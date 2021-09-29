Песков не исключил блокировку YouTube в связи с запретом двух немецких каналов пропагандистов RT: Законы РФ грубо нарушены
Российские власти действительно могут заблокировать видеохостинг YouTube из-за блокировки каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации, нарушены грубо. Это сопряжено с цензурой, препятствием распространению информации в СМИ. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это нарушает законодательство, то нельзя исключать возможность принудительных мер", - сказал он.
Песков также подчеркнул, что любое нарушение закона — это крайний случай, поэтому назвать блокировку сервиса крайней мерой нельзя.
"Должна быть нулевая терпимость к подобным нарушениям закона", — подчеркнул он.
Напомним, ранее YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT.
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Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
вместо Ютуба !
и яблоко тоже, на всякий случай
а этот побочный - Письков
https://www.youtube.com/watch?v=_nak-T7kIA8&t=12s
Ущемляют видите ли! Введите войска в интернет.