Задержан бывший топ-чиновник бронетанкового завода, "разваливавший" украинскую оборонную сферу в 2014 году, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего топчиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод". Он занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Для этого он зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывода" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.

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По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству нанесен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 года, во избежание ответственности за противоправную деятельность, ексчиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".

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Сейчас экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности и задержание злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.