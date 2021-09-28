Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

Украине пора начинать проводить политику, ориентированную на собственные интересы, а не ждать реакцию международных партнеров.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас за 30 лет независимости выработалась такая "партнерозависимость": "А что скажут партнеры?", "А куда мы без партнеров?","А пусть сначала партнеры договорятся, а потом мы там где подскочим, где поддержим "... Я категорически предлагаю оторваться от этой логики, потому что так долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны не бояться выстраивать свою политику ", - отметил Кулеба.

Глава МИД акцентировал, что необходимо работать с партнерами, заручаться их поддержкой, но полагаться только на себя.

"И Беларусь - это классический случай, где мы должны испытывать именно эту модель ... У нас тысяча километров общей границы с режимом человека, который много лет притворялась другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую конюшню. Беларусь - это та сфера, где Украина должна внедрять свою собственную политику ", - убежден глава украинской дипломатии.

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Кулеба добавил, что политика может отличаться в нюансах, но принципиальным остается непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Глава МИД вспомнил о необходимости полагаться исключительно на свои силы, говоря и о вероятной встреча Зеленского и Путина. Этим он обосновывал ее целесообразность, несмотря на сотрудничество с другими партнерами Украины в нормандской формате (Германия, Франция).

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