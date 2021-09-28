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МИД аналогично вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией, - Николенко

МИД аналогично вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом"

 27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет. Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон допустил остановку Россией транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина будет отвечать на этот удар. Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны.

Также читайте: Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: Это удар по Украине и мы должны отвечать на него без сожалений и соболезнований

Автор: 

Венгрия (1940) Газпром (3183) МИД (6940) посол (1798) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+7
Мне непонятна позиция Украины. Где хотят венгры там и покупают газ. Это действительно ихние внутренние дела . Нафтогаз корупционная система со врем4н создания Кучмой и Бакаём. Почему никто из этих корупционеров не сидит в тюрьме а корупционные схемы продолжаются до сих пор. Это и есть ответ на все вопросы
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28.09.2021 11:13
+7
А взагалі, ці угри вже всім сусідам остокуєлі...особливо румунам і словакам. Ім теж, як і мордві, муляє "історічєская нєсправєдлівость", наслідком якої стало територіальне зменшення країни майже у три рази...
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28.09.2021 11:23
+6
Хуже. Это два забила.
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28.09.2021 11:20
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Правила форума Совет форумчан
ми їм ще й воду з тиси даємо, а взамєн один чардаш звучить
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28.09.2021 11:08 Ответить
Будем реки поворачивать?
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28.09.2021 11:12 Ответить
вдаримо гопаком
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28.09.2021 11:15 Ответить
и языком.
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28.09.2021 11:19 Ответить
пропонуєш, знову мадярську мову повернути лише в початкові класи...
це дієвий важіль..
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28.09.2021 11:25 Ответить
какая нафиг позиция завести пару батальонов в места компактного проживания цыганских мадярів выставить патрули ввести комендантский час и заставить дегенератов ботать на мове.. или за 24 часа покинуть территорию Украины с голым задом... на свою Уродину...
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28.09.2021 11:29 Ответить
Так вони на тій території споконвічно живуть.
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28.09.2021 11:45 Ответить
не пишите бред за 2 века образовалось Киевское княжество Киевская Русь..а вот вам испокон веку варвары венгры живущие ага....
*****Переход древневенгерской конфедерации племен через Карпаты под водительством князей Арпада и Курсана и поселение в Среднем Подунавье, месте нынешнего расположения Венгрии, называется у венгров временем «завоевания родины на Дунае». Венгры происходили из угро-финских племен воинственных полукочевников-скотоводов, прародиной их является Уральский регион. В I тысячелетии они перекочевали в бассейн Камы, а затем в причерноморские и приазовские степи, где долго были под властью хазар. В европейской истории они впервые упомянуты в 830-х гг., когда, нанятые византийцами, воевали с болгарами. Они завоевали Паннонию и начали совершать набеги на европейские государства, вторгались в Италию. Постепенно венгры ассимилировались с местными народами-земледельцами, перешли на оседлое существование.
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28.09.2021 12:15 Ответить
Ага. А якщо взяти з часів неардетальців...
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28.09.2021 12:36 Ответить
9 век нашей эры... венгры пришлые из за Урала.... к чему юмор то... славяне как то не пришлые с Азии -в отличии от многих живущих в Европе...
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28.09.2021 13:37 Ответить
Можна ще згадати часи Османської імперії чи Речі Посполитої і відновити "історічєскую справєдлівость"... І це зовсім не гумор.
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28.09.2021 14:33 Ответить
а не услышат - отключить газ
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28.09.2021 20:52 Ответить
Отвызывали друг друга А толку то
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28.09.2021 11:08 Ответить
Для москвы толка оч много.
Разосрать Украину со страной ЕС - нужно и важно.
А клоуны из квартала 95 еще и подмахивают - накаляют еще сильнее, вызвав посла в ответ.
Украина точно движется в ЕС, а не от?

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28.09.2021 11:50 Ответить
Украина движется в между...
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28.09.2021 13:17 Ответить
Оце діло!
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28.09.2021 11:11 Ответить
венгрия это проект генштаба австрии
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28.09.2021 11:11 Ответить
Кругом одни враги и предатели.
Прям, как у параши.
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28.09.2021 11:13 Ответить
Мне непонятна позиция Украины. Где хотят венгры там и покупают газ. Это действительно ихние внутренние дела . Нафтогаз корупционная система со врем4н создания Кучмой и Бакаём. Почему никто из этих корупционеров не сидит в тюрьме а корупционные схемы продолжаются до сих пор. Это и есть ответ на все вопросы
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28.09.2021 11:13 Ответить
При цене 1000 баксов за 1000 кубов, каждый вправе искать выгодные предложения.
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28.09.2021 11:15 Ответить
если убрать прокладки между поставщиком и потребителем,то газ в Украине будет стоить пару гривен с доставкой.

а где же шариковы столоваться будут?
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28.09.2021 11:15 Ответить
система НЕФТЕГАЗ не может иначе работать. любой повар скажет, если сварить в ресторане борщ по рецепту, его не провернешь черпаком, надо разбавить в 2 раза. так и с газом, как ни крути, украсть необходимо, а то будут излишки.
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28.09.2021 11:17 Ответить
А что за коррупция при транзите?
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28.09.2021 11:28 Ответить
Вспомни слова Бакая первого главы Нафтогаза- Самые богатые люди Украины заработали деньги на российском газе . Воровали,перепродавали в Европу
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28.09.2021 11:56 Ответить
Ну и фантазии у вас. А транзит сейчас то тут при чем?
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28.09.2021 12:05 Ответить
у меня на огороде крот постоянно роет...я его уже столько раз вызывал на беседу,а он один хер роет...

наверное надо перестать беседовать...
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28.09.2021 11:14 Ответить
В общем,вышел амерский сериал ФБР -там ,в одной из серий,с зекрысы ржут
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28.09.2021 11:15 Ответить
Олег Петрович и Максим Максимович -это или два кацапа ,или один кацап
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28.09.2021 11:17 Ответить
Хуже. Это два забила.
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28.09.2021 11:20 Ответить
Вот видишь, теперь и вас два.
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28.09.2021 11:21 Ответить
Ти полварєніком попєрхнулся, штолє?
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28.09.2021 11:25 Ответить
Нет не я, а тЬі.
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28.09.2021 11:26 Ответить
А, так тебя еще и концом Епохи нищеты придавило... 😁
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28.09.2021 11:34 Ответить
Ты на базар или в магазин ходишь?
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28.09.2021 11:21 Ответить
Як би там не було, а Угорщина - вільна незалежна країна і може чинити як вважає за потрібне.
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28.09.2021 11:18 Ответить
на рахунок вільна і незалежна я був би не такий категоричний...
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28.09.2021 11:21 Ответить
Так, але вона вважає себе вільнішою і незалежнішою і хоче щоб з цим її баченням реальності всі рахуватися.
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28.09.2021 11:23 Ответить
Побили горщики і жопа об жопу.
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28.09.2021 11:20 Ответить
головне тут дії...а з нашого боку жодних дій крім дипломатичних пасажей і роздування щік
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28.09.2021 11:20 Ответить
Украина, зря поднимает кипишь.
Политический ли это проект? - Да безусловно! Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что никакой экономики здесь нет.
Недружественный к Украине? - Конечно!
Но в целом и общем, Венгрия имеет полное право покупать газ, там где она считает нужным и организовывать поставку так, как она считает нужным.
Результат этого контракта - это уровень нашей сегодняшней дипломатии.
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28.09.2021 11:20 Ответить
Якщо вона хоче мати з нами дружні контакти, то має враховувати і наші інтереси.
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28.09.2021 11:23 Ответить
Поляки відмовляються від продовження контракту з кацапами, тобто лишають нас 4,7 млрд. кубів транзиту. Чому ти мовчиш з цього приводу?
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28.09.2021 11:49 Ответить
А чого одразу не викликали ? Проспали ???
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28.09.2021 11:22 Ответить
За шо його викликати?
За те, що знайшли газ подешевше?
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28.09.2021 11:40 Ответить
это тот же самый маскальский газ ... не более и не менее .... просто в очередной раз ***** хочет наказать Украину что бы мы не получали бабло за транзит... ну а Венгрия и та же Германия отлично в этом подыграли *****!
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28.09.2021 11:47 Ответить
Они подыграли своим интересам.
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28.09.2021 11:49 Ответить
Интересам ***** они подыграли в первую очередь .... этот газ россии на фиг не упал они могут его хоть отдавать безплатно ... просто лохи ведуться на эту игру... как ведёшься на неё и ты.
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28.09.2021 11:53 Ответить
Те кто покупает то же, но дешевле - лохи?
Я думаю, наоборот.
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28.09.2021 11:55 Ответить
Что мешало газпрому продавать тот же газ дешевле по прежнему транзиту через нафтогаз ???
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28.09.2021 12:20 Ответить
А взагалі, ці угри вже всім сусідам остокуєлі...особливо румунам і словакам. Ім теж, як і мордві, муляє "історічєская нєсправєдлівость", наслідком якої стало територіальне зменшення країни майже у три рази...
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28.09.2021 11:23 Ответить
Был когда-то в Будапеште, взял речную экскурсию с гидом. Она рассказывала о достопр, в том числе о их здании Парламента. Говорит (на английском): вы спросите, зачем такой маленькой стране такой большой парламент, но дело в том, что венгрия не всегда была тако маленькой, гости из Украины подтвердят.

Они там все не то чтобы с откровенной предвзятости к Украине, но и не особо любят, мягко говоря.
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28.09.2021 13:49 Ответить
в тому самому парламенті висить мапа Угорщини, на якій позначені контури Угорської Держави, яка охоплювала колись Румунію, Словаччину, Сербію, Хорватію, Словенію і Україну. Вони цього ніколи не забувають і завжди прагнуть до культурної і мовної незалежності. Наприклад в Румунії, Сербії та Україні.
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28.09.2021 14:36 Ответить
и... раком его! раком!!!!!!
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28.09.2021 11:26 Ответить
Эта сделка помощь врагу, который ведет против нас войну, в т. ч. и одну из ее разновидностей - энергетическую.
Дешево продавать Орда могла бы газ Венгрии и при транзите через Украину, только транзитный путь занял бы значительно более короткий путь, меньше было бы затрат на транспортировку.
Конечный замысел Орды в том, чтобы сделать нерентабельным из малых объемов транспортировки магистральный трубопровод через Украину.
Понятно почему это хочет сделать кремлевский фюрер, он мечтает уничтожить наше государство, венгры же ему хотят помочь нагадить Украине, и еще больше испортить с ней отношения.
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28.09.2021 11:48 Ответить
А куда смотрят ЕС и НАТО, не могут поставить на место кучку продажных мадяр, или ещё импотенты?
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28.09.2021 12:01 Ответить
мадяри завжди лизари дупу путлеру та кремлівській владі- від них слід було чекати подібного-
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28.09.2021 12:03 Ответить
4,5 млрд. за 15 років - це взагалі ні про що.... Україна більше би витратила на підтримку трубу в робочому стані, ніж би заробила на перекачці такої малої кількості газу: це тільки 300 млн. кубів в рік!
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28.09.2021 13:03 Ответить
Странные взаимные претензии у Украины и Венгрии друг к другу.
Венгров послать с их языковыми хотелками необходимо было сразу же.
А газ они не обязаны прокачивать через Украину. Это уже хотелки нашей олигархической Системы сидеть 30 лет тупо на трубе и ничегошеньки не делать в плане развития страны.
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28.09.2021 13:16 Ответить
 
 