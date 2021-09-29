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Новости Агрессия России против Украины Война
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Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь без согласования, - Залужный

Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь без согласования, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством.

Об этом он заявил на встрече с журналистами и блогерами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

Кроме того, Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar "переехали со складов" и уже выполняют боевые задачи.

""Бабелю" в Минобороны и Генштабе информацию о снятии запрета не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос", - отмечает издание.

Также читайте: Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный

Автор: 

оборона (5203) операция Объединенных сил (6766) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+69
А год брехали, что вести огонь не запрещали!
чтоб вам повылазило, зеленое стадо!
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29.09.2021 02:15
+62
Хорошо, но это звучит как издевка.

Украинцам разрешили защищать свою землю, свои семьи, свой народ от уничтожения окупантами.
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29.09.2021 02:16
+45
_Зеублюдки! Ссали народу в очи будто запрета нет - а теперь на тебе: разрешили... Т. е. если опять не лгут как всегда, то сняли запрет - которого не было...
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29.09.2021 02:20
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А кто теперь наживается на войне?! Неужели наш горячё любимый заднеприводный клоун-наркоман?!
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29.09.2021 02:11 Ответить
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."****#жь,

Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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29.09.2021 19:29 Ответить
Сегодня кокочленцы и их старшие "товарищи" увидели летающий Байрактар недалеко от Донецка и очень переживали по этому поводу. А также заняты "противоядием" против наших малых БПЛА. Держу в курсе
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29.09.2021 02:15 Ответить
А год брехали, что вести огонь не запрещали!
чтоб вам повылазило, зеленое стадо!
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29.09.2021 02:15 Ответить
там жe написано "з дозволу" а тeпeр бeз дозволу. тобто трeба було отримати дозвiл потiм стрiляти а тeпeр схожe самi одразу приймають рiшeння вiдповiсти. коли заборонeно питати i дозвiл нe заплановано.
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29.09.2021 17:16 Ответить
коли заборонeно взагалi стрiляти i дозвiл нe заплановано запитувати.
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29.09.2021 17:17 Ответить
Хорошо, но это звучит как издевка.

Украинцам разрешили защищать свою землю, свои семьи, свой народ от уничтожения окупантами.
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29.09.2021 02:16 Ответить
Как назвать это издевательство зеленой власти над Главнокомандующим ВСУ?
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео через несколько часов было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина
.

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29.09.2021 05:07 Ответить
Оце так перемога! Невпевнено дозволили на війні стріляти у ворога!
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29.09.2021 02:19 Ответить
_Зеублюдки! Ссали народу в очи будто запрета нет - а теперь на тебе: разрешили... Т. е. если опять не лгут как всегда, то сняли запрет - которого не было...
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29.09.2021 02:20 Ответить
Так это подача новости такая. Так называемый запрет появился еще при переходе из АТО в ООС. И только сейчас официально разрешили открывать огонь в ответ без согласования.
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29.09.2021 06:11 Ответить
Не бреши, тварь, никто до начала 20 года не запрещал вести ответный огонь.

Попытка зеленых мразей хоть как то обелить свое шмарклявое подкремлевское уе...ще- не менее мерзка, чем сам ваш наполеоний обосраный.
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29.09.2021 09:25 Ответить
разрешили из ИМЕЮЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ.
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29.09.2021 06:24 Ответить
Что ты одну и ту же пластинку крутишь? Имеющееся, артсистемы, птрк, стрелковое, тяжелая техника, ты вообще к чему здесь серешь?
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29.09.2021 06:53 Ответить
Прям с мест отведения? Ню-ню.
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29.09.2021 08:26 Ответить
Прилетить з152ююа відповідати будуть з АГС! Коли в 2015-17 відповідали хата підстрибувала в мене за 20 км віл лініі зіткнення
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29.09.2021 09:00 Ответить
Це війна! Яке взагалі могло бути «согласованіє»?

Заборона на захист рідної Батьківщини - це військова зрада, та всі повині бути притягнуті до відповідальності. Під трибунал всіх зрадників, та тих, хто віддавав накази «Нє стрєлять» лять.
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29.09.2021 02:23 Ответить
"Це війна! Яке взагалі могло бути «согласованіє»?"
_Лехко может быть - если предатели командуют обороной крепости. Врагу очень удобно это т. н. согласование.
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29.09.2021 02:36 Ответить
Это вопросы к тому кто подписывал Минские соглашения. Тот еще дипломат.
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29.09.2021 06:13 Ответить
Это вопросы к тому кто не разорвал Минские соглашения. Тот еще дипломат
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29.09.2021 08:29 Ответить
Зрадник один - зеленский , ************ подобострастно лебезящий перед своим кумиром , умоляющий заглянуть на коленях в рыбий глаз полудохлого ботоксного педофила ! Противно , что военные вынужденывыполнять преступные приказы ИУДЫ ! Или , когда начинают уважаемые люди рассказывать про агента ермака🤣🤮, которого назначил лично и не уволил **********
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29.09.2021 07:11 Ответить
Сильно сказано. Дай Бог щоб швидче настав цей час розплати, а він буде несумнівно!
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29.09.2021 11:50 Ответить
а как же протоколы менцких подлецов и безальтернативно мыролюбный план бе-бе-бе?
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29.09.2021 02:33 Ответить
Зеленский трепло
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29.09.2021 02:36 Ответить
ну да .. раньше пи.. что открывают ответный огонь без разрешения ... а теперь разрешили.. это что новый прикол для квартала?
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29.09.2021 07:27 Ответить
жареным запахло внутри страны.
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29.09.2021 02:42 Ответить
Генерал Наев зна шо робе....,особо не парюсь гна этот счет....Инфы полный Ютьюб....,а скреПОНОС мавзолейных баранов говорит о том, что там все делается правильно и вовремя....
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29.09.2021 02:42 Ответить
До 1 октября идут военно-такчические учения Украина-НАТО,причем сразу в нескольких областях Украины....
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29.09.2021 02:46 Ответить
А раньше что, не разрешали?

- Владимир Александрович, по нам тут открыли огонь, можно мы откроем огонь в ответ?
Бред какой то...
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29.09.2021 03:15 Ответить
Раньше запрещали. Даже штрафовали за открытие огня. Хорошо что не расстрелевали на потеху ватникам!
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29.09.2021 03:50 Ответить
Режим 🐲🤢🎪🤢👹😈👃🏻🎹 шапито под руководством хитросделанных -. Какламоя , Пинчука,ахметки и их холуев рашистских -Татаров,портнов,Бойко…………. ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ БРЕД ДЕГЕНЕРАТОВ 73
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29.09.2021 07:17 Ответить
Із "всєго доступного вооруженія"? А доступним є лише АКМ і РПГ? І дуже потужно можна з цього відповісти на 122-ий калібр? До нього ще досирелити треба. Це, якщо справді хоч цим відповідати дозволили. Але ж "Бабелю" навіть це не підтвердили.
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29.09.2021 03:57 Ответить
А що це раптом в лісі здохло ?
Якщо це - правда, то плюс в карму земляку. На тлі цього зе-балагану.

Дуже хочу, щоб наші спокійно могли (не буду писати =мали дозвіл=) провадити все, що вважають за потрібне, діяли НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ.

Щоб уроди-орки не сміли більше безкарно стріляти у наших хлопців.
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29.09.2021 04:25 Ответить
В 2019 було заборонено стріляти у відповідь. Кум двоюрідної сестри перед смертю тричі дзвонив дружині прощатися. Казав що все забрали і до ранку не доживе. Зрештою не дожив.
Мене тоді після кожного такого допису банили, цікаво як зараз. Перевіримо.
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29.09.2021 06:51 Ответить
Господи, що йому вдалося пережити. І бідній жінці.
Від такого можна помішатися.
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29.09.2021 06:59 Ответить
Та вже оговталася, живе потихеньку. Але чоловіка не повернути.
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29.09.2021 07:02 Ответить
Це дуже страшно. Вона мусить жити, працювати, ростити дітей.
Але осягнути це і відійти повністю не можливо.
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29.09.2021 07:22 Ответить
загинути можна и вiдкриваючи вогонь, але то вiйна а не тупо розстрiл!

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29.09.2021 07:07 Ответить
Це ж супер! А шо з венгрiею робитемо?
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29.09.2021 04:43 Ответить
Патрони купляти, всі ж витратили на шофера Шифера, нічим стріляти по бойовикам.
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29.09.2021 06:33 Ответить
а шо с кпп робити будемо? по идее обсе уходит с 30сент. и тогда наXер не нужна будет, вместе с хитрожопыми пенсионерами
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29.09.2021 06:02 Ответить
Скоро буде заява про чергове перемир'я
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29.09.2021 06:59 Ответить
ОБСЕ уходит с украинско-русской границьі. Из зоньі разведения пока не уходит
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29.09.2021 07:06 Ответить
а на линии нужна зачем? тут не зона конфликта
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29.09.2021 07:15 Ответить
интересно, обсе будет теперь крутится перед прицелами,грудью мешая открывать огонь , запросив очередное ********** перемирие?
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29.09.2021 07:27 Ответить
Я не клуб по интересам. Если интересна их работа, велкам либо в их структуру, либо туда, где будешь их воочию видеть без таких округленньіх глаз
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29.09.2021 09:14 Ответить
Пару дней назад говорили что байрактары там где им нужно быть, опять *******. Только сейчас выехали из складов
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29.09.2021 07:13 Ответить
Вы представитель германской разведки, что знаете такие нюансы?
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29.09.2021 07:30 Ответить
Венгрия и РАБссия это одиннарот....
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29.09.2021 07:37 Ответить
Не пугайте мавзолейных баранов Путлер,они после Н.карабаха еще отошли... Байрактары Алиева и Эрдогана там утюжили крыс РАБссиянских нехило и по полному тарифу... ...
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29.09.2021 07:40 Ответить
Буквально пару днів назад писали, що ніякої заборони взагалі не було... А тепер, дозволили... Ще один доказ, що вірити зебуїнам - себе не поважати
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29.09.2021 07:46 Ответить
плять, какие дебилоиды у власти, их надо ставить мишенями поверх окопов.
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29.09.2021 07:55 Ответить
Виходить, що до цього часу дозволу не було? Брехали нам два з половиною роки і підставляли на смерть найкращих синів і дочок, а самі по Трускавцях і Оманах. Звичайно там не стріляють. Це відповідь і військовим, серед яких більше 50% проголосували за Косоворотку. Як там зарплата підвищується кожного місяця? Вже ваші гроші "барига" не краде? Тоді, куди вони поділися? Повірили реальним баригам-уклоністам?
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29.09.2021 08:15 Ответить
а говорили что запрета нет.
брехуны зеленые
все возвращается "как при порошенко".
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29.09.2021 08:45 Ответить
Зелені вже не поступаються кацапам по брехливості.
Квартал же завжди пафосно брехав. Те саме і нині продовжують.
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29.09.2021 09:08 Ответить
Зі згаданими персонажами - все ясно. Але мене стурбував https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-donbas-zsu-holovnokomanduvach-rosiya/31477087.html коментар Головнокомандуючого ЗСУ - В. Залужного, з якого Зеленський вимагає зробити чергового VIP-брехуна.
"Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено", - заявив генерал.
Впевнений, що бойовий генерал ЗСУ хотів сказати геть інше, можливо наступне.



Що треба невідкладно погасити заборгованість:

коштами резервного фонду Кабміну;
шляхом тимчасового перерозподілу Кабміном коштів з інших програм бюджету Міноборони, поки "слуги" не повернуться з відпочинку й не виправлять, допущенні ними ж, помилки в плануванні;
шляхом наближення Мінфіном видатків за програмою, з урахуванням перспективи збільшення.

Що треба невідкладно:

скасувати "Трускавець", зібрати позачергове засідання ВРУ й збільшити бюджет МОУ для погашення боргів;
скликати засідання РНБО й прийняти рішення про негайне погашення боргів, увести рішення в дію Указом Президента, й Кабмін буде зобов'язаний рішення виконати, навіть не чекаючи повернення "слуг" з відпочинку. Источник:



Джерело:
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29.09.2021 09:16 Ответить
так запрета и не было.
если бы был - нашлись бы приказы, документы, видео, аудио записи.
только местная ботва брехала, что он был.
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29.09.2021 09:22 Ответить
ідіот....
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29.09.2021 09:22 Ответить
так точно. именно, лично и только ты идиот из местной ботвы.
а теперь, как всегда скачи админу стучать.
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29.09.2021 09:24 Ответить
Ця влада брехунув та злодіїв.
Відмінили бебі-бокси, запровадили бебі-бокси, заборонили стріляти - дозволили стріляти і так багато чого.
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29.09.2021 09:29 Ответить
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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29.09.2021 11:48 Ответить
Ложь на войне дорого обходится

Впрочем не только на войне
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29.09.2021 13:35 Ответить
Вау! Надо в граните вырубить эту "новость", а то через пару дней опять проверками "не убий винторогого" солдат замучают, уроды штабные.
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29.09.2021 18:34 Ответить
А за те, що не зменшують кількість окупантів ще доплачують?
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29.09.2021 18:50 Ответить
А по быдлу и гопникам тоже уже разрешили стрелять?
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29.09.2021 19:34 Ответить
Наконец-то....
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29.09.2021 22:17 Ответить
Опять соврали!
TZE
"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикамбез согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
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29.09.2021 23:20 Ответить
 
 