МИД аналогично вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом"

27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет. Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон допустил остановку Россией транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина будет отвечать на этот удар. Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны.

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