РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7130 посетителей онлайн
Новости
8 386 70

Кулеба: Призываю венгерских партнеров не "раскручивать" эмоции. Мы защищаем свои интересы

Кулеба: Призываю венгерских партнеров не

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

Об этом он заявил журналистам в Киеве 28 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто

Министр подчеркнул, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, и Венгрия это требование приняла.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - рассказал Кулеба.

Также читайте: МИД аналогично вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией, - Николенко

Он также отметил, что Украина обратится в Еврокомиссию, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.

Также читайте: РФ готова обсуждать с Украиной возобновление прямых закупок газа, - Песков

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Венгрия (1940) Газ (10224) Газпром (3183) МИД (6940) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Я извиняюсь конечно, но когда мы поможем украинским венграм выехать на пмж на историческую Родину и не каламутить больше воду раз и навсегда, а также прикроем контрабандные схемы на этом направлении? Может быть это будет достойным ответом на действия заигравшихся соседей?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:00
+12
Він не кретин,він лише лялька кремлівського лялькового балагана і виконує відведену йому роль ,згідно з режисурою та сценарієм !!))
показать весь комментарий
28.09.2021 14:05
+8
Кулеба - кретин!
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
продовжую слідкувати за преорітетами тем та учасників політичних шоу на каналах олігархів
показать весь комментарий
28.09.2021 14:00 Ответить
Пінчуківський Свобода слова - половина часу у ГОЛОВНОГО мікрофона стояв Єрмак , вихваляючи вову за рез-ти поїздки в ООН та з інтерпритацією по пострілах по Шефіру.
ПИТАННЯ ТІЛЬКІ ВІД ВЕДУЧОГО . По бокам покірно мовчазні Клімкін та представниця ЄС .
Друга частина предачі ,з другого ряду НЕГОЛОВНИХ мікрофонів поставили мєлочь від влади Кулебу, який відповідав після на питання опонентів з і ншої сторони .
показать весь комментарий
28.09.2021 14:09 Ответить
"Хард" інтервью Влащенко на Україна 24 - абсолютна вбивча для влади риторика й аргументи від Мураєва, це після минулого не менш жорсткого до влади від Ляшка.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:12 Ответить
Я извиняюсь конечно, но когда мы поможем украинским венграм выехать на пмж на историческую Родину и не каламутить больше воду раз и навсегда, а также прикроем контрабандные схемы на этом направлении? Может быть это будет достойным ответом на действия заигравшихся соседей?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:00 Ответить
раз и навсегда......

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioovza2KHzAhXE_qQKHXm0DmEQwqsBegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc3Ggf9hU9a4&usg=AOvVaw0J1oVX6K5AqHQQzRrp47HV

знают - нас они не достанут.... жёппы и рожи, станут очень похожи...
чет мне нравится эта песня, и как раз пусть они будут такие как сказано.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:44 Ответить
Українські угорці в Угорщіні потрібні тільки на території України на ведення ось такої напівлатентної підривної діяльності. За межами України для них підтримки і грошей не передбачено.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:18 Ответить
в Украине 77% украинцев, остальных 23 хочешь выселить? Может оно и правильно, потому что они в основном во власти, но...
показать весь комментарий
28.09.2021 19:21 Ответить
На історічну батьківщину - це куди, на Урал? Там, поблизу, на землях їхніх найближчих родичів: хантів і мансі той газ видобувають. Можна обійтись, взагалі, без будь-якого транзиту.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:56 Ответить
Кулеба - кретин!
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:00 Ответить
Він не кретин,він лише лялька кремлівського лялькового балагана і виконує відведену йому роль ,згідно з режисурою та сценарієм !!))
показать весь комментарий
28.09.2021 14:05 Ответить
Логично. Поссорить Украину со всеми соседями... Это только в интересах кремля.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:17 Ответить
Аргументов, как обычно- НОЛЬ.
Я так понимаю, вы тут отстаиваете интересы раши и ее адептов?
"Лялька" тот, кто 5 лет не замечал очевидного и дул украинцам в уши про "больших друзей Украины", строящих в обход ее территорий СП-2 и уничтожая ее безопасность, не говоря уже о финансовых потерях.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:51 Ответить
Верищади бы вы так про "креатина", когда Венгрия вмешивалась в принятие Украиной языкового закона, который Венгрию действительно никак не касается и есть суверенным правом, внутренним делом Украины.
Полностью поддерживаю Кулебу. Рашистским шавкам, которые ставят палки в колеса Украине (включая вето на работу комиссии Украина-НАТО) нужно давать отпор.
А лично вы интересы какой страны защищаете?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:36 Ответить
Согласен полностью. Когда Венгрия раскачивал на счет языкового закона (а еще была раздача венгерских паспортов) вот тогда и нужно было делать громогласные и жесткие заявления. Что-то не припоминаю столь яркие выступления Кулебы по этому поводу.
Вы призываете получить Украине 137 км границы с врагом. Мало РФ и Беларуси? Лично вы интересы какой страны защищаете?
показать весь комментарий
28.09.2021 15:10 Ответить
Вы сами противоречие себе. "Надо было раньше" "получить врага с 137 км границы"? Это глупо. В чем-то пошли на уступки, наладили отношения и даже готовили форум (или что-то в этом роде) по экономическому сотрудничеству. Показали, КАК может быть, когда хорошо. Но когда пошла такая пьянка и Венгрия явно пошла против Украины по сговору с рашей, хотя транзит через нас есть для Венгрии не менее экономически выгодным, всё изменилось. Что не так?
И да. Сравнивать Венгрию с рашей и бульбарусью глупо. Венгрия- член ЕС и НАТО. И там есть кому поставить её в стойло. Макрон подтвердит.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:24 Ответить
Если Венгрия вмешивалась во внутренние дела Украины, то значит ли это, что мы должны поступать так же? Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
По поводу "что выгодно и не выгодно". Задушить Украину - это стратегическая цель россии. Поэтому в обход Украины, газпром может продавать газ намного дешевле. При себестоимости добычи в 30-50$/1 000 куб.м и цене на хабах в 1 000$/1 000 куб.м они могут позволить себе как угодно играться с ценой. В любом случае, в суперприбылях.
И напрасно вы на счет "поставить в стойло". ЕС и НАТО - это не россия. Там в стойло не ставят. Там консенсус, свобода слова и плюрализм мнений. Поэтому Венгрия и борзеет.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:52 Ответить
Почитайте вначале значение слова "дружба". "Дружба" в контексте межгосударственных отношений- это, как минимум, учитывать взаимные интересы и не подыгрывать кровным врагам. Иначе это слово теряет не только свой смысл, но и ценность. Дорожить мифической "дружбой" со страной, которая не только препятствует нам на пути в НАТО (блокирует работу комиссии Украина-НАТО), подогревает сепаратистские настроения на западе страны, вмешивается в наши внутренние дела по языковому закону, раздает свои паспорта гражданам Украины (что противоречит закону), Так теперь ещё и вступила в сговор с нашим врагом, чтобы лишить нас безопасности и транзита газа. Перечислять ещё или достаточно, чтобы было понятно, что это называется совсем иначе, чем "дружба"?
показать весь комментарий
28.09.2021 18:12 Ответить
Дружби не буде. Всі побачили, що наша влада не хоче захищати країну від східного агресора. Чому б не скористатися нагодою і не повернути свої землі, які радянська влада окупувала в 1944 р... Вже 8 років точиться війна і на сході роздають російські паспорти, можна взяти приклад, ще й подружитися з рашою проти України. Тим паче, що угорці родом з-під Уралу...
показать весь комментарий
28.09.2021 18:47 Ответить
Напротив, все увидели, что именно нынешняя власть и защищает Украину и ее интересы по всем фронтам. А дружбы не было и раньше. По крайней мере с Венгрией. И палки в колеса Украине она начала ставить ещё при Порошенко, который годами делал вид, что ничего не происходит.
Пришло время новой политике. ЧЕСТНОЙ.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:07 Ответить
за Уралу...))
показать весь комментарий
28.09.2021 20:58 Ответить
Какого "уралу'? Ты рейтинги посмотри. В Украине.
показать весь комментарий
30.09.2021 14:00 Ответить
Рейтінгі чаго, бубочкі тваєго...?)))
показать весь комментарий
30.09.2021 19:40 Ответить
Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, избранного голосами 73% избирателей.
показать весь комментарий
30.09.2021 23:45 Ответить
Если Венгрия вмешивалась во внутренние дела Украины, то значит ли это, что мы должны поступать так же?
Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
показать весь комментарий
29.09.2021 09:07 Ответить
И про "стойло". Да, Макрон именно так и думал. Но получил по мозгам, лишившись миллиардных контрактов с Австралией и Швейцарией. И это в кризисное время (пандемия и т.д.)
Да, ключевое слово "консенсус"- договоренность с учётом интересов всех. Начинаешь быковать и рушить уже построенную и устоявшуюся систему- получаешь по рогам.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:18 Ответить
Англія і США не входять в ЄС. Макрон там не хазяїн.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:51 Ответить
Англия и США входят в НАТО, если вы не в курсе. И ставят в стойло Макрона они именно по этой линии.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:08 Ответить
Позиция должна быть разумной и ненавязчивой! Транспортировка газа через СП2 России обходится дешевле, чем через Украину (раз уж СП2 построен!). После боя кулаками не машут. А у венгров что-либо требовать - не тот путь! Интерес должен быть обоюдный и взаимовыгодный.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:00 Ответить
В данном случае речь об сп-2 не идёт. Газ поставляется через турецкий поток и через Австрию
показать весь комментарий
28.09.2021 17:28 Ответить
он нормально говорит, просто Климкин обосрался, а Кулеба типо разруливает. правда тоже клоун то
показать весь комментарий
28.09.2021 15:45 Ответить
Ну, и кто этот "кризис" создал, придурок?
показать весь комментарий
28.09.2021 21:00 Ответить
Звіздобол закликає ******** ,феєрія мандрів !!!)))
показать весь комментарий
28.09.2021 14:01 Ответить
Він не звіздабол, а дуполиз дерьмака. "6", без політичного майбутнього.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:15 Ответить
Если бы Кулеба, в результате а не словоблудием, защищал интересы Украины как защищают свои интересы венгры ...
показать весь комментарий
28.09.2021 14:07 Ответить
А чем это Кулеба "не защищает интересы Украины"? Примеры в студию!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:38 Ответить
Давайте начнем с примеров побед украинской дипломатии.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:00 Ответить
Их масса. И это видят уже все. Последний пример- визит Зеленского к Байдену.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:15 Ответить
ой, да, как и нанес визит к Трампу - тоже там что-то взорвалось как и с визитом к Микрону - сгорел собор
блин - сто лет стоял и только при визите начал гореть.
нашего уже бояться. вон в Японию тоже поехал суши покушать - загорелся храм. в Судане - умер султан, в Канаде - землетрясение было, Германии Меркель чуть не погибла. даже Путин не примет эту Зелю, ибо вна рашке и так всегда что то взрывается.
что - это все совпадения шоле?
вон недавно поехал в Нью йорк - ураган был, а поехал в Калифорнию - тоже что то там было. Ну нереально шоб совпадения такие.
Вот в Австралию поедет и там паук укусит премьер министра. либо цунами будет.
Бедоносец же. ну реально - в Японии сотни лет стоял дворец Императора, а наше чудо приперлось - и загорелся. довольно "кринжово". Или во Франции - целый блин собор загорелся...
показать весь комментарий
28.09.2021 15:56 Ответить
Ха-ха!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:01 Ответить
Сразу видно ,что из клоунария 🤢🤡🎪🤖подоляка! Ну и что хорошего привёз янелох обнюханный от Байдена 🤣
показать весь комментарий
28.09.2021 16:59 Ответить
Ознакомьтесь с рейтингами, которые составляют такие же "честные" социологи, какие у нас "честные" судьи. Посмотрите ДАЖЕ там процент поддержки Зеленского почти на экваторе его президентства. Может быть тогда вы переберетесь из вашего выдуманного мирка в РЕАЛЬНОСТЬ.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:38 Ответить
СТЫДОБИЩЕ ПОЗОРНОЕ БРЕХАЛО С ТРИБУНЫ ООН
показать весь комментарий
28.09.2021 17:01 Ответить
Кто и что конкретно "брехал"? Можно подробнее? Если вам не нравится, что Зеленский защищал национальные интересы Украины даже в ООН, то пора сменить прокси.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:32 Ответить
Кулеба виконує свою роботу, а уряд і президент захищають економічні і політичні інтереси. Тобто нарощують видобуток вугілля і газу, зміцнюють армію, виробляють кращу зброю, заохочують фінансово науку...
показать весь комментарий
28.09.2021 18:59 Ответить
Транзита в Венгрию через Украину не будет. Узбайгося.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:09 Ответить
если бы слюги трускавецкие занялись не законом о олигархах
а национализацией всех газовых и природных родовищ и энергетики принадлежащей олигархам
то мудрому в Украине было бы совершенно пох откуда тянут и по чём у мадьяров их сраный газ !
показать весь комментарий
28.09.2021 14:09 Ответить
да як ви смiєтe iх захищати! мовчать!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:20 Ответить
да срать цигане хотели на зе-кулебу и его величайшего ****** вселенной. нужно больше уступок по Закарпатью, больше прогибов под циган с гусней. тогда венгрия исправится. может быть......
показать весь комментарий
28.09.2021 14:24 Ответить
Бесхребетные существа в нашем МИДе сидят
показать весь комментарий
28.09.2021 14:29 Ответить
Сідай в танк і дуй підкорювати Угорщину.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:53 Ответить
Мы защищаем свои интересы))))
показать весь комментарий
28.09.2021 14:31 Ответить
Если так пекутся о суверенитете , то зачем вступали в ЕС?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:35 Ответить
Это вся сущьность ЕС, своя рубаха ближе.В принципе то они и правы, с каких делов им менять решения то? Мы на 7м году войны ведем плодотворную торговлю с окупантом и в ус не дуем, а они что не могут? Это все последствия правлений как педро так и зелени. Еще через пару годков , даже те кто хотел бы нам помочь, будут класть на нас с прибором
показать весь комментарий
28.09.2021 15:00 Ответить
Вони дуже абеспакоіни тим що ти закликаєш.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:41 Ответить
***** продовжує колоти ЄС на частини.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:52 Ответить
Наша зовнішня політика це продовження того що робить 95 квартал в середині країни, а саме нагавкають а потім якщо відчувається опір то зразу дають задню і розказують що їх неправильно зрозуміли і все вирвано з контексту
показать весь комментарий
28.09.2021 15:11 Ответить
От клоун.
Самі ж розкрутили ці емоції.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:25 Ответить
Шавки клоунария - тяв-тяв и в будку !
показать весь комментарий
28.09.2021 17:05 Ответить
так, русня нагнула угорців. Але це їхня справа і піднімати кіпеш на весь світ тут зовсм недоречно Просто тре подумати як дати адекватну економічну відповідь. тихенько але щоб угорці зрозуміли що це за їхне смоктання у ****. Короче просто треба їм насрати як і вони нам.. без демаршів, шуму, але зробити. скажімо заборонити транзит їхніх товарів, або щось там не купляти , не знаю але без дипломатичного шоу бо якось по-дебільному виглядає: чому наші інтереси мають вирішуватися за рахунок угорців...
показать весь комментарий
28.09.2021 15:31 Ответить
А хто нам насрав, що ми тепер купуємо напряму бітум і газ у рашки? При Петру такого не було.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:12 Ответить
Щоб не купувати у Луки, краще купувати у Пуйла?
показать весь комментарий
28.09.2021 19:14 Ответить
З ким поведешся, того й наберешся. Кулеба швидко набрався дурості у зеленої влади. Два з половиною роки руйнувати все що було добуто за попередні роки, звинуватити Захід, що вони дуже мало зробили для захисту України та потім чекати на плідну взаємодію. Кожна країна в першу чергу бажає стабільності для себе, і їм байдуже проблеми недолугої влади іншої країни.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:13 Ответить
су...а ну Дэбилы!!! это кто партнеры, зауральские цыгане, которые подмахивают ПИД,,,раше в открытую или вам надо что-бы орбан вам на голову "навалил" что-бы понять что эти Уроды положили глаз на Закарпатье и полностью подмахивают под ПИД,,,рашу с этими Скотами давно нужно разрывать дип. отношения и всех кто получил их бумажки отправить на Х,,й!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:26 Ответить
Газ в обход Украины это только цветочки. Ягодки впереди. Поскольку Мадьяры выполняют требования *****, Кремль может намекнуть им о Закарпатье, чтоб они эту территорию захватили. И они охотно побегут выполнять указания плешивого...
показать весь комментарий
28.09.2021 17:44 Ответить
Угорці не будуть захоплювати ніяких територій. Вони будуть стрияти початку великої війни і за її результатами намагатись щось там отримати. Самі ж вони сподіваються сховати свої дупи за НАТО.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:24 Ответить
У венгров короткая память. Явно недружественное нам государство. Сами себе привезут 1956-й год.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:55 Ответить
Де там ця Кулеба партнерів побачила? Я бачу лише москальських підстилок.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:08 Ответить
Ну а шо поделаешь, если Сийярто со своим ******** так хотят Закарпатску волость, что кушать не могут
показать весь комментарий
28.09.2021 21:06 Ответить
 
 