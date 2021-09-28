Кулеба: Призываю венгерских партнеров не "раскручивать" эмоции. Мы защищаем свои интересы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

Об этом он заявил журналистам в Киеве 28 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - сказал Кулеба.

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Министр подчеркнул, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, и Венгрия это требование приняла.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - рассказал Кулеба.

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Он также отметил, что Украина обратится в Еврокомиссию, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.