Еврокомиссия проверит последствия газового контракта Венгрии и РФ, - представитель ЕК Макфи

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Напомним, ранее также сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом".