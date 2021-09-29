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Песков не исключил блокировку YouTube в связи с запретом двух немецких каналов пропагандистов RT: Законы РФ грубо нарушены

Песков не исключил блокировку YouTube в связи с запретом двух немецких каналов пропагандистов RT: Законы РФ грубо нарушены

Российские власти действительно могут заблокировать видеохостинг YouTube из-за блокировки каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации, нарушены грубо. Это сопряжено с цензурой, препятствием распространению информации в СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это нарушает законодательство, то нельзя исключать возможность принудительных мер", - сказал он.

Песков также подчеркнул, что любое нарушение закона — это крайний случай, поэтому назвать блокировку сервиса крайней мерой нельзя.

"Должна быть нулевая терпимость к подобным нарушениям закона", — подчеркнул он.

Напомним, ранее YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT.

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Автор: 

YouTube (105) Германия (6947) Песков Дмитрий (1861) пропаганда (3673) россия (95467) блокирование (462)


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Топ комментарии
+36
Люто плюсую!!!
Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
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29.09.2021 12:53
+31
это чудесно..
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29.09.2021 12:52
+25
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29.09.2021 12:57
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это чудесно..
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29.09.2021 12:52 Ответить
наконец..то цапы перейдут в скрепный рутуб..
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29.09.2021 12:53 Ответить
Люто плюсую!!!
Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
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29.09.2021 12:53 Ответить
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29.09.2021 12:57 Ответить
ЮТУБ в Рашке практически единственная щелочка в скважине замка ..была...
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29.09.2021 13:02 Ответить
и одно из основных пропагандонских средств
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29.09.2021 13:06 Ответить
Кимченирия

вместо Ютуба !
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29.09.2021 13:00 Ответить
то будет просто замечательно
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29.09.2021 12:53 Ответить
да, йес! пИськов - не останавливайся! блокируй нафиг этот западный ютуб, нечего скрепоносцам там делать))
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29.09.2021 12:54 Ответить
Китай обходится без Ютуба..
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29.09.2021 12:54 Ответить
Так. Ти теж такого хочеш?
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29.09.2021 12:55 Ответить
Я хочу ,чтобы Свидетели Плешивого Злодея остались без мировых соцсетей и Ютуба.Там только пропаганда московских учителей Геббельса!А зачем нам она?Они все равно перекроют кислород плебсу.
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29.09.2021 17:11 Ответить
А людоеды обходятся без электричества, в темноте друг друга жрут.
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29.09.2021 12:57 Ответить
поскорее бы уже....ждемс
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29.09.2021 12:54 Ответить
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29.09.2021 12:54 Ответить
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29.09.2021 13:01 Ответить
Насчет провокаций играми кровопусканий она права
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29.09.2021 13:55 Ответить
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29.09.2021 12:56 Ответить
зачем мелочиться, пускай сразу все сервисы гугла в рф блокируют

и яблоко тоже, на всякий случай
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29.09.2021 12:58 Ответить
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29.09.2021 12:58 Ответить
Кацапи давно вже готують Чєбурнєт і сервіс ;Рутубе; працює на повну.
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29.09.2021 12:59 Ответить
Фашисты бесятся что им немножко - самую малость - сопротивляются.
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29.09.2021 12:59 Ответить
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29.09.2021 13:00 Ответить
хто такой Песков ?сын Горького ?
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29.09.2021 13:04 Ответить
он там по линии Будённого потомок
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29.09.2021 13:54 Ответить
Тупиковая ветвь!
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29.09.2021 14:21 Ответить
сын Горького - Пешков,
а этот побочный - Письков
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29.09.2021 14:02 Ответить
ТА **** ви лякаєте?! Рубаніть ютюбчик тєрпілам вже, буде духовнінько!
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29.09.2021 13:04 Ответить
первый раз согласен с письковым. блокируйте
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29.09.2021 13:07 Ответить
интернет, интернет он им ***** не нужон интернет той
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29.09.2021 20:25 Ответить
Одобряю, блокируйте. Нечего мокшанам в сети сидеть. Работать и бухать.
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29.09.2021 13:08 Ответить
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29.09.2021 13:08 Ответить
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29.09.2021 13:12 Ответить
Секта скопцов.
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29.09.2021 13:14 Ответить
Ну і добре хай блокують і ютуб і все інше ..може навіть їм допомогти і взагалі відрізати інтернет звязок кацапшини від світу.... Ніхріна козі баян-нахріна дурнямколесо як що вони все на горбах тягають
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29.09.2021 13:15 Ответить
Україна повністю підтримує блокування ютуб урядом Московії і пропонує не зупинятися на полумірах, а а відрізати кацапам весь інтернет повністю , замінивши його чебурнетом .
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29.09.2021 13:32 Ответить
Много людей РФ живут из этого сервиса и получают неплохие деньги и как они будут прятно удивлены что шара кончилась...
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29.09.2021 13:36 Ответить
О, уже и немцы должны жить по ихним законам, не только украинцы
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29.09.2021 13:52 Ответить
Зато Машу больше смотреть будут
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29.09.2021 13:57 Ответить
Ютуб піде на попятну і розблокує ті гівно канали, бо не захоче втрачати доходи з россії.
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29.09.2021 14:00 Ответить
Це було б дуже корисно для України, якби московити самі б відрізались від ютуба. Але не вірю шо вони добровільно погодяться втратити такий величезний інформаційний вплив на нас та інші країни. Інформація, а точніше дезінформація, брехня і маніпуляція це головна їхня зброя. Не танки і не ракети. А дезінформація.
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29.09.2021 14:04 Ответить
Русофобию затевают уже и в Германии полным ходом. Доколе ?

https://www.youtube.com/watch?v=_nak-T7kIA8&t=12s
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29.09.2021 14:15 Ответить
я не верю в это счастье!
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29.09.2021 14:24 Ответить
рунет скоро уйдёт на самоизоляцию, точнее его уйдут...
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29.09.2021 14:25 Ответить
А какого черта это чмо сервисами гугла пользуется? Пусть в своем чебурнете стримятся, а у гугла свои правила и законы. Мокшанам вообще незачем этим пользоваться.
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29.09.2021 16:07 Ответить
Рашисты немецкие ресурсы защищают.
Ущемляют видите ли! Введите войска в интернет.
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29.09.2021 16:33 Ответить
 
 