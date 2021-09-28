МИД аналогично вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией, - Николенко
Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом"
27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет. Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон допустил остановку Россией транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина будет отвечать на этот удар. Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны.
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це дієвий важіль..
*****Переход древневенгерской конфедерации племен через Карпаты под водительством князей Арпада и Курсана и поселение в Среднем Подунавье, месте нынешнего расположения Венгрии, называется у венгров временем «завоевания родины на Дунае». Венгры происходили из угро-финских племен воинственных полукочевников-скотоводов, прародиной их является Уральский регион. В I тысячелетии они перекочевали в бассейн Камы, а затем в причерноморские и приазовские степи, где долго были под властью хазар. В европейской истории они впервые упомянуты в 830-х гг., когда, нанятые византийцами, воевали с болгарами. Они завоевали Паннонию и начали совершать набеги на европейские государства, вторгались в Италию. Постепенно венгры ассимилировались с местными народами-земледельцами, перешли на оседлое существование.
Разосрать Украину со страной ЕС - нужно и важно.
А клоуны из квартала 95 еще и подмахивают - накаляют еще сильнее, вызвав посла в ответ.
Украина точно движется в ЕС, а не от?
Прям, как у параши.
а где же шариковы столоваться будут?
наверное надо перестать беседовать...
Политический ли это проект? - Да безусловно! Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что никакой экономики здесь нет.
Недружественный к Украине? - Конечно!
Но в целом и общем, Венгрия имеет полное право покупать газ, там где она считает нужным и организовывать поставку так, как она считает нужным.
Результат этого контракта - это уровень нашей сегодняшней дипломатии.
За те, що знайшли газ подешевше?
Я думаю, наоборот.
Они там все не то чтобы с откровенной предвзятости к Украине, но и не особо любят, мягко говоря.
Дешево продавать Орда могла бы газ Венгрии и при транзите через Украину, только транзитный путь занял бы значительно более короткий путь, меньше было бы затрат на транспортировку.
Конечный замысел Орды в том, чтобы сделать нерентабельным из малых объемов транспортировки магистральный трубопровод через Украину.
Понятно почему это хочет сделать кремлевский фюрер, он мечтает уничтожить наше государство, венгры же ему хотят помочь нагадить Украине, и еще больше испортить с ней отношения.
Венгров послать с их языковыми хотелками необходимо было сразу же.
А газ они не обязаны прокачивать через Украину. Это уже хотелки нашей олигархической Системы сидеть 30 лет тупо на трубе и ничегошеньки не делать в плане развития страны.