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Новости Агрессия России против Украины
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Задержан бывший топ-чиновник бронетанкового завода, "разваливавший" украинскую оборонную сферу в 2014 году, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего топчиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод". Он занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативным данным, злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Для этого он зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывода" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 14 чиновников осуждены за коррупционные схемы на таможне, 64 лицам сообщено о подозрении, - СБУ

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству нанесен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 года, во избежание ответственности за противоправную деятельность, ексчиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".

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Сейчас экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности и задержание злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

задержание (6675) коррупция (8558) оборона (5202) СБУ (19878)


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Топ комментарии
+10
таких новостей должно быть "по пять в день".
но, похоже СБУ и этого случайно поймало...
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28.09.2021 11:55
+10
Це ще кадри януковища.
Чим посилилась армія за останні два роки невідомо. Певно лише сраколизами зеленського.
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28.09.2021 12:02
+10
Ну да, он именно сбежал в 14 году, и именно от "миролюбивых реформаторов". А вот вернуться решил именно сейчас при власти рыгов. Решил что свои не тронут, как и других, например, Богатыреву, Портнова и т.д.
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28.09.2021 12:05
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28.09.2021 11:52 Ответить
новає ліцо
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28.09.2021 11:52 Ответить
нет. там же написано что в 14 году. а это старИе мыролюбные реформаторы.
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28.09.2021 11:59 Ответить
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28.09.2021 12:02 Ответить
Це ще кадри януковища.
Чим посилилась армія за останні два роки невідомо. Певно лише сраколизами зеленського.
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28.09.2021 12:02 Ответить
Ну да, он именно сбежал в 14 году, и именно от "миролюбивых реформаторов". А вот вернуться решил именно сейчас при власти рыгов. Решил что свои не тронут, как и других, например, Богатыреву, Портнова и т.д.
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28.09.2021 12:05 Ответить
Игорёша, шо делало твоё чмо в 14м? Давало концерты гиркину?
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28.09.2021 12:49 Ответить
Тому гіркіну, колону якого величний гетьман пропустив до Донецька і привіт ди-ни-ри
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28.09.2021 15:57 Ответить
таких новостей должно быть "по пять в день".
но, похоже СБУ и этого случайно поймало...
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28.09.2021 11:55 Ответить
1."неначасі"
2. "бопутіннападе"
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28.09.2021 15:55 Ответить
Идиот непуганный. После этого еще и пересекать линию разграничения. Как и те предатели из Крыма, которые едут в Украину за паспортами и их берут тепленькими.
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28.09.2021 12:02 Ответить
Пан прихвостень *****? СЕПАРАТИСТ?
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28.09.2021 12:25 Ответить
У пана сегодня обострение когнитивного диссонанса?
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28.09.2021 12:41 Ответить
Пана нудить від кацапів,бо пан їх гидує.
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28.09.2021 12:43 Ответить
Ну так и не лепи их помойную фотку где не попадя. И попустит пана.
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28.09.2021 12:54 Ответить
Зараз зблюю. ФУ.
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28.09.2021 12:56 Ответить
Смачного пану.
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28.09.2021 13:00 Ответить
Що робили Петрик з Юрком під час свого правління? Мабуть підвищував таким чином обороноздатність країни.
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28.09.2021 12:07 Ответить
В 14м? Ты идиот?
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28.09.2021 12:47 Ответить
Ти мабуть сам ідіот! Він один втік. А решта? Петрик з Юрком ще на майдані почали свою роботу.
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28.09.2021 13:20 Ответить
В смысле - "Він один втік"? Ты о Горловке?
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28.09.2021 13:23 Ответить
А может его как Чауса охрана доброго Президента переправила и спрятала у боевиков?
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28.09.2021 12:07 Ответить
Такого не може бути. У 2014р працювали лише патріоти які видновили армію, віру і мову,бо до 2014 всього цього не було,ні армії ні віри,а за мову зовсім забули яка вона.
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28.09.2021 12:23 Ответить
Шота пошло не так. Чоловіка зелені позвали очолити оборонпром, адже рекомендував сам таваріщ путєн, та й заслуги очевидні. А от на пропускному пункті затримали. Не заніс? Чи всьо єщьо впєрєді?
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28.09.2021 12:40 Ответить
Имя, сестра, имя???!!!
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28.09.2021 13:01 Ответить
не втік , а дали втекти в 14му
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28.09.2021 15:53 Ответить
 
 