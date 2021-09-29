Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь без согласования, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством.

Об этом он заявил на встрече с журналистами и блогерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

Кроме того, Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar "переехали со складов" и уже выполняют боевые задачи.

""Бабелю" в Минобороны и Генштабе информацию о снятии запрета не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос", - отмечает издание.

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