: 

Беларусь (7889) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
"30 лет партнерозависимость"
Это была НЕ "партнерозависимость", а РАШКАзависимость.
Вот от нее и избавляйтесь!
И, для начала, хотя бы перестаньте продавать на Пашку сериальчики и перестаньте вылизывать у второсортных ватных "певцов", проводя их концерты.
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28.09.2021 02:10
+11
самостоятельние чувакі хотят дєрєбаніть народ не оглядиваясь на партньоров... Приклад уХйла дуже зайшов у вовині задумочкичи...
Чи хочуть довести до майдану та війни рашистів на розруху країни... Що це? перше чи друге?
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28.09.2021 02:31
+10
Ага, вы зеленые уроды разогнали своей недолугостью всех партнеров Украины.
У партнерства есть синоним сотоварищество. А теперь благодаря бездарности теперешней власти, Украина лишилась каих-либо партнеров и товарищей.
Будем загибаться в "гордом" одиночестве.
Чтоб вам, уродам, пусто было.
Вы сделали все, чтоб Украина осталась одна со своими проблемами
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28.09.2021 03:02
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Правила форума Совет форумчан
"30 лет партнерозависимость"
Это была НЕ "партнерозависимость", а РАШКАзависимость.
Вот от нее и избавляйтесь!
И, для начала, хотя бы перестаньте продавать на Пашку сериальчики и перестаньте вылизывать у второсортных ватных "певцов", проводя их концерты.
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28.09.2021 02:10 Ответить
В текущей ситуации с таким подходом очень велика вероятность, что внешнюю политику Украины станут диктовать олигархи.
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28.09.2021 02:18 Ответить
самостоятельние чувакі хотят дєрєбаніть народ не оглядиваясь на партньоров... Приклад уХйла дуже зайшов у вовині задумочкичи...
Чи хочуть довести до майдану та війни рашистів на розруху країни... Що це? перше чи друге?
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28.09.2021 02:31 Ответить
И то и другое , кулеба обыкновенная марионетка офиса зедерьмачья ,а Майя Санду сказала это ему прямо глаза . Ленка Зе и хламидия -арахамия восхищаются беспределом китайцев ! Если зеУБЛЮДКОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ ЗАВТРА БУДЕТЕ известно в каком болоте
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28.09.2021 06:21 Ответить
На каждого Кучму есть свой майор Мельниченко....
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28.09.2021 02:44 Ответить
Ну да, ну да, беднейшая страна Европы - из за насквозь коррумпированных государственных институций, с вечным дефицитом бюджета, и вечными заимствованиям чтобы закрыть эти дефициты, заявляет про какую то самостоятельность?)) Поздно пить боржоми, когда почки уже отвалились.
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28.09.2021 02:45 Ответить
🤡🤢🎪👹😈 клоунарий пыжится «субъектность « проявляет , как в предательстве в пользу террористической организации «Вагнер
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28.09.2021 06:25 Ответить
О,мавзолейный Хмырь Андрей зашел на цензор,ты хоть минимальную заплату на РАБссии и в Украине,беднейший баран?
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28.09.2021 02:48 Ответить
Пиши минималку на РАБссии и в Украине....а я сравню...Болван блин
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28.09.2021 02:50 Ответить
Ты уже своими минималками затрахал, не понимая что сравнивая минималки ты кацапам то и лижешь - мол укры минималками только мыслят. Важно не какая минималка, а какой процент населения живет на неё. Так вот, в Украине в два раза больше людей живущих на минималку или хуже. Сравнивать абсолютно «бюрократическую» минималку которая на несколько процентов выше или ниже чем в Рашке это как соревноваться в бедности - главное чтобы меньше людей на минималку жили а не то какая она.
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28.09.2021 04:54 Ответить
Слышь омериканец...вали....на.... тебе барану слово не давали...
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28.09.2021 05:31 Ответить
На РАБссии твоей сраной согласно инфы Татьяны Голиковой официально 30 млн нищебродов
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28.09.2021 05:40 Ответить
Ага, вы зеленые уроды разогнали своей недолугостью всех партнеров Украины.
У партнерства есть синоним сотоварищество. А теперь благодаря бездарности теперешней власти, Украина лишилась каих-либо партнеров и товарищей.
Будем загибаться в "гордом" одиночестве.
Чтоб вам, уродам, пусто было.
Вы сделали все, чтоб Украина осталась одна со своими проблемами
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28.09.2021 03:02 Ответить
Расскажи это Обаме, Меркель, Байдену.
Они в одном месте видели нас в белых тапочках, от них кроме озабоченностей и обеспокоенностей разного калибра ничего не дождёшься, ничего личного только бизнес.
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28.09.2021 03:51 Ответить
Хитросделанных мерзко трусливое Зебилье путлеру и лукашеску с китайцами подлизывают ! Венгров ублажали , а они вас с газом кинули ? КИНУЛИ !
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28.09.2021 06:32 Ответить
Да ну, кому что там подлизали?
Наподлизывались так что Лукашенко собрался против нас закупать у паРашки С-400?
Или ***** с его (и Порошенковским) Минским договорняком куда подальше послали?
А ну да, китайские товарисЧи получили МиторСич?!!!

Ну а венгры как бы члены НАТО и ЕС, куда мы так стремимся, их как бы положено ублажать, чтобы те палки в колеса не вставляли.

Лично у вас диагноз, ЗРАДОФИЛИЯ, зрада во всем что только видите.
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28.09.2021 08:42 Ответить
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28.09.2021 03:02 Ответить
Ну и что за картинку ты выставил? За какой это год? Во первых там в четвёртой и пятой строке, одной сотни не хватает, а во вторых, в рашке подход к оплате труда построен совсем по другому принципу. И социальные выплаты совсем другие. Материнский капитал у вас какой? А в рашке при двоих детях даже одинокая мать может в провинциальном городе квартиру или домик за него купить. А пенсии??? А средняя зарплата, а цены на ЖКХ, бытовую технику, бензин, да уже и продукты, у кого меньше? Чего хвастаться суммой МРОТ, когда на нём половина страны сидит. (а многие даже и его не получают). Да и дело то ни в минималке а в перспективе в уверенности в завтрашнем дне.
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28.09.2021 08:07 Ответить
средняя зарплата в кацапстане около 40000. это примерно 13000 грн.
маткапитал конечно круто только за 400000 ни дом ни квартиру не купишь
жкх - вчера свинособак обрадовали повышением услуг жкх. ссылку дать?
цены в Украине ниже на все продукты
если бы еще в кацапстане бензин и газ были дороже чем в Украине - был бы вообще писец
расскажи про уровень зарплат не в нерезиновой и про мрот расскажи на котором сидит 30% лаптеносов
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28.09.2021 08:31 Ответить
Я пишу о двоих детях, а это на сегодня в сумме уже более миллиона. Миллион стоит однушка или домик в пригороде. И цены в России ниже на большинство основных овощных, молочных продуктов и на мясные сравнялись.
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28.09.2021 09:11 Ответить
За двух детей чуть больше 600 тысяч. О каком милионе идет речь?

Надеюсь, мое уточнение не пошатнуло твою уверенность в завтрашнем дне?
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28.09.2021 09:28 Ответить
Ты почти в два раза ошибаешься. Если у тебя гугла нет, то мне поверь.
В 2021 году сумма материнского капитала выросла и составила 483,8 тыс. руб. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. руб. Таким образом, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составляет 639,4 тыс. руб.

483+639=1 млн 123тысячи рублей.
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28.09.2021 17:45 Ответить
Позвони своей "невестке". Пусть тебе расскажет, что ты ошибаешься.
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28.09.2021 18:29 Ответить
Позвонил. Должен признать, что я заблуждался, ты прав. 639т.р всего. Но им хватило погасить остатки ипотеки которую они выплачивали ранее.
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28.09.2021 21:19 Ответить
639т.р всего

630 тыс, пусть и деревянных - это не всего
Это, в принципе, даже очень неплохо, как помощь семье!

В Украине, насколько я знаю, сейчас за каждого ребенка (вне зависимости первый, второй, третий) платят одну сумму. Раньше вроде бы сильно увеличивалось с количеством детей в семье.

У нас выплачивают аналог 113 тыс ваших рублей (что не намного отличается от 155 ты за второго ребенка у вас).

Так что получается у нас за двух 226 - что в три раза меньше.

P.S . Раньше, кстати, были суммы вообще просто огромные за второго ребенка, точно не помню, а гуглить лень. Но вот за те деньги как раз маленький домик в пригороде можно было купить
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28.09.2021 21:29 Ответить
С голода никто не пухнет. Есть ещё всякие региональные выплаты на детей и на бедных, для выравнивания. Например компенсации многодетным и малоимущим на маршрутные такси. Я не особо вникал, но жить можно.
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28.09.2021 21:47 Ответить
Да конечно можно, никто и не говорит, что вы там голодаете и выживаете на подножном корме. О чем речь...

Но вот со всеми теми полезными ископаемыми, нефтью, газом, которые в невероятных количествах продаются путеным на запад, вы могли бы жить в разы лучше.
На все те газо-нефте-баксы.
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28.09.2021 21:54 Ответить
Это от что, всякие инвесторы типа Икея, Тойота, Пепси, Нестле, Рено, Киа, захватили сферы производства и перерабатывающую промышленность. Товар производят в России а доходы забирают себе. Надо сбрасывать это ярмо, иностранных кампаний. Вытеснять налогами и замещать на отечественное производство. Вот сельское хозяйство стало самостоятельным и неплохо раскрутилось. Нет худа без добра. Наверное так бы и зарастали поля крапивой и кустарником если бы не противосанкции.
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28.09.2021 22:16 Ответить
"Да и дело то ни в минималке а в перспективе в уверенности в завтрашнем дне."

Лол, что? Русский, ты уверен в своей переспективе и завтрашнем дне?

А в рашке при двоих детях даже одинокая мать может в провинциальном городе квартиру или домик за него купить.

Так у вас там прям коммунизм! Квартиры в провинциальных городах меньше, чем за десятку баксов!

А пенсии какие!

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28.09.2021 08:37 Ответить
Ответ на первый вопрос положительный. На второй сам поищи. Когда гугл есть то ума не надо. Сам посмотри "Материнский капитал в России". Я же пишу про двоих детей. Миллиона рублей в провинциальном городе хватает для приобретения жилья.
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28.09.2021 09:05 Ответить
Если в "Англии" не забанили тебя в гугле, поищи информацию, что такое материнский капитал у вас в раисе. И как его выплачивают. Ни о каком миллионе речи не идет. Закончишь школу-институт, узнаешь об этом уже не из гугла.
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28.09.2021 09:19 Ответить
Зачем ты меня убеждаешь, если сам ничего не знаешь. Вот достоверная информация о сумме выплат. Моя невестка с сыном, именно материнским капиталом погасили ипотечный кредит.
В 2021 году сумма материнского капитала выросла и составила 483,8 тыс. руб. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. руб. Таким образом, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составляет 639,4 тыс. руб.

483+639=1 млн 123тысячи рублей.
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28.09.2021 17:48 Ответить
Слушай, "дочь офицера", вернее "родственник невестки с сыном", спроси у знающих людей, что такое материнский капитал в раисе, его размер, и как его получают.

И только после этого приходи, и рассказывай тут басни Крылова

Друх, если ты не в курсе, давай я тебе проведу ликбез, чтоб ты больше не выдумывал.

Материнский капитал у вас в раисе за первого ребенка до недавнего времени не платили вообще, лапоть. Только за второго.

Но за второго платили достаточно много, нужно признать, тысяч 400 деревянных.

Потом поменяли программу, и стали эти 400 тыщ платить за первого.

А за второго стали платить раза в 3 меньше (ну, а чего, маленькие вещи от первого ребенка уже есть, пусть второй донашивает)

И суммарно за 2 ребенка стало получаться порядка 600 с гаком тыщ.

И, с барского прям плеча, если ты не получал за первого ребенка, то тогда тебе давали при втором ребенке сразу всю сумму - эти ваши 600 тыщ.

Так что иди ты в лес со своими сказками про невесток с миллионами
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28.09.2021 18:27 Ответить
Минималка в Украине 6 500 гривен,это приблизно 235 баксов
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28.09.2021 03:09 Ответить
Потому что без партнеров вы никто. Хватит уже играть в Януковича.
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28.09.2021 03:38 Ответить
Зєбіли хочуть до Китаю і арабів.
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28.09.2021 04:11 Ответить
у владі клоуни шизофреніки. і він (зе) і його влада будуть кидатись в різні боки доки їх не звільнять з посад. на нашу владу поклали майже всі хто хоч трошки поважав українців . а так з воїнів захисників перетворились на мясо для кацапських снайперів . . . з сміливих гастарбайтерів - на рабів якими затикають дирки. це ти падла Зе - хотів влади і за ради чого ? ти падла вимагаєш від своїх підлеглих щось робити щоб утриматись на свому посту. ти тупо намагаєся протягнути термін. падла.
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28.09.2021 04:24 Ответить
Надо проводить импичмент и заодно Майдан.
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28.09.2021 09:03 Ответить
Джо Байден всех помирил.... Индии разрешил заключить контракты на атомные подлодки из Франции,а сама Индия присоедиилась к союзу США,Британии и Австралии...,другими словами Индия и Франция оосрали РАБссию и Китайских чуваков...
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28.09.2021 05:29 Ответить
Короче согласно Доктрине Байдена рождается новое НАТО....
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28.09.2021 05:45 Ответить
В первую очередь от "гнид" нужно избавиться.
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28.09.2021 06:28 Ответить
Від чого точно потрібно відмовитись Україні, то це від дурника на ймення Кулеба.
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28.09.2021 06:39 Ответить
А чо тока от него? а не всей ущербной гопоты низкой пробы, из квартальной подворотни.
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28.09.2021 06:58 Ответить
А что кто-то заявлял, что он в восторге от деяний всей прочих ЗЕбильных выродков?
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28.09.2021 07:42 Ответить
Все очень просто, чел поступает по зебильи.
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28.09.2021 07:50 Ответить
Байден в отличие от Кулебы партнерами и союзниками не бросается.... Собрал уже по факту 4 Мировые державы....,Индия далеко не последняя...,а Китай и РАБссия то просто краснопузое быдло....,куда идет Украина Зелемойских Кучмистов после Вагнергейта никто не знает....
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28.09.2021 06:55 Ответить
А в Афганистане?
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28.09.2021 08:14 Ответить
Пора избавиться от мысли, типо , не тока говорить , но и мыслить, мол, "А куда мы без партнеров?" -Без европейских партнеров - тока в азиодупу... ЗЫ... Перду.овощ в 2014-ом тоже так подумал, перед Ростовским пешодралом... Меня начинает одолевать навязчивая мысль , шо шлепер уже тогда попал под влияние зеленой шмаркли... Знамо , шо керованим пыней.
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28.09.2021 06:55 Ответить
Индия официально отказалась от покупки Мавзолейного металлолома типа СУ-57....,Красавы!!!
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28.09.2021 07:00 Ответить
100500 так должно было произойти, бо кацапы не в состоянии все свои прылады, на панели управления лiтаком, подписать по-аглицки... Бо даже индусы игнорируют учить кацапонаречие северо-азийских народов. Индусы знают английский в ровень со своим языком , даже в своей самой дремучей деревне, где еще наблюдаются пережитки прошлого (каннибализм), откушать усопшего , запеченного на плоту, который проплывает мимо...
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28.09.2021 07:12 Ответить
Странная риторика. Может Украине ещё отказаться от поддержки в войне с кацапнёй?
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28.09.2021 07:06 Ответить
И эти люди точно ведут страну в Евросоюз и в НАТО ? Уж там "партнёрозависимость" - это обязательное условие для "адекватного" союза стран...
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28.09.2021 07:08 Ответить
Во времена Майдана "Украина без Кучмы" в декабре 2000 года и далее до марта 2001 года,по факту был началом отрезвления от Совкового дерьма....
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28.09.2021 07:14 Ответить
Начистите чуваку харю гуталином , шобы и внешне смахивал на туземца Папуа-Новой Гвинеи. Тогда ему будет простительно за сказанное.
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28.09.2021 07:16 Ответить
Ай да, шмаркленосцы, ай да ухари терять рейтинг на ровном месте... Тупни, Трускавец вам явно не помогает.
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28.09.2021 07:22 Ответить
О! Почалося (точніше, продовжується) - так скоро дійдемо до "кругом враги" та "особый путь" (з п*тіним, тарганом і хом'яком).
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28.09.2021 07:26 Ответить
партнеров правильных нужно выбирать
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28.09.2021 07:28 Ответить
Акак тут правильный путь выбрать, когда одной сракой хочется на несколько стульях сидеть
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28.09.2021 07:46 Ответить
Вот послушаешь этого олуха царя небесного и вспоминается командир, читающий нотации, по случаю очередного залетного из роты по пьяне... Типо нотация о невозможности отучить дурака от сивухи : "Вот иду я значиццо по Минску, где я служил на флоте, такой примерный солдат, на брюках стрелочка, хоть палец порежь, от роты солдат послышалось крадькома несколько "ХА-ХА-ХА"... И что же я вижу... а вижу мишка едет на лисапеде... -СОЛДАТЫ , КААНЕЧНА, БОЯЛИСЬ СВОЕГО КОМАНДИРА , НО ЗДЕСЬ, ПОСЛЕ СКАЗАННОГО , грохнули всей ротой неудержимым смехом , честно и преданно глядя командиру в глаза... Командир слегка опешил, но поддал прыти в своей нотации, - Дык, я к чему, шо скотину можно научить ездить на лисапеде , а дурака нельзя отучить от зеленого змия". Каамандир не употреблял слово водка... К примеру, он говорил в своем очередном перле, после очередного залета какого-нить солдата по роте, что нет чтобы купить (на высланный родителями солдату червонец) мамаше на 8-е Марта БУТЫЛОЧКУ одеколона, дык нет, он(залетный по пьяне) покупает это страшное зелье, даже язык не поворачивается выговорить (достает словарь и находит перед всей ротой на букву "В" это страшное слорво "ВОДКА"... ЗЫ... командир был конченным бухарем. После пьянки, на второй день носил каждый раз солнцезащитные очки... Стесняюсь спросить , кто подскажет, это зечувырло пользуется очками против солнечных лучей , даже в похмуру погоду?
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28.09.2021 07:42 Ответить
зеленый поворот в сторону рашки. зедолбо73% радуйтесь- вы достигли, к чему стремились.
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28.09.2021 07:58 Ответить
То-то ЗЕбанда так просилась на прийом к Байдену. Прям без мыла в жопу лезли.

То они оказывается от партнерозависимости избавиться хотели.
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28.09.2021 08:37 Ответить
Что порохоботы осуждают сотрудничество США и Украины?
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28.09.2021 08:44 Ответить
Ты статью читал, утырок?
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28.09.2021 08:47 Ответить
Убогенький, так что там насчет сотрудничества США и Украины?
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28.09.2021 09:26 Ответить
Книга про черепно-мозговую травму - вот единственный реальный результат ЗЕ-сотрудничества с США.
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29.09.2021 01:28 Ответить
Вам не стыдно повторять бред Скабеевой?
Что от сладкого мозги уже сгнили?
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29.09.2021 06:35 Ответить
А давай расскажи, чего именно добился ЗЕ своим визитом?

Все, что сейчас США предоставляют и делают для Украины, было договорено еще до 2019 года. Т.е. это результаты внешней политики Порошенко.

ЗЕ же из США привез только влажные фантазии, мечты, вранье для зебилов и книгу про черепно-мозговую травму.

П.С. Просто вы, тупорылые избиратели ЗЕ, не видите разницы между целью, процессом и результатом.
У ЗЕ в активе только цели, которые не факт, что будут достигнуты. Ну и книга конечно.
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29.09.2021 09:37 Ответить
Порошенко с КЕМ договаривался?!!!!
Встретился с ТРАМПОМ (не БАЙДЕНОМ) в каком-то корридоре на 20-ти минутную фотосессию.
ВСЁ!!!!

А насчет книги вам должно быть стыдно за БРЕДЯТИНУ которую несет паРАШКА а вы как попугаи за ней повторяете.
Книгу для лечения бойцов АТО перевели местные волонтеры как пособие для лечения, раненных, а вы ТВАРИ без чести и совести (какая совесть может быть у шоколадной ботвы) паразитируете на этом. В этом вся ваша гнилая натура, без вашего шоколадного боХа все должны сдохнуть.
Вот мне теоретически интересно, а вот если бы он не пережил корону, КАК вы дальше жили, цели жизни БОЛЬШЕ НЕТ!!!
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29.09.2021 09:58 Ответить
Ты дебил?
По твоему каждый следующий президент США начинает все с нуля и отменяет предыдущие договоренности?

Итить вас где-то в заповеднике идиотов Подоляк набирает...
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29.09.2021 10:03 Ответить
Ты дохрена умный, если считаешь, что за двадцать минут фотосессии можно провести переговоры о чем-либо.
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29.09.2021 10:06 Ответить
Да я дохрена умный. Поэтому и не бедный.

А 20 минут фотосессии и книгу про контузию результатом считаешь ты. Поэтому ты выбрал тупого ватного мудака ЗЕ руководить Украиной.

П.С. ЗЕ уже президент 2,5 года, а не 20 минут фотосессии, если что. Можно было бы за это время чего-то и добиться.
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29.09.2021 10:13 Ответить
А ЧТО добился Порошенко за 5 лет?
Иммитация 144-х "успешных реХформ", из которых никто даже 5 не назовет. Пять лет вранья и пустых обещаний, результат его деятельности был оценен на выборах.
Когда пройдет ПЯТЬ лет Зеленского, его результат будет ТАКЖЕ оценен на выборах, вот такая демократия.
А с дерьмом мешать руководителя государства только потому что предыдущий пустобрех был послан НАРОДОМ Украины на свалку истории, при этом поступать по принципу "чем хуже-тем лучше" НИКАК НЕ ВЕРНЕТ доверие граждан, нужно думать о стране а не своих амбициях вернуться к государственному корыту.
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29.09.2021 10:38 Ответить
Да буквально все, чем сейчас хвастается ЗЕ, добился Порошенко:
1. Реформация и перевооружение армии, которой ЗЕ хвастался на параде.
2. Децентрализация Украины, на которой постоянно пиарится ЗЕ.
3. Рост экономики Украины, которую ЗЕ 2,5 года только убивает.
4. Поддержка США и ЕС, которую ЗЕ фактически просрал (привет СП-2).

Захват и узурпация НБУ - это результат ЗЕ.
Захват и узурпация Нафтогаза - это результат ЗЕ.
Захват и узурпация всех ветвей власти - это результат ЗЕ.
Постоянно увеличивающаяся дыра в бюджете - это результат ЗЕ.
Задолженности по ЗП в ВСУ - это результат ЗЕ.
Проваленный оборонзаказ ВСУ - это результат ЗЕ.
Государственная измена и сотрудничество с врагом - это результат ЗЕ.

ЗЕ не руководитель государства, а ****** Ермака. Собственно, поэтому и результатов у него либо нет, либо они отрицательные - ЗЕ ничем не руководит, а хаотично затыкает дыры, которые возникают в результате его безумной деятельности.
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29.09.2021 11:01 Ответить
И еще немного про результаты ЗЕ:
- Отток инвестиций из Украины.
- Рост инфляции в Украине.
- Рост цен на коммунальные услуги в Украине.
- Рост цен на все категории продтоваров в Украине.
- Рост коррупции.
- Рост организованной преступности.
-Принятие антиконституционных законов.
- Укрывательство федерального преступника США Коломойского.
- Списание миллиардных долгов и штрафов Коломойскому и Фирташу.

И после этого давай про сотрудничество ЗЕ-режима с США говорить ага. Они там в США спят и видят, как бы посотрудничать с таким талантливым, честным и умным деятелем.
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29.09.2021 11:11 Ответить
Значит Зеля не хочет выдавать Беню американскому правосудию.
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28.09.2021 08:56 Ответить
А, так вот как это называется)))))
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28.09.2021 09:06 Ответить
Це кулеба про те, що пліснявим мавпам не підходить політика Заходу, вони рулять в диктатуру китаю, мордору, білорусі.
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28.09.2021 10:49 Ответить
 
 