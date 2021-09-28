РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10420 посетителей онлайн
Новости
3 896 8

Еврокомиссия проверит последствия газового контракта Венгрии и РФ, - представитель ЕК Макфи

Еврокомиссия проверит последствия газового контракта Венгрии и РФ, - представитель ЕК Макфи

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Призываю венгерских партнеров не "раскручивать" эмоции. Мы защищаем свои интересы

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Напомним, ранее также сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом".

Автор: 

Венгрия (1940) Газ (10224) контракт (422) россия (95454) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка русофоbiя i вєнгрофоbiя!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:46 Ответить
финно - угры, родственные души...
показать весь комментарий
28.09.2021 15:55 Ответить
І висловить занепокоєння !!!)))
показать весь комментарий
28.09.2021 14:55 Ответить
Еврокомиссия постановит: "Отобрать транспортировку у Германии и отдать Украине" ?
показать весь комментарий
28.09.2021 15:08 Ответить
тут главное записать золотыми буквами, а лучше выбить на камне слова сиярты - вмешательство во внутренние дела страны НЕ ДОПУСТИМЫ ... и при каждом удобном и не удобном для венгерских шовинистов (или как обозвать правильно... *******))) тыкать им эти слова в нос, или даже установить несколько стел на границе )))
показать весь комментарий
28.09.2021 15:09 Ответить
Два постсовкові редими, з зудом імперства у дупі, вирішили таким чином шантажувати Україну...
показать весь комментарий
28.09.2021 15:17 Ответить
нахер цих венгрів. А будуть *******- всіх "венгрів" - на бутиль... і в тюрягу.
показать весь комментарий
28.09.2021 22:31 Ответить
 
 