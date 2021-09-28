Кулеба: Призываю венгерских партнеров не "раскручивать" эмоции. Мы защищаем свои интересы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.
Об этом он заявил журналистам в Киеве 28 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, и Венгрия это требование приняла.
"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - рассказал Кулеба.
Он также отметил, что Украина обратится в Еврокомиссию, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.
"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.
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ПИТАННЯ ТІЛЬКІ ВІД ВЕДУЧОГО . По бокам покірно мовчазні Клімкін та представниця ЄС .
Друга частина предачі ,з другого ряду НЕГОЛОВНИХ мікрофонів поставили мєлочь від влади Кулебу, який відповідав після на питання опонентів з і ншої сторони .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioovza2KHzAhXE_qQKHXm0DmEQwqsBegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc3Ggf9hU9a4&usg=AOvVaw0J1oVX6K5AqHQQzRrp47HV
знают - нас они не достанут.... жёппы и рожи, станут очень похожи...
чет мне нравится эта песня, и как раз пусть они будут такие как сказано.
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
Я так понимаю, вы тут отстаиваете интересы раши и ее адептов?
"Лялька" тот, кто 5 лет не замечал очевидного и дул украинцам в уши про "больших друзей Украины", строящих в обход ее территорий СП-2 и уничтожая ее безопасность, не говоря уже о финансовых потерях.
Полностью поддерживаю Кулебу. Рашистским шавкам, которые ставят палки в колеса Украине (включая вето на работу комиссии Украина-НАТО) нужно давать отпор.
А лично вы интересы какой страны защищаете?
Вы призываете получить Украине 137 км границы с врагом. Мало РФ и Беларуси? Лично вы интересы какой страны защищаете?
И да. Сравнивать Венгрию с рашей и бульбарусью глупо. Венгрия- член ЕС и НАТО. И там есть кому поставить её в стойло. Макрон подтвердит.
По поводу "что выгодно и не выгодно". Задушить Украину - это стратегическая цель россии. Поэтому в обход Украины, газпром может продавать газ намного дешевле. При себестоимости добычи в 30-50$/1 000 куб.м и цене на хабах в 1 000$/1 000 куб.м они могут позволить себе как угодно играться с ценой. В любом случае, в суперприбылях.
И напрасно вы на счет "поставить в стойло". ЕС и НАТО - это не россия. Там в стойло не ставят. Там консенсус, свобода слова и плюрализм мнений. Поэтому Венгрия и борзеет.
Пришло время новой политике. ЧЕСТНОЙ.
Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
Да, ключевое слово "консенсус"- договоренность с учётом интересов всех. Начинаешь быковать и рушить уже построенную и устоявшуюся систему- получаешь по рогам.
блин - сто лет стоял и только при визите начал гореть.
нашего уже бояться. вон в Японию тоже поехал суши покушать - загорелся храм. в Судане - умер султан, в Канаде - землетрясение было, Германии Меркель чуть не погибла. даже Путин не примет эту Зелю, ибо вна рашке и так всегда что то взрывается.
что - это все совпадения шоле?
вон недавно поехал в Нью йорк - ураган был, а поехал в Калифорнию - тоже что то там было. Ну нереально шоб совпадения такие.
Вот в Австралию поедет и там паук укусит премьер министра. либо цунами будет.
Бедоносец же. ну реально - в Японии сотни лет стоял дворец Императора, а наше чудо приперлось - и загорелся. довольно "кринжово". Или во Франции - целый блин собор загорелся...
а национализацией всех газовых и природных родовищ и энергетики принадлежащей олигархам
то мудрому в Украине было бы совершенно пох откуда тянут и по чём у мадьяров их сраный газ !
Самі ж розкрутили ці емоції.