Україні вже час позбутися партнерозалежності у зовнішній політиці, - Кулеба

Україні вже час починати проводити політику, орієнтовану на власні інтереси, а не чекати на реакцію міжнародних партнерів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас за 30 років незалежності виробилася така "партнерозалежність": "А що скажуть партнери?", "А куди ми без партнерів?", "А нехай спочатку партнери домовляться, а потім ми там де підскочимо, де підтримаємо"... Я категорично пропоную відірватися від цієї логіки, бо так довго ми в партнерозалежності не протягнемо. Ми маємо не боятися вибудовувати свою політику", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що необхідно працювати з партнерами, заручатися їхньою підтримкою, але покладатися тільки на себе.

"І Білорусь - це класичний випадок, де ми маємо відчувати саме цю модель ... У нас тисяча кілометрів спільного кордону з режимом людини, яка багато років прикидалася другом України, насправді заводячи свою країну в російську стайню. Білорусь - це та сфера , де Україна має впроваджувати власну політику", - переконаний глава української дипломатії.

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Кулеба додав, що політика може відрізнятися в нюансах, але принциповим залишається невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Глава МЗС згадав про необхідність покладатися виключно на свої сили, кажучи і про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Цим він обґрунтовував її доцільність, попри співпрацю з іншими партнерами України в нормандському форматі (Німеччина, Франція).

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