Україні вже час позбутися партнерозалежності у зовнішній політиці, - Кулеба
Україні вже час починати проводити політику, орієнтовану на власні інтереси, а не чекати на реакцію міжнародних партнерів.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас за 30 років незалежності виробилася така "партнерозалежність": "А що скажуть партнери?", "А куди ми без партнерів?", "А нехай спочатку партнери домовляться, а потім ми там де підскочимо, де підтримаємо"... Я категорично пропоную відірватися від цієї логіки, бо так довго ми в партнерозалежності не протягнемо. Ми маємо не боятися вибудовувати свою політику", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що необхідно працювати з партнерами, заручатися їхньою підтримкою, але покладатися тільки на себе.
"І Білорусь - це класичний випадок, де ми маємо відчувати саме цю модель ... У нас тисяча кілометрів спільного кордону з режимом людини, яка багато років прикидалася другом України, насправді заводячи свою країну в російську стайню. Білорусь - це та сфера , де Україна має впроваджувати власну політику", - переконаний глава української дипломатії.
Кулеба додав, що політика може відрізнятися в нюансах, але принциповим залишається невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
Глава МЗС згадав про необхідність покладатися виключно на свої сили, кажучи і про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Цим він обґрунтовував її доцільність, попри співпрацю з іншими партнерами України в нормандському форматі (Німеччина, Франція).
Будь ласка, зачекайте...
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Это была НЕ "партнерозависимость", а РАШКАзависимость.
Вот от нее и избавляйтесь!
И, для начала, хотя бы перестаньте продавать на Пашку сериальчики и перестаньте вылизывать у второсортных ватных "певцов", проводя их концерты.
Чи хочуть довести до майдану та війни рашистів на розруху країни... Що це? перше чи друге?
У партнерства есть синоним сотоварищество. А теперь благодаря бездарности теперешней власти, Украина лишилась каих-либо партнеров и товарищей.
Будем загибаться в "гордом" одиночестве.
Чтоб вам, уродам, пусто было.
Вы сделали все, чтоб Украина осталась одна со своими проблемами
Они в одном месте видели нас в белых тапочках, от них кроме озабоченностей и обеспокоенностей разного калибра ничего не дождёшься, ничего личного только бизнес.
Наподлизывались так что Лукашенко собрался против нас закупать у паРашки С-400?
Или ***** с его (и Порошенковским) Минским договорняком куда подальше послали?
А ну да, китайские товарисЧи получили МиторСич?!!!
Ну а венгры как бы члены НАТО и ЕС, куда мы так стремимся, их как бы положено ублажать, чтобы те палки в колеса не вставляли.
Лично у вас диагноз, ЗРАДОФИЛИЯ, зрада во всем что только видите.
маткапитал конечно круто только за 400000 ни дом ни квартиру не купишь
жкх - вчера свинособак обрадовали повышением услуг жкх. ссылку дать?
цены в Украине ниже на все продукты
если бы еще в кацапстане бензин и газ были дороже чем в Украине - был бы вообще писец
расскажи про уровень зарплат не в нерезиновой и про мрот расскажи на котором сидит 30% лаптеносов
Надеюсь, мое уточнение не пошатнуло твою уверенность в завтрашнем дне?
В 2021 году сумма материнского капитала выросла и составила 483,8 тыс. руб. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. руб. Таким образом, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составляет 639,4 тыс. руб.
483+639=1 млн 123тысячи рублей.
630 тыс, пусть и деревянных - это не всего
Это, в принципе, даже очень неплохо, как помощь семье!
В Украине, насколько я знаю, сейчас за каждого ребенка (вне зависимости первый, второй, третий) платят одну сумму. Раньше вроде бы сильно увеличивалось с количеством детей в семье.
У нас выплачивают аналог 113 тыс ваших рублей (что не намного отличается от 155 ты за второго ребенка у вас).
Так что получается у нас за двух 226 - что в три раза меньше.
P.S . Раньше, кстати, были суммы вообще просто огромные за второго ребенка, точно не помню, а гуглить лень. Но вот за те деньги как раз маленький домик в пригороде можно было купить
Но вот со всеми теми полезными ископаемыми, нефтью, газом, которые в невероятных количествах продаются путеным на запад, вы могли бы жить в разы лучше.
На все те газо-нефте-баксы.
Лол, что? Русский, ты уверен в своей переспективе и завтрашнем дне?
А в рашке при двоих детях даже одинокая мать может в провинциальном городе квартиру или домик за него купить.
Так у вас там прям коммунизм! Квартиры в провинциальных городах меньше, чем за десятку баксов!
А пенсии какие!
В 2021 году сумма материнского капитала выросла и составила 483,8 тыс. руб. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. руб. Таким образом, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составляет 639,4 тыс. руб.
483+639=1 млн 123тысячи рублей.
И только после этого приходи, и рассказывай тут басни Крылова
Друх, если ты не в курсе, давай я тебе проведу ликбез, чтоб ты больше не выдумывал.
Материнский капитал у вас в раисе за первого ребенка до недавнего времени не платили вообще, лапоть. Только за второго.
Но за второго платили достаточно много, нужно признать, тысяч 400 деревянных.
Потом поменяли программу, и стали эти 400 тыщ платить за первого.
А за второго стали платить раза в 3 меньше (ну, а чего, маленькие вещи от первого ребенка уже есть, пусть второй донашивает)
И суммарно за 2 ребенка стало получаться порядка 600 с гаком тыщ.
И, с барского прям плеча, если ты не получал за первого ребенка, то тогда тебе давали при втором ребенке сразу всю сумму - эти ваши 600 тыщ.
Так что иди ты в лес со своими сказками про невесток с миллионами
То они оказывается от партнерозависимости избавиться хотели.
Что от сладкого мозги уже сгнили?
Все, что сейчас США предоставляют и делают для Украины, было договорено еще до 2019 года. Т.е. это результаты внешней политики Порошенко.
ЗЕ же из США привез только влажные фантазии, мечты, вранье для зебилов и книгу про черепно-мозговую травму.
П.С. Просто вы, тупорылые избиратели ЗЕ, не видите разницы между целью, процессом и результатом.
У ЗЕ в активе только цели, которые не факт, что будут достигнуты. Ну и книга конечно.
Встретился с ТРАМПОМ (не БАЙДЕНОМ) в каком-то корридоре на 20-ти минутную фотосессию.
ВСЁ!!!!
А насчет книги вам должно быть стыдно за БРЕДЯТИНУ которую несет паРАШКА а вы как попугаи за ней повторяете.
Книгу для лечения бойцов АТО перевели местные волонтеры как пособие для лечения, раненных, а вы ТВАРИ без чести и совести (какая совесть может быть у шоколадной ботвы) паразитируете на этом. В этом вся ваша гнилая натура, без вашего шоколадного боХа все должны сдохнуть.
Вот мне теоретически интересно, а вот если бы он не пережил корону, КАК вы дальше жили, цели жизни БОЛЬШЕ НЕТ!!!
По твоему каждый следующий президент США начинает все с нуля и отменяет предыдущие договоренности?
Итить вас где-то в заповеднике идиотов Подоляк набирает...
А 20 минут фотосессии и книгу про контузию результатом считаешь ты. Поэтому ты выбрал тупого ватного мудака ЗЕ руководить Украиной.
П.С. ЗЕ уже президент 2,5 года, а не 20 минут фотосессии, если что. Можно было бы за это время чего-то и добиться.
Иммитация 144-х "успешных реХформ", из которых никто даже 5 не назовет. Пять лет вранья и пустых обещаний, результат его деятельности был оценен на выборах.
Когда пройдет ПЯТЬ лет Зеленского, его результат будет ТАКЖЕ оценен на выборах, вот такая демократия.
А с дерьмом мешать руководителя государства только потому что предыдущий пустобрех был послан НАРОДОМ Украины на свалку истории, при этом поступать по принципу "чем хуже-тем лучше" НИКАК НЕ ВЕРНЕТ доверие граждан, нужно думать о стране а не своих амбициях вернуться к государственному корыту.
1. Реформация и перевооружение армии, которой ЗЕ хвастался на параде.
2. Децентрализация Украины, на которой постоянно пиарится ЗЕ.
3. Рост экономики Украины, которую ЗЕ 2,5 года только убивает.
4. Поддержка США и ЕС, которую ЗЕ фактически просрал (привет СП-2).
Захват и узурпация НБУ - это результат ЗЕ.
Захват и узурпация Нафтогаза - это результат ЗЕ.
Захват и узурпация всех ветвей власти - это результат ЗЕ.
Постоянно увеличивающаяся дыра в бюджете - это результат ЗЕ.
Задолженности по ЗП в ВСУ - это результат ЗЕ.
Проваленный оборонзаказ ВСУ - это результат ЗЕ.
Государственная измена и сотрудничество с врагом - это результат ЗЕ.
ЗЕ не руководитель государства, а ****** Ермака. Собственно, поэтому и результатов у него либо нет, либо они отрицательные - ЗЕ ничем не руководит, а хаотично затыкает дыры, которые возникают в результате его безумной деятельности.
- Отток инвестиций из Украины.
- Рост инфляции в Украине.
- Рост цен на коммунальные услуги в Украине.
- Рост цен на все категории продтоваров в Украине.
- Рост коррупции.
- Рост организованной преступности.
-Принятие антиконституционных законов.
- Укрывательство федерального преступника США Коломойского.
- Списание миллиардных долгов и штрафов Коломойскому и Фирташу.
И после этого давай про сотрудничество ЗЕ-режима с США говорить ага. Они там в США спят и видят, как бы посотрудничать с таким талантливым, честным и умным деятелем.