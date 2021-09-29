Песков не исключил блокировку YouTube в связи с запретом двух немецких каналов пропагандистов RT: Законы РФ грубо нарушены

Российские власти действительно могут заблокировать видеохостинг YouTube из-за блокировки каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации, нарушены грубо. Это сопряжено с цензурой, препятствием распространению информации в СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это нарушает законодательство, то нельзя исключать возможность принудительных мер", - сказал он.

Песков также подчеркнул, что любое нарушение закона — это крайний случай, поэтому назвать блокировку сервиса крайней мерой нельзя.

"Должна быть нулевая терпимость к подобным нарушениям закона", — подчеркнул он.

Напомним, ранее YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT.

Читайте также: На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, - Ткаченко